ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО - международная организация, объединяющая усилия европейских стран для разработки и эксплуатации ИСЗ хозяйственно-прикладного назначения.

Соз­да­на 15.04.1975 на ба­зе Ев­ропейской организации по кос­мическим ис­сле­до­ва­ни­ям и (час­тич­но) Ев­ропейской организации по раз­ра­бот­ке ра­кет-но­си­те­лей. Чле­ны ЕКА - Ав­ст­рия, Бель­гия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Гре­ция, Да­ния, Ир­лан­дия, Ис­па­ния, Ита­лия, Люк­сем­бург, Ни­дер­лан­ды, Нор­ве­гия, Пор­ту­га­лия, Фран­ция, ФРГ, Фин­лян­дия, Швей­ца­рия и Шве­ция. Штаб-квар­ти­ра - в Па­ри­же. Стра­на - член ЕКА мо­жет уча­ст­во­вать не во всех про­грам­мах этой организации и име­ет пра­во оп­ре­де­лять раз­мер сво­его взно­са.

ЕКА соз­да­ло: ме­тео­ро­ло­гический ИСЗ «Ме­тео­сат», экс­пе­риментальный ИСЗ свя­зи «ОТС», на­учный ИСЗ «Геос»; ИСЗ «Ма­рекс» для об­слу­жи­ва­ния су­дов; ор­би­таль­ный блок мно­го­ра­зо­во­го ис­поль­зо­ва­ния «Спейс­лэб», рас­счи­тан­ный на раз­ме­ще­ние на американском мно­го­ра­зо­вом транс­порт­ном кос­мическом ко­раб­ле «Спейс шаттл» в ка­че­ст­ве по­лез­но­го гру­за, а так­же ра­ке­ту-но­си­тель (РН) «Ари­ан». ЕКА уча­ст­ву­ет в ка­че­ст­ве парт­нё­ра, на­ря­ду с США, Рос­си­ей, Ка­на­дой и Япо­ни­ей, в про­грам­ме Ме­ж­ду­народной кос­мической стан­ции (МКС); раз­ра­ба­ты­ва­ет ис­сле­до­ва­тель­ский мо­дуль «Ко­лум­бус» (за­пуск к МКС пла­ни­ру­ет­ся осе­нью 2007 года); гру­зо­вой кос­мический ко­рабль «Жюль Верн» клас­са ATV (ав­то­ма­тический транс­порт­ный ко­рабль), ко­то­рый смо­жет ре­гу­ляр­но дос­тав­лять на борт МКС 860 кг гру­за (старт пла­ни­ру­ет­ся в 2008 году при по­мо­щи РН «Ари­ан-5Е»); осу­ще­ст­в­ля­ет про­грам­мы под­го­тов­ки ас­тро­нав­тов, гло­баль­ной на­ви­га­ции, на­блю­де­ния Зем­ли из кос­мо­са, изу­че­ния Сол­неч­ной сис­те­мы, обес­пе­че­ния те­ле­ком­му­ни­ка­ций и другие.

К агент­ст­ву пе­ре­шли научно-исследовательские цен­тры Ев­ропейской организации по кос­мическим ис­сле­до­ва­ни­ям: Ев­ропейский центр кос­мических ис­сле­до­ва­ний и тех­но­ло­гий, Ев­ропейский космический центр уп­рав­ле­ния, Ев­ропейский центр ас­тро­нав­тов, Центр на­блю­де­ния за Зем­лёй и Ин­фор­мационный центр Ев­ропейского кос­мического агент­ст­ва. Для за­пус­ков КА ис­поль­зу­ет­ся французский кос­мо­дром Ку­ру, рас­по­ло­жен­ный на северо-западном по­бе­ре­жье Южной Аме­ри­ки (смотри Международное космическое право ).

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