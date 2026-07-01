ЕВРООБЛИГАЦИЯ

ЕВРООБЛИГАЦИЯ - облигация, номинированная в евровалюте и размещаемая на мировом финансовом рынке с целью привлечения ресурсов для инвестиций, покрытия дефицита государственного бюджета , рефинансирования займов.

Пре­об­ла­да­ют еврооблигации в дол­ла­рах США, хо­тя до­ля дол­ла­ра сни­зи­лась до 40% в ре­зуль­та­те уве­ли­че­ния еврооблигаций в ев­ро, а так­же ие­нах, швейцарских фран­ках. Ви­ды еврооблигаций раз­но­об­раз­ны: обыч­ные с фик­си­ро­ван­ной и пла­ваю­щей про­цент­ной став­кой; об­ли­га­ции, кон­вер­ти­руе­мые в ак­ции; дол­го­вые обя­за­тель­ст­ва.

В от­ли­чие от клас­сических об­ли­га­ций, для ко­то­рых ха­рак­тер­ны един­ст­во мес­та эмис­сии, раз­ме­ще­ния и ко­ти­ров­ки, еврооблигации эми­ти­ру­ют­ся од­но­вре­мен­но на фон­до­вых рын­ках ря­да стран по раз­ным кур­сам. Ин­ве­сто­ры по­ку­па­ют еврооблигации по ко­ти­ров­ке со­от­вет­ст­вую­ще­го рын­ка.

Ор­га­ни­за­ция вы­пус­ка еврооблигаций вклю­ча­ет че­ты­ре основных эта­па: 1) за­ём­щик об­ра­ща­ет­ся в банк, ко­то­рый со­гла­ша­ет­ся стать ве­ду­щим ме­нед­же­ром ме­ж­ду­народного син­ди­ка­та (кон­сор­циу­ма) по эмис­сии еврооблигаций, изу­ча­ет рей­тинг кли­ен­та, раз­ра­ба­ты­ва­ет ус­ло­вия вы­пус­ка (сум­ма, срок, про­цен­ты по ку­по­нам, рас­хо­ды); 2) банк – ве­ду­щий ме­нед­жер вы­би­ра­ет со­ме­нед­же­ров по ор­га­ни­за­ции эмис­сии еврооблигаций. Эти бан­ки (ме­нед­жер­ская груп­па) обя­зу­ют­ся раз­мес­тить часть зай­ма (обыч­но 40%); 3) ве­ду­щий ме­нед­жер соз­да­ёт га­ран­тий­ный син­ди­кат, ко­то­рый со­вме­ст­но с ме­нед­жер­ской груп­пой (управ­ляю­щим син­ди­ка­том) под­пи­сы­ва­ет га­ран­тий­ное со­гла­ше­ние (ан­дер­рай­тер­ское) – обя­за­тель­ст­во при­об­ре­сти оп­ре­де­лён­ную до­лю еврооблигаций. В за­ви­си­мо­сти от этой до­ли раз­ли­ча­ют­ся ма­жо­ры, суб­ма­жо­ры, ми­но­ры; 4) со­з­да­ние син­ди­ка­та по раз­ме­ще­нию еврооблигаций сре­ди ча­ст­ных и государственных ин­ве­сто­ров.

На еврооблигации не рас­про­стра­ня­ют­ся национальный конт­роль и рег­ла­мен­та­ция опе­ра­ций с цен­ны­ми бу­ма­га­ми. Но Еврооблигации яв­ля­ют­ся объ­ек­том кор­по­ра­тив­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния. В ча­ст­но­сти, вто­рич­ный ры­нок, где осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ку­п­ля-про­да­жа ра­нее вы­пу­щен­ных Еврооблигаций, рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ци­ей ди­ле­ров по опе­ра­ци­ям с цен­ны­ми бу­ма­га­ми.

(смотри Банки )

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