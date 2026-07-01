ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ - свод обязательств и декларация целей политики европейских стран по осуществлению и защите социальных и экономических прав граждан, прежде всего повышения уровня жизни и обеспечения социального благосостояния населения (смотри Всеобщая декларация прав человека ).

Под­пи­са­на пра­ви­тель­ст­ва­ми стран – чле­нов Со­ве­та Ев­ро­пы 18.10.1961 (дей­ст­вую­щая редакция 03.05.1996). До­пол­нительный про­то­кол (1988) зна­чи­тель­но рас­ши­рил сфе­ру за­щи­ты этих прав. РФ под­пи­са­ла 14.09.2000; уча­ст­ву­ют 22 го­су­дар­ст­ва (2007). Хар­тия вво­дит ми­нимальные тре­бо­ва­ния к национальным стан­дар­там и оп­ре­де­лён­ные вза­им­ные обя­за­тель­ст­ва сто­рон.

Раз­де­ле­ние обя­за­тельств и це­лей европейской социальной хартии, в от­ли­чие от других ме­ж­ду­народных со­гла­ше­ний, свя­за­но с осо­бен­но­стя­ми её со­блю­де­ния национальными пра­ви­тель­ст­ва­ми. Для под­пи­сы­ваю­щих её го­су­дарств обя­зательную си­лу име­ют 7 ста­тей о сле­дую­щих пра­вах: на труд, на объ­е­ди­не­ние (сво­бо­да об­ра­зо­ва­ния различных сою­зов тру­дя­щи­ми­ся, а так­же ра­бо­то­да­те­ля­ми на ме­ст­ном, национальном или ме­ж­ду­народном уров­не), на за­клю­че­ние кол­лек­тив­ных до­го­во­ров, на со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние, на со­ци­аль­ную и медицинскую по­мощь, пра­во се­мьи на со­ци­аль­ную, пра­во­вую и эко­но­мическую за­щи­ту, пра­во тру­дя­щих­ся-ми­гран­тов и их се­мей на за­щи­ту и по­мощь. Кро­ме этих ста­тей, стра­на, ра­ти­фи­ци­рую­щая европейскую социальную хартию, име­ет пра­во ото­брать для ис­пол­не­ния в ка­че­ст­ве им­пе­ра­ти­вов другие ста­тьи и ну­ме­ро­ван­ные пунк­ты внут­ри ста­тей так, что­бы обя­зательную си­лу име­ло в об­щей слож­но­сти не ме­нее 10 ста­тей и 45 пунк­тов.

Со­от­вет­ст­вие со­стоя­ния прав в стра­не по­ло­же­ни­ям европейской социальной хартии оце­ни­ва­ет­ся по национальным док­ла­дам Комитетом экс­пер­тов Со­ве­та Ев­ро­пы, со­стоя­щим из 7 чле­нов, на­зна­чае­мых на 6 лет. Все стра­ны обя­за­ны раз в два го­да пред­став­лять док­лад о вы­пол­не­нии при­ня­тых по­ло­же­ний; кро­ме то­го, по прось­бе Комитета ми­ни­ст­ров Со­ве­та Ев­ро­пы док­ла­ды пред­став­ля­ют­ся так­же по по­ло­же­ни­ям, не при­ня­тым стра­ной во вре­мя ра­ти­фи­ка­ции хар­тии.

В До­пол­нительном про­то­ко­ле основное вни­ма­ние уде­ле­но рас­ши­ре­нию прав тру­дя­щих­ся на профессиональную ре­ин­те­гра­цию, пе­ре­под­го­тов­ку и реа­дап­та­цию, на ин­фор­ма­цию и кон­суль­та­цию. Например, за­ня­тые на пред­при­ятии долж­ны ре­гу­ляр­но и свое­вре­мен­но ин­фор­ми­ро­вать­ся в дос­туп­ной фор­ме о его эко­но­мическом и фи­нан­со­вом по­ло­же­нии, име­ют пра­во при­ни­мать уча­стие и вно­сить свой вклад в оп­ре­де­ле­ние и улуч­ше­ние ус­ло­вий тру­да и про­из­вод­ст­ва, в ор­га­ни­за­цию ус­луг и льгот со­ци­аль­но­го и со­цио­куль­тур­но­го ха­рак­те­ра в рам­ках пред­при­ятия. Зна­чительное вни­ма­ние в До­пол­нительном про­то­ко­ле уде­ле­но так­же пра­вам лиц пре­клон­но­го воз­рас­та на со­ци­аль­ную за­щи­ту, вклю­чая пре­дос­тав­ле­ние дос­та­точ­ных ре­сур­сов для дос­той­но­го су­ще­ст­во­ва­ния и ак­тив­но­го уча­стия в об­ще­ст­вен­ной и куль­тур­ной жиз­ни, на пре­дос­тав­ле­ние в их рас­по­ря­же­ние жи­лья, при­спо­соб­лен­но­го к их ну­ж­дам и со­стоя­нию здо­ро­вья.

Всту­п­ле­ние РФ в Со­вет Ев­ро­пы (1996) по­тре­бо­ва­ло ре­фор­ми­ро­ва­ния национального за­ко­но­да­тель­ст­ва в ду­хе хар­тии, его рас­ши­ре­ния в об­лас­ти со­ци­аль­ных прав и при­ве­де­ния в со­от­вет­ст­вие с при­ня­ты­ми ме­ж­ду­нардными обя­за­тель­ст­ва­ми. Од­на­ко всё ещё про­бле­ма­тич­ным для РФ ос­та­ёт­ся вы­пол­не­ние прав фи­зически и ум­ст­вен­но не­тру­до­спо­соб­ных лиц на профессиональную под­го­тов­ку, вос­ста­нов­ле­ние тру­до­спо­соб­но­сти и воз­вра­ще­ние к об­щественной жиз­ни и пра­ва тру­дя­щих­ся за­ни­мать­ся при­но­ся­щей до­ход дея­тель­но­стью на тер­ри­то­рии других стран, под­пи­сав­ших европейскую социальную хартию (од­ним из тре­бо­ва­ний хар­тии яв­ля­ет­ся ли­бе­ра­ли­за­ция в ин­ди­ви­ду­аль­ном или кол­лек­тив­ном по­ряд­ке по­ло­же­ний о най­ме иностранной ра­бо­чей си­лы).

Уча­стие стран в европейской социальной хартии но­сит пер­спек­тив­ный и дол­го­вре­мен­ный ха­рак­тер, а де­нон­са­ция, хо­тя и пре­ду­смот­ре­на, про­дол­жи­тель­на по вре­ме­ни: толь­ко по ис­те­че­нии 5-лет­не­го сро­ка по­сле под­пи­са­ния хар­тии стра­ной и всту­п­ле­ния в си­лу или в даль­ней­шем по ис­те­че­нии лю­бо­го двух­го­дич­но­го пе­рио­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)