ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ - высший орган политического руководства Европейского союза .

Ев­ро­со­вет оп­ре­де­ля­ет про­грам­му и стра­те­гию раз­ви­тия ЕС и при­ни­ма­ет ре­ше­ния по наи­бо­лее важ­ным и су­ще­ст­вен­ным во­про­сам. Со­сто­ит из глав го­су­дарств и/или пра­ви­тельств, воз­глав­ляю­щих ис­пол­нительную власть; в Ев­ро­со­вет вхо­дит так­же пред­се­да­тель Ев­ропейской ко­мис­сии . Кро­ме то­го, в его ра­бо­те при­ни­ма­ют уча­стие ми­ни­ст­ры иностранных дел или со­от­вет­ст­вую­щие ко­мис­са­ры, со­про­во­ж­даю­щие чле­нов Евросовета. Су­ще­ст­во­ва­ние Ев­ро­со­ве­та как ор­га­на ЕС бы­ло офи­циа­ли­зи­ро­ва­но Еди­ным ев­ропейским ак­том (1986). Воз­глав­ля­ет Ев­ро­со­вет и оп­ре­де­ля­ет по­ве­ст­ку дня его за­се­да­ний ру­ко­во­ди­тель го­су­дар­ст­ва, осу­ще­ст­в­ляю­ще­го пред­се­да­тель­ст­во­ва­ние в ЕС (срок та­ко­го пред­се­да­тель­ст­во­ва­ния 6 месяцев, оче­ред­ные за­се­да­ния Ев­ро­со­ве­та при­ня­то про­во­дить на тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва-пред­се­да­те­ля).

Всту­паю­щий в долж­ность пред­се­да­тель­ст­вую­ще­го национальный ли­дер, как пра­ви­ло, из­ла­га­ет про­грам­му дея­тель­но­сти Ев­ро­со­ве­та на за­се­да­нии Ев­ропейского пар­ла­мен­та. Ре­ше­ния Ев­ро­со­ве­та по об­ще­му пра­ви­лу при­ни­ма­ют­ся кон­сен­су­сом. Ве­ду­щую роль в его дос­ти­же­нии иг­ра­ет пред­се­да­тель, ко­то­рый про­во­дит не­офи­ци­аль­ные кон­суль­та­ции и встре­чи в це­лях уст­ра­не­ния раз­но­гла­сий и на­хо­ж­де­ния об­ще­го для всех ре­ше­ния.

Ре­ше­ния, при­ни­мае­мые Ев­ро­со­ве­том, - по­ли­тические ди­рек­ти­вы. На их ос­но­ве ин­сти­ту­ты ЕС под­го­тав­ли­ва­ют не­об­хо­ди­мые пра­во­вые ре­ше­ния. Так, вве­де­ние еди­ной ев­ропейской ва­лю­ты во всех де­та­лях об­су­ж­да­лось и ре­ша­лось на за­се­да­нии Ев­ро­со­ве­та. Ницц­кий до­го­вор пре­ду­смат­ри­ва­ет, что в слу­чае воз­ник­но­ве­ния раз­но­гла­сий по во­про­сам ис­поль­зо­ва­ния кон­цеп­ции про­дви­ну­то­го со­труд­ни­че­ст­ва ре­ше­ние пе­ре­да­ёт­ся в Ев­ро­со­вет. Ин­фор­ма­ция о при­ни­мае­мых ре­ше­ни­ях пуб­ли­ку­ет­ся в фор­ме ком­мю­ни­ке по окон­ча­нии ка­ж­дой сес­сии.

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