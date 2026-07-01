ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ - один из наднациональных политических институтов Европейского союза; орган общего управления.
Создана в 1965 году в рамках европейских экономических интеграционных организаций (с 1967 года Европейские сообщества). Статус европейской комиссии, порядок формирования, полномочия и процедура принятия решений определяются учредительными актами и внутренним регламентом, к которому приложен кодекс надлежащего поведения членов администрации.
Комиссия состоит из европейских комиссаров, председателя, двух вице-председателей и членов. Каждое государство - член ЕС обладает одним местом в составе европейской комиссии. Кандидат на должность председателя предлагается Советом ЕС, подлежит одобрению Европейским парламентом; кандидатуры других членов европейской комиссии представляются соответствующими комиссиями парламента, окончат. решение о назначении принимает Совет ЕС. Срок полномочий европейской комиссии 5 лет.
Заседания европейской комиссии проводятся еженедельно. Решения принимаются большинством голосов. Комиссия может также делегировать право принятия решений своим членам в пределах их компетенции. Каждый комиссар - член комиссии ведает определённым кругом вопросов, отнесённых к его компетенции.
Комиссия обеспечивает соблюдение и исполнение учредит. договоров и актов вторичного права, принятых на их основе. В случае неисполнения обязательств государствами - членами ЕС комиссия может направить им мотивированное заключение и потребовать исполнения принятых обязательств, а также обратиться с иском о неисполнении обязательств в Суд ЕС. Комиссия - участник нормотворческого процесса. Проекты актов и решений, подготавливаемые европейской комиссией, публикуются в форме зелёной (концепции) или белой (проекты) книги и выносятся на широкое обсуждение. Европейская комиссия подготавливает проект бюджета ЕС и обеспечивает его исполнение. Комиссия совместно с Судом ЕС контролирует соблюдение и применение норм европейского права. Она наделена правом наложения штрафных санкций, особенно в целях обеспечения соблюдения правил добросовестной конкуренции. Европейская комиссия играет также важнейшую роль в осуществлении внешних связей ЕС, выступая по общему правилу инициатором принятия решений о заключении договоров и соглашений с третьими государствами и международными организациями. Комиссия руководит деятельностью постоянных представительств европейская комиссия в третьих государствах и международных организациях. Европейская комиссия обеспечивает проведение переговоров и осуществление соответствующего мониторинга при решении вопроса о приёме в состав ЕС новых членов.
В ведении европейской комиссии находится разветвлённый административный аппарат. Он структурирован в форме генеральных директоратов, которые ведают конкретными вопросами управления (26 в 2007 году). Каждый комиссар имеет свой личный вспомогательный административный аппарат. Глава и члены таких кабинетов обеспечивают политич. сотрудничество комиссара с подчинёнными ему директоратами, а равно координацию действий различных генеральных департаментов. Ряд административных служб функционируют непосредственно при председателе европейской комиссии. Вспомогательный административный аппарат образует генеральный секретариат. Специализированной службой является юридическая служба комиссии.
Европейская комиссия отвечает за реализацию Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и РФ (1994). В 2004 году было принято Соглашение об отношениях между ЕС и Россией, предусматривающее создание 4 общих пространств: общего экономич. пространства; области внешней безопасности; общего пространства свободы, безопасности и справедливости; общего пространства науч. исследований и образования. Координацию действий в РФ осуществляет постоянное представительство Европейской комиссии.