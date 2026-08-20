ЕВРОВАЛЮТА

ЕВРОВАЛЮТА - разновидность функциональной формы мировых денег; национальная валюта, переведённая на счета иностранных банков и используемая ими для операций в любой стране, включая страну – эмитента этой валюты (смотри Банки ).

Воз­ник­но­ве­ние Евровалюты обу­слов­ле­но объ­ек­тив­ной по­треб­но­стью ми­ро­вой эко­но­ми­ки в гиб­ком, удоб­ном ме­ж­ду­народном пла­тёж­ном и ре­зерв­ном сред­ст­ве. При­став­ка «ев­ро» поя­ви­лась в свя­зи с тем, что ев­ропейские бан­ки пер­вы­ми ста­ли при­вле­кать де­по­зи­ты в дол­ла­рах США и ис­поль­зо­вать их для оп­ла­ты 3-ме­сяч­ных век­се­лей с конца XIX века. По ме­ре ук­реп­ле­ния ме­ж­ду­народных по­зи­ций американской ва­лю­ты по­сле 1-й и 2-й ми­ро­вых войн США по­кры­ва­ли де­фи­цит сво­его пла­тёж­но­го ба­лан­са национальной ва­лю­той, пе­ре­во­дя её на сче­та иностранных бан­ков. Тем са­мым дол­ла­ры пре­вра­ща­лись в ев­ро­дол­ла­ры, при­над­ле­жа­щие и ис­поль­зуе­мые не­ре­зи­ден­та­ми. Ны­не по­ня­тие Евровалюты от­но­сит­ся и к другим сво­бод­но кон­вер­ти­руе­мым ва­лю­там, на ко­то­рые есть ме­ж­ду­народный спрос. Ино­гда тер­мин «Евровалюта» при­об­ре­та­ет ре­гио­наль­ный от­те­нок; например, ев­ро­дол­ла­ры в Азии на­зы­ва­ют азиа­дол­ла­ра­ми, в араб­ских стра­нах – араб­ски­ми дол­ла­ра­ми.

Евровалюты не под­чи­ня­ют­ся национальной рег­ла­мен­та­ции и ва­лют­но­му кон­тро­лю, функ­цио­ни­ру­ют на ев­ро­рын­ке.

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