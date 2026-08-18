ЕВРОПЕЙСКАЯ ЮЖНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЮЖНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ - международная научно-исследовательская организация, учреждённая в 1962 году правительствами Бельгии, Германии, Нидерландов, Франции и Швеции.
К 2006 году членами ЕЮО стали также Великобритания, Дания, Испания, Италия, Португалия, Финляндия и Швейцария. Штаб-квартира – в городе Гархинг-бай-Мюнхен (Германия). Наблюдательная база ЕЮО распределена по нескольким обсерваториям в пустыне Атакама (Чили). Обсерватория Ла-Сийя расположена на высоте 2400 м над уровнем моря в 600 км к северу от Сантьяго-де-Чили. Основные инструменты – телескопы-рефлекторы с зеркалами диаметром 2,2 м, 3,5 м и 3,6 м. Обсерватория Параналь расположена на высоте 2600 м в 130 км к югу от Антофагасты. Здесь установлено 4 телескопа VLT (Very Large Telescope) с 8,2-метровыми зеркалами, а также 4 вспомогательных телескопа с 1,8-метровыми зеркалами. Эти телескопы используются как индивидуально, так и совместно, в составе оптического интерферометра VLTI (Very Large Telescope Interferometer). В обсерватории Чахнантор, расположенной на высоте 5000 м, идёт строительство интерферометрической системы субмиллиметрового диапазона ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Эта система, состоящая из нескольких десятков 12-метровых антенн, будет введена в строй в 2010-2012 годах. В обсерватории Чахнантор действует её прототип - 12-метровый телескоп субмиллиметрового и миллиметрового диапазонов APEX (Atacama Pathfinder Experiment).
ЕЮО – одно из крупнейших астрономических учреждений мира. Основные направления исследований охватывают практически все разделы астрофизики – от наблюдений комет до внегалактической астрономии. Важнейшее место в работе ЕЮО занимает астрономическое приборостроение, в том числе разработка новых приёмников излучения и систем управления телескопами. В частности, на 3,5-метровом телескопе обсерватории Ла-Сийя впервые в мире применена компьютеризованная система управления формой главного зеркала. В конце 2006 года в ЕЮО начаты исследовательские работы по созданию Чрезвычайно большого телескопа (Extremely Large Telescope) с диаметром зеркала несколько десятков метров.