ЕВСТИГНЕЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Советский летчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза.

Семья. Юность

Кирилл Евстигнеев родился в феврале 1917 года в Оренбургской губернии. Семья был крестьянская, многодетная. В 1920 году мать Кирилла умерла, а отец до 1932 года занимался сельским хозяйством, потом работал в Кировском крае, строил Яр-Фосфоритную железнодорожную линию.

Кирилл сначала учился в средней школе, потом в школе железнодорожных станций, работал на железной дороге, как и отец. В Челябинске поступил в фабрично-заводское училище. Затем работал на местном тракторном заводе, одновременно учился в аэроклубе. Военную школу летчиков Кирилл Евстигнеев окончил в 1941 году. Служил в Амурской области летчиком-инструктором.

На фронте

В 1942 году ему поручили перегонку американских самолетов «Аэрокобра», поставленных по ленд-лизу . Там, в Москве Евстигнеев встретился с летчиком И.С. Солдатенко и сумел добиться отправки на фронт. С марта 1943 года Евстигнеев сражался на фронтах Великой Отечественной войны. В этом же году умер его отец.

Кирилл Евстигнеев сражался на Курской дуге. К концу 1943 года на его счету было уже 144 боевых вылета, 23 лично сбитых вражеских самолета. Еще 3 самолета он сбил в группе.

В августе 1944 года Кириллу Евстигнееву было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина. К октябрю 1944 года Евстигнеев сбил еще 20 самолетов противника, совершив 83 боевых вылета. В феврале 1945 года он получили вторую «Золотую Звезду».

В 1945 году Кирилл Евстигнеев женился. Его избранницей стала однополчанка Мария Ивановна Раздорская.

Послевоенные годы

Окончание войны Евстигнеев встретил в Венгрии в звании гвардии майора авиации. После войны Кирилл Алексеевич Евстигнеев занимал различные командные должности. В 1949 году окончил Высшие летно-тактические курсы, в 1955 - Военно-воздушную академию, а в 1960 - Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР.

Вышел в отставку в 1972 году в звании генерал-майора авиации (присвоено в 1966 году). Жил Кирилл Алексеевич в Москве, в Большом Афанасьевском переулке. Скончался в 1996 году, похоронен на Кунцевском кладбище.