ЕВСEВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ, ПАМФИЛ (др.-греч. Εὐσέβιος ὁ Καισάρειος)

Римский христианский писатель и историк.

Учился у пресвитера Памфила, создателя Кесарийской школы и библиотеки, вместе с ним работал над уточнением перевода Библии на греческий. Евсевий путешествовал в Антиохию и Иерусалим, во время гонения Диоклетиана, после казни Памфила, переехал в Египет. В знак уважения к своему учителю называл себя его духовным сыном и написал его жизнеописание. После окончания гонений вернулся в Кесарию и в 313 г. избран ее епископом .

Во время арианских споров занимал позицию, близкую к учению Ария (иногда его называют вождем партии полуариан), за что был низложен на Антиохийском соборе. На Никейском соборе в том же году Евсевий отказался от своих прежних взглядов, был реабилитирован и принял участие в составлении Символа Веры. В 335 г. Евсевий подверг критике Афанасия Александрийского, что стало причиной его преследования.

Был назначен патриархом Антиохии, но не принял это назначение и остался в Кесарии. Евсевий выступил с речью при освящении церкви Гроба Господня в Иерусалиме, построенной Константином I , и написал речь в честь десятилетия его правления, но он не был его доверенным лицом или советником. Евсевий восхвалял императора за прекращение гонений и нормализацию отношений с Церковью, а тот ценил его усилия по поддержанию церковного единства.

Евсевию Кесарийскому принадлежит ряд сочинений исторического и теологического характера. «Хроника» – сжатый обзор всемирной истории и хронологические таблицы от рождения Авраама до 303 г. н.э.; позже она дополнялась и легла в основу «Хроники» Евсевия- Иеронима . «Церковная история» – самый важный труд Евсевия, посвященный истории христианства от проповеди Иисуса и апостолов до 324 г. Евсевий пользовался сочинениями церковных авторов, архивными документами, собранной им подборкой ранних мученичеств и пр. и создал новый жанр историописания, в центре которого находится не политчиеская история Рима, а жизнь Церкви – преемства епископов, гонения, ереси, рассказы о замечательных иерархах и писателях.

Другие исторические сочинения Евсевия – «О Палестинских мучениках», «Жизнь императора Константина» и «Панегирик Константину». «Приготовление к Евангелию» – доказательство того, что лучшая часть античной культуры предвосхищала христианство. Кроме того, Евсевию принадлежат апологетические («Доказательство Евангелия», «Против Герокла» и др.), полемические («Против Маркелла», «О церковном богословии») и экзегетические труды.

Сочинения :

Eusebius. Werke. Bd. I-VIII. Leipzig, 1902-1956;

Евсевий. Церковная история / Пер. М. Е. Сергеенко. М., 1993;

Евсевий Кесарийский. Против Гиерокла / Пер. А. В. Вдовиченко // Раннехристианские апологеты II-IV вв.: Переводы и исследования. М., 2000.