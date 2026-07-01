ЕВРЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ

ЕВРЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ - условное название идиомов, на которых говорят или говорили преимущественно евреи .

Не вся­кий язык, ис­поль­зуе­мый ев­рея­ми, счи­та­ет­ся ев­рей­ским; например, русский или английский язык, хо­тя на них го­во­рят многие ев­реи, не счи­та­ют­ся та­ко­вы­ми. Бо­лее то­го, при уз­ком по­ни­ма­нии лин­гво­ни­ма «еврейские языки» в не­го не вклю­ча­ют­ся древ­не­ев­рей­ский язык и ив­рит.

Ис­то­рия раз­ви­тия еврейских языков тес­но свя­за­на с по­сто­ян­ны­ми пе­ре­се­ле­ния­ми ев­ре­ев и ре­гу­ляр­но про­ис­хо­див­шим пе­ре­хо­дом их на язык ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния, час­то с не­ко­то­рым или зна­чительным опо­зда­ни­ем. Пер­вым из­вест­ным еврейским языком яв­ля­ет­ся древнееврейский язык; пра­кти­че­ски все ос­таль­ные еврейские языки сфор­ми­ро­ва­лись в ди­ас­по­ре на ос­но­ве идио­мов ок­ру­жаю­щих на­ро­дов. Древнееврейский язык из­вес­тен пре­ж­де все­го по тек­сту Вет­хо­го За­ве­та (так называемый биб­лей­ский древ­не­ев­рей­ский), а так­же по до­воль­но мно­го­численным эпи­гра­фическим па­мят­ни­кам (древ­ней­шие из ко­то­рых от­но­сят­ся к концу X века до н. э.). Пе­ри­од его функ­цио­ни­ро­ва­ния был един­ст­вен­ным в ис­то­рии ев­ре­ев, ко­гда и свя­щен­ным, и раз­го­вор­ным был один и тот же язык, что по­зво­ля­ло боль­шей час­ти из­ра­иль­ско­го об­ще­ст­ва ос­та­вать­ся од­но­языч­ным. Уже на­чи­ная с Ва­ви­лон­ско­го пле­не­ния (VI век до н. э.) в уст­ном об­ще­нии древнееврейский язык на­чал вы­тес­нять­ся западно-ара­мей­ским, ко­то­рый к на­ча­лу нашей эры стал ос­нов­ным разговорным язы­ком ев­ре­ев в Па­ле­сти­не. Окон­ча­тель­но древнееврейский язык вы­шел из жи­во­го об­ще­ния по­сле раз­гро­ма вос­ста­ния Бар-Кох­бы (132-135), при этом он со­хра­нял­ся в те­че­ние 2 ты­ся­че­ле­тий в ка­че­ст­ве свя­щен­но­го язы­ка, ста­ра­тель­но изу­чав­ше­го­ся ев­рея­ми по все­му ми­ру.

Хо­тя не­ко­то­рое ко­ли­че­ст­во ев­ре­ев про­дол­жа­ло ос­та­вать­ся в Па­ле­сти­не (осо­бен­но на се­ве­ре), бóльшая их часть пе­ре­мес­ти­лась в ди­ас­по­ру. Основными язы­ка­ми об­ще­ния бы­ли ев­рей­ско-ара­мей­ские и гре­че­ский. По­сте­пен­но ди­ас­по­ра рас­ши­ря­лась, ев­реи по­па­да­ли в но­вое язы­ко­вое ок­ру­же­ние и пе­ре­хо­ди­ли на язы­ки ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния. В это вре­мя скла­ды­ва­ет­ся мно­же­ст­во еврейских эт­но­лек­тов (ев­рей­ско-ла­тин­ский, ев­рей­ско-пер­сид­ский, ев­рей­ско-гре­че­ский, ев­рей­ско-бер­бер­ские и другие), часть из ко­то­рых позд­нее раз­ви­лась в отдельные диа­лек­ты и да­же язы­ки.

По­сле арабского за­вое­ва­ния (630-е годы; смотри Араб­ские за­вое­ва­ния) и ара­би­за­ции Юго-Западной Азии и Северной Аф­ри­ки большая часть ев­ре­ев этих мест так­же пе­ре­шла на арабский язык. Воз­ник­шие со вре­ме­нем еврейско-арабские диа­лек­ты бы­ли не бли­же друг к дру­гу, чем ис­ход­ные не­ев­рей­ские диа­лек­ты ара­бов, по­это­му не­кор­рект­но го­во­рить об од­ном еврейско-арабском языке. В не­ко­то­рых слу­ча­ях еврейско-арабские диа­лек­ты со­хра­ня­лись в усло­ви­ях сме­ны од­но­го арабского диа­лек­та дру­гим у ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния (например, в го­ро­дах Ира­ка).

Во вре­ме­на Римской им­пе­рии (смотри Рим Древ­ний) ев­реи рас­се­ли­лись по стра­нам Южной Ев­ро­пы, а на­чи­ная с VIII-IX веков н. э. поя­ви­лись и к се­ве­ру от Альп и Пи­ре­не­ев (Фран­ция, Гер­ма­ния, Анг­лия). Там они пе­ре­шли на язы­ки ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния, но поч­ти ни­где их речь не раз­ви­лась в отдельные язы­ки, ос­та­ва­ясь на уров­не эт­но­лек­тов (цар­фат­ский, ев­рей­ско-ка­та­лан­ский, ев­рей­ско-сла­вян­ские), тай­ных жар­го­нов (ев­рей­ско-пор­ту­галь­ский) или диа­лек­тов (ев­рей­ско-ок­си­тан­ский, ев­рей­ско-италь­ян­ские). В ре­зуль­та­те се­рии из­гна­ний из стран Ев­ро­пы в XIII-XVI веках основная мас­са ев­ре­ев пе­ре­дви­ну­лась на вос­ток: в Поль­ше, Лит­ве и Западной Ру­си сфор­ми­ро­вал­ся идиш, в восточном и южном Сре­ди­зем­но­мо­рье сло­жил­ся се­фард­ский язык. В то вре­мя как в ос­таль­ной час­ти еврейского ми­ра чис­лен­ность но­си­те­лей еврейских языков прак­ти­че­ски не рос­ла, сре­ди ев­ре­ев, го­во­ря­щих на се­фард­ском языке и на идише, на­блю­дал­ся бур­ный рост и к началу XX века на этих язы­ках го­во­ри­ло 95% ев­ре­ев ми­ра.

В XX веке в ка­че­ст­ве разг. язы­ка на­чал ис­поль­зо­вать­ся соз­дан­ный на ос­но­ве древнееврейского языка ив­рит. Од­ной из при­чин его ак­тив­но­го рас­про­стра­не­ния сре­ди из­ра­иль­ских ев­ре­ев был доб­ро­воль­ный (а ино­гда и при­ну­ди­тель­ный) вы­бор его как язы­ка по­все­днев­но­го об­ще­ния в семь­ях ре­пат­ри­ан­тов 2-й и 3-й вол­ны, при­быв­ших в Па­ле­сти­ну в 1-й четверти XX века. В пер­вые го­ды су­ще­ст­во­ва­ния государства Из­ра­иль по­ли­ти­ка вне­дре­ния ив­ри­та но­си­ла ис­клю­чи­тель­но жё­ст­кий ха­рак­тер. Ко­гда ив­рит окон­ча­тель­но вы­тес­нил ос­таль­ные еврейские языки, от­но­ше­ние к ним со сто­ро­ны еврейского государства зна­чи­тель­но смяг­чи­лось, и в 1996 году да­же бы­ли при­ня­ты за­ко­ны о со­хра­не­нии куль­тур­но­го на­сле­дия на иди­ше и се­фард­ском языке; при этом часть ор­тодок­саль­ных иу­де­ев соз­на­тель­но от­ка­зы­ва­ет­ся от ис­поль­зо­ва­ния ив­ри­та в бы­ту и го­во­рит на иди­ше. До­ля го­во­ря­щих на иди­ше ев­ре­ев упа­ла с 90% в начале XX века до 3% в конце XX века, а боль­шин­ст­во ев­ре­ев го­во­ри­ло на английском, ив­ри­те, русском, французском, испанском и пор­тугальском язы­ках.

Для боль­шин­ст­ва еврейских языков ха­рак­тер­но: ис­поль­зо­ва­ние еврейского квад­рат­но­го пись­ма (смотри За­пад­но­се­мит­ское пись­мо), ес­ли эти язы­ки име­ют пись­мен­ность; за­мет­ное ко­ли­че­ст­во за­им­ст­во­ва­ний из древнееврейского язы­ка и ара­мей­ских язы­ков. От­ли­чия от ис­ход­но­го не­еврейского идио­ма за­час­тую бы­ва­ют ми­ни­маль­ны­ми и ино­гда не по­зво­ля­ют го­во­рить да­же об от­дельном еврейском диа­лек­те со­от­вет­ст­вую­ще­го язы­ка.

На ос­но­ве сте­пе­ни от­ли­чия от ис­ход­но­го не­еврейского язы­ка вы­де­ля­ют сле­дую­щие эта­пы раз­ви­тия, ко­то­рые мо­жет прой­ти кон­крет­ный еврейский язык, и, со­от­вет­ст­вен­но, го­во­рят о том или ином язы­ко­вом об­ра­зо­ва­нии (идио­ме) ев­ре­ев. При этом, ес­ли на­блю­да­ет­ся пол­ное сов­па­де­ние язы­ка, на ко­то­ром го­во­рят ев­реи, с язы­ком ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния (при­мер - французский язык для боль­шин­ст­ва современных ев­ре­ев Фран­ции), об от­дель­ном еврейском языке не го­во­рят.

На­чаль­ной фа­зой соб­ст­вен­но еврейского языка яв­ля­ет­ся еврейский эт­но­лект (ре­гистр) какого-либо язы­ка, ко­гда речь ев­ре­ев струк­тур­но не от­ли­ча­ет­ся от ре­чи ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния, од­на­ко вклю­ча­ет лек­сический пласт, от­ра­жаю­щий спе­ци­фи­ку еврейской куль­ту­ры; мо­гут упот­реб­лять­ся так­же осо­бые фра­зео­ло­гические обо­ро­ты. При­ме­ры: ев­рей­ско-фран­цуз­ский, ев­рей­ско-гру­зин­ский, ев­рей­ско-сла­вян­ские эт­но­лек­ты.

Еврейский диа­лект , ха­рак­те­ри­зую­щий­ся не­зна­чи­тель­ны­ми, но всё же при­сут­ст­вую­щи­ми на многих уров­нях язы­ко­вой струк­ту­ры от­ли­чия­ми от со­от­вет­ст­вую­ще­го не­еврейского язы­ка, воз­ни­ка­ет ли­бо по­сле про­дол­жительного ес­те­ст­вен­но­го раз­ви­тия язы­ка ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния в рам­ках замк­ну­той еврейской об­щи­ны, ли­бо как след­ст­вие пе­ре­ме­ще­ния ев­ре­ев в пре­де­лах ареа­ла какого-либо язы­ка (например, на тер­ри­то­рию рас­про­стра­не­ния другого его диа­лек­та) или ка­ких-то про­цес­сов в ок­ру­жаю­щей язы­ко­вой си­туа­ции. При­ме­ры: ев­рей­ско-тад­жик­ский, ев­рей­ско-тат­ский, многие ев­рей­ско-араб­ские, не­ко­то­рые ев­рей­ско-италь­ян­ские диа­лек­ты.

Еврейское на­ре­чие пред­став­ля­ет со­бой иди­ом, ко­то­рый за­мет­но от­ли­ча­ет­ся от других нееврейских на­ре­чий то­го же язы­ка, но всё же на ос­но­ве толь­ко струк­тур­ных кри­те­ри­ев мо­жет счи­тать­ся ско­рее на­ре­чи­ем ис­ход­но­го язы­ка; яв­ля­ет­ся ре­зуль­та­том раз­ви­тия еврейского диа­лек­та вслед­ст­вие рез­кой сме­ны язы­ка ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния (при пе­ре­се­ле­нии ев­ре­ев на но­вое ме­сто или мас­со­вом пе­ре­хо­де ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния на язык за­вое­ва­те­лей): например, ка­ра­им­ский язык, се­фард­ский язык, многие ев­рей­ско-иран­ские на­ре­чия.

От­дель­ным еврейским языком счи­та­ет­ся та­кой, ко­то­рый струк­тур­но дос­та­точ­но силь­но от­ли­ча­ет­ся от бли­жай­ше­го род­ст­вен­но­го (ис­ход­но­го) язы­ка. Как пра­ви­ло, он яв­ля­ет­ся даль­ней­шим раз­ви­ти­ем еврейского на­ре­чия, воз­ник­ше­го вслед­ст­вие рез­кой сме­ны язы­ка ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния. При­ме­ры дос­та­точ­но ред­ки; от­дель­ны­ми еврейскими языками (по­ми­мо древнееврейского языка и ив­ри­та) мож­но счи­тать идиш, кай­ла (Эфио­пия), поч­ти все ев­рей­ско-ара­мей­ские.

Кро­ме то­го, при па­рал­лель­ном ис­поль­зо­ва­нии ев­рея­ми, основным сред­ст­вом об­ще­ния для ко­то­рых яв­ля­ет­ся какой-либо еврейский язык, язы­ка ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния в по­след­нем мо­жет воз­ни­кать еврейский ак­цент. Та­ко­вой, например, су­ще­ст­во­вал до середины XX века в русской ре­чи ев­ре­ев, основным сред­ст­вом об­ще­ния ко­то­рых был идиш.

На­ко­нец, в не­ко­то­рых стра­нах на­ря­ду с еврейскими эт­но­лек­та­ми и диа­лек­та­ми воз­ни­ка­ли жар­го­ны или ар­го (час­то тай­ные), в ко­то­рых при со­хра­не­нии грам­ма­ти­ки язы­ка ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния кор­ни его слов в зна­чительной ме­ре за­ме­ня­лись древнееврейскими и ара­мей­ски­ми кор­ня­ми. Та­кие идио­мы из­вест­ны в Ира­не, Гру­зии, Гер­ма­нии, Пор­ту­га­лии.

Ге­не­ти­че­ски еврейские языки от­но­сят­ся ко мно­гим язы­ко­вым семь­ям и та­ким об­ра­зом не род­ст­вен­ны ме­ж­ду со­бой. Зна­чительное чис­ло еврейских идио­мов вклю­ча­ет се­мья се­мит­ских язы­ков. Это пре­ж­де все­го древнееврейский язык и ив­рит, от­но­ся­щие­ся к их ха­наа­ней­ской груп­пе. К груп­пе ара­мей­ских язы­ков при­над­ле­жат древ­ние ва­ви­лон­ский иу­дей­ский ара­мей­ский, па­ле­стин­ский иу­дей­ский ара­мей­ский и современные ев­рей­ско-ара­мей­ские (язы­ки кур­ди­стан­ских ев­ре­ев - лах­лу­хов) - за­ху, бар­за­ни, ур­мий­ский, эр­биль­ский, ху­лау­ла. К арабской груп­пе от­но­сят­ся еврейский эт­но­лект клас­сического араб­ско­го язы­ка и современные еврейско-арабские диа­лек­ты. По­след­ние, как пра­ви­ло, от­ли­ча­ют­ся от со­от­вет­ст­вую­щих не­ев­рей­ских арабских диа­лек­тов не­зна­чи­тель­но, в основном лишь лек­си­че­ски (например, диа­лек­ты ев­ре­ев Си­рии, Ли­ва­на, Йе­ме­на), хо­тя не­ко­то­рые из них в си­лу позд­них ми­гра­ций от­ли­ча­ют­ся бо­лее су­ще­ст­вен­но (в Ли­вии, Ира­ке, час­тич­но в Егип­те, Ту­ни­се). Из­вест­ны сле­дую­щие еврейско-арабские диа­лек­ты: ев­рей­ско-ма­рок­кан­ский, ев­рей­ско-ал­жир­ский, ев­рей­ско-ту­нис­ский, ев­рей­ско-ли­вий­ский, ев­рей­ско-еги­пет­ский, ев­рей­ско-си­рий­ский и ев­рей­ско-ли­ван­ский, ев­рей­ско-ирак­ский (кыл­ту), ев­рей­ско-йе­мен­ский. В груп­пу эфио­се­мит­ских язы­ков вхо­дит ге­эз (бо­го­слу­жеб­ный язык эфи­опских ев­ре­ев - фа­ла­ша).

Несколько ев­рей­ско-бер­бер­ских диа­лек­тов вклю­ча­ет се­мья бер­бе­ро-ли­вий­ских язы­ков. К агав­ской вет­ви се­мьи ку­шит­ских язы­ков от­но­сят­ся кай­ла и диа­лект ква­ра язы­ка ке­мант - основные идио­мы фа­ла­ша до их пе­ре­хо­да на ам­хар­ский язык и ив­рит.

Зна­чительное чис­ло еврейских языков от­но­сит­ся к се­мье ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков. Идиш, жар­гон клез­мер-лошн и эт­но­лек­ты английского языка (йинг­лиш и ие­ши­виш) вхо­дят в ветвь гер­ман­ских язы­ков, ев­рей­ско-ла­тин­ский эт­но­лект (ла’аз) от­но­сит­ся к ита­лий­ским язы­кам, а ев­рей­ско-ро­ман­ские диа­лек­ты [ев­рей­ско-пор­ту­галь­ский, се­фард­ский (ев­рей­ско-ис­пан­ский), ев­рей­ско-ара­гон­ский, ев­рей­ско-ка­та­лан­ский, шуа­дит (ев­рей­ско-ок­си­тан­ский), цар­фат­ский (ев­рей­ско-фран­цуз­ский), ев­рей­ско-италь­ян­ский] - к ро­ман­ским язы­кам. У нескольких сла­вян­ских язы­ков в сред­ние ве­ка су­ще­ст­во­ва­ли еврейско-славянские эт­но­лек­ты (кнаа­нит). К греческой вет­ви от­но­сят­ся еврейско-греческие диа­лек­ты (йе­ва­ни­ка), на ко­то­рых до середины XX века го­во­ри­ли ев­реи-ро­ма­нио­ты. Ветвь иран­ских язы­ков вклю­ча­ет мно­го­численные еврейско-иранские диа­лек­ты персидских, бу­хар­ских, афганских и гор­ских ев­ре­ев в Ира­не, Аф­га­ни­ста­не, Уз­бе­ки­ста­не, Да­ге­ста­не и Азер­бай­джа­не: ев­рей­ско-пер­сид­ский (джи­ди), ев­рей­ско-тад­жик­ский, ги­ле­ки; гор­ско-ев­рей­ский, ев­рей­ско-ши­раз­ский и боль­шое ко­ли­че­ст­во еврейских диа­лек­тов, вхо­дя­щих в цен­траль­нои­ран­ский кла­стер (ев­рей­ско-ха­ма­дан­ский, ев­рей­ско-бо­ру­д­жерд­ский, ев­рей­ско-не­ха­венд­ский, ев­рей­ско-голь­пай­е­ган­ский, ев­рей­ско-хон­сар­ский, ев­рей­ско-ка­шан­ский, ев­рей­ско-ис­фа­хан­ский, ев­рей­ско-йезд­ский, ев­рей­ско-кер­ман­ский). К ин­доа­рий­ским язы­кам от­но­сит­ся эт­но­лект бней-ис­ра­эль, прак­ти­че­ски не от­ли­чаю­щий­ся от языка ма­рат­хи .

Крым­чак­ский и ка­ра­им­ский языки, рас­про­стра­нён­ные в основном в Кры­му и близ­кие к крым­ско-та­тар­ско­му язы­ку, вхо­дят в ветвь тюрк­ских язы­ков се­мьи ал­тай­ских язы­ков. Эт­но­лект грузинских ев­ре­ев (так называемый еврейско-грузинский язык) от­но­сит­ся к се­мье карт­вель­ских язы­ков. На­ко­нец, эт­но­лект ев­рей­ско-ма­лая­лам (ко­чин­ских ев­ре­ев) вхо­дит в се­мью дра­ви­дий­ских язы­ков.

На­чи­ная с VI века до н. э. од­ной из яр­ких ха­рак­те­ри­стик лю­бо­го язы­ка (и да­же диа­лек­та) ев­ре­ев бы­ло ис­поль­зо­ва­ние на пись­ме ис­клю­чи­тель­но еврейского квад­рат­но­го пись­ма. Лишь в XX веке эта тра­ди­ция бы­ла на­ру­ше­на для се­фард­ско­го языка (ал­фа­вит на ос­но­ве ла­ти­ни­цы в Тур­ции и Из­раи­ле) и еврейских языков, рас­про­стра­нён­ных в пре­де­лах СССР, - гор­ско-ев­рей­ско­го, ев­рей­ско-тад­жик­ско­го, ка­ра­им­ско­го и крым­чак­ско­го (сна­ча­ла ал­фа­ви­ты на ос­но­ве ла­ти­ни­цы, за­тем - ки­рил­ли­цы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)