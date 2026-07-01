ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература еврейского народа преимущественно на древнееврейском языке и на языке идиш.
Её история охватывает свыше 3000 лет, в течение которых евреи жили во многих странах, создавая письменные памятники на еврейских языках и диалектах (иврит, идиш, ладино, еврейско-арабский и другие), а также на языках народов стран проживания (арамейском, древне-греческом, арабском, итальянском, испанском, немецком, русском, польском, французском, английском и др.). Произведения на национальных языках других народов, созданные в русле еврейских традиций, также нередко рассматриваются как принадлежащие к истории еврейской литературы.
Литература на иврите. Творчество на иврите развивалось на протяжении всей еврейской истории. Древнейшим его памятником является корпус произведений, вошедших в еврейскую Библию - Танах. Не вошедшие в Танах произведения библейского периода и сочинённые в последующие столетия апокрифы и псевдоэпиграфы относят к послебиблейской литературе. Важнейшим текстом еврейской литературы является Талмуд, в котором собраны высказывания мудрецов многих поколений. Между VI и XII веками были составлены основные собрания мидрашей, объединяющие экзегезу, фрагменты гомилетического характера и агады, написанные в Палестине, Месопотамии, Италии (например, «Мидраш Раба»), а также собрания агадических высказываний и комментариев.
В эпоху Средневековья мотивы Талмуда, агады и мидрашей, а также апокрифов и апокалиптической литературы использовались в произведениях различных жанров. В это время начинает развиваться литургическая поэзия - пиют; её начало связывают с творчеством литургических поэтов (пайтанов), живших в V - середине VII веков в Палестине, откуда эта поэзия стала распространяться в другие районы Византии, Месопотамию, Северную Африку, Южную и Западную Европу.
Своего расцвета средневековая еврейская литература достигла в X-XII веках в арабской Испании, а также в литературном творчестве франко-германского еврейства XV-XVII веков. В наследии поэтов арабской Испании (Дунаш бен Лабрат, Шмуэль ха-Нагид, Соломон Ибн Гебироль, Моше Ибн Эзра) представлены разнообразные жанры светской поэзии; литургическая и светская поэзия Иегуды Галеви стала вершиной средневековой еврейской литературы. В христианской Испании и Провансе поэтическое творчество развивалось под влиянием Авраама Ибн Эзры; в XII-XIII веках здесь творили поэты Иехуда бен Шломо Алхаризи, Шем-Тов Фалакера, Авраам бен Ицхак Бедерси, Ицхак ха-Горни. После изгнания евреев из Испании в 1492 году традиции еврейско-испанской поэзии были перенесены в Малую Азию, южные районы Балканского полуострова, Северную Африку, Палестину и Нидерланды.
В Италии поэзия на иврите развивалась с IX века, крупнейшим еврейским поэтом здесь был признан Иммануэль Римский. Дантовой терциной писал Моше бен Ицхак Риети (XV век). В XVI веке появились пьесы Иосифа бен Шмуэля Царфати и Иегуды Соммо. В середине XVII века Леон де Модена писал прозу и стихи на итальянском языке и иврите. Большая часть поэзии Моше бен Мордехая Закуто посвящена каббалистическим темам, он же написал 1-ю драму на иврите на библейский сюжет. Еврейская поэзия в Палестине в конце XVI - начале XVII веков представлена творчеством Исраэля бен Моше Наджары, а также каббалистов Ш. Алкабеца и И. Лурии. Во французско-германских общинах развивалась литургическая поэзия: в X-XI веках творили Шимон бен Ицхак, Мешуллам бен Моше и рабби Гершом бен Иегуда Меор ха-Гола; в конце XII - начале XIII веков - Иегуда бен Калонимос бен Моше из Майнца и его сын Элиазар бен Иегуда из Вормса. В период крестовых походов сложился жанр мартирологов.
Широкое распространение в средневековой еврейской литературе получили историографические сочинения. Трагические события эпохи крестовых походов отражены в хрониках XII века; в XVI веке в Италии создают свои труды Шломо Ибн Верга, Иосиф ха-Коген, Авраам бен Шмуэль Закуто, в Германии - Гдалия бен Давид Ибн Яхья и Давид бен Шломо Ганс. Популярным жанром были описания путешествий - например, книга Беньямина из Туделы (XII век) о странах Южной Европы и Ближнего Востока. Истории в жанре назидательного дидактического рассказа представлены в «Книге благочестивых» («Сефер а хасидим») - основном этическом сочинении движения Хасидей Ашкеназ (XII-XIII века), вокруг лидеров которого сложился обширный цикл агиографических текстов. Агиографический элемент присутствует и в другом памятнике еврейской мистики - книге «Зогар» (написана по-арамейски). В эпоху позднего Средневековья на иврите создавались развлекательные, нравоучительные и юмористические тексты: «Книга забав» Иосифа Ибн Забары (XII век), сборник «Басни о лисах» Берехии бен Натроная ха-Накдана (XIII век). С XII века появляются сочинения романического жанра, в подавляющем большинстве - переводы и адаптации латинского, арабского и других источников. В конце XVI - начале XVII веков созданы автобиографические сочинения Давида Реувени и Леона де Модены.
C XVIII века развивается новая литература на иврите, которая, в отличие от сосуществующих с ней раввинистической и хасидской литератур, ориентируется на светскую тематику и стремится к освоению ведущих жанров европейской литературы. В литературе 1-й половины XVIII века особое место принадлежит каббалисту М.Х. Луццатто, поэзия и драматургия которого оказали влияние на литературу Хаскалы (еврейского Просвещения), а этико-моралистические сочинения получили широкое распространение в религиозной среде. Основоположники еврейской просветительской литературы в Германии (М. Мендельсон, И.А. Эйхель, Д. Франко-Мендес, Н.Г. Вессели) ориентировались в своём творчестве на язык Библии, что определило многие стилистические особенности этой литературы; её важным жанром стала публицистика на иврите.
С 1820-х годов центром просветительской литературы на иврите становится Галиция (Н. Крохмал, Ш.И.Л. Рапопорт), развиваются жанры сатирического романа (И. Перл) и стихотворной сатиры (И. Эртер). Основоположником литературы Хаскалы в России в начале XIX века стал И.Б. Левинзон. C середины XIX века одним из её центров становится Вильна (поэты А.Д. Лебенсон, М.И. Лебенсон, И.Л. Гордон, автор исторических романов А. Мапу). В 1860-1870-е годы появились реалистические романы П. Смоленскина.
В 1880-1918 годах в России получает распространение «литература национального возрождения» (публицистика П. Смоленскина, М.Л. Лилиенблюма, А.Ш. Либермана; творчество идеолога национального возрождения Ахад-ха-Ама). Обновлению художественной литературы способствовало творчество Менделе Мойхер-Сфорима, сумевшего передать на иврите (в то время только литературном, а не разговорном языке) детали быта и речь простого народа. Духовные поиски еврейских интеллектуалов стали темами повестей М.З. Файерберга и романов И. Бершадского, были популярны бытовые рассказы Бен-Авигдора, сказки И. Штейнберга. Под влиянием европейского неоромантизма Д. Фришман создал цикл стилистических архаизированных новелл, пытаясь «восстановить мироощущение древних израильтян», И.Л. Перец писал «хасидские рассказы» на иврите и идише. К неоромантическому течению относится и творчество яркого беллетриста М.И. Бердичевского.
Вершиной новой литературы на иврите явилась поэзия Х.Н. Бялика, в творчестве которого борьба личного, национального и универсального начал стала выражением внутреннего конфликта целого поколения. Поэзия Бялика сочетает стилистику и фразеологию Священного Писания с моделями европейских стиховых жанров. Особое место занимает Ш. Черниховский, обогативший поэзию на иврите разнообразными стихотворными формами. Для поэзии З. Шнеура характерны бунтарские мотивы; как и Черниховский, он выступал против условной морали современного общества. В первые десятилетия XX века на иврите писали поэты Я. Кахан, Я. Фихман, Я. Штейнберг.
В 1919 году в Советской России литература на иврите оказалась под запретом, многие литераторы эмигрировали в Палестину, где ещё в 1880-х годах начал складываться важнейший центр новой литературы на иврите. Вехой в его формировании стала деятельность Э. Бен-Иегуды (жил в Иерусалиме с 1881 года), сыгравшего решающую роль в возрождении иврита как разговорного языка. Со 2-й волной иммиграции (1904-1914) в Палестину прибыли писатели Ш.Й. Агнон, У.Н. Гнесин, И.Х. Бреннер, Д. Барон, поэты Д. Шимони, Я. Фихман, Рахель, Элишева и др. В их творчестве, наряду с ностальгическим изображением прошлого, отражены перемена бытового уклада, новый ландшафт и идеи созидания нового национального очага. 3-я волна иммиграции (1919-1924) принесла навеянные революцией мечты о создании бесклассового общества. О проблемах жизни, устроенной на коллективных началах, писали прозаики Н. Агмон и И. Яари, поэт И. Ламдан. В 1920-1940-х годах достигли творческой зрелости получившие известность ещё в России литераторы И.Г. Клаузнер, Х. Хазаз, Д. Шимони, Г. Шофман. Ведущее положение в поэзии заняла группа поэтов во главе с А. Шлёнским (Н. Альтерман, Л. Гольдберг), стремившаяся к обогащению поэтических форм и языка. К синтезу модернизма и архаики призывал И. Ратош, идеолог группы «Кнааним» (ханаанцы). Особняком стоит творчество У.Ц. Гринберга, поэзия которого в её идеологических и эстетических основах опирается на национальную тематику и мировоззрение иудаизма. Мессианские чаяния как движущая сила еврейской истории - основная тема Ш.Й. Агнона (Нобелевская премия, 1966).
Литераторы XIX-XX веков нередко писали и на иврите, и на идише (Менделе Мойхер-Сфорим, И.Л. Перец, Бялик, Агнон), публиковались также и на других языках: например, С.Г. Фруг и С. Ан-ский писали на русском языке и на идише.
Литература на идише. Первые письменные тексты на идише - глоссы на полях рукописей на иврите (XII век); переводы библейских книг были осуществлены в XVI-XVII веках. В XVI веке развивалась эпическая поэзия на библейские темы (переложения Книги Самуила и Книг Царств). В XVII веке ведущим жанром стала гомилетическая проза, представленная в самом известном литературном памятнике этой эпохи «Цеена у-реена» («Пойдите и узрите», начало XVII века) - переложении Пятикнижия и избранных глав Писания, дополненном поучениями и экзегетическими комментариями. К дидактической литературе относятся сочинения «Сефер мидос» («Книга качеств», 1542), «Лев тов» («Доброе сердце», 1620). Популярностью пользовалась «Майсе-бух» («Книга рассказов», 1602), основанная на сюжетах из Талмуда, мидрашей и агиографий. Составлялись индивидуальные молитвы - тхинес, авторами которых были и женщины. В конце XVII века развивается библейская драма (старейший памятник - «Действо об Ахашвероше», 1697). Сохранилось около 40 памятников в жанре исторической песни, отразивших события XVII-XVIII веков, самый ранний - «Мегилес Винц» Элханана Хелна об изгнании евреев из Франкфурта-на-Майне (1612-1616). Большая часть историографических сочинений представляла собой переводы с иврита. С иврита переводились и сборники басен. Описание еврейского быта в XVII - начале XVIII веков содержится в мемуарах Гликель из Хамельна (1691-1719, издание 1896 года). Возникновение оригинальной светской литературы связано с именем Элияху Левита, автора поэм «Буово д’Антона» (1507) и «Парис ун Вьене» (1508–09), являвшихся переложениями итальянских рыцарских романов.
В XVIII веке с развитием Хаскалы евреи Западной Европы постепенно перешли с идиша на языки окружающих народов. Еврейские просветители Восточной Европы, где идиш был широко распространён, часто негативно относились к нему, однако использовали для пропаганды своих идей, заложив тем самым основы новой литературы на идише (произведения М.М. Лефина, И. Перла). В то же время на идише развивалась хасидская литература, представленная агиографическими рассказами о чудесных деяниях лидеров хасидизма. Первое собрание таких рассказов «Прославление Бешта» было издано на иврите (1814) и идише (1815). Особая роль принадлежит мистико-символическим сказаниям рабби Нахмана из Брацлава (1815), ставшим источником вдохновения для многих светских писателей XX века.
Борьба с хасидизмом была одной из главных задач просветительской литературы 1820-1860-х годов (И. Аксенфельд, И.Б. Левинзон, Ш. Эттингер). Расширить круг её читателей удалось А.М. Дику в 1850-1860-е годы, стилизовавшему свои произведения под старинные назидательные сочинения. Однако подлинный расцвет новой литературы на идише связан с началом публикаций произведений Менделе Мойхер-Сфорима (повесть «Маленький человечек», 1864, и др.). К близким ему литераторам принадлежали И.И. Линецкий, Я. Динезон, М. Спектор. С творчеством М. Гордона и И.Л. Гордона связано развитие поэзии в 1860-е годы; позднее заметным явлением становится лирика С.Г. Фруга, в которой нашли выражение идеи национального возрождения. Музыкальные пьесы А. Гольдфадена 1870-1880-х годов заложили основы еврейского театра.
В США с 1880-х годов развивалась поэзия рабочего движения на идише (М. Винчевский, М. Розенфельд, Д. Эдельштадт), в прозе доминировало натуралистическое описание жизни иммигрантов (З. Либин); в 1890-1900-е годы в драматургии шла борьба между развлекательными пьесами и «реалистической драмой» (Я. Гордин, Л. Кобрин). В 1900-1910-е годы писатели группы «Ди юнге» («Молодые» - Мани-Лейб, М.Л. Гальперн, Х. Лейвик) стремились к обновлению литературы под влиянием европейского символизма.
На рубеже XIX-XX веков основным центром литературы на идише оставалась Восточная Европа, с которой связано творчество Менделе Мойхер-Сфорима, Шолом-Алейхема и И.Л. Переца. В произведениях Шолом-Алейхема юмор неотделим от философской глубины осмысления проблем современной жизни (циклы «Менахем-Мендл» и «Тевье-молочник», создававшиеся в 1890-1900-е годы). С творчеством Переца связан переход от натурализма и прозы на социальные темы к неоромантизму (циклы «Хасидских рассказов», 1900), символизму и экспрессионизму (драмы «Золотая цепь», 1909, и «Ночь на старом рынке», 1907); под его влиянием в 1890-1910-е годы писатели Ш. Аш, Д. Р. Бергельсон, П. Гиршбейн, И.М. Вайсенберг, Х.Д. Номберг, Й. Опатошу, Д. Пинский, А. Рейзен, Л. Шапиро осваивали новые для еврейской литературы стилистические направления, ориентируясь на образцы современной им западной, русской и польской литературы. Собиранию еврейского фольклора посвятил себя С. Ан-ский, автор неоромантической драмы «Гадибук» (1910-е годы, постановка в театре «Габима» Е.Б. Вахтанговым, Москва, 1922). 1-я мировая война привнесла новые темы и образы; в 1910-1920-е годы в Польше, США и России создавалась поэзия в стиле европейского модернизма и авангардизма (У.Ц. Гринберг, М. Равич, М.С. Кульбак - Польша; Я. Глатштейн, поэты группы «Ин зих» - США; П. Маркиш, Л.М. Квитко - Россия).
В период между 1-й и 2-й мировыми войнами литература на идише получила развитие в Польше (прозаики О. Варшавский, Ш. Хорончик, И.И. Трунк, А. Кацизне, поэты А. Цейтлин, К. Молодовская). С центром в Варшаве было связано творчество писателей И.И. Зингера и И. Башевиса-Зингера (смотри Зингер И.; Нобелевская премия, 1978). Ярким представителем неоромантизма стал поэт И. Мангер. В СССР заметными явлениями стали лирическая поэзия (Д.Н. Гофштейн, М.С. Кульбак, И. Харик, И.С. Фефер), а также историческая проза (романы Д. Бергельсона, Дер Нистера, драмы Ш. Галкина).
В годы 2-й мировой войны произошло сближение еврейских литераторов СССР и зарубежья; в это время начала складываться лит-ра холокоста - корпус текстов еврейской литературы XX века на еврейском и других языках, к которым относятся и произведения, созданные в гетто и лагерях (Х. Глик, Х. Граде, И. Каценельсон, Ш. Качергинский, А. Суцкевер, Ш. Шаевич). В СССР либеральные тенденции были быстро свёрнуты: в 1948 году арестованы многие еврейские литераторы, 12 августа 1952 года расстреляны Д. Бергельсон, Д. Гофштейн, Л.М. Квитко, П. Маркиш, И.С. Фефер. Публикации на идише были прекращены; лишь в 1961 году начал выходить журнал «Советиш Хеймланд» (существовал до 1992 года). В 1960-1970-е годы наиболее значительными произведениями в советской литературе на идише стали исторические романы Э. Шехтмана, Н. Забары, Г. Полянкера, И. Рабина. В эти и последующие десятилетия продолжали писать поэты Х. Бейдера, А. Гонтарь, Ш. Дриз, И. Керлер, М. Тейф, Я. Штернберг. В 1970-1990-е годы многие литераторы эмигрировали в Израиль. В послевоенное время центры литературы на идише имелись в США, Канаде, Франции, Австралии, Латинской Америке, ЮАР. Ведущим стал жанр мемуарно-автобиографической прозы (И.Б. Зингер, И. Трунк, Х. Граде, Х. Розенфарб). С 1950-х годов важным центром становится Израиль (прозаики И. Бирнштейн, Л. Рохман, поэтесса Р. Фишман), здесь выходил журнал «Голдене кейт» (1949-1995; редактор А. Суцкевер).
Во 2-й половине XX - начале XXI веков еврейская литература на иврите, идише и других языках наиболее интенсивно развивается в Израиле (смотри раздел Литература). К еврейской литературе XX века нередко относят произведения еврейской тематики И.Э. Бабеля, В.С. Гроссмана, И.Г. Эренбурга, Ф. Кафки, А. Рудницкого, Ю. Стрыйковского, П. Леви, Л. Фейхтвангера, П. Целана, Н. Закс (Нобелевская пемия, 1966), Ф. Рота, С. Беллоу (Нобелевская премия, 1976), Б. Маламуда, И. Кертеса (Нобелевская премия, 2002) и мн. др.
Издания:
Еврейская средневековая поэзия в Испании / Пер. и коммент. В. Лазариса, под ред. Х. Ширмана. Иерусалим, 1991;
Ходасевич В. Из еврейских поэтов / Сост. и коммент. З. Копельман. М.; Иерусалим, 1998;
Антология ивритской литературы: Еврейская литература XIX–XX вв. в русских переводах / Сост. Х. Бар-Йосеф, З. Копельман. М., 1999;
Из еврейской поэзии XX в. / Пер. В. Слуцкого. Иерусалим, 2001;
Родной голос: страницы русско-еврейской литературы конца XIX – начала XX в. / Сост. Ш. Маркиш. К., 2001;
Ивритская новелла начала ХХ в. / Сост. З. Копельман. Тель-Авив, 2003;
Полвека еврейского театра: 1876–1926 / Сост. Б. Ентин. М., 2003;
Опечатанный вагон: рассказы и стихи о катастрофе / Сост. З. Копельман. М.; Иерусалим, 2005;
Sing, stranger: a century of American Yiddish poetry: a historical anthology / Ed. by B. Harshav. Stanford, 2006.
Дополнительная литература:
Карпелес Г. История еврейской литературы / Пер. П. Вейнберга и др. СПб., 1896. Т. 1–2;
Waxman M. A history of Jewish literature. N. Y.; L., 1960. Vol. 1–5;
Zinberg I. History of Jewish literature. N. Y., 1972–1978. Vol. 1–12;
Miron D. A traveler disguised: A study in the rise of modern Yiddish fiction in the nineteenth century. N. Y., 1973;
Liptzin S. A history of Yiddish literature. N. Y., 1985;
Prokop-Janiec E. Międzywojenna literatura polsko-zydowska jako zjawisko kulturowe i artistyczne. Kraków, 1992;
Маркиш Ш. Бабель и другие. 2-е изд. К., 1997;
Yale companion to Jewish writing and thought in German culture, 1096–1996 / Ed. by S. Gilman, J. Zipes. New Haven, 1997.