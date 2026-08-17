ЕВСЕЕВ ИВАН ЕВСЕЕВИЧ
ЕВСЕЕВ ИВАН ЕВСЕЕВИЧ - российский филолог, библеист-текстолог, член-корреспондент Петербургской АН (1914).
Из крестьян. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1893). Совершил поездку на Восток для изучения славянских и греческих рукописей (1895). В 1897 году защитил магистерскую диссертацию «Книга пророка Исайи в древне-славянском переводе» (части 1-2, 1897 год). После защиты докторской диссертации «Книга пророка Даниила в древне-славянском переводе» (1905) - доцент (1906), затем профессор (1907-1918) кафедры русского и церковнославянского языков и истории русской литературы Санкт-Петербургской духовной академии. В 1909-1910 годах редактировал журнал «Церковный вестник». В 1915-1921 годах организатор и фактический руководитель Комиссии по научному изданию славянской Библии. В 1918-1921 научный сотрудник Отделения русского языка и словесности.
Основное направление научной деятельности Евсеева - изучение древнейших славянских переводов Библии. Впервые определил те редакции греческого текста Библии, которые легли в основу древнейших славянских переводов, установил характерные языковые черты кирилловского, мефодиевского и симеоновского переводов (обосновав свои выводы обширным лингвистическим материалом); создал научную историю библейского текста у южных, восточных и западных славян, выработал принципы научного издания славянских библейских текстов, дал образцовое издание таких текстов параллельно с их греческими оригиналами; составил каталог славянских библейских текстов, описал более 4000 библейских рукописей. Пришёл к выводу о необходимости критического издания славянской Библии. В 1917 году обратился к Поместному собору Российской православной церкви 1917-1918 годов с идеей создания Библейского совета, занимающегося пересмотром и исправлением славянского и русского переводов Библии.
Сочинения:
Рукописное предание славянской Библии. СПб., 1911. То же // Ученые записки Российского Православного университета ап. Иоанна Богослова. М., 1995. Вып. 1;
Записка о научном издании славянского перевода библии и проект означенного издания. СПб., 1912;
Собор и Библия. П., 1917.