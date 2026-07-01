ЕВСЕВЬЕВ МАКАР ЕВСЕВЬЕВИЧ
ЕВСЕВЬЕВ МАКАР ЕВСЕВЬЕВИЧ - мордовский учёный-просветитель, педагог.
Окончил Казанскую инородческую учительскую семинарию (1883 год; преподавал там же до 1920 года) и историко-филологический факультет Казанского университета (1892 год, вольнослушатель). Педагогические взгляды Евсевьева сложились под влиянием идей Н.И. Ильминского и И.Я. Яковлева.
Учебники М.Е. Евсевьева «Букварь для мордвы-эрзи» и «Букварь для мордвы-мокши» (оба 1892 год), созданные на русской графической основе, положили начало мордовской учебной литературе и сыграли значительную роль в распространении грамотности среди мордовского народа. Составил учебники по русскому языку для эрзи и мокши (1892). Инициатор создания мордовских учительских школ (открыты после 1917 года). После Октябрьской революции 1917 года - организатор педагогического образования; руководитель и преподаватель курсов учителей для мордовских школ в Москве, Казани и других городах. Преподавал в Казанской восточной академии (профессор с 1921 года), Казанском педагогическом институте (1922-1925) и Татарском коммунистическом университете (1922-1930). Труды Евсевьева положили начало исследованиям проблем мордовских языков («Основы мордовской грамматики», 1928). Исследовал историю, этнографию, культуру мордовского народа. Инициатор создания и первый председатель Мордовского культурно-просветительного общества (1917).
Сочинения:
Избранные труды. Саранск, 1961-1966. Т. 1-5.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.