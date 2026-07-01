ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Один из наднациональных политических институтов Европейского союза.
Создан в 1957 году в рамках европейских экономических интеграционных организаций (с 1967 года Европейские сообщества). Порядок формирования и полномочия Европарламента, его структура и функционирование регулируются учредит. актами, внутр. регламентом, решениями, относящимися к организации и проведению выборов, а равно межинституциональными соглашениями, регулирующими сотрудничество Европарламента с др. институтами ЕС. Европарламент формируется путём всеобщих прямых выборов (на основе Акта о выборах 1976). Правом избирать и быть избранными пользуются граждане ЕС. Общие принципы применяемой избират. системы определяются на уровне ЕС. Организация и проведение выборов регулируются на нац. уровне. Используется пропорциональная система представительства. Количество мест в Е. п., принадлежащих каждому государству-члену, определяется непосредственно учредительными актами и прилагаемыми к ним документами. Общее количество депутатских мандатов неоднократно пересматривалось в связи с расширением ЕС. Общее число (2007) депутатских мандатов 785 (максимально высоким числом мандатов обладают Германия, Франция, Италия и Великобритания; наименьшим числом – Люксембург, Кипр, Эстония, Мальта).
Е. п. – постоянно действующий орган. Пленарные заседания проводятся в его резиденции в Страсбуре; работа комиссий осуществляется в резиденции в Брюсселе; секретариат находится в Люксембурге.
В составе Е. п. образуются парт. группы (иногда именуются европ. партиями), в них входят депутаты, представляющие родственные по политич. взглядам и идейным позициям нац. политич. партии (8 парт. групп в 2007). Отд. группу образуют неприсоединившиеся депутаты. Доминирующее положение в составе всех созывов Е. п. принадлежит Европ. нар. партии и Европ. социалистич. партии. Их представители занимают ведущие должности в органах Европарламента.
Работой Е. п. руководит председатель, который избирается из числа депутатов сроком на 2,5 года. Широко применяется практика, в соответствии с которой на одну половину срока выдвигается представитель от Европ. нар. партии, на другую – от Европ. социалистич. партии. Одновременно избираются заместители председателя Е. п. и квесторы, ведающие в осн. организац., адм. и финансовыми вопросами. Повестка дня определяется конференцией (пред. Е. п., руководители парт. групп, 2 представителя от независимых депутатов). В случае отсутствия согласия решение принимается большинством голосов, причём каждый член конференции обладает взвешенным количеством голосов, равным числу мандатов парт. группы, которую он представляет. В соответствии с регламентом учреждаются постоянные профильные комитеты Е. п. и формируются их руководящие органы. Процедурные вопросы, включаемые в повестку дня, предварительно обсуждаются на заседаниях постоянных комитетов Европарламента. Заключение комитета докладывается на пленарном заседании Е. п., которое выносит окончательно решение. Предусмотрена возможность создания следственных комиссий. Они образуются на основе пропорционального представительства разл. групп. В зависимости от рассматриваемых вопросов заседания могут носить как открытый, так и закрытый характер. Итоговый доклад следственной комиссии направляется пленуму Европарламента. Регламент предусматривает также функционирование конференции председателей постоянных комитетов и председателей групп, занимающихся вопросами взаимоотношений ЕС с третьими государствами. Документы этих органов носят в осн. информац. характер. Досрочный роспуск Е. п. не предусмотрен.
Полномочия Европарламента в осн. напоминают полномочия нац. парламентских учреждений: 1) участие в законодат. (нормотворческом) процессе. Организация зависит от применяемой процедуры принятия решений (при консультативной процедуре Е. п. даёт своё заключение, которое не носит обязат. характера; при применении процедуры сотрудничества Е. п. участвует в обсуждении проектов, предлагаемых Советом Европ. союза и Европейской комиссией. Возможно проведение нескольких чтений. Однако окончат. решение принадлежит не Е. п., а Совету; при использовании процедуры совместного принятия решений проект считается принятым, если он одобрен в идентичной редакции Е. п. и Советом. Одобренный проект скрепляется подписью председателя Е. п. и председательствующего в Совете). Соответствующий нормативный правовой акт публикуется в ж. «Официальный вестник Европейского союза» и вступает в силу в срок, непосредственно указанный в этом акте, а при его отсутствии – на 20-й день после опубликования;
2) осуществление политич. контроля за деятельностью Европ. комиссии (письм. и устные вопросы и постановка вопроса об ответственности комиссии). Действующие учредит. акты предусматривают возможность принятия резолюции порицания или отказа в доверии Европ. комиссии. В случае принятия такого решения комиссия обязана подать в отставку (даже угроза подобного решения может принудить комиссию подать в отставку. Это имело место, в частности, в 1999, когда достоянием общественности стали факты злоупотребления служебным положением и финансовые злоупотребления со стороны отд. членов Европ. комиссии);
3) осуществление бюджетных полномочий. Е. п. обсуждает проект бюджета, подготовленный Европ. комиссией и представленный Советом ЕС. Возможности решения Е. п. зависят от того, идёт ли речь об обязательных или необязательных расходах. Однако Е. п. может отклонить весь проект бюджета в целом. Такого рода решения имели место в 1980 и 1985. В этом случае Совет обязан представить новый проект бюджета, а до его принятия действует врем. режим бюджетного финансирования;
4) осуществление внешнеполитич. полномочий. Они в осн. касаются принятия решений об одобрении (или неодобрении) подписанных соглашений с третьими государствами или междунар. организациями и решений о приёме новых членов. В этом случае применяется, как правило, процедура совместного положительного заключения. Она предусматривает возможность либо одобрения, либо неодобрения, но исключает внесение каких бы то ни было поправок и изменений в выносимое на утверждение соглашение. Е. п. может также оказывать воздействие на принятие и осуществление внешнеполитич. решений, отказывая в одобрении соответствующего регламентарного акта (так было, напр., при отказе от утверждения регламента, регулировавшего осуществление программы Тасис). Европарламент широко использует свои полномочия при обсуждении междунар. проблем; принимаемые резолюции обязательной силы не имеют.
По мере развития институциональной структуры ЕС полномочия Е. п. расширяются. Так, предусматривается существенное изменение законодат. процедуры и заметное расширение компетенции Е. п. с использованием процедуры квалифицир. большинства при принятии решений.
Европарламент поддерживает тесные связи с Федеральным собранием РФ; в частности, функционирует К-т парламентского сотрудничества, являющийся совместным органом Европ. парламента и Федерального собрания РФ (по 30 членов).
Автор статьи: Л. М. Энтин.