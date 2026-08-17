ЭВРИДИКА (АДЕЯ)

ЭВРИДИКА (АДЕЯ) (греч. Εὐρυδίκη, Ἁδέα) - дочь Аминты (IV), сына македонского царя Пердикки III , и Киннаны, дочери Филиппа II .

Племянница Александра Великого и супруга его сводного брата царя Филиппа III Арридея. Вместе со своей матерью, которая намереваясь выдать дочь замуж за Филиппа III Арридея, одного из новых царей, Адея прибыла в Малую Азию в 322 г. до н.э. Когда Киннана была убита Алкетой, братом регента Пердикки , Адею отправили к последнему, который вскоре выдал ее замуж, как того и хотела ее мать, за Филиппа III Арридея . В браке Адея приняла имя Эвридика, под которым она фигурирует во всех дальнейших событиях. В Трипарадисе (320 г. до н.э.) Эвридика попыталась играть активную роль при устройстве дел в бывшей державе Александра, но в итоге безрезультатно. Она была увезена вместе со своим мужем и другим царем Александром IV, сыном Александра Великого, в Македонию новым регентом Антипатром. Весной 317 г. до н.э., воспользовавшись отсутствием в Македонии Полиперхонта, преемника Антипатра, Эвридика решила поддержать его противника Кассандра и от имени своего мужа провозгласила регентом последнего. Однако Олимпиада, мать Александра Великого, с помощью своего племянника царя Эпира Эакида вторглась в Македонию и одержала победу над войском Эвридики и Филиппа III Арридея (их воины не захотели оказывать сопротивление Олимпиаде). Вскоре по приказанию Олимпиады Филипп III Арридей был убит, а Эвридика покончила жизнь самоубийством (317 г. до н.э.). Позже, при македонском правителе Кассандре , останки Эвридики были перезахоронены в городе Эгах в Македонии, вместе с останками ее мужа и матери.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVIII-XIX;

Арриан. История после Александра;

Полиэн. Стратегемы, Кн. VIII;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XIV;

Афиней. Пир мудрецов, Кн. IV, XIII.