ЕВРОРЫНОК

ЕВРОРЫНОК - сегмент мирового финансового рынка, где осуществляются депозитно-ссудные, фондовые операции в евровалютах .

Раз­ви­тию еврорынка спо­соб­ст­во­ва­ли: по­треб­ность ми­ро­вой эко­но­ми­ки в гиб­ком ме­ж­ду­народном ме­ха­низ­ме пе­ре­рас­пре­де­ле­ния ва­лют­ных по­то­ков ме­ж­ду стра­на­ми; вве­де­ние кон­вер­ти­руе­мо­сти ве­ду­щих ва­лют в конце 1950-х годов; ва­лют­ная ли­бе­ра­ли­за­ция, сти­му­ли­ро­вав­шая вы­год­ное раз­ме­ще­ние средств бан­ков в за­ру­беж­ных бан­ках; пе­ре­рас­та­ние ин­тер­на­цио­на­ли­за­ции в гло­ба­ли­за­цию эко­но­ми­ки. Еврорынок - од­но из про­яв­ле­ний фи­нан­со­вой гло­ба­ли­за­ции.

Струк­ту­ра еврорынка вклю­ча­ет три основных взаи­мо­свя­зан­ных сег­мен­та - ры­нок ев­ро­ва­лют, ры­нок ев­рок­ре­ди­тов и ев­ро­фи­нан­со­вый ры­нок. Ры­нок ев­ро­ва­лют (вна­ча­ле ев­ро­дол­ла­ров) воз­ник с конца 1950-х годов на ос­но­ве пе­ре­во­да дол­ла­ро­вых де­по­зи­тов из США в за­ру­беж­ные бан­ки, ко­то­рые их ис­поль­зо­ва­ли для крат­ко­сроч­ных де­по­зит­но-кре­дит­ных опе­ра­ций (от 1 дня до 1 го­да) в раз­ных стра­нах. С 1960-х годов на еврорынок ста­ли про­во­дить­ся опе­ра­ции и в других ев­ро­ва­лю­тах. На рын­ке ев­ро­кре­ди­тов (с 1968 года) осу­ще­ст­в­ля­ют­ся кре­дит­ные опе­ра­ции сро­ком от 1 го­да до 15 лет и вы­ше на сум­му не ме­нее 100 млн долларов. Для их про­ве­де­ния соз­да­ют­ся ме­ж­ду­народные бан­ков­ские син­ди­ка­ты (кон­сор­циу­мы). Ев­ро­фи­нан­со­вый ры­нок спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на опе­ра­ци­ях с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, но­ми­ни­ро­ван­ны­ми в ев­ро­ва­лю­тах. Вна­ча­ле (с 1970-х годов) воз­ник ры­нок ев­ро­об­ли­га­ций, за­тем (с 1981 года) – ры­нок ев­ро­век­се­лей, где осу­ще­ст­в­ля­ют­ся опе­ра­ции с крат­ко­сроч­ны­ми ев­ро­ком­мер­че­ски­ми бу­ма­га­ми (сро­ком 3-6 месяцев) и сред­не­сроч­ны­ми век­се­ля­ми, и ры­нок ев­ро­ак­ций (с 1983 года).

Ин­ст­ру­мен­том еврорынка яв­ля­ют­ся так­же де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты, про­из­вод­ные фи­нан­со­вые ин­ст­ру­мен­ты. Свое­об­ра­зие еврорынка оп­ре­де­ля­ют его осо­бен­но­сти.

1. Ог­ром­ные мас­шта­бы. Объ­ём брут­то, вклю­чаю­щий по­втор­ный счёт, со­став­ля­ет бо­лее 6 трлн долларов (1-я половина 2000 года) про­тив 2 млрд в 1960 году и 20 млрд в 1964 году, пре­вы­шая в 1,5 раза объ­ём нет­то под влия­ни­ем кре­дит­но­го муль­ти­п­ли­ка­то­ра, так как од­на сум­ма не­од­но­крат­но ис­поль­зу­ет­ся для опе­ра­ций в те­че­ние го­да.

2. От­сут­ст­вие про­стран­ст­вен­ных и вре­менны́х гра­ниц.

3. Ин­сти­ту­цио­наль­ная осо­бен­ность – вы­де­ле­ние ка­те­го­рии «ев­ро­бан­ки». В их чис­ле около 500 ве­ду­щих бан­ков, мо­но­по­ли­зи­ро­вав­ших ев­ро­ры­нок.

4. Дос­туп на еврорынок ог­ра­ни­чен пер­во­класс­ны­ми кли­ен­та­ми или кли­ен­та­ми, имею­щи­ми со­лид­ную га­ран­тию. По­лу­че­ние кре­ди­та МВФ или Все­мир­но­го бан­ка от­кры­ва­ет стра­не дос­туп на еврорынок. В ус­ло­ви­ях фор­ми­ро­ва­ния ры­ноч­ной эко­но­ми­ки и по­вы­ше­ния су­ве­рен­но­го рей­тин­га Рос­сия ста­ла уча­ст­ни­ком еврорынка в основном в ка­че­ст­ве ме­ж­ду­народного за­ём­щи­ка.

5. В опе­ра­ци­ях еврорынка до­ми­ни­ру­ет ев­ро­дол­лар, хо­тя его до­ля сни­жа­ет­ся (бо­лее 80% в 1960 году, 50% в 1-й половине 2000 года) по ме­ре по­вы­ше­ния при­вле­ка­тель­но­сти ев­ро, ев­рош­вей­цар­ско­го фран­ка, ев­ро­стер­лин­гов и так далее.

6. Пре­об­ла­да­ют круп­ные сдел­ки: ми­нимальная сум­ма ев­ро­де­по­зи­та 5 млн долларов, ев­рок­ре­ди­та - 100 млн долларов.

7. Ис­поль­зо­ва­ние ме­ж­ду­народных про­цент­ных ста­вок, вклю­чаю­щих в ка­че­ст­ве пе­ре­мен­ной ЛИБОР - лон­дон­скую меж­бан­ков­скую став­ку пред­ло­же­ния по крат­ко­сроч­ным ев­ро­де­по­зи­там (или став­ки других ми­ро­вых фи­нан­со­вых цен­тров - ФИБОР во Франк­фур­те-на-Май­не, ПИБОР в Па­ри­же и так далее) и в ка­че­ст­ве по­сто­ян­но­го эле­мен­та - спрэд (пре­мию за бан­ков­ские ус­лу­ги).

8. Элек­трон­ные ин­но­ва­ци­он­ные тех­но­ло­гии, в ча­ст­но­сти ин­тер­нет-бэн­кинг, по­зво­ля­ют осу­ще­ст­в­лять опе­ра­ции на еврорынка че­рез специальные тер­ми­на­лы в ре­жи­ме дис­тан­ци­он­но­го об­слу­жи­ва­ния.

9. Взаи­мо­связь еврорынка с основными сек­то­ра­ми фи­нан­со­во­го рын­ка.

Еврорынок иг­ра­ет по­зи­тив­ную роль в раз­ви­тии на­цио­наль­ных и ми­ро­вой эко­но­мик пу­тём пе­ре­рас­пре­де­ле­ния ме­ж­ду­народных по­то­ков ев­ро­ва­лют. Не­га­тив­ная роль еврорынка свя­за­на с по­вы­шен­ны­ми рис­ка­ми его дея­тель­но­сти, по­сколь­ку он функ­цио­ни­ру­ет бес­кон­троль­но, спо­соб­ст­ву­ет не­же­ла­тель­но­му при­то­ку «го­ря­чих» де­нег (англ. hot money – крат­ко­сроч­ные де­неж­ные ка­пи­та­лы, сти­хий­но пе­ре­ме­щаю­щие­ся по ка­на­лам ми­ро­во­го рын­ка ссуд­ных ка­пи­та­лов ме­ж­ду стра­на­ми в по­ис­ках при­бы­ли и/или на­дёж­но­го убе­жи­ща) на национальные фи­нан­со­вые рын­ки в по­ис­ках вы­год­но­го раз­ме­ще­ния ак­ти­вов или «бег­ст­ву» ка­пи­та­ла, уве­ли­чи­ва­ет объ­ём спе­ку­ля­тив­ных опе­ра­ций, слу­жит пе­ре­да­точ­ным ме­ха­низ­мом ме­ж­ду­народного рас­про­стра­не­ния кри­зис­ных по­тря­се­ний. В этой свя­зи про­бле­ма ре­гу­ли­ро­ва­ния еврорынка ста­ла гло­баль­ной про­бле­мой. (смотри Миграция капитала )

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)