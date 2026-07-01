ЕВРИПОНТИДЫ

Еврипонтиды (Эврипонтиды, греч. Εὐρυπωντίδαι) — одна из двух (наряду с Агиадами) царских династий античной Спарты , возводившая свое происхождение к Гераклу.

До середины V в. до н. э. была в целом менее влиятельной по сравнению с Агиадами (хотя именно выходцем из Е. традиция называет законодателя Ликурга ) и чаще занимала подчиненное по отношению к ним положение, однако впоследствии выдвинула ряд выдающихся деятелей: царей Архидама II (начавшего Пелопоннесскую войну), Агида II (внесшего значительный вклад в победу Спарты в этом конфликте), Агесилая II Великого, Агида III (боровшегося против македонской гегемонии), царя-реформатора Агида IV. Династия Е. прекратила существование в 227 до н. э.

Лит.: Welwei K.-W. Sparta: Aufstieg und Niedergang einer antiken Großmacht. Stuttgart, 2004.