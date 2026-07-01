ЕВСЕВЬЕВ МАКАР ЕВСЕВЬЕВИЧ

ЕВСЕВЬЕВ МАКАР ЕВСЕВЬЕВИЧ - мордовский учёный-просветитель, педагог .

Окон­чил Ка­зан­скую ино­родческую учи­тель­скую се­ми­на­рию (1883 год; пре­по­да­вал там же до 1920 года) и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Ка­зан­ско­го университета (1892 год, воль­но­слу­ша­тель). Пе­да­го­гические взгля­ды Евсевьева сло­жи­лись под вли­я­ни­ем идей Н.И. Иль­мин­ско­го и И.Я. Яков­ле­ва.

Учебники М.Е. Ев­се­вь­ева «Бу­к­варь для морд­вы-эр­зи» и «Бу­к­варь для морд­вы-мок­ши» (оба 1892 год), соз­дан­ные на русской гра­фической ос­но­ве, по­ло­жи­ли на­ча­ло мордовской учеб­ной литературе и сыг­ра­ли зна­чи­тельную роль в рас­про­стра­не­нии гра­мот­но­сти сре­ди мордовского на­ро­да. Со­ста­вил учеб­ни­ки по русскому языку для эр­зи и мок­ши (1892). Ини­циа­тор соз­да­ния мордовских учи­тель­ских школ (от­кры­ты по­сле 1917 года). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года - ор­га­ни­за­тор пе­да­го­гического об­ра­зо­ва­ния; ру­ко­во­ди­тель и пре­по­да­ва­тель кур­сов учителей для мордовских школ в Мо­ск­ве, Ка­за­ни и других городах. Пре­по­да­вал в Ка­зан­ской восточной ака­де­мии (профессор с 1921 года), Ка­зан­ском пе­да­го­гическом институте (1922-1925) и Татарском ком­му­ни­стическом университете (1922-1930). Тру­ды Евсевьева по­ло­жи­ли на­ча­ло ис­сле­до­ва­ни­ям про­блем мордовских язы­ков («Ос­но­вы мордовской грам­ма­ти­ки», 1928). Ис­сле­до­вал ис­то­рию, эт­но­гра­фию, куль­ту­ру мордовского на­ро­да . Ини­циа­тор соз­да­ния и пер­вый председатель Мор­дов­ско­го куль­тур­но-про­све­ти­тель­но­го общества (1917).

Сочинения:

Избранные тру­ды. Са­ранск, 1961-1966. Т. 1-5.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.