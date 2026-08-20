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ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА
ЕВРОПЕЙСКИЕ СООБЩЕСТВА - с 1967 года общее наименование Европейского экономического сообщества, Европейского объединения угля и стали и Европейского сообщества по атомной энергии.
Европейские сообщества представляли собой интеграционные организации преимущественно экономической компетенции (общий рынок, общая аграрная политика и прочее). По мере углубления и расширения интеграционных процессов и их распространения на другие сферы общественной жизни в 1993 году на базе европейских сообществ был учреждён Европейский союз как интеграционная организация общей компетенции.
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