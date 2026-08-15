ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ - высший орган политического руководства Европейского союза.
Евросовет определяет программу и стратегию развития ЕС и принимает решения по наиболее важным и существенным вопросам. Состоит из глав государств и/или правительств, возглавляющих исполнительную власть; в Евросовет входит также председатель Европейской комиссии. Кроме того, в его работе принимают участие министры иностранных дел или соответствующие комиссары, сопровождающие членов Евросовета. Существование Евросовета как органа ЕС было официализировано Единым европейским актом (1986). Возглавляет Евросовет и определяет повестку дня его заседаний руководитель государства, осуществляющего председательствование в ЕС (срок такого председательствования 6 месяцев, очередные заседания Евросовета принято проводить на территории государства-председателя).
Вступающий в должность председательствующего национальный лидер, как правило, излагает программу деятельности Евросовета на заседании Европейского парламента. Решения Евросовета по общему правилу принимаются консенсусом. Ведущую роль в его достижении играет председатель, который проводит неофициальные консультации и встречи в целях устранения разногласий и нахождения общего для всех решения.
Решения, принимаемые Евросоветом, - политические директивы. На их основе институты ЕС подготавливают необходимые правовые решения. Так, введение единой европейской валюты во всех деталях обсуждалось и решалось на заседании Евросовета. Ниццкий договор предусматривает, что в случае возникновения разногласий по вопросам использования концепции продвинутого сотрудничества решение передаётся в Евросовет. Информация о принимаемых решениях публикуется в форме коммюнике по окончании каждой сессии.