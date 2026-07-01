ЕВРЕЙСКИЕ КОМИТЕТЫ
ЕВРЕЙСКИЕ КОМИТЕТЫ - в XIX веке в Российской империи высшие законосовещательные органы по делам лиц иудейского вероисповедания.
В литературе еврейские комитеты принято обозначать порядковыми номерами. Комитет о благоустройстве евреев (1-й), учреждён указом императора Александра I от 9(21) ноября 1802 года в ответ на многократные жалобы императору и Сенату «на разные злоупотребления и беспорядки во вред земледелия и промышленности обывателей в тех губерниях, где евреи обитают». Его цель - составление первого в России систематизированного свода законов, регулировавшего положение евреев. Члены 1-го Комитета - В.А. Зубов, В.П. Кочубей, Г.Р. Державин (до 1803 года), П.В. Лопухин (с 1803 года), С.О. Потоцкий, А.А. Чарторыйский; управляющий делами - М.М. Сперанский. В качестве советников в работе 1-го Комитета участвовали влиятельные представители еврейской общины Санкт-Петербурга, а также депутаты от губернских кагалов. 1-й Комитет разработал Положение «О устройстве евреев», утверждённое указом Александра I от 9(21) декабря 1804 года. Оно предоставило лицам иудейского вероисповедания защиту закона наравне с христианами, право поступать во все учебные заведения, гарантировало неприкосновенность имущества евреев, свободу передвижения в границах черты оседлости, оградило евреев от попыток помещиков закрепостить их; разрешило заниматься сельским хозяйством, приобретать для этого незаселённые земли, селиться на казённых землях в ряде губерний (в том числе в Астраханской, Кавказской, Таврической, Херсонской) с правом освобождения поселенцев от податей на 10 лет. По Положению 1804 года с началом 1808 года (в ряде губерний с 1807 года) иудеям запрещалось содержать шинки, кабаки и постоялые дворы за пределами городов и местечек, а также жить в тех местах, где ранее они торговали спиртными напитками. 1-й Комитет был упразднён по распоряжению императора 24 августа (5 сентября) 1806 года (в 1805-1806 годах бездействовал).
Одновременно создан новый - 2-й Еврейский комитет, который должен был способствовать реализации мер, указанных в Положении 1804 года. Члены 2-го Комитета - А.Я. Будберг, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, с 1807 года также П.В. Лопухин, Н.Н. Новосильцов, С.О. Потоцкий и общественный деятель Ф.Ф. Чацкий. По предложению 2-го Комитета указом императора от 29 декабря 1808 года (10 января 1809 года) «до дальнейшего впредь повеления» отменён запрет евреям жить в сёлах и деревнях, где они ранее содержали шинки, кабаки и постоялые дворы (восстановлен в 1823 году). Тогда же Комитет был упразднён.
Комитет для еврейских дел (3-й), учреждён указом Александра I от 5(17) января 1809 года в связи с непреодолимыми трудностями, возникшими при выселении евреев оттуда, где они ранее торговали алкогольными напитками. Целью 3-го Комитета было выработать меры, «посредством коих евреи, быв удалены от единственного их промысла продажи вина по сёлам, деревням, постоялым дворам и шинкам, могли бы себе доставлять пропитание работой». Председатель - сенатор В.С. Попов, члены - О.П. Козодавлев, И.А. Алексеев, А.Я. Дружинин, С.О. Потоцкий и др. В марте 1812 года 3-й Комитет представил императору доклад (не был утверждён Александром I), направленный решительно против переселения евреев в города и местечки, где им трудно было найти жильё и заработок, а также положительно оценивавший роль евреев в российской экономике (в том числе в торговле и финансах). 3-й Комитет упразднён указом от 5(17) мая 1818 года, вопросы, находившиеся на его рассмотрении, были переданы Министерству духовных дел и народного просвещения, при котором действовало постоянное представительство «депутатов еврейского народа».
Главный комитет об устройстве евреев (Комитет для лучшего устройства евреев, или 4-й), создан согласно утверждённому 1(13) мая 1823 года Александром I Положению Комитета министров для пересмотра существовавшего законодательства о евреях. Место председателя занимал министр внутренних дел (с 1823 года В.С. Ланской, с 1828 года А.А. Закревский, с 1832 года Д.Н. Блудов), члены (также по должности) - министры финансов; юстиции; духовных дел и народного просвещения (с 1824 года - народного просвещения). В 1832 году в 4-й Комитет поступил проект закона о евреях, разработанный специально созданным в 1825 году Директорским еврейским комитетом, в который входили директора департаментов ряда министерств. В 1833 году 4-й Комитет завершил работу над проектом закона, 13(25) апреля 1835 года он был утверждён императором Николаем I как новое Положение о евреях. Оно обобщило предшествовавшее законодательство, сузило границу черты оседлости (в частности, за счёт сельской местности в 50-вёрстной приграничной полосе), запретило иудеям нанимать христиан в качестве домашней прислуги, а также содержало новые меры по поощрению евреев к крестьянскому труду: евреи, «избравшие земледельческое состояние», освобождались от подушной подати на 25 лет, от рекрутской повинности - на 25 или 50 лет, от земских денежных повинностей - на 10 лет. В том же году 4-й Комитет упразднён.
Комитет для изыскания и определения мер к лучшему устройству евреев (5-й), учреждён устным повелением императора Николая I 19(31) декабря 1840 года по инициативе П.Д. Киселёва (ему было поручено рассмотреть все представленные ранее губернаторами проекты «преобразования евреев» и разработать сводный). Основная задача 5-го Комитета - «ослабив религиозные заблуждения евреев, вести их к слиянию с общим населением и обратить к полезному труду». Председатели - Киселёв (с 1840 года), Д.Н. Блудов (с 1856 года), М.А. Корф (с 1862 года), члены - А.Г. Строганов, Ф.П. Вронченко, С.С. Уваров, Л.В. Дубельт, а также министр статс-секретарь по делам Царства Польского И.Л. Туркуль и др. По представлениям 5-го Комитета созданы казённые еврейские училища (указом 1844 года; открывались с 1847 года), упразднены кагалы, евреи подчинены общему гражданскому управлению (1844); в связи с отменой института кантонистов евреи уравнены в рекрутской повинности с остальным населением (1856); разрешено жить повсеместно евреям - купцам 1-й гильдии (1859), обладателям учёных степеней (1861), ремесленникам (1865) и отставным солдатам (1867). 5-й Комитет прекратил деятельность в 1863 году [официально упразднён 12(24).01.1865], его дела переданы Комитету министров.
Центральный комитет для рассмотрения еврейского вопроса (6-й), учреждён министром внутренних дел Н.П. Игнатьевым 19(31) октября 1881 года (после прошедших в апреле - июле 1881 года антиеврейских погромов на юге Российской империи) для составления нового законодательства о евреях. Председатель - товарищ министр внутренних дел Д.В. Готовцев, члены - чиновники, преподаватели высших учебных заведений. 6-й Комитет обобщал отзывы комиссий, образованных в губерниях черты оседлости из представителей сословий и обществ под руководством губернаторов, которые составляли предложения о мерах по ослаблению экономической деятельности евреев, которая имела «вредное влияние на быт коренного населения» (ростовщичество, посредническая деятельность и др.). 6-й Комитет возложил вину за погромы на самих евреев и разработал проект закона, который стал основой утверждённого 3(15).5.1882 императором Александром III Положения Комитета министров «О приведении в действие Временных правил о евреях» (тогда же 6-й Комитет был упразднён). Для предотвращения межконфессиональной розни в черте оседлости Временные правила 1882 года запретили евреям селиться, приобретать недвижимое имущество и арендовать землю за пределами городов и местечек, торговать по воскресеньям и в дни двунадесятых христианских праздников (в которые не работали др. торговые заведения).
Решением тех же задач, которые стояли перед еврейскими комитетами, занималась Высшая комиссия для пересмотра действующих о евреях в империи законов, созванная в феврале 1883 года министром внутренних дел Д.А. Толстым. Комиссия (председатель - К.И. Пален) собрала несколько записок, написанных по её просьбе (в томчисле историком С.М. Дубновым и писателем Н.С. Лесковым), о положении евреев в России. Большинство членов комиссии осудили систему «репрессивных и исключительных мер» по отношению к евреям, меньшинство настаивало на усилении этих мер. В результате борьбы внутри комиссии и давления со стороны Комитета министров в итоговом докладе императору в мае 1888 года было указано, что при проведении «освободительных и уравнительных» законов нужно соблюдать «величайшую осторожность и постепенность». Тогда же Комиссия была распущена, её предложения и собранные материалы переданы специально созданному совещанию из сотрудников МВД (председатель - В.К. Плеве). Оно предложило сделать Временные правила 1882 года постоянным законом, а также вновь запретить еврейским ремесленникам селиться вне черты оседлости (в 1890 году предложения были отвергнуты императором). Правила 1882 года отменены после Февральской революции 1917 года Временным правительством.
Исторические источники:
Гинцбург Е.Г. «Принимаем смелость покорнейше просить…» / Публ. и коммент. М. В. Витенберг // Вестник Еврейского университета. 1999. № 1.