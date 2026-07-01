ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЯДЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЯДЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ - европейская научная организация, в которой ведутся теоретические и экспериментальные исследования в области физики элементарных частиц , а также осуществляется координирование этих исследований в европейских странах.

Ос­но­ва­на в 1954 году; рас­по­ло­же­на на фран­ко-швейцарской гра­ни­це вбли­зи Же­не­вы. Объ­е­ди­ня­ет 20 го­су­дарств-чле­нов: Ав­ст­рия, Бель­гия, Бол­га­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Венг­рия, Гер­ма­ния, Гре­ция, Да­ния, Ита­лия, Ис­па­ния, Ни­дер­лан­ды, Нор­ве­гия, Поль­ша, Пор­ту­га­лия, Сло­ва­кия, Фин­лян­дия, Фран­ция, Че­хия, Шве­ция, Швей­ца­рия. Рос­сия име­ет ста­тус на­блю­да­те­ля.

Экс­пе­риментальные ис­сле­до­ва­ния в ЦЕРНе ве­дут­ся на не­сколь­ких ус­ко­ри­те­лях за­ря­жен­ных час­тиц. В 1971 году за­кон­че­но строи­тель­ст­во на­ко­пи­тель­ных ко­лец и на­ча­ты экс­пе­ри­мен­ты со встреч­ны­ми пуч­ка­ми, вна­ча­ле с про­тон-про­тон­ны­ми, а за­тем с про­тон-ан­ти­про­тон­ны­ми. В 1989 году был за­пу­щен Боль­шой элек­трон-по­зи­трон­ный кол­лай­дер (Large Electron-Positron Col­lider, LEP; про­тя­жён­ность коль­це­во­го тон­не­ля около 27 км), ко­то­рый про­ра­бо­тал до 2000 года. В 2007 году в тон­не­ле вме­сто LEP пла­ни­ру­ет­ся за­пуск Боль­шо­го ад­рон­но­го кол­лай­де­ра (Large Hadron Collider, LHC), в ко­то­ром бу­дут стал­ки­вать­ся пуч­ки про­то­нов с энер­гия­ми до 7 ТэВ каж­дый. В соз­да­ние LHC, в ча­ст­но­сти че­ты­рёх круп­но­мас­штаб­ных де­тек­то­ров, боль­шой вклад вне­сли россий­ские учё­ные.

В ЦЕРНе ра­бо­та­ли и ра­бо­та­ют ве­ду­щие учёные, чьи ис­сле­до­ва­ния от­ме­че­ны пре­с­тиж­ны­ми на­гра­да­ми, в том числе Но­бе­лев­ски­ми пре­мия­ми. Пер­вым ди­рек­то­ром ЦЕРНа был Ф. Блох. В ЦЕРНе ра­бо­та­ли С. Тинг и Б. Рих­тер (ру­ко­во­ди­те­ли экс­пе­ри­мен­тов на LEP), по­лу­чив­шие Но­бе­лев­скую премию в 1976 году за от­кры­тие тя­жё­лых эле­мен­тар­ных час­тиц но­во­го ти­па (так называемые J/ψ -час­ти­цы), обладающих новым квантовым числом – оча­ро­ва­ни­ем. На кол­лай­де­ре ЦЕРНа при ре­шаю­щем уча­стии К. Руб­биа и С. ван дер Ме­ра (Но­бе­лев­ская премия, 1984 год) бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны экс­пе­ри­мен­ты, по­зво­лив­шие до­ка­зать су­ще­ст­во­ва­ние W- и Z-бо­зо­нов - пе­ре­нос­чи­ков сла­бо­го взаи­мо­дей­ст­вия. Ж. Шар­пак, ра­бо­тав­ший в ЦЕРНе с 1959 года, удо­сто­ен Но­бе­лев­ской премии (1992) за соз­да­ние и со­вер­шен­ст­во­ва­ние мно­го­про­во­лоч­ной про­пор­цио­наль­ной ка­ме­ры.

Раз­ви­ваю­щая­ся в ЦЕРНе фун­даментальная нау­ка спо­соб­ст­ву­ет со­вер­шен­ст­во­ва­нию тех­но­ло­гий в при­клад­ных об­лас­тях. Например, в ЦЕРНе соз­да­ют­ся при­бо­ры для ме­ди­цин­ской ди­аг­но­сти­ки; в ча­ст­но­сти, дей­ст­вие по­зи­трон­но-эмис­си­он­но­го то­мо­гра­фа ос­но­вы­ва­ет­ся на тех­но­ло­ги­ях, впер­вые раз­ра­бо­тан­ных в ЦЕРНе для ре­ги­ст­ра­ции эле­мен­тар­ных час­тиц. В 1989 году британский фи­зик Т. Бер­нерс-Ли соз­дал в ЦЕРНе про­ект Все­мир­ной пау­ти­ны WWW (пер­во­на­чаль­но для об­лег­че­ния об­ще­ния ме­ж­ду ис­сле­до­ва­те­ля­ми). В ЦЕРНе ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся GRID – но­вая кон­цеп­ция гло­баль­ной ин­те­гра­ции ин­фор­ма­ци­он­ных и вы­чис­лительных ре­сур­сов.

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