ЭВТИНА, ЭВТИНЫ (εὔθυνα, обычно мн. ч. ‒ εὔθυναι)

В афинском законодательстве – представление отчета должностным лицом.

Дела, связанные со сдачей должностными лицами полиса отчетов, разбирались в классических Афинах в народном суде – в дикастериях гелиэи . По всей вероятности, в древности это делал Ареопаг, предположительно в результате реформы Эфиальта соответствующие функции были переданы Совету и гелиэе. Очевидно, в эту процедуру на протяжении последующих десятилетий вносились некие коррективы; в уже устоявшемся виде система сдачи отчетов предстает перед нами в «Афинской политии» Аристотеля.

Должностные лица отчитывались каждую пританию (т.е. 10 раз за служебный год); отчетность принимали десять контролеров-логистов (λογισταί), избранных из членов Совета (Aristot. Ath. рol., 48, 3). Кроме того, на главном собрании (κυρία ἐκκλησία) ставился вопрос, находит ли народ распоряжения должностных лиц правильными (ibid., 43, 4). Все должностные лица должны были по сложении должности представить отчет в своей деятельности, особенно – в расходовании государственных средств; в случае растраты они отвечали своим имуществом (Aeschin., III, 17–20). Финансовый отчет сначала принимали десять логистов, им помогало столько же синегоров (булевтами ли были конкретно эти логисты, или на этот раз избранные от всего народа – вопрос дискуссионный). Если логисты уличали кого-либо в преступлении или халатности, или кто-либо из частных лиц выступал обвинителем, дело передавалось в гелиэю, а в качестве общественных обвинителей выступали синегоры (Aristot. Ath. pol., 54, 2; там же – подробное описание возможного наказания, основное – десятикратный штраф). Окончательное утверждение отчетов происходило в суде, даже если у логистов не было замечаний; туда же должны были являться и ὑπεύθυνοι – отчитывающиеся магистраты (Dem. XVIII, 250; XIX, 211).

После сдачи отчета логистам следовал второй (заключительный) этап процедуры – перед десятью эвтинами (εὔθυνοι, по одному от каждой филы) и их помощниками паредрами (и те, и другие – члены Совета, выбираемые по жребию). В течение трех дней им можно было подать письменную жалобу на должностное лицо, потребовав у того нового отчета. Частные дела (τὰ μὲν ἴδια) эвтин передавал на разбирательство судьям по демам , а дела государственного значения (τὰ δὲ δημόσια) в дальнейшем рассматривались в народном суде, чье решение и было окончательным (Aristot. Ath. рol., 48. 4-5).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева