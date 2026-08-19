ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО - военный блок шести западно-европейских стран.

План соз­да­ния ЕОС был пред­ло­жен 24.10.1950 пре­мьер-министром Фран­ции Р. Пле­ве­ном , одоб­рен ми­ни­ст­ра­ми иностранных дел США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции на Ва­шинг­тон­ском со­ве­ща­нии 1951 года. До­го­вор о ЕОС сро­ком дей­ст­вия на 50 лет (смотри Па­риж­ский до­го­вор 1952 года) был под­пи­сан 27.05.1952 и пред­по­ла­гал соз­да­ние ев­ропейской во­енной организации с об­щи­ми ор­га­на­ми управ­ле­ния, объ­е­ди­нён­ны­ми воо­руженными си­ла­ми и еди­ным бюд­же­том. В до­пол­не­ние к не­му в мар­те 1953 года Ас­самб­ле­ей ЕОС был ут­вер­ждён про­ект Ев­ропейского политического со­об­ще­ст­ва (ЕПС). 30.08.1954 Национальное со­б­ра­ние Фран­ции от­ка­за­лось ра­ти­фи­ци­ро­вать Па­риж­ский до­го­вор, план соз­да­ния ЕОС и ЕПС по­тер­пел не­уда­чу. Основные идеи ЕОС бы­ли пре­тво­ре­ны в жизнь в рам­ках За­пад­но­ев­ро­пей­ско­го сою­за .

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