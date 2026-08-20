ЕВРОВАЛЮТА
ЕВРОВАЛЮТА - разновидность функциональной формы мировых денег; национальная валюта, переведённая на счета иностранных банков и используемая ими для операций в любой стране, включая страну – эмитента этой валюты (смотри Банки).
Возникновение Евровалюты обусловлено объективной потребностью мировой экономики в гибком, удобном международном платёжном и резервном средстве. Приставка «евро» появилась в связи с тем, что европейские банки первыми стали привлекать депозиты в долларах США и использовать их для оплаты 3-месячных векселей с конца XIX века. По мере укрепления международных позиций американской валюты после 1-й и 2-й мировых войн США покрывали дефицит своего платёжного баланса национальной валютой, переводя её на счета иностранных банков. Тем самым доллары превращались в евродоллары, принадлежащие и используемые нерезидентами. Ныне понятие Евровалюты относится и к другим свободно конвертируемым валютам, на которые есть международный спрос. Иногда термин «Евровалюта» приобретает региональный оттенок; например, евродоллары в Азии называют азиадолларами, в арабских странах – арабскими долларами.
Евровалюты не подчиняются национальной регламентации и валютному контролю, функционируют на еврорынке.