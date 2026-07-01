ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ - металлургическая провинция позднего бронзового века, распространённая во 2-м тысячелетии до нашей эры в Западной, Центральной и частично Восточной Европе.

На юге гра­ни­чит со Сре­ди­зем­но­мор­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ци­ей; на вос­то­ке гра­ни­ца с Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ци­ей не бы­ла чёт­кой. На край­нем се­ве­ре Ев­ро­пы поч­ти нет ме­тал­лической про­дук­ции европейской металлургической провинции. Важ­ней­шие гор­но-­ме­тал­лур­гические цен­тры европейской металлургической провинции ба­зи­ро­ва­лись на бо­га­тых мед­но­руд­ных ме­с­то­ро­ж­де­ни­ях се­ве­ра Бал­кан­ско­го полуострова, Тран­силь­ва­нии, Руд­ных гор Сак­со­нии и Че­хии, Альп, Пи­ре­ней­ско­го полуострова и других. В при­бал­тий­ских об­лас­тях и Северном При­чер­но­мо­рье (например, куль­ту­ра Ноа) рас­по­ла­га­лись оча­ги ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, где про­из­во­ди­лась стан­дарт­ная для европейской металлургической провинции про­дук­ция, но на при­воз­ном ме­тал­ле.

Ха­рак­тер, тех­но­ло­гия и мощ­ность про­из­вод­ст­ва в рам­ках европейской металлургической провинции рез­ко от­ли­ча­лись от про­из­вод­ст­ва в Ев­ра­зий­ской ме­тал­лур­гической про­вин­ции. Из вы­со­ко­каче­ст­вен­ной оло­вян­ной брон­зы про­из­во­ди­лось гро­мад­ное ко­ли­че­ст­во ору­дий (пре­об­ла­да­ли то­по­ры-кель­ты, мас­сив­ные тёс­ла слож­ной кон­фи­гу­ра­ции, сер­пы) и ору­жия (осо­бен­но мно­го на­ко­неч­ни­ков ко­пий и длин­ных ме­чей); не­сколь­ко мень­ше из­вест­но ук­ра­ше­ний. До 80-90% ме­тал­лических из­де­лий со­сре­до­то­че­но в сот­нях кла­дов. В не­ко­то­рых из них об­щий вес из­де­лий дос­ти­га­ет не­сколь­ких со­тен ки­ло­грамм (например, в тран­силь­ван­ском кла­де Уйо­а­ра-де-Сус – около 1,3 тысячелетия). В европейской металлургической провинции так­же не­со­пос­та­ви­мо боль­ше, чем у со­се­дей, ка­мен­ных ли­тей­ных форм. В пре­де­лах европейской металлургической провинции мож­но на­ме­тить 2 основные зо­ны род­ст­вен­ных оча­гов – вос­точ­ную (цен­траль­но­ев­ро­пей­скую) и за­пад­ную (при­ат­лан­ти­че­скую) с не­чёт­кой гра­ни­цей ме­ж­ду ни­ми. Раз­ли­чия по пре­иму­ще­ст­ву от­ра­же­ны в со­от­но­ше­нии ме­ж­ду важ­ней­ши­ми мор­фо­ло­гическими груп­па­ми брон­зо­вой про­дук­ции.

В ис­сле­до­ва­ни­ях ма­те­риа­лов европейской металлургической провинции пре­об­ла­да­ет вы­де­ле­ние куль­тур­ных об­лас­тей, вклю­чав­ших многие ло­каль­ные груп­пы па­мят­ни­ков. Раз­ра­бо­тан ряд по­сто­ян­но уточ­няе­мых хро­но­ло­гических шкал, вос­хо­дя­щих к тру­дам О. Мон­те­лиу­са (для Северной Ев­ро­пы), П. Рай­не­ке (для тер­ри­то­рии Гер­ма­нии и час­ти Центральной Ев­ро­пы), Ж. Де­ше­ле­та (для тер­ри­то­рии Фран­ции, Бель­гии и Западной Швей­ца­рии) и других специалистов. В кон­це брон­зо­во­го ве­ка зна­чительная часть европейской металлургической провинции на­хо­ди­лась под влия­ни­ем куль­ту­ры Галь­штат, дав­шей на­зва­ние осо­бо­му пе­рио­ду в ис­то­рии Западной и Центральной Ев­ро­пы, вклю­чав­ше­му и на­ча­ло ран­не­го же­лез­но­го ве­ка .

Иллюстрации:

Ев­ро­пей­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция. Ха­рак­тер­ные фор­мы брон­зо­вых ору­дий и ору­жия (по Е.Н. Чер­ных). Архив БРЭ.

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