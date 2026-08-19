ЕВТЕРПА, ЭВТЕРПА (др.-греч. Εὐτέρπη, лат. Euterpe)

В древнегреческой мифологии одна из девяти муз .

Евтерпа (от др.-греч. εὖ «хорошо», τέρπω «услаждать», «радовать»), как и другие олимпийские музы, – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1). Считалась матерью Реса от речного божества Стримона ([Eurip.] Rhes., 918-921; Apollod., I, 3, 4).

В эллинистическое время, когда делались попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род поэтического и музыкального творчества, Евтерпа считалась покровительницей музыкальных занятий, особенно игре на авлосе. Некоторые античные авторы даже считают ее изобретательницей авлоса (музыкального инструмента, который по своему устройству сходен, скорее, с гобоем, чем с флейтой, как считали ранее), однако большинство мифографов называют в этом качестве Афину или Марсия. В последующие времена она представлялась по преимуществу музой лирической поэзии; в изобразительном искусстве обычным ее атрибутом оказывается авлос.

Иллюстрация:

Евтерпа, муза лирической поэзии. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова