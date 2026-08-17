ЕВСЕЕВ ИВАН ЕВСЕЕВИЧ

ЕВСЕЕВ ИВАН ЕВСЕЕВИЧ - российский филолог, библеист-текстолог, член-корреспондент Петербургской АН (1914).

Из кре­сть­ян. Окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (1893). Со­вер­шил по­езд­ку на Вос­ток для изу­че­ния славянских и греческих ру­ко­пи­сей (1895). В 1897 году за­щи­тил ма­ги­стер­скую диссертацию «Кни­га про­ро­ка Исайи в древне-славянском пе­ре­во­де» (части 1-2, 1897 год). По­сле за­щи­ты док­тор­ской диссертации «Кни­га про­ро­ка Да­нии­ла в древне-славянском пе­ре­во­де» (1905) - до­цент (1906), за­тем профессор (1907-1918) ка­фед­ры русского и цер­ков­но­славянского язы­ков и ис­то­рии русской литературы Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии. В 1909-1910 годах ре­дак­ти­ро­вал журнал «Цер­ков­ный вест­ник». В 1915-1921 годах ор­га­ни­за­тор и фак­тический ру­ко­во­ди­тель Ко­мис­сии по на­учному из­да­нию славянской Биб­лии . В 1918-1921 на­учный со­труд­ник От­де­ле­ния русского языка и сло­вес­но­сти.

Основное на­прав­ле­ние на­учной дея­тель­но­сти Евсеева - изу­че­ние древ­ней­ших славянских пе­ре­во­дов Биб­лии. Впер­вые оп­ре­де­лил те ре­дак­ции греческого тек­ста Биб­лии, ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву древ­ней­ших славянских пе­ре­во­дов, ус­та­но­вил ха­рак­тер­ные язы­ко­вые чер­ты ки­рил­лов­ско­го, ме­фо­ди­ев­ско­го и си­ме­о­нов­ско­го пе­ре­во­дов (обос­но­вав свои вы­во­ды об­шир­ным лин­гвис­тическим ма­те­риа­лом); соз­дал на­учную ис­то­рию биб­лей­ско­го тек­ста у южных, восточных и западных сла­вян, вы­ра­бо­тал прин­ци­пы на­учного из­да­ния славянских биб­лей­ских тек­стов, дал об­раз­цо­вое из­да­ние та­ких тек­стов па­рал­лель­но с их греческими ори­ги­на­ла­ми; со­ста­вил ка­та­лог славянских биб­лей­ских тек­стов, опи­сал бо­лее 4000 биб­лей­ских ру­ко­пи­сей. При­шёл к вы­во­ду о не­об­хо­ди­мо­сти кри­тического из­да­ния славянской Биб­лии. В 1917 году об­ра­тил­ся к По­ме­ст­но­му со­бо­ру Российской пра­во­слав­ной церк­ви 1917-1918 годов с иде­ей соз­да­ния Биб­лей­ско­го со­ве­та, за­ни­маю­ще­го­ся пе­ре­смот­ром и ис­прав­ле­ни­ем славянского и русского пе­ре­во­дов Биб­лии.

Сочинения:

Ру­ко­пис­ное пре­да­ние сла­вян­ской Биб­лии. СПб., 1911. То же // Уче­ные за­пис­ки Рос­сий­ско­го Пра­во­слав­но­го уни­вер­си­те­та ап. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва. М., 1995. Вып. 1;

За­пис­ка о на­уч­ном из­да­нии сла­вян­ско­го пе­ре­во­да биб­лии и про­ект оз­на­чен­но­го из­да­ния. СПб., 1912;

Со­бор и Биб­лия. П., 1917.