ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ

Евсевий Кесарийский (греч. Ευσέβιος) (между 258 и 265 — между 339 и 349) — епископ Кесарии Палестинской.

Церковный историк, богослов, толкователь Священного Писания. Назывался также Е. Памфилом в честь его учителя пресвитера Памфила, чье имя Е. добавил к своему в знак уважения. О жизни Е. известно только из его собственных сочинений. Он много времени уделял ученым занятиям, был свидетелем мученичества христиан в Палестине. После окончания гонения императора Максимиана Дайи (313) был избран епископом Кесарии Палестинской. Наиболее известным произведением Е. является «Церковная история», повествующая о событиях до 324. Е. пользовался особым расположением императора Константина I Великого, стал автором панегирического сочинения «Жизнь Константина». Е. принадлежат также апологетические, экзегетические, догматические сочинения (последние свидетельствуют о влиянии на Е. Оригена ), а также письма, из которых сохранились только три. Несмотря на то, что богословский авторитет Е. был скомпрометирован его неоднозначным отношением к арианству, деятельность Е. оказала несомненное влияние на развитие христианского богословия.

Лит.: Burckhardt J. Die Zeit Constantins der Grossen. Basel, 1853; Ястребов О. А., свящ. Евсевий Кесарийский (исторический очерк) // Богословский Сборник. 1993. № 3. С. 136—151.