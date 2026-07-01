ЕВТИХИЙ МОНАХ

ЕВТИХИЙ МОНАХ (Угурлус Георгий) - монах , мелург, певчий, автор транскрипций песнопений в нотацию Нового метода.

В рукописях его имя почти всегда сопровождается характеристикой «кесариец» (Καισαριεύς - Ath. Dionys. 695. P. 71, 1834 г., рукопись Иоасафа Дионисиата; 723. Fol. 284, 2-я четверть XIX века; Ath. Pantel. 1043. Fol. 35v, XIX век; 1313. P. 35, 1852, руокпись монаха Стефана; 971. P. 64, 2-я половина XIX века, рукопись монаха Митрофана; 1038. Fol. 84, 2-я половина XIX века, рукопись Иоасафа Дионисиата; 1308. Fol. 89v, конец XIX века; Ydra. Iliou. 610. Fol. 81v, 2-я половина XIX века). Обычно Евтихий упоминается в источниках как Οὐϒουρλοῦς (Угурлус) (Ath. Doch. 343. Fol. 123, 140v, нач. XIX в.; Athen. O. et M. Merlier. 14. Fol. 60, около 1820 года; Benakis. TA. 120. Fol. 24, 68, 83, 109, 1-я половина XIX века) или ᾿Οϒουρλοῦς (Огурлус) (Athen. O. et M. Merlier. 14. Fol. 1, 8, 66; Benakis. TA. 120. Fol. 2, 95; Ath. Dionys. 691. Fol. 106v, 108, середина XIX века; Ath. Simon. Petr. 21. P. 13, 1903), иногда как μοναχὸς Εὐτύχιος (монах Евтихий) (Ath. Pantel. 1043. Fol. 35v, XIX век; 1313. P. 35; 971. P. 64; 1308. Fol. 89v), Εὐτυχής (Ath. Dionys. 695. P. 71; 723. Fol. 284) или Εὐτυχεύς (Ath. Pantel. 1038. Fol. 84).

В конце жизни Евтихий был пострижен в монахи, по всей видимости в святогорском монастыре святого Пантелеимона, поскольку в рукописях он часто именуется как «Евтихий Кесариец монах, из русской киновии» (Ath. Pantel. 1313. P. 35; 971. P. 64; 1038. Fol. 84; Ath. Dionys. 723. Fol. 284). Существует предание о том, что Евтихий «переселился на Хиос, где, купив на собственные средства келлию, жил в уединении, славословя Бога, до 1866 [года], когда и преставился ко Господу » (Παπαδόπουλος. Σ. 327). До пострижения Евтихий именовался Георгием, на что указывают ремарки в рукописи: «Настоящее сочинено Георгием Огурлу Кесарийским, переименованным в Евтихия ангельской схимой... глас плагальный 4-й, Νη, О Тебе радуется...» (Ath. Dionys. 695. P. 71; смотри также указание в рукописи: Ydra. Iliou. 610. Fol. 81, 2-я половина XIX века). В литературе существует необоснованная точка зрения, что Георгий был отцом Евтихия (Παπαδόπουλος. Σ. 327).

Евтихий обучался певческому искусству по так называемой старой системе в Константинополе у Георгия Критского, протопсалта Мануила, и так называемому Новому методу у протопсалта Григория. По свидетельству Г. Пападопулоса, Евтихий «довольно [много] лет пел в константинопольской церкви святой Кириакии в Кондоскалионе, воспевая Господа, от великого своего благоговения, не только по воскресеньям и праздникам, но и в прочие дни седмицы, кроме пятниц, по которым он ходил в храм Живоносного Источника в Валукли, где нередко и пел» (Ibidem). Вероятно, одновременно Евтихий занимался преподаванием, поскольку Пападопулос упоминает, что он обучал церковному пению иеродиакона Парфения Микростома.

Евтихий - один из 2 создателей рукописной 2-томной Анфологии (Т. 1: Agia Androu. 35; Т. 2: Tomplou Kritis. 8). 1-й том имеет следующий подзаголовок: «Анфология, в которой содержатся избранные песнопения, изложенные в Новой системе нотации Константинопольской общей музыкальной школы, переписанная с общей четырехтомной Анфологии и разделенная на 2 тома кесарийскими музыкантами Хрисанфом и Евтихием на средства всечестного господина Серафима-музыканта, происходящего из селения Капарья на острове Андрос. Том первый, в лето 1823, августа 20».

В настоящее время известны следующие сочинения Евтихия: «Достойно есть» на глас βαρύς и 4-й плагальный (Ath. Pantel. 1043. Fol. 42-43, XIX век; Ath. Xen. 189. Fol. 1-208, 1893, рукопись Кесария из монастыря Ксенофонт), «О Тебе радуется» на 4-й плагальный глас (Ath. Dionys. 695. P. 71-72; Ath. Pantel. 1043. Fol. 38v - 42; Ydra. Iliou. 610. Fol. 81v - 83v; Ath. Simon. Petr. 21. P. 13), воскресные причастны «Хвалите Господа» на глас βαρύς (Ath. Doch. 343. Fol. 123-124v, начало XIX века; Ath. Pantel. 1043. Fol. 35v - 37v, XIX в.; 971. P. 64-70; 1038. Fol. 84-86v; Ath. Dionys. 723. Fol. 286-289), причастен «Вкусите и видите» на 4-й глас (Ath. Pantel. 1043. Fol. 37v - 38v, XIX век, 1313. P. 35-40; 971. P. 70-75; Ath. Dionys. Fol. 284-286; Pantel. 1308. Fol. 89v - 91). Его калофонические ирмосы на 8 гласов («К кому прибегну иному, Чистая» 1-го гласа, «Вскую мя отринул еси от лица Твоего» 2-го гласа, «Како изрещи Твоя по достоинству возмогу» 3-го гласа, «Ныне надеяся, к Твоему прибегох» 4-го гласа, «Ты моя крепость, Господи» 1-го плагального, «От многих моих грехов» 2-го плагального, «Не умолчу вопити яснейше» на глас βαρύς, «Обстояния, и скорби, и нужды») опубликованы в Анфологии Феодора Папапарасху Фокейского с примечанием: «Ирмосы калофонические Г. Угурлу, переведенные [в нотацию Нового метода] Спиридоном А. из Спарты, исправленные Ф. Фокейским» (Ταμεῖον ᾿Ανθολοϒίας. Θεσσαλονίκη, 1979. Σ. 625-642). В рукописной традиции известны только 2 ирмоса: «Вскую мя отринул еси от лица Твоего» (Ath. Dionys. 691. Fol. 106v - 108) и «От многих моих грехов» 2-го плагального гласа (Ibid. Fol. 108-111). Евтихий - автор сокращенных версий мелоса херувимских на 8 гласов Петра Византийского (Benakis. TA. 120. Fol. 83-91v).

Особое значение имеют его транскрипции в нотацию Нового метода. К ним относятся следующие песнопения: полиелей Λόϒον ἀϒαθὸν Петра Берекета на 4-й глас (Benakis. TA. 120. Fol. 2-11), херувимские Петра Пелопоннесского на 1-й глас, βαρυς, 4-й, 4-й плагальный, 1-й плагальный (Athen. O. et M. Merlier. 14. Fol. 1-2/60-61, 2-3/61v - 62, 3-4v/62-63v, 4v - 5v/63v - 64v, 6-7/64v - 65v) и его же седмичные причастны (Ibid. Fol. 8-17, 66-70v), изложенные в 2 вариантах: «Творяй ангелы» 1-го гласа (Ibid. Fol. 8-9/66-67), «В память вечную» на глас βαρύς (Ibid. Fol. 9-10/67-67v), «Чашу спасения прииму» на 1-й глас (Ibid. Fol. 10-11v/68-69v), «Во всю землю изыде вещание их» на 4-й плагальный (Ibid. Fol. 11v - 13/69-69a), «Спасение соделал» на 1-й плагальный (Ibid. 13-13v/69a - 70), «Блаженни, яже избрал» на 1-й плагальный (Ibid. Fol. 13v - 15/70-70v). Отдельную группу составляют транскрипции Евтихия песнопений протопсалта Даниила: праздничных причастнов («Чашу спасения прииму» на 4-й глас, «Знаменася на нас» на 1-й глас, «Избра Господь Сиона» на 1-й глас τετράφωνος, «Избавление посла» на 1-й глас τετράφωνος, «Явися благодать Божия» на 1-й глас, «Благословен грядый» на 4-й глас, «Тело Христово» на 1-й плагальный глас, «Похвали, Иерусалиме, Господа» на 1-й плагальный глас, «Ядый Мою Плоть» на 4-й глас, «Взыде Бог» на 4-й глас, «Дух Твой благий» на 1-й глас, «Радуйтеся, праведнии, о Господе» на 4-й плагальный глас, «Во свете славы лица Твоего, Господи» на глас βαρύς, «Во всю землю» на 4-й плагальный глас; смотри: Benakis. TA. 120. Fol. 95-110v) и некоторых седмичных причастнов («Творяй ангелы Своя духи» на 2-й плагальный глас, «В память вечную» на глас βαρύς; смотри: Ibid. Fol. 106-107v), а также «Да молчит» на 1-й плагальный (Ibid. Fol. 107v - 108v). В указанной рукописи содержатся также переложения в нотацию Нового метода причастна Георгия Критского «Благослови венец» на 1-й глас (Ibid. Fol. 108v - 109) и песнопения Петра Пелопоннесского «Вечери Твоея тайныя» на 2-й плагальный глас (для литургии Великого четверга) (Ibid. Fol. 109-110). Евтихию принадлежат также транскрипции сочинений протопсалта Иакова на Рождество, Богоявление, Великую пятницу (Benakis. TA. 120. Fol. 24-46, 56v - 66; Ath. Doch. 343. Fol. 140v - 175v; 365. Fol. 242v - 298), славника стихир на хвалитех «Воскресения день» Мануила Хрисафа (Benakis. TA. 120. Fol. 68-69v; Ath. Doch. 365. Fol. 301-304). Возможно, Евтихий - автор расшифровок других сочинений: прокимнов Постной и Цветной Триодей (Benakis. TA. 120. Fol. 46-46v), самогласнов Великого поста (Ibid. Fol. 47-53; Ath. Doch. 365. Fol. 231v - 239), славника на стиховне Великой среды «Господи, яже во многия грехи » (Benakis. TA. 120. Fol. 66-68; Ath. Doch. 365. Fol. 298-301) и др.