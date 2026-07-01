ЕВСТАФИЙ СОЛУНСКИЙ

ЕВСТАФИЙ СОЛУНСКИЙ (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ) - византийский учёный, писатель, церковный деятель.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Кон­стан­ти­но­по­ле. Слу­жил учи­те­лем, диа­ко­ном Ве­ли­кой церк­ви, пис­цом в пат­ри­ар­шей кан­це­ля­рии, за­тем су­дей­ским пис­цом. Про­сла­вив­шись как один из об­ра­зо­ван­ней­ших лю­дей сво­его вре­ме­ни и зна­ток клас­сического язы­ка, около 1168 года по­лу­чил по­чёт­ную долж­ность ма­ги­ст­ра ри­то­ров. Около 1178 года воз­ве­дён в епи­скоп­ский сан, по ука­за­нию императора Ма­нуи­ла I Ком­ни­на (1143-1180) по­став­лен на ар­хи­епи­скоп­скую ка­фед­ру города Фес­са­ло­ни­ки (Со­лунь), вто­ро­го по зна­че­нию го­ро­да Ви­зантийской им­пе­рии. В сво­их ре­чах и официальных па­не­ги­ри­ках Евстафий Солунский в це­лом вос­хва­лял по­ли­ти­ку Ма­нуи­ла, но кри­ти­ко­вал не­ко­то­рые его ша­ги (в ча­ст­но­сти, по­пыт­ку пой­ти на сбли­же­ние с ис­ла­мом, уп­разд­нив цер­ков­ную ана­фе­му «бо­гу Му­хам­ма­да»).

Евстафий Солунский на­пи­сал об­шир­ные учё­ные ком­мен­та­рии к со­чи­не­ни­ям древнегреческих по­этов и пи­са­те­лей (Го­ме­ра, Пин­да­ра, Ари­сто­фа­на, Дио­ни­сия Пе­рие­ге­та), а так­же к тво­ре­ни­ям Ио­ан­на Да­ма­ски­на. При со­став­ле­нии фи­ло­ло­гических тру­дов Евстафий Солунский не толь­ко ис­поль­зо­вал древ­ние тол­ко­ва­ния (ны­не ут­ра­чен­ные), но и пред­ла­гал ис­прав­ле­ния и конъ­ек­ту­ры. В ре­чах и пам­фле­тах он про­явил се­бя как ори­ги­наль­ный мыс­ли­тель и та­лант­ли­вый пи­са­тель. Наи­бо­лее из­вест­ные его со­чи­не­ния - опи­са­ние оса­ды и раз­граб­ле­ния нор­ман­на­ми в 1185 году го­ро­да, где он был ар­хи­епи­ско­пом («На взя­тие Фес­са­ло­ни­ки»), и пам­флет , об­ли­чаю­щий по­ро­ки об­мир­щён­но­го мо­на­ше­ст­ва («Об ис­прав­ле­нии ино­чес­кой жиз­ни»). Объ­ек­том его ост­рой иро­нии ста­но­ви­лись как про­даж­ные и без­дар­ные чи­нов­ни­ки, так и без­гра­мот­ные и су­ет­ные мо­на­хи. Пред­ме­том вос­хва­ле­ний Евстафия Солунского слу­жит лич­ный труд (осо­бен­но зем­ле­де­лие), он осу­ж­да­ет раб­ст­во как про­ти­во­ес­тественное яв­ле­ние. Пи­са­тель стре­мит­ся ут­вер­дить иде­ал хри­стиа­ни­на, жи­ву­ще­го в ми­ру («Жи­тие Фи­ло­фея Оп­си­кий­ско­го»), и одоб­ря­ет пе­ре­да­чу круп­ных мо­на­сты­рей под опе­ку свет­ских лиц, счи­тая за­бо­ту о хо­зяй­ст­ве по­ме­хой для мо­на­ше­ской жиз­ни . Для литературного твор­че­ст­ва Евстафия Солунского ха­рак­тер­ны бо­гат­ст­во язы­ка, жи­вость и кон­крет­ность по­ве­ст­во­ва­ния, вни­ма­ние к че­ло­ве­че­ской ин­ди­ви­ду­аль­но­сти.

Сочинения:

Commentaria ad Homeri Odysseam / Ed. G. Stallbaum. Lpz., 1825–1826. Hildesheim, 1970;

Opuscula / Ed. Th. L. Tafel. Frankco­fu­ti, 1832. Amst., 1964;

Fontes rerum By­zan­ti­na­rum / Ed. W. Regel. St.-Petersbourg, 1892. Vol. 1. P. 1–131;

La espugnazione di Tes­sa­lo­ni­ca / Ed. S. P. Kyriakidis, B. Lavagnini, V. Ro­to­lo. Palermo, 1961;

Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes... / Ed. M. van der Valk. Lu­gduni, 1971–1987. Vol. 1–4;

Opera mi­no­ra / Ed. P. Wirth. Berolonii; Novi Eboraci, 2000.