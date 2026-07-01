ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Европейская интеграция — процесс передачи части суверенитета наднациональным (независящим от государств-участников) органам власти в рамках специально созданных европейских организаций.

Со схожими интеграционными процессами ее объединяют две черты: 1) создание самостоятельных органов власти, что с учетом привычного в западных демократиях принципа разделения властей заставляет инициаторов Е. и. формировать исполнительные, законодательные и судебные органы, искать новый баланс между ними как на наднациональном, так и на национальном уровнях; 2) компромиссность, постоянное согласование интересов стран-участниц. По мере роста их числа скорость интеграционного процесса замедляется. Кроме указанных выше имеются особенные черты Е. и.: 1) новизна, обусловленная отсутствием подобных примеров добровольного делегирования суверенитета в демократической Европе; 2) отказ от определения конечной цели интеграции; 3) элитарность процесса — принятие важных решений взяла на себя политическая элита без участия населения в какой-либо форме; 4) активная роль США, использовавших Е. и. как фактор укрепления западного лагеря в «холодной войне» ; 5) антисоветская направленность, в стремлении консолидировать западные ценности.

Состав участников можно разделить на четыре группы. Инициаторы — Бельгия, Люксембург, Италия, Нидерланды, ФРГ, Франция. Западноевропейская — Великобритания, Дания, Ирландия; присоединившиеся к Е. и. в 1973 с основной целью не упустить выгоды интеграции и оказывать на нее влияние изнутри. Смешанная — Греция (1981), Испания и Португалия (1986), Австрия, Финляндия и Швеция (1995). Их целью было изменение своего национального статуса. Центрально-восточноевропейская группа — Венгрия, Латвия, Литва, Кипр, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония (2004), Болгария и Румыния (2007), Хорватия (2013), стремившиеся использовать благоприятные геополитические условия после окончания «холодной войны» для обеспечения собственной безопасности.

Причины, которыми руководствовались страны-инициаторы Е. и., были различны. Франция собиралась сдерживать ФРГ, что было существенно легче в наднациональных структурах, где французы рассчитывали на доминирование. Для ФРГ интеграция означала преодоление послевоенного неравноправия и укрепление выгодного большинству западногерманских элит блокового статуса страны, но экономические преимущества были весьма сомнительны. Италия стремилась не допустить усиления Франции и ФРГ на международной арене, а внутри страны — укрепления левых сил, аналогичными резонами руководствовались и страны Бенилюкса . В научный оборот было введено понятие «метод интеграции», которое было связано с французскими предложениями сформировать самостоятельные сообщества в различных сферах со своими органами и полномочиями. Основной договорной целью большинства интеграционных организаций было создание общего рынка, то есть пространства свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала.

К основным организациям Е. и. относятся: Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), созданное по инициативе французского министра иностранных дел Р. Шумана и руководителя французского комиссариата планирования Ж. Монне вместе с различными советниками, в том числе и американцами. Подписание договора по созданию ЕОУС (так называемый план Шумана) состоялось 18 апреля 1951 (вступление в силу — 23 июня 1952), его основной целью стал общий рынок угля и стали. Срок действия — 50 лет.

Европейское оборонительное сообщество (ЕОС, подробнее см. в ст. Европейское оборонительное сообщество ).

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), созданное по инициативе стран Бенилюкса. Договор по его созданию был подписан 25 марта 1957 и вступил в силу 1 января 1958. Его инициаторы стремились обеспечить сотрудничество в сфере транспорта, финансов, энергетики, социальной политики путем создания общего рынка через таможенный союз, то есть через постепенный отказ от таможенных пошлин во взаимной торговле и принятие общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами.

Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом), организованное по инициативе французской стороны, стремящейся к финансовой экономии для собственной атомной программы и к контролю над развитием атомных технологий в ФРГ. Договоры о ЕЭС и Евратоме были подписаны в один день и вступили в силу одновременно, по месту их подписания их принято называть Римскими договорами.

С 1 января 1957 применительно к Е. и. следует говорить о Европейских сообществах: ЕОУС, ЕЭС и Евратоме. Таможенный союз начал в полной мере работать с 1 июля 1968. Вместо общего рынка, распространяющегося на все товары и услуги, первоначально был построен общий рынок сельскохозяйственной продукции. И только после подписания Единого европейского акта (1986), в котором произошли смена названия (общий рынок был переименован во внутренний рынок) и обновление обязательств государств-участников интеграции, пространство свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала с 1 января 1993 стало реальностью. Распад СССР и объединение Германии создали новую геополитическую реальность и потребовали изменения конфигурации Е. и., о чем свидетельствует создание Евросоюза и его транформация (см. Европейский союз ).

Главными наднациональными органами власти, созданными в процессе Е. и. являются: Европейская комиссия — своебразный исполнительный наднациональный орган. Первым председателем Еврокомиссии стал статс-секретарь МИДа ФРГ В. Хальштейн. С 1 июля 1967 все три комиссии ЕОУС, ЕЭС и Евратома были объединены в одну. Только Еврокомиссия обладает правом законодательной инициативы.

Совет министров представляет собой регулярные заседания министров стран-участниц, на которых обсуждаются текущие интеграционные вопросы. Совет министров участвует в законодательной деятельности.

Европарламент — основной законодательный орган. С 1979 года депутатов Европарламента избирают граждане стран-участниц прямым голосованием. Полномочия Европарламента постоянно расширяются.

Европейский совет — особый наднациональный орган, выполняющий консультативные функции, состоит из глав государств и правительств (подробнее см. в ст. Европейский совет ). Суд ЕС — высшая судебная инстанция, в нее входят по одному судье от каждого государства-участника.

Главными достижениями Е. и. является обеспечение мира и примирение бывших противников во Второй мировой войне ; постоянный поиск компромисса (несмотря на многочисленные кризисы, ее участники находили выход из сложных ситуаций); появление единой европейской модели развития, хотя экономические выгоды интеграции с учетом усилий, затраченных на переориентацию традиционных хозяйственных связей и упущенных возможностей являются отнюдь не бесспорными. Основным противоречием Е. и. является неясность конечной цели, что не позволяет обеспечить понятность и легитимность интеграции для европейцев, согласовать общие цели и задачи, а, значит, гарантировать защиту в будущем от повторения кризисов.

Лит.: Борко Ю. А., Буторина О. В. История развития Европейского союза (глава 5) // Европейская интеграция: учебник / под ред. О. В. Буториной. М., 2011. С. 81—116; Липкин М. А. Советский Союз и европейская интеграция: середина 1940-х — середина 1960-х годов. М., 2011; Синдеев А. А. Вальтер Хальштейн // Вопросы истории. 2013. № 8. С. 52—71; Синдеев А. А. История западноевропейской интеграции: начало (1947—1957 годы): Учебное пособие. М., 2011; Чубарьян А. О. Европейская идея в истории: Проблемы войны и мира. М., 1987.