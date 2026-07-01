ЕВРЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ
ЕВРЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ - условное название идиомов, на которых говорят или говорили преимущественно евреи.
Не всякий язык, используемый евреями, считается еврейским; например, русский или английский язык, хотя на них говорят многие евреи, не считаются таковыми. Более того, при узком понимании лингвонима «еврейские языки» в него не включаются древнееврейский язык и иврит.
История развития еврейских языков тесно связана с постоянными переселениями евреев и регулярно происходившим переходом их на язык окружающего населения, часто с некоторым или значительным опозданием. Первым известным еврейским языком является древнееврейский язык; практически все остальные еврейские языки сформировались в диаспоре на основе идиомов окружающих народов. Древнееврейский язык известен прежде всего по тексту Ветхого Завета (так называемый библейский древнееврейский), а также по довольно многочисленным эпиграфическим памятникам (древнейшие из которых относятся к концу X века до н. э.). Период его функционирования был единственным в истории евреев, когда и священным, и разговорным был один и тот же язык, что позволяло большей части израильского общества оставаться одноязычным. Уже начиная с Вавилонского пленения (VI век до н. э.) в устном общении древнееврейский язык начал вытесняться западно-арамейским, который к началу нашей эры стал основным разговорным языком евреев в Палестине. Окончательно древнееврейский язык вышел из живого общения после разгрома восстания Бар-Кохбы (132-135), при этом он сохранялся в течение 2 тысячелетий в качестве священного языка, старательно изучавшегося евреями по всему миру.
Хотя некоторое количество евреев продолжало оставаться в Палестине (особенно на севере), бóльшая их часть переместилась в диаспору. Основными языками общения были еврейско-арамейские и греческий. Постепенно диаспора расширялась, евреи попадали в новое языковое окружение и переходили на языки окружающего населения. В это время складывается множество еврейских этнолектов (еврейско-латинский, еврейско-персидский, еврейско-греческий, еврейско-берберские и другие), часть из которых позднее развилась в отдельные диалекты и даже языки.
После арабского завоевания (630-е годы; смотри Арабские завоевания) и арабизации Юго-Западной Азии и Северной Африки большая часть евреев этих мест также перешла на арабский язык. Возникшие со временем еврейско-арабские диалекты были не ближе друг к другу, чем исходные нееврейские диалекты арабов, поэтому некорректно говорить об одном еврейско-арабском языке. В некоторых случаях еврейско-арабские диалекты сохранялись в условиях смены одного арабского диалекта другим у окружающего населения (например, в городах Ирака).
Во времена Римской империи (смотри Рим Древний) евреи расселились по странам Южной Европы, а начиная с VIII-IX веков н. э. появились и к северу от Альп и Пиренеев (Франция, Германия, Англия). Там они перешли на языки окружающего населения, но почти нигде их речь не развилась в отдельные языки, оставаясь на уровне этнолектов (царфатский, еврейско-каталанский, еврейско-славянские), тайных жаргонов (еврейско-португальский) или диалектов (еврейско-окситанский, еврейско-итальянские). В результате серии изгнаний из стран Европы в XIII-XVI веках основная масса евреев передвинулась на восток: в Польше, Литве и Западной Руси сформировался идиш, в восточном и южном Средиземноморье сложился сефардский язык. В то время как в остальной части еврейского мира численность носителей еврейских языков практически не росла, среди евреев, говорящих на сефардском языке и на идише, наблюдался бурный рост и к началу XX века на этих языках говорило 95% евреев мира.
В XX веке в качестве разг. языка начал использоваться созданный на основе древнееврейского языка иврит. Одной из причин его активного распространения среди израильских евреев был добровольный (а иногда и принудительный) выбор его как языка повседневного общения в семьях репатриантов 2-й и 3-й волны, прибывших в Палестину в 1-й четверти XX века. В первые годы существования государства Израиль политика внедрения иврита носила исключительно жёсткий характер. Когда иврит окончательно вытеснил остальные еврейские языки, отношение к ним со стороны еврейского государства значительно смягчилось, и в 1996 году даже были приняты законы о сохранении культурного наследия на идише и сефардском языке; при этом часть ортодоксальных иудеев сознательно отказывается от использования иврита в быту и говорит на идише. Доля говорящих на идише евреев упала с 90% в начале XX века до 3% в конце XX века, а большинство евреев говорило на английском, иврите, русском, французском, испанском и португальском языках.
Для большинства еврейских языков характерно: использование еврейского квадратного письма (смотри Западносемитское письмо), если эти языки имеют письменность; заметное количество заимствований из древнееврейского языка и арамейских языков. Отличия от исходного нееврейского идиома зачастую бывают минимальными и иногда не позволяют говорить даже об отдельном еврейском диалекте соответствующего языка.
На основе степени отличия от исходного нееврейского языка выделяют следующие этапы развития, которые может пройти конкретный еврейский язык, и, соответственно, говорят о том или ином языковом образовании (идиоме) евреев. При этом, если наблюдается полное совпадение языка, на котором говорят евреи, с языком окружающего населения (пример - французский язык для большинства современных евреев Франции), об отдельном еврейском языке не говорят.
Начальной фазой собственно еврейского языка является еврейский этнолект (регистр) какого-либо языка, когда речь евреев структурно не отличается от речи окружающего населения, однако включает лексический пласт, отражающий специфику еврейской культуры; могут употребляться также особые фразеологические обороты. Примеры: еврейско-французский, еврейско-грузинский, еврейско-славянские этнолекты.
Еврейский диалект, характеризующийся незначительными, но всё же присутствующими на многих уровнях языковой структуры отличиями от соответствующего нееврейского языка, возникает либо после продолжительного естественного развития языка окружающего населения в рамках замкнутой еврейской общины, либо как следствие перемещения евреев в пределах ареала какого-либо языка (например, на территорию распространения другого его диалекта) или каких-то процессов в окружающей языковой ситуации. Примеры: еврейско-таджикский, еврейско-татский, многие еврейско-арабские, некоторые еврейско-итальянские диалекты.
Еврейское наречие представляет собой идиом, который заметно отличается от других нееврейских наречий того же языка, но всё же на основе только структурных критериев может считаться скорее наречием исходного языка; является результатом развития еврейского диалекта вследствие резкой смены языка окружающего населения (при переселении евреев на новое место или массовом переходе окружающего населения на язык завоевателей): например, караимский язык, сефардский язык, многие еврейско-иранские наречия.
Отдельным еврейским языком считается такой, который структурно достаточно сильно отличается от ближайшего родственного (исходного) языка. Как правило, он является дальнейшим развитием еврейского наречия, возникшего вследствие резкой смены языка окружающего населения. Примеры достаточно редки; отдельными еврейскими языками (помимо древнееврейского языка и иврита) можно считать идиш, кайла (Эфиопия), почти все еврейско-арамейские.
Кроме того, при параллельном использовании евреями, основным средством общения для которых является какой-либо еврейский язык, языка окружающего населения в последнем может возникать еврейский акцент. Таковой, например, существовал до середины XX века в русской речи евреев, основным средством общения которых был идиш.
Наконец, в некоторых странах наряду с еврейскими этнолектами и диалектами возникали жаргоны или арго (часто тайные), в которых при сохранении грамматики языка окружающего населения корни его слов в значительной мере заменялись древнееврейскими и арамейскими корнями. Такие идиомы известны в Иране, Грузии, Германии, Португалии.
Генетически еврейские языки относятся ко многим языковым семьям и таким образом не родственны между собой. Значительное число еврейских идиомов включает семья семитских языков. Это прежде всего древнееврейский язык и иврит, относящиеся к их ханаанейской группе. К группе арамейских языков принадлежат древние вавилонский иудейский арамейский, палестинский иудейский арамейский и современные еврейско-арамейские (языки курдистанских евреев - лахлухов) - заху, барзани, урмийский, эрбильский, хулаула. К арабской группе относятся еврейский этнолект классического арабского языка и современные еврейско-арабские диалекты. Последние, как правило, отличаются от соответствующих нееврейских арабских диалектов незначительно, в основном лишь лексически (например, диалекты евреев Сирии, Ливана, Йемена), хотя некоторые из них в силу поздних миграций отличаются более существенно (в Ливии, Ираке, частично в Египте, Тунисе). Известны следующие еврейско-арабские диалекты: еврейско-марокканский, еврейско-алжирский, еврейско-тунисский, еврейско-ливийский, еврейско-египетский, еврейско-сирийский и еврейско-ливанский, еврейско-иракский (кылту), еврейско-йеменский. В группу эфиосемитских языков входит геэз (богослужебный язык эфиопских евреев - фалаша).
Несколько еврейско-берберских диалектов включает семья берберо-ливийских языков. К агавской ветви семьи кушитских языков относятся кайла и диалект квара языка кемант - основные идиомы фалаша до их перехода на амхарский язык и иврит.
Значительное число еврейских языков относится к семье индоевропейских языков. Идиш, жаргон клезмер-лошн и этнолекты английского языка (йинглиш и иешивиш) входят в ветвь германских языков, еврейско-латинский этнолект (ла’аз) относится к италийским языкам, а еврейско-романские диалекты [еврейско-португальский, сефардский (еврейско-испанский), еврейско-арагонский, еврейско-каталанский, шуадит (еврейско-окситанский), царфатский (еврейско-французский), еврейско-итальянский] - к романским языкам. У нескольких славянских языков в средние века существовали еврейско-славянские этнолекты (кнаанит). К греческой ветви относятся еврейско-греческие диалекты (йеваника), на которых до середины XX века говорили евреи-романиоты. Ветвь иранских языков включает многочисленные еврейско-иранские диалекты персидских, бухарских, афганских и горских евреев в Иране, Афганистане, Узбекистане, Дагестане и Азербайджане: еврейско-персидский (джиди), еврейско-таджикский, гилеки; горско-еврейский, еврейско-ширазский и большое количество еврейских диалектов, входящих в центральноиранский кластер (еврейско-хамаданский, еврейско-боруджердский, еврейско-нехавендский, еврейско-гольпайеганский, еврейско-хонсарский, еврейско-кашанский, еврейско-исфаханский, еврейско-йездский, еврейско-керманский). К индоарийским языкам относится этнолект бней-исраэль, практически не отличающийся от языка маратхи.
Крымчакский и караимский языки, распространённые в основном в Крыму и близкие к крымско-татарскому языку, входят в ветвь тюркских языков семьи алтайских языков. Этнолект грузинских евреев (так называемый еврейско-грузинский язык) относится к семье картвельских языков. Наконец, этнолект еврейско-малаялам (кочинских евреев) входит в семью дравидийских языков.
Начиная с VI века до н. э. одной из ярких характеристик любого языка (и даже диалекта) евреев было использование на письме исключительно еврейского квадратного письма. Лишь в XX веке эта традиция была нарушена для сефардского языка (алфавит на основе латиницы в Турции и Израиле) и еврейских языков, распространённых в пределах СССР, - горско-еврейского, еврейско-таджикского, караимского и крымчакского (сначала алфавиты на основе латиницы, затем - кириллицы).