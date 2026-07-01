ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ - металлургическая провинция позднего бронзового века, распространённая во 2-м тысячелетии до нашей эры в Западной, Центральной и частично Восточной Европе.
На юге граничит со Средиземноморской металлургической провинцией; на востоке граница с Евразийской степной металлургической провинцией не была чёткой. На крайнем севере Европы почти нет металлической продукции европейской металлургической провинции. Важнейшие горно-металлургические центры европейской металлургической провинции базировались на богатых меднорудных месторождениях севера Балканского полуострова, Трансильвании, Рудных гор Саксонии и Чехии, Альп, Пиренейского полуострова и других. В прибалтийских областях и Северном Причерноморье (например, культура Ноа) располагались очаги металлообработки, где производилась стандартная для европейской металлургической провинции продукция, но на привозном металле.
Характер, технология и мощность производства в рамках европейской металлургической провинции резко отличались от производства в Евразийской металлургической провинции. Из высококачественной оловянной бронзы производилось громадное количество орудий (преобладали топоры-кельты, массивные тёсла сложной конфигурации, серпы) и оружия (особенно много наконечников копий и длинных мечей); несколько меньше известно украшений. До 80-90% металлических изделий сосредоточено в сотнях кладов. В некоторых из них общий вес изделий достигает нескольких сотен килограмм (например, в трансильванском кладе Уйоара-де-Сус – около 1,3 тысячелетия). В европейской металлургической провинции также несопоставимо больше, чем у соседей, каменных литейных форм. В пределах европейской металлургической провинции можно наметить 2 основные зоны родственных очагов – восточную (центральноевропейскую) и западную (приатлантическую) с нечёткой границей между ними. Различия по преимуществу отражены в соотношении между важнейшими морфологическими группами бронзовой продукции.
В исследованиях материалов европейской металлургической провинции преобладает выделение культурных областей, включавших многие локальные группы памятников. Разработан ряд постоянно уточняемых хронологических шкал, восходящих к трудам О. Монтелиуса (для Северной Европы), П. Райнеке (для территории Германии и части Центральной Европы), Ж. Дешелета (для территории Франции, Бельгии и Западной Швейцарии) и других специалистов. В конце бронзового века значительная часть европейской металлургической провинции находилась под влиянием культуры Гальштат, давшей название особому периоду в истории Западной и Центральной Европы, включавшему и начало раннего железного века.
Иллюстрации:
Европейская металлургическая провинция. Характерные формы бронзовых орудий и оружия (по Е.Н. Черных). Архив БРЭ.