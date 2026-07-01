ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Один из наднациональных политических институтов Европейского союза .

Соз­дан в 1957 году в рам­ках ев­ропейских эко­но­мических ин­те­гра­ци­он­ных ор­га­ни­за­ций (с 1967 года Ев­ро­пей­ские со­об­ще­ст­ва). По­ря­док фор­ми­ро­ва­ния и пол­но­мо­чия Ев­ро­пар­ла­мен­та, его струк­ту­ра и функ­цио­ни­ро­ва­ние ре­гу­ли­ру­ют­ся уч­ре­дит. ак­та­ми, внутр. рег­ла­мен­том, ре­ше­ния­ми, от­но­ся­щи­ми­ся к ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нию вы­бо­ров, а рав­но меж­ин­сти­ту­цио­наль­ны­ми со­гла­ше­ния­ми, ре­гу­ли­рую­щи­ми со­труд­ни­че­ст­во Ев­ро­пар­ла­мен­та с др. ин­сти­ту­та­ми ЕС. Ев­ро­пар­ла­мент фор­ми­ру­ет­ся пу­тём все­об­щих пря­мых вы­бо­ров (на ос­но­ве Ак­та о вы­бо­рах 1976). Пра­вом из­би­рать и быть из­бран­ны­ми поль­зу­ют­ся гра­ж­да­не ЕС. Об­щие прин­ци­пы при­ме­няе­мой из­би­рат. сис­те­мы оп­ре­де­ля­ют­ся на уров­не ЕС. Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние вы­бо­ров ре­гу­ли­ру­ют­ся на нац. уров­не. Ис­поль­зу­ет­ся про­пор­цио­наль­ная сис­те­ма пред­ста­ви­тель­ст­ва. Ко­ли­че­ст­во мест в Е. п., при­над­ле­жа­щих ка­ж­до­му го­су­дар­ст­ву-­чле­ну, оп­ре­де­ля­ет­ся не­по­сред­ст­вен­но уч­ре­ди­тель­ны­ми ак­та­ми и при­ла­гае­мы­ми к ним до­ку­мен­та­ми. Об­щее ко­ли­че­ст­во де­пу­тат­ских ман­да­тов не­од­но­крат­но пе­ре­смат­ри­ва­лось в свя­зи с рас­ши­ре­ни­ем ЕС. Об­щее чис­ло (2007) де­пу­тат­ских ман­да­тов 785 (мак­си­маль­но вы­со­ким чис­лом ман­да­тов об­ла­да­ют Гер­ма­ния, Фран­ция, Ита­лия и Ве­ли­ко­бри­та­ния; наи­мень­шим чис­лом – Люк­сем­бург, Кипр, Эс­то­ния, Маль­та).

Е. п. – по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий ор­ган. Пле­нар­ные за­се­да­ния про­во­дят­ся в его ре­зи­ден­ции в Страс­бу­ре; ра­бо­та ко­мис­сий осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в ре­зи­ден­ции в Брюс­се­ле; сек­ре­та­ри­ат на­хо­дит­ся в Люк­сем­бур­ге.

В со­ста­ве Е. п. об­ра­зу­ют­ся парт. груп­пы (ино­гда име­ну­ют­ся ев­роп. пар­тия­ми), в них вхо­дят де­пу­та­ты, пред­став­ляю­щие род­ст­вен­ные по по­ли­тич. взгля­дам и идей­ным по­зи­ци­ям нац. по­ли­тич. пар­тии (8 парт. групп в 2007). Отд. груп­пу об­ра­зу­ют не­при­сое­ди­нив­шие­ся де­пу­та­ты. До­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние в со­ста­ве всех со­зы­вов Е. п. при­над­ле­жит Ев­роп. нар. пар­тии и Ев­роп. со­циа­ли­стич. пар­тии. Их пред­ста­ви­те­ли за­ни­ма­ют ве­ду­щие долж­но­сти в ор­га­нах Ев­ро­пар­ла­мен­та.

Ра­бо­той Е. п. ру­ко­во­дит пред­се­да­тель, ко­то­рый из­би­ра­ет­ся из чис­ла де­пу­та­тов сро­ком на 2,5 го­да. Ши­ро­ко при­ме­ня­ет­ся прак­ти­ка, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой на од­ну по­ло­ви­ну сро­ка вы­дви­га­ет­ся пред­ста­ви­тель от Ев­роп. нар. пар­тии, на дру­гую – от Ев­роп. со­циа­ли­стич. пар­тии. Од­но­вре­мен­но из­би­ра­ют­ся за­мес­ти­те­ли пред­се­да­те­ля Е. п. и кве­сто­ры, ве­даю­щие в осн. ор­га­ни­зац., адм. и фи­нан­со­вы­ми во­про­са­ми. По­ве­ст­ка дня оп­ре­де­ля­ет­ся кон­фе­рен­ци­ей (пред. Е. п., ру­ко­во­ди­те­ли парт. групп, 2 пред­ста­ви­те­ля от не­за­ви­си­мых де­пу­та­тов). В слу­чае от­сут­ст­вия со­гла­сия ре­ше­ние при­ни­ма­ет­ся боль­шин­ст­вом го­ло­сов, при­чём ка­ж­дый член кон­фе­рен­ции об­ла­да­ет взве­шен­ным ко­ли­че­ст­вом го­ло­сов, рав­ным чис­лу ман­да­тов парт. груп­пы, ко­то­рую он пред­став­ля­ет. В со­от­вет­ст­вии с рег­ла­мен­том уч­ре­ж­да­ют­ся по­сто­ян­ные про­филь­ные ко­ми­те­ты Е. п. и фор­ми­ру­ют­ся их ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны. Про­це­дур­ные во­про­сы, вклю­чае­мые в по­ве­ст­ку дня, пред­ва­ри­тель­но об­су­ж­да­ют­ся на за­се­да­ни­ях по­сто­ян­ных ко­ми­те­тов Ев­ро­пар­ла­мен­та. За­клю­че­ние ко­ми­те­та док­ла­ды­ва­ет­ся на пле­нар­ном за­се­да­нии Е. п., ко­то­рое вы­но­сит окон­ча­тель­но ре­ше­ние. Пре­ду­смот­ре­на воз­мож­ность соз­да­ния след­ст­вен­ных ко­мис­сий. Они об­ра­зу­ют­ся на ос­но­ве про­пор­цио­наль­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва разл. групп. В за­ви­си­мо­сти от рас­смат­ри­вае­мых во­про­сов за­се­да­ния мо­гут но­сить как от­кры­тый, так и за­кры­тый ха­рак­тер. Ито­го­вый док­лад след­ст­вен­ной ко­мис­сии на­прав­ля­ет­ся пле­ну­му Ев­ро­пар­ла­мен­та. Рег­ла­мент пре­ду­смат­ри­ва­ет так­же функ­цио­ни­ро­ва­ние кон­фе­рен­ции пред­се­да­те­лей по­сто­ян­ных ко­ми­те­тов и пред­се­да­те­лей групп, за­ни­маю­щих­ся во­про­са­ми взаи­мо­от­но­ше­ний ЕС с треть­и­ми го­су­дар­ст­ва­ми. До­ку­мен­ты этих ор­га­нов но­сят в осн. ин­фор­мац. ха­рак­тер. До­сроч­ный рос­пуск Е. п. не пре­ду­смот­рен.

Пол­но­мо­чия Ев­ро­пар­ла­мен­та в осн. на­по­ми­на­ют пол­но­мо­чия нац. пар­ла­мент­ских уч­ре­ж­де­ний: 1) уча­стие в за­ко­но­дат. (нор­мо­твор­че­ском) про­цес­се. Ор­га­ни­за­ция за­ви­сит от при­ме­няе­мой про­це­ду­ры при­ня­тия ре­ше­ний (при кон­суль­та­тив­ной про­це­ду­ре Е. п. да­ёт своё за­клю­че­ние, ко­то­рое не но­сит обя­зат. ха­рак­те­ра; при при­ме­не­нии про­це­ду­ры со­труд­ни­че­ст­ва Е. п. уча­ст­ву­ет в об­су­ж­де­нии про­ек­тов, пред­ла­гае­мых Со­ве­том Ев­роп. сою­за и Ев­ро­пей­ской ко­мис­си­ей . Воз­мож­но про­ве­де­ние не­сколь­ких чте­ний. Од­на­ко окон­чат. ре­ше­ние при­над­ле­жит не Е. п., а Со­ве­ту; при ис­поль­зо­ва­нии про­це­ду­ры со­вме­ст­но­го при­ня­тия ре­ше­ний про­ект счи­та­ет­ся при­ня­тым, ес­ли он одоб­рен в иден­тич­ной ре­дак­ции Е. п. и Со­ве­том. Одоб­рен­ный про­ект скре­п­ля­ет­ся под­пи­сью пред­се­да­те­ля Е. п. и пред­се­да­тель­ст­вую­ще­го в Со­ве­те). Со­от­вет­ст­вую­щий нор­ма­тив­ный пра­во­вой акт пуб­ли­ку­ет­ся в ж. «Офи­ци­аль­ный вест­ник Ев­ро­пей­ско­го сою­за» и всту­па­ет в си­лу в срок, не­по­сред­ст­вен­но ука­зан­ный в этом ак­те, а при его от­сут­ст­вии – на 20-й день по­сле опуб­ли­ко­ва­ния;

2) осу­ще­ст­в­ле­ние по­ли­тич. кон­тро­ля за дея­тель­но­стью Ев­роп. ко­мис­сии (письм. и уст­ные во­про­сы и по­ста­нов­ка во­про­са об от­вет­ст­вен­но­сти ко­мис­сии). Дей­ст­вую­щие уч­ре­дит. ак­ты пре­ду­смат­ри­ва­ют воз­мож­ность при­ня­тия ре­зо­лю­ции по­ри­ца­ния или от­ка­за в до­ве­рии Ев­роп. ко­мис­сии. В слу­чае при­ня­тия та­ко­го ре­ше­ния ко­мис­сия обя­за­на по­дать в от­став­ку (да­же уг­ро­за по­доб­но­го ре­ше­ния мо­жет при­ну­дить ко­мис­сию по­дать в от­став­ку. Это име­ло ме­сто, в ча­ст­но­сти, в 1999, ко­гда дос­тоя­ни­ем об­ще­ст­вен­но­сти ста­ли фак­ты зло­упот­реб­ле­ния слу­жеб­ным по­ло­же­ни­ем и фи­нан­со­вые зло­упот­реб­ле­ния со сто­ро­ны отд. чле­нов Ев­роп. ко­мис­сии);

3) осу­ще­ст­в­ле­ние бюд­жет­ных пол­но­мо­чий. Е. п. об­су­ж­да­ет про­ект бюд­же­та, под­го­тов­лен­ный Ев­роп. ко­мис­си­ей и пред­став­лен­ный Со­ве­том ЕС. Воз­мож­но­сти ре­ше­ния Е. п. за­ви­сят от то­го, идёт ли речь об обя­за­тель­ных или не­обя­за­тель­ных рас­хо­дах. Од­на­ко Е. п. мо­жет от­кло­нить весь про­ект бюд­же­та в це­лом. Та­ко­го ро­да ре­ше­ния име­ли ме­сто в 1980 и 1985. В этом слу­чае Со­вет обя­зан пред­ста­вить но­вый про­ект бюд­же­та, а до его при­ня­тия дей­ст­ву­ет врем. ре­жим бюд­жет­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния;

4) осу­ще­ст­в­ле­ние внеш­не­по­ли­тич. пол­но­мо­чий. Они в осн. ка­са­ют­ся при­ня­тия ре­ше­ний об одоб­ре­нии (или не­одоб­ре­нии) под­пи­сан­ных со­гла­ше­ний с треть­и­ми го­су­дар­ст­ва­ми или ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ция­ми и ре­ше­ний о приё­ме но­вых чле­нов. В этом слу­чае при­ме­ня­ет­ся, как пра­ви­ло, про­це­ду­ра со­вме­ст­но­го по­ло­жи­тель­но­го за­клю­че­ния. Она пре­ду­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность ли­бо одоб­ре­ния, ли­бо не­одоб­ре­ния, но ис­клю­ча­ет вне­се­ние ка­ких бы то ни бы­ло по­пра­вок и из­ме­не­ний в вы­но­си­мое на ут­вер­жде­ние со­гла­ше­ние. Е. п. мо­жет так­же ока­зы­вать воз­дей­ст­вие на при­ня­тие и осу­ще­ст­в­ле­ние внеш­не­по­ли­тич. ре­ше­ний, от­ка­зы­вая в одоб­ре­нии со­от­вет­ст­вую­ще­го рег­ла­мен­тар­но­го ак­та (так бы­ло, напр., при от­ка­зе от ут­вер­жде­ния рег­ла­мен­та, ре­гу­ли­ро­вав­ше­го осу­ще­ст­в­ле­ние про­грам­мы Та­сис). Ев­ро­пар­ла­мент ши­ро­ко ис­поль­зу­ет свои пол­но­мо­чия при об­су­ж­де­нии ме­ж­ду­нар. про­блем; при­ни­мае­мые ре­зо­лю­ции обя­за­тель­ной си­лы не име­ют.

По ме­ре раз­ви­тия ин­сти­ту­цио­наль­ной струк­ту­ры ЕС пол­но­мо­чия Е. п. рас­ши­ря­ют­ся. Так, пре­ду­смат­ри­ва­ется су­ще­ст­вен­ное из­ме­не­ние за­ко­но­дат. про­це­ду­ры и за­мет­ное рас­ши­ре­ние ком­пе­тен­ции Е. п. с ис­поль­зо­ва­ни­ем про­це­ду­ры ква­ли­фи­цир. боль­шин­ст­ва при при­ня­тии ре­ше­ний.

Ев­ро­пар­ла­мент под­дер­жи­ва­ет тес­ные свя­зи с Фе­де­раль­ным со­б­ра­ни­ем РФ; в ча­ст­но­сти, функ­цио­ни­ру­ет К-т пар­ла­мент­ско­го со­труд­ни­че­ст­ва, яв­ляю­щий­ся со­вме­ст­ным ор­га­ном Ев­роп. пар­ла­мен­та и Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния РФ (по 30 чле­нов).

Автор статьи: Л. М. Эн­тин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)