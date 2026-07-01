ЕВТИХИЙ ПАТРИАРХ

ЕВТИХИЙ ПАТРИАРХ - патриарх Константинопольский.

(552-565, 577-582 годы). Отец Евтихия Александр служил в армии при полководце Велисарии в чине схолария. Мать его звали Синесией. Дед, бывший пресвитером в городе Августополе, крестил Евтихия, учил и воспитывал его. В 12-летнем возрасте родители отправили Евтихия в Константинополь, где он изучал светские науки и богословие. Когда Евтихий решил стать священником, находившийся в столице митрополит Амасийский рукоположил его во диакона, в 30 лет Евтихий стал пресвитером, надеялся получить кафедру в Лазике (Западная Грузия). После того как его надежда не оправдалась, отправился в Амасию, принял монашеский постриг и жил в одном из городских монастырей. Вскоре Евтихий стал игуменом , а также главой всего монашества Амасийской митрополии с титулом « католикос ». В 552 году митрополит Амасийский, заболев, не смог поехать на Собор в Константинополь, который должен был рассмотреть дело о Трех Главах, и послал вместо себя Евтихия. В Константинополе патриарх Мина познакомил его с императором Юстинианом I. Евтихий участвовал в спорах на стороне императора с противниками осуждения Трех Глав из числа сторонников папы Вигилия. 24 августа 552 года патриарх Мина умер. Из нескольких кандидатов на замещение кафедры Юстинианом был выбран Евтихий как верный сторонник императорской политики по отношению к Трем Главам. Таким образом, с согласия синклита и епископов Евтихий был избран патриархом в 40-летнем возрасте.

6 января 553 года Евтихий совместно с Аполлинарием, патриархом Александрийским, и Домном III Антиохийским вручил папе Вигилию исповедание веры (Coll. Avel. N 83. P. 11-19; RegPatr, N 224. P. 99), прося его председательствовать на Соборе и рассмотреть дело о Трех Главах. Папа, поначалу согласившись, затем отказался, и V Вселенский Собор (май-июнь 553 года) прошел под председательством Евтихия, Аполлинария и Домна III, а также представителей Иерусалимского патриарха Евстохия. 2 июня 553 года Евтихий торжественно поставил подпись под определениями V Вселенского Собора, осуждающими Три Главы (RegPatr, N 248. Р. 100-101). После окончания Собора, 8 декабря 553 года, Евтихий получил от папы Вигилия послание, в котором тот отказывался от своей позиции относительно Собора и присоединялся к осуждению Трех Глав.

В 564 году Евтихий вместе с императором рассматривал дело Виктора, епископа Туннунского, и еще 6 иерархов из карфагенской Африки, которые отказывались присоединиться к решениям V Вселенского Собора. Поскольку все они так и не сделали того, что от них требовали, их заточили в константинопольских монастырях (Victor Tonnensis. Chronica // MGH. AA. T. 11. P. 205; Isid. Hisp. De vir. illusr. XXXVIII 50 // PL. 83. Col. 1101).

22 янв. 565 года Евтихий был низложен, по версии биографа патриарха, Евстратием, Юстинианом и Собором епископов за отказ признать афтартодокетическую доктрину. Все обвинения, выдвинутые против него, Евтихий отрицал и произнес анафему своему преемнику. На время был заточен в одном из столичных монастырей, затем перевезен в Халкидон, потом на один из Принцевых островов, откуда через 3 недели, уже весной 565 года, был отправлен в свой монастырь в Амасии.

Вместо Евтихия патриархом стал Иоанн III, который отлучил Евтихия от Церкви. По свидетельству церковного историка XIV века Никифора Каллиста Ксанфопула, Юстиниан на смертном одре завещал своему наследнику Юстину II возвратить Евтихия на Константинопольскую кафедру, что тот и сделал по смерти Иоанна Схоластика. 3 октября 577 года Евтихий вступил в Константинополь и был триумфально принят народом. Евтихий не проводил канонического расследования дела своего предшественника, ограничившись тем, что приказал уничтожить все его изображения и удалил от себя всех его приближенных и родственников.

По сообщению Иоанна Эфесского, в ссылке Евтихий подготовил собрание святоотеческих цитат, подтверждающих тезис о двух природах во Христе по Его воплощении; вероятно, имеется в виду трактат Евтихия «О различии природы и ипостаси», который он распространял среди монофизитов, заставляя читать его с целью обращения в православие. Эта мера Евтихия вызвала волнения в Константинополе. Евтихий продолжил гонения на монофизитов, начатые Иоанном Схоластиком. В 577 году Евтихий инициировал конфискацию утвари и книг в монофизитских церквах и монастырях, которые начали было восстанавливаться после гонений при Иоанне Схоластике. Преследования монофизитов продолжились и в правление императора Тиверия I (578-582 годы). Так, в 579 году был вторично арестован Иоанн Эфесский и некоторые его сторонники. Был ликвидирован монофизитский приход в одном из дворцов Константинополя, изъяты изображения Севира, патриарха Антиохийского, и Феодосия Александрийского. Как утверждает Иоанн Эфесский, других еретиков не трогали. Впрочем, в самом начале своего Патриаршества Евтихий отпустил из тюрьмы 2 монофизитских патриархов, избранных в Александрии по смерти Феодосия и арестованных по приказу Юстина II. Ко времени 2-го Патриаршества Евтихия относится его спор с римским апокрисиарием Григорием (впоследствии папа Римский) относительно учения о воскресении. По словам Иоанна Эфесского, Евтихий утверждал, что люди воскреснут не в собственных телах, а в новых, сотворенных специально для воскресения. Это учение, которое Евтихий изложил в ныне утраченном трактате, папа Григорий посчитал оригенистским. Из Жития папы Григория известно, что перед смертью Евтихий отрекся от своего заблуждения.

Сохранилось небольшое количество сочинений Евтихия. Прежде всего это «Libellus» к папе Вигилию и 14 канонов Вселенского V Собора (CPG, N 6937-6938). Евтихий составил сочинение в защиту халкидонской веры, боролся против формулы «распныйся за ны». Убеждал отказаться от этой формулы монахинь монофизитского монастыря в Константинополе, которые бежали туда от гонений в Антиохии. Также сохранились фрагменты его гомилии об Евхаристии (CPG, N 6939). Главным из известных сочинений Евтихий является написанный им в ссылке трактат «О различии природы и ипостаси», сохранившийся в армянском переводе. Евтихий разбирает значение этих богословских терминов, начиная с их синонимического употребления в философии. В различении терминов Евтихий опирается на 38-е письмо святителя Василия Великого. Понятие ипостаси, разработанное каппадокийцами, он прилагает к христологии, рассуждая об ипостасном единстве двух природ во Христе. Относительно человеческой природы во Христе Евтихий утверждает, что она была «безыпостасна», не поясняя, впрочем, что он конкретно имеет в виду. 2-я часть трактата посвящена проблеме двух природ, причем рассуждения Евтихия напоминают позиции императора Юстиниана и Леонтия Византийского.

Павел Силенциарий посвятил Евтихию сочинение «Описание Св. Софии» (PG. 86b. Col. 2123). Житие Евтихия было написано его учеником пресвятым Евстратием между 582 и 602 годами. Древнейшая из сохранившихся византийских патриарших печатей принадлежит Евтихию.

Иконография. Евтихий изображается старцем в архиерейском облачении (фелонь, омофор; с XVII века встречаются изображения в саккосе и митре), с Евангелием в руках.

Евтихий представлен в числе участников V Вселенского Собора в росписи 2-й половины XIII-XIV веков нартекса ряда балканских и начала XVI - конца XVII веков русских храмов (примеры смотри в статье Вселенский Собор, раздел «Иконография» // ПЭ. Т. 9. С. 570-571). В греческом иконописном подлиннике начала XVIII века - «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота,- в главе о том, как надо писать «Святые Вселенские Соборы», Евтихий назван 2-м после папы Римского Вигилия, стоящим у престола императора Юстиниана (Ерминия ДФ. 1868. С. 180).

Изображение святого устойчиво встречается в минейных циклах под 6 апреля в миниатюрах рукописей: в Синаксаре Захарии Вагаршакертского (Кекел. А 648. Fol. 49r (97). Иверский монастырь на Афоне, 1-я четверть XI века) - оплечно и в греко-грузинской рукописи XV века (так называемой Афонской книге образцов; РНБ. O.I.58. Л. 109) - в рост, старцем с седыми вьющимися волосами длиной до середины ушей и окладистой бородой, облачен в полиставрий, в покрытой правой руке держит Евангелие, левой прикасается к нему; в настенных минологиях церквей: Святой Троицы монастыря Козия, Румыния (около 1386 года),- в рост, святых Апостолов [Св. Спаса] в Пече, Косово и Метохия (1561),- погрудно, святителя Николая в Пелинове, Черногория (1717-1718 годы),- в рост; на иконах: «Минея годовая с праздниками» (XI-XII века, Византия, монастырь великомученицы Екатерины на Синае) - во 2-м ряду сверху, 6-й в группе слева, святитель в лиловой фелони и синем хитоне, с Евангелием в левой руке, на русских иконах «Минея годовая» (1-я половина XVI века, Музей икон в Рекклингхаузене; начало XIX века, УКМ) или «Минея на апрель» (конец XVI века, ЧерМО); на гравированных святцах Г.П. Тепчегорского (1722; в саккосе и митре) и И.К. Любецкого (1730; в саккосе).

В русском сводном иконописном подлиннике по списку Г.Д. Филимонова (XVIII век) о Евтихий говорится: «…поживе лет 70; подобием лицеем и брадою аки Иоанн Златоустый, ризы святительския, саккос и омофор. Сей бе в лето 6046 и на пятом Вселенском Соборе бысть» (Филимонов. Иконописный подлинник. 1874. С. 146).

Иллюстрации:

Святитель Евтихий. Фрагмент иконы «Минея годовая». 1-я половина XVI века (Музей икон, Рекклингхаузен). Архив ПЭ.