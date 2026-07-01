ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОМИССИЯ (ЕКК)

Орган выработки совместных решений стран-союзников, членов антигитлеровской коалиции, в конце Второй мировой войны, созданный в соответствии с решением Московской конференции 1943 года министров иностранных дел Великобритании, Советского Союза и Соединённых Штатов Америки.

В ее состав вошли Ф. Т. Гусев (советский посол в Лондоне), У. Стрэнг (британский дипломат в ранге посла) и Д. Вайнант (американский посол в Лондоне). Четвертым участником ЕКК по приглашению трех держав с ноября 1944 г. являлась Франция. В основу положения о ЕКК легли предложения британского МИДа от 1 июля 1943 г., одобренные правительствами СССР и США. По решению Московской конференции 1943 г. Комиссии поручалось рассматривать связанные с окончанием военных действий европейские вопросы, которые правительства трех держав признают целесообразным ей передать, и выносить по ним совместные рекомендации. В качестве одной из первых задач ЕКК определялась выработка детальных рекомендаций по условиям капитуляции, которые должны предъявляться каждому из воюющих государств — противников СССР, Великобритании и США. Комиссия начала свою работу 14 января 1944 г. Всего ею было проведено 20 официальных и 97 неофициальных заседаний. За время своей напряженной работы ЕКК согласовала и передала на рассмотрение союзных правительств 12 итоговых проектов документов и проект отчета о своей деятельности. Все они без изменений были утверждены правительствами СССР, США и Великобритании (Францией — частично). К ноябрю 1944 г. в ЕКК были согласованы основополагающие документы о капитуляции и оккупации Германии. Документ о безоговорочной капитуляции Германии (подписан членами ЕКК 25 июля 1944 г.) был составлен в соответствии с советскими предложениями об установлении на территории поверженной Германии верховной власти трех держав; включал право на ее полное разоружение и проведение других мер, которые три державы сочтут необходимыми для будущего мира и безопасности. Протокол о зонах оккупации Германии и об управлении «Большим Берлином» (подписан 12 сентября 1944 г.) базировался на предложениях Британии, поддержанных СССР. Намечал выделение зон для каждой из союзных держав: восточной — для СССР, северо-западной — для Великобритании, юго-западной — для США. Район Берлина подлежал совместному контролю. Протокол устанавливал границы зон и района «Большого Берлина». Соглашение о контрольном механизме в Германии (подписано 14 ноября 1944 г.) предусматривало, что главнокомандующие вооруженными силами трех держав будут осуществлять (каждый в своей зоне) верховную власть как по директивам своих правительств, так и совместно в случаях, затрагивающих всю Германию в целом. Совместные действия планировалось проводить через специальный орган — Контрольный совет. 6 сентября 1945 г. ЕКК провела свое последнее заседание и в соответствии с решением Берлинской (Потсдамской) конференции, отметившей успешное завершении работы комиссии, объявила о своем роспуске.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы. Т. 1 — 3. М., 1946—47;

Тегеран — Ялта—Потсдам. Сборник документов. Изд. 3-е. М., 1971.

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015