ЕВРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ

Еврейская народная партия — политическая организация в России в 1906—1918.

Ее учредителем выступил еврейский общественный деятель С.М. Дубнов . Во главе Е. н. п. стояли М. Крейнин, И. Ефройкин, Я. Лацкий-Бертольди, Н. Штиф, И. Чернихов. Базой партии был созданный в 1905 «Союз для достижения полноправия еврейского народа в России». В декабре 1906 Е. н. п. выступила с программой. Она объявила себя стоящей на позициях российских конституционных демократов, отстаивая принцип гарантии прав национальных меньшинств путем национально-культурных автономий. Основой еврейского национального существования в условиях автономии должна была стать еврейская светская общинная организация, управляемая на демократических принципах. Общине предстояло создавать еврейские школы, дух и цели воспитания в которых должны быть еврейскими, а язык преподавания следовало определять в зависимости от обстоятельств и желания родителей. Программа Е. н. п. предусматривала создание всемирного еврейского конгресса, который занимался бы проблемами мирового еврейства. Местные общины каждой страны должны были объединяться в Совет, управляющий центральными учреждениями: раввинскими и учительскими семинариями, исследовательскими организациями и т. п.

В 1911 в Е. н. п. вступила группа автономистов-социалистов, настоявших на реорганизации партии (1912) в «Объединенную национальную группу». С этого времени особое место в программе организации заняли вопросы вероисповедания и языка. После Февральской революции 1917 партия расширила свое влияние, но не выдержала политической конкуренции с Бундом. К маю 1918 распалась.

Ист.: Программа Еврейской народной партии. СПб., 1907.

Лит.: Ландау Г. Бессилие национального творчества (критика программы Еврейской народной партии). СПб., 1907; Формы национального движения в современных государствах. Австро-Венгрия. Россия. Германия. СПб., 1910.