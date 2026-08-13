ЕВРОПЕЙСКОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - международное научное общество языковедов стран Европы, содействующее развитию исследовательской работы в области языкознания и смежных наук.

Ос­но­ва­но в 1966 году по об­раз­цу Аме­ри­кан­ско­го лин­гвис­ти­че­ско­го об­ще­ст­ва. Штаб-квар­ти­ра в Ам­стер­да­ме. Об­щест­во про­во­дит еже­год­ные со­б­ра­ния, на ко­то­рых из­би­ра­ют­ся пре­зи­дент и ви­це-пре­зи­дент (пер­вый пре­зи­дент - А. Мар­ти­не; в 1986-1987 годах - Т.В. Гам­кре­лид­зе); так­же ор­га­ни­зу­ет ме­ж­ду­народные научные конференции. Пе­чат­ные ор­га­ны: еже­квар­таль­ный на­учный журнал «Fo­lia Linguistica» (с 1967 года) и журнал «Fo­lia Linguistica Historica» (с 1980 года). (смотри Наука )

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