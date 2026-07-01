ЕВРООБЛИГАЦИЯ
ЕВРООБЛИГАЦИЯ - облигация, номинированная в евровалюте и размещаемая на мировом финансовом рынке с целью привлечения ресурсов для инвестиций, покрытия дефицита государственного бюджета, рефинансирования займов.
Преобладают еврооблигации в долларах США, хотя доля доллара снизилась до 40% в результате увеличения еврооблигаций в евро, а также иенах, швейцарских франках. Виды еврооблигаций разнообразны: обычные с фиксированной и плавающей процентной ставкой; облигации, конвертируемые в акции; долговые обязательства.
В отличие от классических облигаций, для которых характерны единство места эмиссии, размещения и котировки, еврооблигации эмитируются одновременно на фондовых рынках ряда стран по разным курсам. Инвесторы покупают еврооблигации по котировке соответствующего рынка.
Организация выпуска еврооблигаций включает четыре основных этапа: 1) заёмщик обращается в банк, который соглашается стать ведущим менеджером международного синдиката (консорциума) по эмиссии еврооблигаций, изучает рейтинг клиента, разрабатывает условия выпуска (сумма, срок, проценты по купонам, расходы); 2) банк – ведущий менеджер выбирает соменеджеров по организации эмиссии еврооблигаций. Эти банки (менеджерская группа) обязуются разместить часть займа (обычно 40%); 3) ведущий менеджер создаёт гарантийный синдикат, который совместно с менеджерской группой (управляющим синдикатом) подписывает гарантийное соглашение (андеррайтерское) – обязательство приобрести определённую долю еврооблигаций. В зависимости от этой доли различаются мажоры, субмажоры, миноры; 4) создание синдиката по размещению еврооблигаций среди частных и государственных инвесторов.
На еврооблигации не распространяются национальный контроль и регламентация операций с ценными бумагами. Но Еврооблигации являются объектом корпоративного регулирования. В частности, вторичный рынок, где осуществляется купля-продажа ранее выпущенных Еврооблигаций, регламентируется Международной ассоциацией дилеров по операциям с ценными бумагами.
(смотри Банки)