ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЯДЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЯДЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ - европейская научная организация, в которой ведутся теоретические и экспериментальные исследования в области физики элементарных частиц, а также осуществляется координирование этих исследований в европейских странах.
Основана в 1954 году; расположена на франко-швейцарской границе вблизи Женевы. Объединяет 20 государств-членов: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария. Россия имеет статус наблюдателя.
Экспериментальные исследования в ЦЕРНе ведутся на нескольких ускорителях заряженных частиц. В 1971 году закончено строительство накопительных колец и начаты эксперименты со встречными пучками, вначале с протон-протонными, а затем с протон-антипротонными. В 1989 году был запущен Большой электрон-позитронный коллайдер (Large Electron-Positron Collider, LEP; протяжённость кольцевого тоннеля около 27 км), который проработал до 2000 года. В 2007 году в тоннеле вместо LEP планируется запуск Большого адронного коллайдера (Large Hadron Collider, LHC), в котором будут сталкиваться пучки протонов с энергиями до 7 ТэВ каждый. В создание LHC, в частности четырёх крупномасштабных детекторов, большой вклад внесли российские учёные.
В ЦЕРНе работали и работают ведущие учёные, чьи исследования отмечены престижными наградами, в том числе Нобелевскими премиями. Первым директором ЦЕРНа был Ф. Блох. В ЦЕРНе работали С. Тинг и Б. Рихтер (руководители экспериментов на LEP), получившие Нобелевскую премию в 1976 году за открытие тяжёлых элементарных частиц нового типа (так называемые J/ψ -частицы), обладающих новым квантовым числом – очарованием. На коллайдере ЦЕРНа при решающем участии К. Руббиа и С. ван дер Мера (Нобелевская премия, 1984 год) были осуществлены эксперименты, позволившие доказать существование W- и Z-бозонов - переносчиков слабого взаимодействия. Ж. Шарпак, работавший в ЦЕРНе с 1959 года, удостоен Нобелевской премии (1992) за создание и совершенствование многопроволочной пропорциональной камеры.
Развивающаяся в ЦЕРНе фундаментальная наука способствует совершенствованию технологий в прикладных областях. Например, в ЦЕРНе создаются приборы для медицинской диагностики; в частности, действие позитронно-эмиссионного томографа основывается на технологиях, впервые разработанных в ЦЕРНе для регистрации элементарных частиц. В 1989 году британский физик Т. Бернерс-Ли создал в ЦЕРНе проект Всемирной паутины WWW (первоначально для облегчения общения между исследователями). В ЦЕРНе интенсивно развивается GRID – новая концепция глобальной интеграции информационных и вычислительных ресурсов.