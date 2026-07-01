ЕВРОРЫНОК
ЕВРОРЫНОК - сегмент мирового финансового рынка, где осуществляются депозитно-ссудные, фондовые операции в евровалютах.
Развитию еврорынка способствовали: потребность мировой экономики в гибком международном механизме перераспределения валютных потоков между странами; введение конвертируемости ведущих валют в конце 1950-х годов; валютная либерализация, стимулировавшая выгодное размещение средств банков в зарубежных банках; перерастание интернационализации в глобализацию экономики. Еврорынок - одно из проявлений финансовой глобализации.
Структура еврорынка включает три основных взаимосвязанных сегмента - рынок евровалют, рынок еврокредитов и еврофинансовый рынок. Рынок евровалют (вначале евродолларов) возник с конца 1950-х годов на основе перевода долларовых депозитов из США в зарубежные банки, которые их использовали для краткосрочных депозитно-кредитных операций (от 1 дня до 1 года) в разных странах. С 1960-х годов на еврорынок стали проводиться операции и в других евровалютах. На рынке еврокредитов (с 1968 года) осуществляются кредитные операции сроком от 1 года до 15 лет и выше на сумму не менее 100 млн долларов. Для их проведения создаются международные банковские синдикаты (консорциумы). Еврофинансовый рынок специализируется на операциях с ценными бумагами, номинированными в евровалютах. Вначале (с 1970-х годов) возник рынок еврооблигаций, затем (с 1981 года) – рынок евровекселей, где осуществляются операции с краткосрочными еврокоммерческими бумагами (сроком 3-6 месяцев) и среднесрочными векселями, и рынок евроакций (с 1983 года).
Инструментом еврорынка являются также депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты. Своеобразие еврорынка определяют его особенности.
1. Огромные масштабы. Объём брутто, включающий повторный счёт, составляет более 6 трлн долларов (1-я половина 2000 года) против 2 млрд в 1960 году и 20 млрд в 1964 году, превышая в 1,5 раза объём нетто под влиянием кредитного мультипликатора, так как одна сумма неоднократно используется для операций в течение года.
2. Отсутствие пространственных и временны́х границ.
3. Институциональная особенность – выделение категории «евробанки». В их числе около 500 ведущих банков, монополизировавших еврорынок.
4. Доступ на еврорынок ограничен первоклассными клиентами или клиентами, имеющими солидную гарантию. Получение кредита МВФ или Всемирного банка открывает стране доступ на еврорынок. В условиях формирования рыночной экономики и повышения суверенного рейтинга Россия стала участником еврорынка в основном в качестве международного заёмщика.
5. В операциях еврорынка доминирует евродоллар, хотя его доля снижается (более 80% в 1960 году, 50% в 1-й половине 2000 года) по мере повышения привлекательности евро, еврошвейцарского франка, евростерлингов и так далее.
6. Преобладают крупные сделки: минимальная сумма евродепозита 5 млн долларов, еврокредита - 100 млн долларов.
7. Использование международных процентных ставок, включающих в качестве переменной ЛИБОР - лондонскую межбанковскую ставку предложения по краткосрочным евродепозитам (или ставки других мировых финансовых центров - ФИБОР во Франкфурте-на-Майне, ПИБОР в Париже и так далее) и в качестве постоянного элемента - спрэд (премию за банковские услуги).
8. Электронные инновационные технологии, в частности интернет-бэнкинг, позволяют осуществлять операции на еврорынка через специальные терминалы в режиме дистанционного обслуживания.
9. Взаимосвязь еврорынка с основными секторами финансового рынка.
Еврорынок играет позитивную роль в развитии национальных и мировой экономик путём перераспределения международных потоков евровалют. Негативная роль еврорынка связана с повышенными рисками его деятельности, поскольку он функционирует бесконтрольно, способствует нежелательному притоку «горячих» денег (англ. hot money – краткосрочные денежные капиталы, стихийно перемещающиеся по каналам мирового рынка ссудных капиталов между странами в поисках прибыли и/или надёжного убежища) на национальные финансовые рынки в поисках выгодного размещения активов или «бегству» капитала, увеличивает объём спекулятивных операций, служит передаточным механизмом международного распространения кризисных потрясений. В этой связи проблема регулирования еврорынка стала глобальной проблемой. (смотри Миграция капитала)