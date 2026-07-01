ЕВСТАФИЙ СОЛУНСКИЙ
ЕВСТАФИЙ СОЛУНСКИЙ (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ) - византийский учёный, писатель, церковный деятель.
Получил образование в Константинополе. Служил учителем, диаконом Великой церкви, писцом в патриаршей канцелярии, затем судейским писцом. Прославившись как один из образованнейших людей своего времени и знаток классического языка, около 1168 года получил почётную должность магистра риторов. Около 1178 года возведён в епископский сан, по указанию императора Мануила I Комнина (1143-1180) поставлен на архиепископскую кафедру города Фессалоники (Солунь), второго по значению города Византийской империи. В своих речах и официальных панегириках Евстафий Солунский в целом восхвалял политику Мануила, но критиковал некоторые его шаги (в частности, попытку пойти на сближение с исламом, упразднив церковную анафему «богу Мухаммада»).
Евстафий Солунский написал обширные учёные комментарии к сочинениям древнегреческих поэтов и писателей (Гомера, Пиндара, Аристофана, Дионисия Периегета), а также к творениям Иоанна Дамаскина. При составлении филологических трудов Евстафий Солунский не только использовал древние толкования (ныне утраченные), но и предлагал исправления и конъектуры. В речах и памфлетах он проявил себя как оригинальный мыслитель и талантливый писатель. Наиболее известные его сочинения - описание осады и разграбления норманнами в 1185 году города, где он был архиепископом («На взятие Фессалоники»), и памфлет, обличающий пороки обмирщённого монашества («Об исправлении иноческой жизни»). Объектом его острой иронии становились как продажные и бездарные чиновники, так и безграмотные и суетные монахи. Предметом восхвалений Евстафия Солунского служит личный труд (особенно земледелие), он осуждает рабство как противоестественное явление. Писатель стремится утвердить идеал христианина, живущего в миру («Житие Филофея Опсикийского»), и одобряет передачу крупных монастырей под опеку светских лиц, считая заботу о хозяйстве помехой для монашеской жизни. Для литературного творчества Евстафия Солунского характерны богатство языка, живость и конкретность повествования, внимание к человеческой индивидуальности.
Сочинения:
Commentaria ad Homeri Odysseam / Ed. G. Stallbaum. Lpz., 1825–1826. Hildesheim, 1970;
Opuscula / Ed. Th. L. Tafel. Frankcofuti, 1832. Amst., 1964;
Fontes rerum Byzantinarum / Ed. W. Regel. St.-Petersbourg, 1892. Vol. 1. P. 1–131;
La espugnazione di Tessalonica / Ed. S. P. Kyriakidis, B. Lavagnini, V. Rotolo. Palermo, 1961;
Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes... / Ed. M. van der Valk. Lugduni, 1971–1987. Vol. 1–4;
Opera minora / Ed. P. Wirth. Berolonii; Novi Eboraci, 2000.