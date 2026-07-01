ЕВРЕЙСКИЕ КОМИТЕТЫ

ЕВРЕЙСКИЕ КОМИТЕТЫ - в XIX веке в Российской империи высшие законосовещательные органы по делам лиц иудейского вероисповедания.

В литературе еврейские комитеты при­ня­то обо­зна­чать по­ряд­ко­вы­ми но­ме­ра­ми. Ко­ми­тет о бла­го­ус­т­рой­ст­ве ев­ре­ев (1-й), уч­ре­ж­дён ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 9(21) ноября 1802 года в от­вет на мно­го­крат­ные жа­ло­бы им­пе­ра­то­ру и Се­на­ту «на раз­ные зло­упот­реб­ле­ния и бес­по­ряд­ки во вред зем­ле­де­лия и про­мыш­лен­но­сти обы­ва­те­лей в тех гу­бер­ни­ях, где ев­реи оби­та­ют». Его цель - со­став­ле­ние пер­во­го в Рос­сии сис­те­ма­ти­зи­рованного сво­да за­ко­нов, ре­гу­ли­ро­вав­ше­го по­ло­же­ние ев­ре­ев. Чле­ны 1-го Комитета - В.А. Зу­бов, В.П. Ко­чу­бей, Г.Р. Дер­жа­вин (до 1803 года), П.В. Ло­пу­хин (с 1803 года), С.О. По­тоц­кий, А.А. Чар­то­рый­ский; управ­ляю­щий де­ла­ми - М.М. Спе­ран­ский. В ка­че­ст­ве со­вет­ни­ков в ра­бо­те 1-го Комитета уча­ст­во­ва­ли влия­тель­ные пред­ста­ви­те­ли еврейской об­щи­ны Санкт-Пе­тер­бур­га, а так­же де­пу­та­ты от гу­берн­ских ка­га­лов. 1-й Комитет раз­ра­бо­тал По­ло­же­ние «О уст­рой­ст­ве ев­ре­ев», ут­вер­ждён­ное ука­зом Алек­сан­д­ра I от 9(21) декабря 1804 года. Оно пре­дос­та­ви­ло ли­цам иу­дей­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния за­щи­ту за­ко­на на­рав­не с хри­стиа­на­ми, пра­во по­сту­пать во все учеб­ные за­ве­де­ния, га­ран­ти­ро­ва­ло не­при­кос­но­вен­ность иму­ще­ст­ва ев­ре­ев, сво­бо­ду пе­ре­дви­же­ния в гра­ни­цах чер­ты осед­ло­сти, ог­ра­ди­ло ев­ре­ев от по­пы­ток по­ме­щи­ков за­кре­по­стить их; раз­ре­ши­ло за­ни­мать­ся сельским хозяйством, при­об­ре­тать для это­го не­за­се­лён­ные зем­ли, се­лить­ся на ка­зён­ных зем­лях в ря­де гу­бер­ний (в том числе в Ас­т­ра­хан­ской, Кав­каз­ской, Тав­ри­че­ской, Хер­сон­ской) с пра­вом ос­во­бо­ж­де­ния по­се­лен­цев от по­да­тей на 10 лет. По По­ло­же­нию 1804 года с началом 1808 года (в ря­де гу­бер­ний с 1807 года) иу­де­ям за­пре­ща­лось со­дер­жать шин­ки, ка­ба­ки и по­стоя­лые дво­ры за пре­де­ла­ми го­ро­дов и мес­те­чек, а так­же жить в тех мес­тах, где ра­нее они тор­го­ва­ли спирт­ны­ми на­пит­ка­ми. 1-й Комитет был уп­разд­нён по рас­по­ря­же­нию им­пе­ра­то­ра 24 августа (5 сентября) 1806 года (в 1805-1806 годах без­дей­ст­во­вал).

Од­но­вре­мен­но соз­дан но­вый - 2-й Ев­рей­ский ко­ми­тет, ко­то­рый дол­жен был спо­соб­ст­во­вать реа­ли­за­ции мер, ука­зан­ных в По­ло­же­нии 1804 года. Чле­ны 2-го Комитета - А.Я. Буд­берг, В.П. Ко­чу­бей, А.А. Чар­то­рый­ский, с 1807 года так­же П.В. Ло­пу­хин, Н.Н. Но­во­силь­цов, С.О. По­тоц­кий и об­щественный дея­тель Ф.Ф. Чац­кий. По пред­ло­же­нию 2-го Комитета ука­зом им­пе­ра­то­ра от 29 декабря 1808 года (10 января 1809 года) «до даль­ней­ше­го впредь по­ве­ле­ния» от­ме­нён за­прет ев­ре­ям жить в сё­лах и де­рев­нях, где они ра­нее со­дер­жа­ли шин­ки, ка­ба­ки и по­стоя­лые дво­ры (вос­ста­нов­лен в 1823 году). То­гда же Комитет был уп­разд­нён.

Ко­ми­тет для ев­рей­ских дел (3-й), уч­ре­ж­дён ука­зом Алек­сан­д­ра I от 5(17) января 1809 года в свя­зи с не­пре­одо­ли­мы­ми труд­но­стя­ми, воз­ник­ши­ми при вы­се­ле­нии ев­ре­ев от­ту­да, где они ра­нее тор­го­ва­ли ал­ко­голь­ны­ми на­пит­ка­ми. Це­лью 3-го Комитета бы­ло вы­ра­бо­тать ме­ры, «по­сред­ст­вом ко­их ев­реи, быв уда­ле­ны от един­ст­вен­но­го их про­мыс­ла про­да­жи ви­на по сёлам, де­рев­ням, по­стоя­лым дво­рам и шин­кам, мог­ли бы се­бе дос­тав­лять про­пи­та­ние ра­бо­той». Председатель - се­на­тор В.С. По­пов, чле­ны - О.П. Ко­зо­дав­лев, И.А. Алек­се­ев, А.Я. Дру­жи­нин, С.О. По­тоц­кий и др. В мар­те 1812 года 3-й Комитет пред­ста­вил им­пе­ра­то­ру док­лад (не был ут­вер­ждён Алек­сан­дром I), на­прав­лен­ный ре­ши­тель­но про­тив пе­ре­се­ле­ния ев­ре­ев в го­ро­да и мес­теч­ки, где им труд­но бы­ло най­ти жи­льё и за­ра­бо­ток, а так­же по­ло­жи­тель­но оце­ни­вав­ший роль ев­ре­ев в российской эко­но­ми­ке (в том числе в тор­гов­ле и фи­нан­сах). 3-й Комитет уп­разд­нён ука­зом от 5(17) мая 1818 года, во­про­сы, на­хо­див­шие­ся на его рас­смот­ре­нии, бы­ли пе­ре­да­ны Министерству ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния, при ко­то­ром дей­ст­во­ва­ло по­сто­ян­ное пред­ста­ви­тель­ст­во «де­пу­та­тов ев­рей­ско­го на­ро­да».

Глав­ный ко­ми­тет об уст­рой­ст­ве ев­ре­ев (Комитет для луч­ше­го уст­рой­ст­ва ев­ре­ев, или 4-й), соз­дан со­глас­но ут­вер­ждён­но­му 1(13) мая 1823 года Алек­сан­дром I По­ло­же­нию Комитета ми­ни­ст­ров для пе­ре­смот­ра су­ще­ст­во­вав­ше­го за­ко­но­да­тель­ст­ва о ев­ре­ях. Ме­сто пред­се­да­те­ля за­ни­мал министр внутренних дел (с 1823 года В.С. Лан­ской, с 1828 года А.А. За­крев­ский, с 1832 года Д.Н. Блу­дов), чле­ны (так­же по долж­но­сти) - ми­ни­ст­ры фи­нан­сов; юс­ти­ции; ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния (с 1824 года - народного про­све­ще­ния). В 1832 году в 4-й Комитет по­сту­пил про­ект за­ко­на о ев­ре­ях, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но соз­дан­ным в 1825 году Ди­рек­тор­ским ев­рей­ским комитетом, в ко­то­рый вхо­ди­ли ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­тов ря­да ми­ни­стерств. В 1833 году 4-й Комитет за­вер­шил ра­бо­ту над про­ек­том за­ко­на, 13(25) апреля 1835 года он был ут­вер­ждён императором Ни­ко­ла­ем I как но­вое По­ло­же­ние о ев­ре­ях. Оно обоб­щи­ло пред­ше­ст­во­вав­шее за­ко­но­да­тель­ст­во, су­зи­ло гра­ни­цу чер­ты осед­ло­сти (в ча­ст­но­сти, за счёт сель­ской ме­ст­но­сти в 50-вёр­ст­ной при­гра­нич­ной по­ло­се), за­пре­ти­ло иу­де­ям на­ни­мать хри­сти­ан в ка­че­ст­ве до­маш­ней при­слу­ги, а так­же со­дер­жа­ло но­вые ме­ры по по­ощ­ре­нию ев­ре­ев к кре­сть­ян­ско­му тру­ду : ев­реи, «из­брав­шие зем­ле­дель­че­ское со­стоя­ние», ос­во­бо­ж­да­лись от по­душ­ной по­да­ти на 25 лет, от рек­рут­ской по­вин­но­сти - на 25 или 50 лет, от зем­ских де­неж­ных по­вин­но­стей - на 10 лет. В том же го­ду 4-й Комитет уп­разд­нён.

Ко­ми­тет для изы­ска­ния и оп­ре­де­ле­ния мер к луч­ше­му ус­трой­ст­ву ев­ре­ев (5-й), уч­ре­ж­дён уст­ным по­ве­ле­ни­ем императора Ни­ко­лая I 19(31) декабря 1840 года по ини­циа­ти­ве П.Д. Ки­се­лё­ва (ему бы­ло по­ру­че­но рас­смот­реть все пред­став­лен­ные ра­нее гу­бер­на­то­ра­ми про­ек­ты «пре­об­ра­зо­ва­ния ев­ре­ев» и раз­ра­бо­тать свод­ный). Основная за­да­ча 5-го Комитета - «ос­ла­бив ре­ли­ги­оз­ные за­блу­ж­де­ния ев­ре­ев, вес­ти их к слия­нию с об­щим на­се­ле­ни­ем и об­ра­тить к по­лез­но­му тру­ду». Пред­се­да­те­ли - Ки­се­лёв (с 1840 года), Д.Н. Блу­дов (с 1856 года), М.А. Корф (с 1862 года), чле­ны - А.Г. Стро­га­нов, Ф.П. Врон­чен­ко, С.С. Ува­ров, Л.В. Ду­бельт, а так­же ми­нистр статс-сек­ре­тарь по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го И.Л. Тур­куль и др. По пред­став­ле­ни­ям 5-го Комитета соз­да­ны ка­зён­ные еврейские учи­ли­ща (ука­зом 1844 года; от­кры­ва­лись с 1847 года), уп­разд­не­ны ка­га­лы, ев­реи под­чи­не­ны об­ще­му гражданскому уп­рав­ле­нию (1844); в свя­зи с от­ме­ной ин­сти­ту­та кан­то­ни­стов ев­реи урав­не­ны в рек­рут­ской по­вин­но­сти с ос­таль­ным на­се­ле­ни­ем (1856); раз­ре­ше­но жить по­все­ме­ст­но ев­ре­ям - куп­цам 1-й гиль­дии (1859), об­ла­да­те­лям учё­ных сте­пе­ней (1861), ре­мес­лен­ни­кам (1865) и от­став­ным сол­да­там (1867). 5-й Комитет пре­кра­тил дея­тель­ность в 1863 году [офи­ци­аль­но уп­разд­нён 12(24).01.1865], его де­ла пе­ре­да­ны Комитету ми­ни­ст­ров.

Цен­траль­ный ко­ми­тет для рас­смот­ре­ния ев­рей­ско­го во­про­са (6-й), уч­ре­ж­дён министром внутренних дел Н.П. Иг­нать­е­вым 19(31) октября 1881 года (по­сле про­шед­ших в апреле - ию­ле 1881 года ан­ти­ев­рей­ских по­гро­мов на юге Российской им­пе­рии) для со­став­ле­ния но­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва о ев­ре­ях. Председатель - то­ва­рищ министр внутренних дел Д.В. Го­тов­цев, чле­ны - чи­нов­ни­ки, пре­по­да­ва­те­ли выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний. 6-й Комитет обоб­щал от­зы­вы ко­мис­сий, об­ра­зо­ван­ных в гу­бер­ни­ях чер­ты осед­ло­сти из пред­ста­ви­те­лей со­сло­вий и об­ществ под руководством гу­бер­на­то­ров, ко­то­рые со­став­ля­ли пред­ло­же­ния о ме­рах по ос­лаб­ле­нию эко­но­мической дея­тель­но­сти ев­ре­ев, ко­то­рая име­ла «вред­ное влия­ние на быт ко­рен­но­го на­се­ле­ния» (рос­тов­щи­че­ст­во, по­сред­ни­че­ская дея­тель­ность и др.). 6-й Комитет воз­ло­жил ви­ну за по­гро­мы на са­мих ев­ре­ев и раз­ра­бо­тал про­ект за­ко­на, ко­то­рый стал ос­но­вой ут­вер­ждён­но­го 3(15).5.1882 императором Алек­сан­дром III По­ло­же­ния Комитета ми­ни­ст­ров «О при­ве­де­нии в дей­ст­вие Вре­мен­ных пра­вил о ев­ре­ях» (то­гда же 6-й Комитет был уп­разд­нён). Для пре­дот­вра­ще­ния меж­кон­фес­сио­наль­ной роз­ни в чер­те осед­ло­сти Временные пра­ви­ла 1882 года за­пре­ти­ли ев­ре­ям се­лить­ся, при­об­ре­тать не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во и арен­до­вать зем­лю за пре­де­ла­ми го­ро­дов и мес­те­чек, тор­го­вать по вос­кре­сень­ям и в дни дву­на­де­ся­тых хри­сти­ан­ских празд­ни­ков (в ко­то­рые не ра­бо­та­ли др. тор­го­вые за­ве­де­ния).

Ре­ше­ни­ем тех же за­дач, ко­то­рые стоя­ли пе­ред еврейскими комитетами, за­ни­ма­лась Выс­шая ко­мис­сия для пе­ре­смот­ра дей­ст­вую­щих о ев­ре­ях в им­пе­рии за­ко­нов, со­зван­ная в феврале 1883 года министром внутренних дел Д.А. Тол­стым. Ко­мис­сия (председатель - К.И. Па­лен) со­бра­ла несколько за­пи­сок, на­пи­сан­ных по её прось­бе (в томчисле ис­то­ри­ком С.М. Дуб­но­вым и пи­са­те­лем Н.С. Лес­ко­вым), о по­ло­же­нии ев­ре­ев в Рос­сии. Боль­шин­ст­во чле­нов ко­мис­сии осу­ди­ли сис­те­му «ре­прес­сив­ных и ис­клю­чи­тель­ных мер» по от­но­ше­нию к ев­ре­ям, мень­шин­ст­во на­стаи­ва­ло на уси­ле­нии этих мер. В ре­зуль­та­те борь­бы внут­ри ко­мис­сии и дав­ле­ния со сто­ро­ны Комитета ми­ни­ст­ров в ито­го­вом док­ла­де им­пе­ра­то­ру в мае 1888 года бы­ло ука­за­но, что при про­ве­де­нии «ос­во­бо­ди­тель­ных и урав­ни­тель­ных» за­ко­нов нуж­но со­блю­дать «ве­ли­чай­шую ос­то­рож­ность и по­сте­пен­ность». То­гда же Ко­мис­сия бы­ла рас­пу­ще­на, её пред­ло­же­ния и со­б­ран­ные ма­те­риа­лы пе­ре­да­ны спе­ци­аль­но со­з­дан­но­му со­ве­ща­нию из со­труд­ни­ков МВД (председатель - В.К. Пле­ве). Оно пред­ло­жи­ло сде­лать Временные пра­ви­ла 1882 года по­сто­ян­ным за­ко­ном, а так­же вновь за­пре­тить еврейским ре­мес­лен­ни­кам се­лить­ся вне чер­ты осед­ло­сти (в 1890 году пред­ло­же­ния бы­ли от­верг­ну­ты им­пе­ра­то­ром). Пра­ви­ла 1882 года от­ме­не­ны по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Временным пра­ви­тель­ст­вом.

Исторические ис­точники:

Гинц­бург Е.Г. «При­ни­ма­ем сме­лость по­кор­ней­ше про­сить…» / Публ. и ком­мент. М. В. Ви­тен­берг // Вест­ник Ев­рей­ско­го уни­вер­си­те­та. 1999. № 1.

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