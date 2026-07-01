ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ - свод обязательств и декларация целей политики европейских стран по осуществлению и защите социальных и экономических прав граждан, прежде всего повышения уровня жизни и обеспечения социального благосостояния населения (смотри Всеобщая декларация прав человека).
Подписана правительствами стран – членов Совета Европы 18.10.1961 (действующая редакция 03.05.1996). Дополнительный протокол (1988) значительно расширил сферу защиты этих прав. РФ подписала 14.09.2000; участвуют 22 государства (2007). Хартия вводит минимальные требования к национальным стандартам и определённые взаимные обязательства сторон.
Разделение обязательств и целей европейской социальной хартии, в отличие от других международных соглашений, связано с особенностями её соблюдения национальными правительствами. Для подписывающих её государств обязательную силу имеют 7 статей о следующих правах: на труд, на объединение (свобода образования различных союзов трудящимися, а также работодателями на местном, национальном или международном уровне), на заключение коллективных договоров, на социальное обеспечение, на социальную и медицинскую помощь, право семьи на социальную, правовую и экономическую защиту, право трудящихся-мигрантов и их семей на защиту и помощь. Кроме этих статей, страна, ратифицирующая европейскую социальную хартию, имеет право отобрать для исполнения в качестве императивов другие статьи и нумерованные пункты внутри статей так, чтобы обязательную силу имело в общей сложности не менее 10 статей и 45 пунктов.
Соответствие состояния прав в стране положениям европейской социальной хартии оценивается по национальным докладам Комитетом экспертов Совета Европы, состоящим из 7 членов, назначаемых на 6 лет. Все страны обязаны раз в два года представлять доклад о выполнении принятых положений; кроме того, по просьбе Комитета министров Совета Европы доклады представляются также по положениям, не принятым страной во время ратификации хартии.
В Дополнительном протоколе основное внимание уделено расширению прав трудящихся на профессиональную реинтеграцию, переподготовку и реадаптацию, на информацию и консультацию. Например, занятые на предприятии должны регулярно и своевременно информироваться в доступной форме о его экономическом и финансовом положении, имеют право принимать участие и вносить свой вклад в определение и улучшение условий труда и производства, в организацию услуг и льгот социального и социокультурного характера в рамках предприятия. Значительное внимание в Дополнительном протоколе уделено также правам лиц преклонного возраста на социальную защиту, включая предоставление достаточных ресурсов для достойного существования и активного участия в общественной и культурной жизни, на предоставление в их распоряжение жилья, приспособленного к их нуждам и состоянию здоровья.
Вступление РФ в Совет Европы (1996) потребовало реформирования национального законодательства в духе хартии, его расширения в области социальных прав и приведения в соответствие с принятыми междунардными обязательствами. Однако всё ещё проблематичным для РФ остаётся выполнение прав физически и умственно нетрудоспособных лиц на профессиональную подготовку, восстановление трудоспособности и возвращение к общественной жизни и права трудящихся заниматься приносящей доход деятельностью на территории других стран, подписавших европейскую социальную хартию (одним из требований хартии является либерализация в индивидуальном или коллективном порядке положений о найме иностранной рабочей силы).
Участие стран в европейской социальной хартии носит перспективный и долговременный характер, а денонсация, хотя и предусмотрена, продолжительна по времени: только по истечении 5-летнего срока после подписания хартии страной и вступления в силу или в дальнейшем по истечении любого двухгодичного периода.