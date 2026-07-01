ЕВРОПЕЙСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Европейское равновесие — термин, встречающийся в исторической литературе и в текстах ряда международных актов XVII—XIX вв.

Под Е. р. принято понимать политический принцип, отражающий стремление крупных европейских держав не допустить усиления одной или нескольких из них в ущерб безопасности других. Впервые термин Е. р. был введен в текст международных актов при заключении Вестфальского мира 1648 . Наиболее полное выражение принцип Е. р. получил в Утрехтском мирном договоре 1713 , в решениях Венского конгресса 1814—1815 и в ряде других международных актов. Утрехтский мирный договор 1713 исключил возможность гегемонии Франции, Ништадтский мирный договор 1721 лишил Швецию статуса великой державы. Противостояние Австрии и Пруссии не позволяло ни одной из них добиться политического преобладания в Центральной Европе. Растущая экономическая мощь Англии уравновешивалась до поры политическими и военными возможностями Франции. Наконец, возросшее во второй половине XVIII в. могущество России сделало идею политического господства какой-либо одной державы практически неосуществимой. После окончания Наполеоновских войн идея Е. р. получила развитие в концепции «европейского концерта», как называли политику ведущих европейских стран, направленную на мирное разрешение возникающих между ними противоречий и коллективное решение всех спорных вопросов. Ни одна из держав не стремилась доводить международные противоречия до войны. Страны, на которые опирался новый порядок и от которых зависел «европейский концерт», со времен Венского конгресса получили неофициальное название «великих держав». К их числу относили Австрию, Великобританию, Пруссию, Россию и Францию. Венская система оказалась весьма пластичной конструкцией, снабженной механизмом сдержек и противовесов. Крымская война 1853—1856 фактически разрушила Венскую систему и Е. р. Поражение России в Крымской войне привело к совершенно новой расстановке сил и изменению европейской политической карты, а также окончательно сломало хрупкое равновесие, еще сохранявшееся в Европе и на Балканах. Это привело к переходу от «политики принципов», исходящей из отвлеченных теорий, к «реальной политике» или «политике интересов», основанной исключительно на соображениях конкретной выгоды.