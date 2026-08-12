ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ВНЕШНЕТОРГОВОМ АРБИТРАЖЕ

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ВНЕШНЕТОРГОВОМ АРБИТРАЖЕ - международное соглашение о процедурных арбитражных правилах.

За­клю­че­на в Же­не­ве 21.04.1961 (ра­ти­фи­ци­ро­ва­на СССР 27.06.1962), всту­пи­ла в си­лу 07.01.1964.(смотри Международные арбитражные суды ). При­ме­ня­ет­ся к ар­бит­раж­ным со­гла­ше­ни­ям сто­рон, имею­щим по­сто­ян­ное ме­сто­на­хо­ж­де­ние в различных го­су­дар­ст­вах, для раз­ре­ше­ния спо­ров, воз­ни­каю­щих при осу­ще­ст­в­ле­нии опе­ра­ций по внеш­ней тор­гов­ле, а так­же к ар­бит­раж­ным раз­би­ра­тель­ст­вам и ре­ше­ни­ям, ос­но­ван­ным на та­ких со­гла­ше­ни­ях. Кон­вен­ци­ей де­таль­но уре­гу­ли­ро­ва­ны пра­ви­ла, по­зво­ляю­щие вос­пол­нить во­лю сто­рон, ко­то­рые, до­го­во­рив­шись об ар­бит­ра­же ad hoc, не пре­ду­смот­ре­ли не­об­хо­ди­мых уточ­не­ний или во­об­ще не пре­ду­смот­ре­ли, в ка­ком ар­бит­ра­же (по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий или ad hoc) дол­жен раз­ре­шать­ся спор ме­ж­ду ни­ми; во­про­сы оп­ре­де­ле­ния пра­ва, при­ме­ни­мо­го при раз­ре­ше­нии спо­ра по су­ще­ст­ву; по­ря­док от­во­да по не­под­суд­но­сти ар­бит­раж­но­го су­да, до­пус­ти­мость на­зна­че­ния ар­бит­ра­ми иностранных гра­ж­дан и другие. К кон­вен­ции при­сое­ди­ни­лись 26 стран (2007), в том числе и не­ев­ро­пей­ские (например, Ку­ба, Бур­ки­на-Фа­со).

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