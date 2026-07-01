ЕВРОКОММУНИЗМ

Еврокоммунизм — общее название политической линии ряда коммунистических партий индустриально развитых стран в 1970—1980-е.

Общее название политической линии ряда коммунистических партий индустриально развитых стран в 1970—1980-е, стремившихся (особенно после подавления «Пражской весны» 1968 ) проводить курс, независимый от Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и выработать самостоятельный путь к социализму в рамках западных моделей демократии. Термин Е. впервые появился 26 июня 1975 в статье югославского журналиста Фране Барбиери в миланской газете «Джорнале нуово» (Il Giornale Nuovo), для описания реформаторского курса коммунистических партий Западной Европы. Е. никогда не выступал в виде единого политического течения, и среди причислявшихся к нему политических организаций имелись существенные различия по многим вопросам теории и практики, включая отношение к НАТО и Европейской интеграции , ориентацию на диалог с церковью и готовность вступать в коалиции с партиями социал-демократической, либеральной и христианско-демократической ориентации. Возникнув вне самих коммунистических партий, термин Е. был ими подхвачен (так, в 1977 лидер Коммунистической партии Испании С. Каррильо выпустил книгу «Еврокоммунизм и государство»).

К «еврокоммунистическим» партиям обыкновенно причисляли, в первую очередь, Итальянскую коммунистическую партию (ИКП), Французскую коммунистическую партию (ФКП) и Коммунистическую партию Испании (КПИ) . Определенные черты Е. отмечались в политике коммунистических партий скандинавских стран, Финляндии, Великобритании, Нидерландов, Японии, Австралии и др. Влияние Е. ощущалось также в коммунистических партиях Мексики, Бразилии и др. В международном коммунистическом движении «еврокоммунистические» партии в борьбе с гегемонией КПСС сотрудничали, в первую очередь, с Союзом коммунистов Югославии и Румынской коммунистической партией . Политическое оформление Е., как независимая линия коммунистических партий, получил в марте 1977, на встрече в Мадриде генеральных секретарей коммунистических партий Италии, Испании и Франции ( Э. Берлингуэра , С. Каррильо и Ж. Марше ).

В идеологическом плане, сторонники Е. исходили из множественности путей к социализму, сообразно особенностям различных стран и регионов. Не отрицая, как правило, социалистического характера общественного строя в СССР (хотя и критикуя то, что они считали отступлением от социалистических принципов), они полагали, что развитые западные страны могут прийти к социализму иными путями, без диктатуры пролетариата и в рамках многопартийности и идеологического плюрализма . Провозглашался курс не на насильственную революцию, а на расширение социальной базы и обретение массовой поддержки в различных слоях населения для достижения победы на всеобщих выборах и прихода к власти мирным путем, с последующим осуществлением глубоких общественных преобразований. «Еврокоммунисты» провозглашали неразрывность социализма и демократии. Соответственно, они выступали с критикой нарушений прав человека в СССР и других социалистических государствах, оказывали поддержку диссидентам , выражали симпатию в адрес польской «Солидарности» и т. д.

В области внешней политики, «еврокоммунистические» партии выступали за укрепление и развитие политики разрядки и осуждали шаги, которые могли этому угрожать, даже если они исходили от СССР (например, ввод советских войск в Афганистан в 1979). ИКП не выдвигала лозунга выхода страны из НАТО, тогда как КПИ выступала за самостоятельность вне рамок каких-либо военно-политических блоков.

Политика диалога с другими политическими силами позволила «еврокоммунистическим» партииям добиться некоторых успехов в конце 1970-х — начале 1980-х. ИКП на выборах 1976—1983 получала около 30 % голосов — рекордное количество за всю ее историю. Ориентируясь на стратегию «исторического компромисса» (compromesso storico) с правящей Христианско-демократической партией (сформулирована Э. Берлингуэром после военного переворота в Чили в 1973), ИКП в 1976—1979 поддерживала христианско-демократическое правительство меньшинства, тем самым являясь частью правящего блока., но ее представители так и не были допущены к участию в правительстве. КПИ внесла существенный вклад в переход Испании от франкистской диктатуры к представительной демократии в 1975—1977, добившись в 1979 положения третьей по силе политической партии страны. Менее удачной оказалась в 1970-х стратегия ФКП. Пакт союза левых сил (union de gauche) c Социалистической партией, а затем поддержка социалистического кандидата в президенты Ф. Миттерана низвели ее до роли младшего партнера; доля подаваемых за нее голосов сократилась с 21 % в 1973 до 17 % в 1981 и 10 % в 1986.

«Еврокоммунистическая» ориентация западных коммунистических партий вызвала недовольство и противодействие со стороны КПСС. С 1977—1978 советское партийное руководство резко критиковало Е. и поддерживало враждебные ему фракции в коммунистических партиях, что привело к партийным расколам в Испании, Швеции, Великобритании, Финляндии и др. странах. Против Е. выступили также коммунистические партии Португалии, Греции, ФРГ и США.

Во 2-й половине 1980-х наметилась тенденция к неуклонной потере голосов, получаемых еврокоммунистическими партиями на выборах. В этих условиях, к началу 1990-х Е. фактически перестал существовать: одни партии пошли по пути превращения в политические организации социал-демократического толка (ИКП в 1991 была реорганизована в Демократическую партию левых); другие — фактически или официально растворились в плюралистических левых и «зеленых» объединениях («Объединенные левые» в Испании, 1986; «Единый список» в Дании в 1989 и др.); третьи снова пошли на укрепление связей с КПСС (ФКП).

Лит.: Попов Л. Б. Воспоминания о еврокоммунизме. М., 2008; Carrillo S. Eurocomunismo y Estado. Madrid, 1977; Leonhardt W. Eurokommunismus. Herausforderung für Ost und West. München, 1978; Di Giacomo M. Identità eurocomuniste. Pce e Pci negli anni‚ 70. Tesi. Roma, 2006/2007.