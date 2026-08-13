ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО - относительно самостоятельная и автономная правовая система, складывающаяся в ходе развития интеграционных процессов в Европе.

Вклю­ча­ет в се­бя ев­ропейскую сис­те­му за­щи­ты прав че­ло­ве­ка и ин­те­гра­ци­он­ное пра­во Ев­ро­пей­ских со­об­ществ и Ев­ро­пей­ско­го сою­за (ЕС) .

Основным пра­во­вым ак­том, ре­гу­ли­рую­щим на ев­ропейском уров­не за­щи­ту прав и сво­бод че­ло­ве­ка, яв­ля­ет­ся Кон­вен­ция о за­щи­те прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод (1950). На ос­но­ве этой Кон­вен­ции уч­ре­ж­дён и функ­цио­ни­ру­ет Ев­ро­пей­ский суд по пра­вам че­ло­ве­ка.

Ин­те­гра­ци­он­ное пра­во вклю­ча­ет пра­во Со­об­ществ и пра­во ЕС. Основной мас­сив европейского права об­ра­зу­ют нор­мы пра­ва Со­об­ществ. Субъ­ек­та­ми европейского права яв­ля­ют­ся го­су­дар­ст­ва – чле­ны ЕС, ин­сти­ту­ты и ор­га­ны ЕС, а так­же ча­ст­ные фи­зи­че­ские и юри­ди­че­ские ли­ца, на­хо­дя­щие­ся под юрис­дик­ци­ей ЕС. Пра­во Со­об­ществ об­ла­да­ет вер­хо­вен­ст­вом по от­но­ше­нию к национальному пра­ву го­су­дарств - чле­нов. Оно име­ет пря­мое дей­ст­вие, а его нор­мы ав­то­ма­ти­че­ски ин­тег­ри­ру­ют­ся в со­став национальных пра­во­вых сис­тем го­су­дарств - чле­нов ЕС. Пра­во Со­об­ществ обес­пе­че­но юрис­дик­ци­он­ной за­щи­той, ко­то­рая в за­ви­си­мо­сти от ха­рак­те­ра и пред­ме­та спо­ра осу­ще­ст­в­ля­ет­ся су­деб­ны­ми ор­га­на­ми ЕС и национальными су­деб­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми.

По ме­ре раз­ви­тия и уг­луб­ле­ния ин­те­гра­ци­он­ных про­цес­сов в рам­ках пра­ва Со­об­ществ вы­чле­ня­ют­ся и по­лу­ча­ют за­кре­п­ле­ние отдедльные са­мо­сто­ятельные от­рас­ли пра­ва: кон­сти­ту­цио­наль­ное (ин­сти­ту­цио­наль­ное) пра­во, административное пра­во, та­мо­жен­ное пра­во, тор­го­вое пра­во, пра­во кон­ку­рен­ции, кор­по­ра­тив­ное пра­во , эко­ло­гическое пра­во и другие. Главный сис­те­мо­об­ра­зую­щий ис­точ­ник фор­ми­ро­ва­ния европейского права - нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты, из­да­вае­мые ин­сти­ту­та­ми ЕС: рег­ла­мен­ты (нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты об­ще­го ха­рак­те­ра, обя­за­тель­ные во всех сво­их со­став­ных час­тях для всех субъ­ек­тов пра­ва ЕС), ди­рек­ти­вы (фор­му­ли­ру­ют под­ле­жа­щие дос­ти­же­нию це­ли и ре­зуль­та­ты, но ос­тав­ля­ют де­та­ли пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и его спо­со­бы на ус­мот­ре­ние го­су­дарств - чле­нов). Ин­ди­ви­ду­аль­но оп­ре­де­лён­ные ре­ше­ния (пра­во­вые ак­ты, ад­ре­со­ван­ные в пер­вую оче­редь го­су­дар­ст­вам - чле­нам и ин­сти­ту­там, имею­щие обя­зательную си­лу и пря­мое дей­ст­вие). Со­глас­но Кон­сти­ту­ции ЕС, вво­дит­ся по­ня­тие «ев­ро­пей­ский за­кон». К чис­лу ис­точ­ни­ков европейского права от­но­сят­ся ме­ж­ду­народные до­го­во­ры (за­клю­чае­мые Со­об­ще­ст­ва­ми и за­клю­чае­мые Со­об­ще­ст­ва­ми и го­су­дар­ст­ва­ми-чле­на­ми с треть­и­ми стра­на­ми), а так­же ре­ше­ния су­деб­ных ор­га­нов ЕС (пре­це­дент­ное пра­во).

Пра­во Ев­ро­пей­ско­го сою­за ре­гу­ли­ру­ет осу­ще­ст­в­ле­ние об­щей внеш­ней по­ли­ти­ки и по­ли­ти­ки безо­пас­но­сти ЕС и со­труд­ни­че­ст­во по­ли­ций и су­дов в уго­лов­но-пра­во­вой сфе­ре. Нор­мы пра­ва ЕС фор­му­ли­ру­ют­ся пре­имущественно по­сред­ст­вом со­гла­ше­ний ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми - уча­ст­ни­ка­ми. Субъ­ек­та­ми пра­во­от­но­ше­ний в этих об­лас­тях ча­ст­ные ли­ца не яв­ля­ют­ся. Воз­мож­ность вме­ша­тель­ст­ва Су­да ЕС в ре­гу­ли­ро­ва­ние этих об­лас­тей весь­ма ог­ра­ни­че­на.

Со­труд­ни­че­ст­во РФ с ЕС в пра­во­вой сфе­ре, как оно за­кре­п­ле­но Со­гла­ше­ни­ем о парт­нёр­ст­ве и со­труд­ни­че­ст­ве (1994), пре­ду­смат­ри­ва­ет сбли­же­ние российского за­ко­но­да­тель­ст­ва с пра­вом ЕС.

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