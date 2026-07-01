ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ - один из наднациональных политических институтов Европейского союза ; орган общего управления.

Соз­да­на в 1965 году в рам­ках ев­ропейских эко­но­мических ин­те­гра­ци­он­ных ор­га­ни­за­ций (с 1967 года Ев­ро­пей­ские со­об­ще­ст­ва). Ста­тус европейской комиссии, по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния, пол­но­мо­чия и про­це­ду­ра при­ня­тия ре­ше­ний оп­ре­де­ля­ют­ся уч­ре­дительными ак­та­ми и внутренним рег­ла­мен­том, к ко­то­ро­му при­ло­жен ко­декс над­ле­жа­ще­го по­ве­де­ния чле­нов ад­ми­ни­ст­ра­ции.

Ко­мис­сия со­сто­ит из ев­ропейских ко­мис­са­ров, пред­се­да­те­ля, двух ви­це-пред­се­да­те­лей и чле­нов. Ка­ж­дое го­су­дар­ст­во - член ЕС об­ла­да­ет од­ним ме­стом в со­ста­ве европейской комиссии. Кан­ди­дат на долж­ность пред­се­да­те­ля пред­ла­га­ет­ся Со­ве­том ЕС, под­ле­жит одоб­ре­нию Ев­ропейским пар­ла­мен­том; кан­ди­да­ту­ры других чле­нов европейской комиссии пред­став­ля­ют­ся со­от­вет­ст­вую­щи­ми ко­мис­сия­ми пар­ла­мен­та, окон­чат. ре­ше­ние о на­зна­че­нии при­ни­ма­ет Со­вет ЕС. Срок пол­но­мо­чий европейской комиссии 5 лет.

За­се­да­ния европейской комиссии про­во­дят­ся еже­не­дель­но. Ре­ше­ния при­ни­ма­ют­ся боль­шин­ст­вом го­ло­сов. Ко­мис­сия мо­жет так­же де­ле­ги­ро­вать пра­во при­ня­тия ре­ше­ний сво­им чле­нам в пре­де­лах их ком­пе­тен­ции. Каж­дый ко­мис­сар - член ко­мис­сии ве­да­ет оп­ре­де­лён­ным кру­гом во­про­сов, от­не­сён­ных к его ком­пе­тен­ции.

Ко­мис­сия обес­пе­чи­ва­ет со­блю­де­ние и ис­пол­не­ние уч­ре­дит. до­го­во­ров и ак­тов вто­рич­но­го пра­ва, при­ня­тых на их ос­но­ве. В слу­чае не­ис­пол­не­ния обя­за­тельств го­су­дар­ст­ва­ми - чле­на­ми ЕС ко­мис­сия мо­жет на­пра­вить им мо­ти­ви­ро­ван­ное за­клю­че­ние и по­тре­бо­вать ис­пол­не­ния при­ня­тых обя­за­тельств, а так­же об­ра­тить­ся с ис­ком о не­ис­пол­не­нии обя­за­тельств в Суд ЕС. Ко­мис­сия - уча­ст­ник нор­мо­твор­че­ско­го про­цес­са. Про­ек­ты ак­тов и ре­ше­ний, под­го­тав­ли­вае­мые европейской комиссией, пуб­ли­ку­ют­ся в фор­ме зе­лё­ной (кон­цеп­ции) или бе­лой (про­ек­ты) кни­ги и вы­но­сят­ся на ши­ро­кое об­су­ж­де­ние. Европейская комиссия под­го­тав­ли­ва­ет про­ект бюд­же­та ЕС и обес­пе­чи­ва­ет его ис­пол­не­ние. Ко­мис­сия со­вме­ст­но с Су­дом ЕС кон­тро­ли­ру­ет со­блю­де­ние и при­ме­не­ние норм ев­ро­пей­ско­го пра­ва . Она на­де­ле­на пра­вом на­ло­же­ния штраф­ных санк­ций, осо­бен­но в це­лях обес­пе­че­ния со­блю­де­ния пра­вил доб­ро­со­ве­ст­ной кон­ку­рен­ции. Европейская комиссия иг­ра­ет так­же важ­ней­шую роль в осу­ще­ст­в­ле­нии внеш­них свя­зей ЕС, вы­сту­пая по об­ще­му пра­ви­лу ини­циа­то­ром при­ня­тия ре­ше­ний о за­клю­че­нии до­го­во­ров и со­гла­ше­ний с треть­и­ми го­су­дар­ст­ва­ми и ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми. Ко­мис­сия ру­ко­во­дит дея­тель­но­стью по­сто­ян­ных пред­ста­ви­тельств европейская комиссия в треть­их го­су­дар­ст­вах и ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ци­ях. Европейская комиссия обес­пе­чи­ва­ет про­ве­де­ние пе­ре­го­во­ров и осу­ще­ст­в­ле­ние со­от­вет­ст­вую­ще­го мо­ни­то­рин­га при ре­ше­нии во­про­са о приё­ме в со­став ЕС но­вых чле­нов.

В ве­де­нии европейской комиссии на­хо­дит­ся раз­ветв­лён­ный административный ап­па­рат. Он струк­ту­ри­ро­ван в фор­ме ге­не­раль­ных ди­рек­то­ра­тов, ко­то­рые ве­да­ют кон­крет­ны­ми во­про­са­ми уп­рав­ле­ния (26 в 2007 году). Ка­ж­дый ко­мис­сар име­ет свой лич­ный вспо­мо­гательный административный ап­па­рат. Гла­ва и чле­ны та­ких ка­би­не­тов обес­пе­чи­ва­ют по­ли­тич. со­труд­ни­че­ст­во ко­мис­са­ра с под­чи­нён­ны­ми ему ди­рек­то­ра­та­ми, а рав­но ко­ор­ди­на­цию дей­ст­вий различных ге­не­раль­ных де­пар­та­мен­тов. Ряд административных служб функ­цио­ни­ру­ют не­по­сред­ст­вен­но при пред­се­да­те­ле европейской комиссии. Вспо­мо­гательный административный ап­па­рат об­ра­зу­ет ге­не­раль­ный сек­ре­та­ри­ат. Спе­циа­ли­зированной служ­бой яв­ля­ет­ся юри­дическая служ­ба ко­мис­сии.

Европейская комиссия от­ве­ча­ет за реа­ли­за­цию Со­гла­ше­ния о парт­нёр­ст­ве и со­труд­ни­че­ст­ве ме­ж­ду ЕС и РФ (1994). В 2004 году бы­ло при­ня­то Со­гла­ше­ние об от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду ЕС и Рос­си­ей, пре­ду­смат­ри­ваю­щее соз­да­ние 4 об­щих про­странств: об­ще­го эко­но­мич. про­стран­ст­ва; об­лас­ти внеш­ней безо­пас­но­сти; об­ще­го про­стран­ст­ва сво­бо­ды, безо­пас­но­сти и спра­вед­ли­во­сти; об­ще­го про­стран­ст­ва на­уч. ис­сле­до­ва­ний и об­ра­зо­ва­ния. Ко­ор­ди­на­цию дей­ст­вий в РФ осу­ще­ст­вля­ет по­сто­ян­ное пред­ста­ви­тель­ст­во Ев­ропейской ко­мис­сии.

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