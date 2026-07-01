ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература еврейского народа преимущественно на древнееврейском языке и на языке идиш .

Её ис­то­рия ох­ва­ты­ва­ет свыше 3000 лет, в те­че­ние ко­то­рых ев­реи жи­ли во мно­гих стра­нах, соз­да­вая письменные па­мят­ни­ки на еврейских язы­ках и диа­лек­тах (ив­рит, идиш, ла­ди­но, еврейско-араб­ский и другие), а так­же на язы­ках на­ро­дов стран про­жи­ва­ния (ара­мей­ском, древне-греческом, араб­ском, итальянском, испанском, немецком, русском, поль­ском, французском, английском и др.). Про­из­ве­де­ния на национальных язы­ках других на­ро­дов, соз­дан­ные в рус­ле еврейских тра­ди­ций, так­же не­ред­ко рас­смат­ри­ва­ют­ся как при­над­ле­жа­щие к ис­то­рии еврейской ли­те­ра­ту­ры.

Ли­те­ра­ту­ра на ив­ри­те. Твор­че­ст­во на ив­ри­те раз­ви­ва­лось на про­тя­же­нии всей еврейской ис­то­рии. Древ­ней­шим его па­мят­ни­ком яв­ля­ет­ся кор­пус про­из­ве­де­ний, во­шед­ших в еврейскую Биб­лию - Та­нах. Не во­шед­шие в Та­нах про­из­ве­де­ния биб­лей­ско­го пе­рио­да и со­чи­нён­ные в по­сле­дую­щие сто­ле­тия апок­ри­фы и псев­до­эпи­гра­фы от­но­сят к по­сле­биб­лей­ской литературе. Важ­ней­шим тек­стом еврейской литературы яв­ля­ет­ся Тал­муд, в ко­то­ром со­б­ра­ны вы­ска­зы­ва­ния муд­ре­цов многих по­ко­ле­ний. Ме­ж­ду VI и XII веками бы­ли со­став­ле­ны основные со­б­ра­ния мид­ра­шей, объ­е­ди­няю­щие эк­зе­ге­зу, фраг­мен­ты го­ми­ле­тического ха­рак­те­ра и ага­ды, на­пи­сан­ные в Па­ле­сти­не, Ме­со­по­та­мии, Ита­лии (например, «Мид­раш Ра­ба»), а так­же со­б­ра­ния ага­ди­че­ских вы­ска­зы­ва­ний и ком­мен­та­ри­ев.

В эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья мо­ти­вы Тал­му­да, ага­ды и мид­ра­шей, а так­же апок­ри­фов и апо­ка­лип­тической литературы ис­поль­зо­ва­лись в про­из­ве­де­ни­ях различных жан­ров. В это вре­мя на­чи­на­ет раз­ви­вать­ся ли­тур­гическая по­эзия - пи­ют; её на­ча­ло свя­зы­ва­ют с твор­че­ст­вом ли­тур­гических по­этов (пай­та­нов), жив­ших в V - середине VII веков в Па­ле­сти­не, от­ку­да эта по­эзия ста­ла рас­про­стра­нять­ся в другие рай­оны Ви­зан­тии, Ме­со­по­та­мию, Северную Аф­ри­ку, Южную и Западную Ев­ро­пу.

Сво­его рас­цве­та средневековая еврейская литература дос­тиг­ла в X-XII веках в арабской Ис­па­нии, а так­же в литературном твор­че­ст­ве фран­ко-германского ев­рей­ст­ва XV-XVII веков. В на­сле­дии по­этов арабской Ис­па­нии (Ду­наш бен Лаб­рат, Шму­эль ха-­На­гид, Со­ло­мон Ибн Ге­би­роль, Мо­ше Ибн Эз­ра) пред­став­ле­ны раз­но­об­раз­ные жан­ры свет­ской по­эзии; ли­тур­гическая и свет­ская по­эзия Ие­гу­ды Га­ле­ви ста­ла вер­ши­ной средневековой еврейской литературы. В хри­сти­ан­ской Ис­па­нии и Про­ван­се по­этическое твор­че­ст­во раз­ви­ва­лось под влия­ни­ем Ав­раа­ма Ибн Эз­ры; в XII-XIII веках здесь тво­ри­ли по­эты Иеху­да бен Шло­мо Ал­ха­ри­зи, Шем-Тов Фа­ла­ке­ра, Ав­ра­ам бен Иц­хак Бе­дер­си, Иц­хак ха-Гор­ни. По­сле из­гна­ния ев­ре­ев из Ис­па­нии в 1492 году тра­ди­ции ев­рей­ско-­испанской по­эзии бы­ли пе­ре­не­се­ны в Ма­лую Азию, южные рай­оны Бал­кан­ско­го полуострова, Северную Аф­ри­ку, Па­ле­сти­ну и Ни­дер­лан­ды.

В Ита­лии по­эзия на ив­ри­те раз­ви­ва­лась с IX века, круп­ней­шим еврейским по­этом здесь был при­знан Им­ма­ну­эль Рим­ский. Дан­то­вой тер­ци­ной пи­сал Мо­ше бен Иц­хак Рие­ти (XV век). В XVI веке поя­ви­лись пье­сы Ио­си­фа бен Шму­эля Цар­фа­ти и Ие­гу­ды Сом­мо. В середине XVII века Ле­он де Мо­де­на пи­сал про­зу и сти­хи на итальянском языке и ив­ри­те. Большая часть по­эзии Мо­ше бен Мор­де­хая За­ку­то по­свя­ще­на каб­ба­ли­стическим те­мам, он же на­пи­сал 1-ю дра­му на ив­ри­те на биб­лей­ский сю­жет. Еврейская по­эзия в Па­ле­сти­не в конце XVI - начале XVII веков пред­став­ле­на твор­че­ст­вом Ис­ра­эля бен Мо­ше Над­жа­ры, а так­же каб­ба­ли­стов Ш. Ал­ка­бе­ца и И. Лу­рии. Во французско-­германских об­щи­нах раз­ви­ва­лась ли­тур­гическая по­эзия: в X-XI веках тво­ри­ли Ши­мон бен Иц­хак, Ме­шул­лам бен Мо­ше и раб­би Гер­шом бен Ие­гу­да Ме­ор ха-Го­ла; в конце XII - начале XIII веков - Ие­гу­да бен Ка­ло­ни­мос бен Мо­ше из Майн­ца и его сын Элиа­зар бен Ие­гу­да из Ворм­са. В пе­ри­од кре­сто­вых по­хо­дов сло­жил­ся жанр мар­ти­ро­ло­гов.

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в средневековой еврейской литературе по­лу­чи­ли ис­то­рио­гра­фические со­чи­не­ния. Тра­гические со­бы­тия эпо­хи кре­сто­вых по­хо­дов от­ра­же­ны в хро­ни­ках XII века; в XVI веке в Ита­лии соз­да­ют свои тру­ды Шло­мо Ибн Вер­га, Ио­сиф ха-Ко­ген, Ав­ра­ам бен Шму­эль За­ку­то, в Гер­ма­нии - Гда­лия бен Да­вид Ибн Яхья и Да­вид бен Шло­мо Ганс. По­пу­ляр­ным жан­ром бы­ли опи­са­ния пу­те­ше­ст­вий - например, кни­га Бень­я­ми­на из Ту­де­лы (XII век) о стра­нах Южной Ев­ро­пы и Ближ­не­го Вос­то­ка. Ис­то­рии в жан­ре на­зи­дательного ди­дак­тического рас­ска­за пред­став­ле­ны в «Кни­ге бла­го­чес­ти­вых» («Се­фер а ха­си­дим») - основном этическом со­чи­не­нии дви­же­ния Ха­си­дей Аш­ке­наз (XII-XIII века), во­круг ли­де­ров ко­то­ро­го сло­жил­ся об­шир­ный цикл агио­гра­фических тек­стов. Агио­гра­фический эле­мент при­сут­ст­ву­ет и в дру­гом па­мят­ни­ке еврейской мис­ти­ки - книге «Зо­гар» (на­пи­са­на по-ара­мей­ски). В эпо­ху позд­не­го Сред­не­ве­ковья на ив­ри­те соз­да­ва­лись раз­вле­кательные, нра­во­учительные и юмо­ри­стические тек­сты: «Кни­га за­бав» Ио­си­фа Ибн За­ба­ры (XII век), сборник «Бас­ни о ли­сах» Бе­ре­хии бен На­тро­ная ха-На­кда­на (XIII век). С XII века по­яв­ля­ют­ся со­чи­не­ния ро­ма­нического жан­ра, в по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве - пе­ре­во­ды и адап­та­ции латинского, арабского и других ис­точ­ни­ков. В конце XVI - начале XVII веков соз­да­ны ав­то­био­гра­фические со­чи­не­ния Да­ви­да Ре­уве­ни и Ле­о­на де Мо­де­ны.

C XVIII века раз­ви­ва­ет­ся но­вая литература на ив­ри­те, ко­то­рая, в от­ли­чие от со­су­ще­ст­вую­щих с ней рав­ви­ни­стической и ха­сид­ской ли­те­ра­тур, ори­ен­ти­ру­ет­ся на свет­скую те­ма­ти­ку и стре­мит­ся к ос­вое­нию ве­ду­щих жан­ров ев­ропейской литературы. В литературе 1-й половины XVIII века осо­бое ме­сто при­над­ле­жит каб­ба­ли­сту М.Х. Луц­цат­то, по­эзия и дра­ма­тур­гия ко­то­ро­го ока­за­ли влия­ние на литературу Хас­ка­лы (еврейского Про­све­ще­ния), а эти­ко-мо­ра­ли­стические со­чи­не­ния по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в ре­лигиозной сре­де. Ос­но­во­по­лож­ни­ки еврейской про­све­ти­тель­ской литературы в Гер­ма­нии (М. Мен­дель­сон, И.А. Эй­хель, Д. Фран­ко-Мен­дес, Н.Г. Вес­се­ли) ори­ен­ти­ро­ва­лись в сво­ём твор­че­ст­ве на язык Биб­лии, что оп­ре­де­ли­ло многие сти­ли­стические осо­бен­но­сти этой литературы; её важ­ным жан­ром ста­ла пуб­ли­ци­сти­ка на ив­ри­те.

С 1820-х годов цен­тром про­све­ти­тель­ской литературы на ив­ри­те ста­но­вит­ся Га­ли­ция (Н. Крох­мал, Ш.И.Л. Ра­по­порт), раз­ви­ва­ют­ся жан­ры са­ти­рического ро­ма­на (И. Перл) и сти­хотворной са­ти­ры (И. Эр­тер). Ос­но­во­по­лож­ни­ком литературы Хас­ка­лы в Рос­сии в начале XIX века стал И.Б. Ле­вин­зон. C середины XIX века од­ним из её цен­тров ста­но­вит­ся Виль­на (по­эты А.Д. Ле­бен­сон, М.И. Ле­бен­сон, И.Л. Гор­дон, ав­тор ис­то­рических ро­ма­нов А. Ма­пу). В 1860-1870-е годы поя­ви­лись реа­ли­стические ро­ма­ны П. Смо­лен­ски­на.

В 1880-1918 годах в Рос­сии по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние «литература национального воз­ро­ж­де­ния» (пуб­ли­ци­сти­ка П. Смо­лен­ски­на, М.Л. Ли­ли­енб­лю­ма, А.Ш. Ли­бер­ма­на; твор­че­ст­во идео­ло­га национального воз­ро­ж­де­ния Ахад-­ха-Ама). Об­нов­ле­нию ху­дожественной литерату­ры спо­соб­ст­во­ва­ло твор­че­ст­во Мен­де­ле Мойхер-­Сфо­ри­ма, су­мев­ше­го пе­ре­дать на ив­ри­те (в то вре­мя толь­ко ли­те­ра­тур­ном, а не разговорном язы­ке) де­та­ли бы­та и речь про­сто­го на­ро­да. Ду­хов­ные по­ис­ки еврейских ин­тел­лек­туа­лов ста­ли те­ма­ми по­вес­тей М.З. Фай­ер­бер­га и ро­ма­нов И. Бер­шад­ско­го, бы­ли по­пу­ляр­ны бы­то­вые рас­ска­зы Бен-­Ави­гдо­ра, сказ­ки И. Штейн­бер­га. Под влия­ни­ем ев­ропейского нео­ро­ман­тиз­ма Д. Фриш­ман соз­дал цикл сти­ли­стических ар­хаи­зи­ро­ван­ных но­велл, пы­та­ясь «вос­ста­но­вить ми­ро­ощу­ще­ние древ­них из­ра­иль­тян», И.Л. Пе­рец пи­сал «ха­сид­ские рас­ска­зы» на ив­ри­те и иди­ше. К нео­ро­ман­тическому те­че­нию от­но­сит­ся и твор­че­ст­во яр­ко­го бел­лет­ри­ста М.И. Бер­ди­чев­ско­го.

Вер­ши­ной но­вой литературы на ив­ри­те яви­лась по­эзия Х.Н. Бя­ли­ка, в твор­че­ст­ве ко­то­ро­го борь­ба лич­но­го, национального и уни­вер­саль­но­го на­чал ста­ла вы­ра­же­ни­ем внутреннего кон­флик­та це­ло­го по­ко­ле­ния. По­эзия Бя­ли­ка со­че­та­ет сти­ли­сти­ку и фра­зео­ло­гию Свя­щен­но­го Пи­са­ния с мо­де­ля­ми ев­ропейских сти­хо­вых жан­ров. Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет Ш. Чер­ни­хов­ский, обо­га­тив­ший по­эзию на ив­ри­те раз­но­об­раз­ны­ми сти­хотворными фор­ма­ми. Для по­эзии З. Шне­ура ха­рак­тер­ны бун­тар­ские мо­ти­вы; как и Чер­ни­хов­ский, он вы­сту­пал про­тив ус­лов­ной мо­ра­ли современного об­ще­ст­ва. В пер­вые де­ся­ти­ле­тия XX века на ив­ри­те пи­са­ли по­эты Я. Ка­хан, Я. Фих­ман, Я. Штейн­берг.

В 1919 году в Советской Рос­сии литература на ив­ри­те ока­за­лась под за­пре­том, многие ли­те­ра­то­ры эмиг­ри­ро­ва­ли в Па­ле­сти­ну, где ещё в 1880-х годах на­чал скла­ды­вать­ся важ­ней­ший центр но­вой литературы на ив­ри­те. Ве­хой в его фор­ми­ро­ва­нии ста­ла дея­тель­ность Э. Бен-Ие­гу­ды (жил в Ие­ру­са­ли­ме с 1881 года), сыг­рав­ше­го ре­шаю­щую роль в воз­ро­ж­де­нии ив­ри­та как разговорного язы­ка. Со 2-й вол­ной им­ми­гра­ции (1904-1914) в Па­ле­сти­ну при­бы­ли пи­са­те­ли Ш.Й. Аг­нон, У.Н. Гне­син, И.Х. Брен­нер, Д. Ба­рон, по­эты Д. Ши­мо­ни, Я. Фих­ман, Ра­хель, Эли­ше­ва и др. В их твор­че­ст­ве, на­ря­ду с нос­таль­гическим изо­бра­же­ни­ем про­шло­го, от­ра­же­ны пе­ре­ме­на бы­то­во­го ук­ла­да, но­вый ланд­шафт и идеи со­зи­да­ния но­во­го национального оча­га. 3-я вол­на им­ми­гра­ции (1919-1924) при­нес­ла на­ве­ян­ные ре­во­лю­ци­ей меч­ты о соз­да­нии бес­клас­со­во­го об­ще­ст­ва. О про­бле­мах жиз­ни, уст­ро­ен­ной на кол­лек­тив­ных на­ча­лах, пи­са­ли про­заи­ки Н. Аг­мон и И. Яа­ри, по­эт И. Лам­дан. В 1920-1940-х годах дос­тиг­ли творческой зре­ло­сти по­лу­чив­шие из­вест­ность ещё в Рос­сии ли­те­ра­то­ры И.Г. Кла­уз­нер, Х. Ха­заз, Д. Ши­мо­ни, Г. Шоф­ман. Ве­ду­щее по­ло­же­ние в по­эзии за­ня­ла груп­па по­этов во гла­ве с А. Шлён­ским (Н. Аль­тер­ман, Л. Гольд­берг), стре­мив­шая­ся к обо­га­ще­нию по­этических форм и язы­ка. К син­те­зу мо­дер­низ­ма и ар­хаи­ки при­зы­вал И. Ра­тош, идео­лог груп­пы «Кнаа­ним» (ха­на­ан­цы). Особ­ня­ком сто­ит твор­че­ст­во У.Ц. Грин­бер­га, по­эзия ко­то­ро­го в её идео­ло­гических и эс­те­тических ос­но­вах опи­ра­ет­ся на национальную те­ма­ти­ку и ми­ро­воз­зре­ние иу­да­из­ма. Мес­си­ан­ские чая­ния как дви­жу­щая си­ла еврейской ис­то­рии - основная те­ма Ш.Й. Аг­но­на (Но­бе­лев­ская премия, 1966).

Ли­те­ра­то­ры XIX-XX веков не­ред­ко пи­са­ли и на ив­ри­те, и на иди­ше (Мен­де­ле Мой­хер-Сфо­рим, И.Л. Пе­рец, Бя­лик, Аг­нон), пуб­ли­ко­ва­лись так­же и на других язы­ках: например, С.Г. Фруг и С. Ан-ский пи­са­ли на русском языке и на иди­ше.

Ли­те­ра­ту­ра на иди­ше. Пер­вые письменные тек­сты на иди­ше - глос­сы на по­лях ру­ко­пи­сей на ив­ри­те (XII век); пе­ре­во­ды биб­лей­ских книг бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны в XVI-XVII веках. В XVI веке раз­ви­ва­лась эпическая по­эзия на биб­лей­ские те­мы (пе­ре­ло­же­ния Кни­ги Са­муи­ла и Книг Царств). В XVII веке ве­ду­щим жан­ром ста­ла го­ми­ле­тическая про­за, пред­став­лен­ная в са­мом из­вест­ном литературном па­мят­ни­ке этой эпо­хи «Цее­на у-рее­на» («Пой­ди­те и уз­ри­те», начало XVII века) - пе­ре­ло­же­нии Пя­ти­кни­жия и из­бран­ных глав Пи­са­ния, до­пол­нен­ном по­уче­ния­ми и эк­зе­ге­тическими ком­мен­та­рия­ми. К ди­дак­тической литературе от­но­сят­ся со­чи­не­ния «Се­фер ми­дос» («Кни­га ка­честв», 1542), «Лев тов» («Доб­рое серд­це», 1620). По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась «Май­се-бух» («Кни­га рас­ска­зов», 1602), ос­но­ван­ная на сю­же­тах из Тал­му­да, мид­ра­шей и агио­гра­фий. Со­став­ля­лись ин­ди­ви­ду­аль­ные мо­лит­вы - тхи­нес, ав­то­ра­ми ко­то­рых бы­ли и жен­щи­ны. В конце XVII века раз­ви­ва­ет­ся биб­лей­ская дра­ма (ста­рей­ший па­мят­ник - «Дей­ст­во об Ахаш­ве­ро­ше», 1697). Со­хра­ни­лось около 40 па­мят­ни­ков в жан­ре ис­то­рической пес­ни, от­ра­зив­ших со­бы­тия XVII-XVIII веков, са­мый ран­ний - «Ме­ги­лес Винц» Эл­ха­на­на Хел­на об из­гна­нии ев­ре­ев из Франк­фур­та-на-Май­не (1612-1616). Большая часть ис­то­рио­гра­фических со­чи­не­ний пред­став­ля­ла со­бой пе­ре­во­ды с ив­ри­та. С ив­ри­та пе­ре­во­ди­лись и сбор­ни­ки ба­сен. Опи­са­ние еврейского бы­та в XVII - начале XVIII веков со­дер­жит­ся в ме­муа­рах Гли­кель из Ха­мель­на (1691-1719, издание 1896 года). Воз­ник­но­ве­ние ори­ги­наль­ной свет­ской литературы свя­за­но с име­нем Элия­ху Ле­ви­та, ав­то­ра по­эм «Буо­во д’Антона» (1507) и «Па­рис ун Вье­не» (1508–09), яв­ляв­ших­ся пе­ре­ло­же­ния­ми итальянских ры­цар­ских ро­ма­нов.

В XVIII веке с раз­ви­ти­ем Хас­ка­лы ев­реи Западной Ев­ро­пы по­сте­пен­но пе­ре­шли с иди­ша на язы­ки ок­ру­жаю­щих на­ро­дов. Еврейские про­све­ти­те­ли Восточной Ев­ро­пы, где идиш был ши­ро­ко рас­про­стра­нён, час­то не­га­тив­но от­но­си­лись к не­му, од­на­ко ис­поль­зо­ва­ли для про­па­ган­ды сво­их идей, за­ло­жив тем са­мым ос­но­вы но­вой литературы на иди­ше (про­из­ве­де­ния М.М. Ле­фи­на, И. Пер­ла). В то же вре­мя на иди­ше раз­ви­ва­лась ха­сид­ская литература, пред­став­лен­ная агио­гра­фическими рас­ска­за­ми о чу­дес­ных дея­ни­ях ли­де­ров ха­си­диз­ма. Пер­вое со­б­ра­ние та­ких рас­ска­зов «Про­слав­ле­ние Беш­та» бы­ло из­да­но на ив­ри­те (1814) и иди­ше (1815). Осо­бая роль при­над­ле­жит мис­ти­ко-сим­во­лическим ска­за­ни­ям раб­би На­хма­на из Брац­ла­ва (1815), став­шим ис­точ­ни­ком вдох­но­ве­ния для многих свет­ских пи­са­те­лей XX века.

Борь­ба с ха­си­диз­мом бы­ла од­ной из главных за­дач про­све­ти­тель­ской литературы 1820-1860-х годов (И. Ак­сен­фельд, И.Б. Ле­вин­зон, Ш. Эт­тин­гер). Рас­ши­рить круг её чи­та­те­лей уда­лось А.М. Ди­ку в 1850-1860-е годы, сти­ли­зо­вав­ше­му свои про­из­ве­де­ния под ста­рин­ные на­зи­дательные со­чи­не­ния. Од­на­ко под­лин­ный рас­цвет но­вой литературы на иди­ше свя­зан с на­ча­лом пуб­ли­ка­ций про­из­ве­де­ний Мен­де­ле Мой­хер-Сфо­ри­ма (по­весть «Ма­лень­кий че­ло­ве­чек», 1864, и др.). К близ­ким ему ли­те­ра­то­рам при­над­ле­жа­ли И.И. Ли­нец­кий, Я. Ди­не­зон, М. Спек­тор. С твор­че­ст­вом М. Гор­до­на и И.Л. Гор­до­на свя­за­но раз­ви­тие по­эзии в 1860-е годы; позд­нее за­мет­ным яв­ле­ни­ем ста­но­вит­ся ли­ри­ка С.Г. Фру­га, в ко­то­рой на­шли вы­ра­же­ние идеи национального воз­ро­ж­де­ния. Музыкальные пье­сы А. Гольд­фа­де­на 1870-1880-х годов за­ло­жи­ли ос­но­вы еврейского те­ат­ра.

В США с 1880-х годов раз­ви­ва­лась по­эзия ра­бо­че­го дви­же­ния на иди­ше (М. Вин­чев­ский, М. Ро­зен­фельд, Д. Эдель­штадт), в про­зе до­ми­ни­ро­ва­ло на­ту­ра­ли­стическое опи­са­ние жиз­ни им­ми­гран­тов (З. Ли­бин); в 1890-1900-е годы в дра­ма­тур­гии шла борь­ба ме­ж­ду раз­вле­кательными пье­са­ми и «реа­ли­сти­че­ской дра­мой» (Я. Гор­дин, Л. Коб­рин). В 1900-1910-е годы пи­са­те­ли груп­пы «Ди юн­ге» («Мо­ло­дые» - Ма­ни-Лейб, М.Л. Галь­перн, Х. Лей­вик) стре­ми­лись к об­нов­ле­нию литературы под влия­ни­ем ев­ропейского сим­во­лиз­ма.

На ру­бе­же XIX-XX веков основным цен­тром литературы на иди­ше ос­та­ва­лась Восточная Ев­ро­па, с ко­то­рой свя­за­но твор­че­ст­во Мен­де­ле Мойхер-Сфо­ри­ма, Шо­лом-Алей­хе­ма и И.Л. Пе­ре­ца. В про­из­ве­де­ни­ях Шо­лом-Алей­хе­ма юмор не­от­де­лим от фи­лософской глу­би­ны ос­мыс­ле­ния про­блем современной жиз­ни (цик­лы «Ме­на­хем-Мендл» и «Те­вье-­мо­лоч­ник», соз­да­вав­шие­ся в 1890-1900-е годы). С твор­че­ст­вом Пе­ре­ца свя­зан пе­ре­ход от на­ту­ра­лиз­ма и про­зы на со­ци­аль­ные те­мы к нео­ро­ман­тиз­му (цик­лы «Ха­сид­ских рас­ска­зов», 1900), сим­во­лиз­му и экс­прес­сио­низ­му (дра­мы «Зо­ло­тая цепь», 1909, и «Ночь на ста­ром рын­ке», 1907); под его влия­ни­ем в 1890-1910-е годы пи­са­те­ли Ш. Аш, Д. Р. Бер­гель­сон, П. Гир­шбейн, И.М. Вай­сен­берг, Х.Д. Ном­берг, Й. Опа­то­шу, Д. Пин­ский, А. Рей­зен, Л. Ша­пи­ро ос­ваи­ва­ли но­вые для еврейской литературы сти­ли­стические на­прав­ле­ния, ори­ен­ти­ру­ясь на об­раз­цы со­вре­мен­ной им за­пад­ной, русской и поль­ской литературы. Со­би­ра­нию еврейского фольк­ло­ра по­свя­тил се­бя С. Ан-ский, ав­тор нео­ро­ман­тической дра­мы «Га­дибук» (1910-е годы, постановка в те­ат­ре «Га­би­ма» Е.Б. Вах­тан­го­вым, Мо­ск­ва, 1922). 1-я ми­ро­вая вой­на прив­нес­ла но­вые те­мы и об­ра­зы; в 1910-1920-е годы в Поль­ше, США и Рос­сии соз­да­ва­лась по­эзия в сти­ле ев­ропейского мо­дер­низ­ма и аван­гар­диз­ма (У.Ц. Грин­берг, М. Ра­вич, М.С. Куль­бак - Поль­ша; Я. Глат­ш­те­йн, по­эты груп­пы «Ин зих» - США; П. Мар­киш, Л.М. Квит­ко - Рос­сия).

В пе­ри­од ме­ж­ду 1-й и 2-й ми­ро­вы­ми вой­на­ми литература на иди­ше по­лу­чи­ла раз­ви­тие в Поль­ше (про­заи­ки О. Вар­шав­ский, Ш. Хо­рон­чик, И.И. Трунк, А. Ка­циз­не, по­эты А. Цейт­лин, К. Мо­ло­дов­ская). С цен­тром в Вар­ша­ве бы­ло свя­за­но твор­че­ст­во пи­са­те­лей И.И. Зин­ге­ра и И. Ба­ше­ви­са-Зин­ге­ра (смотри Зин­гер И.; Но­бе­лев­ская премия, 1978). Яр­ким пред­ста­ви­те­лем нео­ро­ман­тиз­ма стал по­эт И. Ман­гер. В СССР за­мет­ны­ми яв­ле­ния­ми ста­ли ли­рическая по­эзия (Д.Н. Гоф­штейн, М.С. Куль­бак, И. Ха­рик, И.С. Фе­фер), а так­же ис­то­рическая про­за (ро­ма­ны Д. Бер­гель­со­на, Дер Нис­те­ра, дра­мы Ш. Гал­ки­на).

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны про­изош­ло сбли­же­ние еврейских ли­те­ра­то­ров СССР и за­ру­бе­жья; в это вре­мя на­ча­ла скла­ды­вать­ся лит-ра хо­ло­ко­ста - кор­пус тек­стов еврейской литературы XX века на еврейском и других язы­ках, к ко­то­рым от­но­сят­ся и про­из­ве­де­ния, соз­дан­ные в гет­то и ла­ге­рях (Х. Глик, Х. Гра­де, И. Ка­це­нель­сон, Ш. Ка­чер­гин­ский, А. Суц­ке­вер, Ш. Шае­вич). В СССР ли­бе­раль­ные тен­ден­ции бы­ли бы­ст­ро свёр­ну­ты: в 1948 году аре­сто­ва­ны многие еврейские ли­те­ра­то­ры, 12 августа 1952 года рас­стре­ля­ны Д. Бер­гель­сон, Д. Гоф­штейн, Л.М. Квит­ко, П. Мар­киш, И.С. Фе­фер. Пуб­ли­ка­ции на иди­ше бы­ли пре­кра­ще­ны; лишь в 1961 году на­чал вы­хо­дить журнал «Со­ве­тиш Хейм­ланд» (су­ще­ст­во­вал до 1992 года). В 1960-1970-е годы наи­бо­лее зна­чительными про­из­ве­де­ния­ми в советской литературе на иди­ше ста­ли ис­то­рические ро­ма­ны Э. Шехт­ма­на, Н. За­ба­ры, Г. По­лян­ке­ра, И. Ра­би­на. В эти и по­сле­дую­щие де­ся­ти­ле­тия про­дол­жа­ли пи­сать по­эты Х. Бей­де­ра, А. Гон­тарь, Ш. Дриз, И. Кер­лер, М. Тейф, Я. Штерн­берг. В 1970-1990-е годы многие ли­те­ра­то­ры эмиг­ри­ро­ва­ли в Из­ра­иль. В по­сле­во­ен­ное вре­мя цен­тры литературы на иди­ше име­лись в США, Ка­на­де, Фран­ции, Ав­ст­ра­лии, Латинской Аме­ри­ке, ЮАР. Ве­ду­щим стал жанр ме­му­ар­но-ав­то­био­гра­фической про­зы (И.Б. Зин­гер, И. Трунк, Х. Гра­де, Х. Ро­зен­фарб). С 1950-х годов важ­ным цен­тром ста­но­вит­ся Из­ра­иль (про­заи­ки И. Бирн­штейн, Л. Рох­ман, по­этес­са Р. Фиш­ман), здесь вы­хо­дил журнал «Гол­де­не кейт» (1949-1995; редактор А. Суц­ке­вер).

Во 2-й половине XX - начале XXI веков еврейская литература на ив­ри­те, иди­ше и других язы­ках наи­бо­лее ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся в Из­раи­ле (смотри раз­дел Ли­те­ра­ту­ра). К еврейской литературе XX века не­ред­ко от­но­сят про­из­ве­де­ния еврейской те­ма­ти­ки И.Э. Ба­бе­ля, В.С. Гросс­ма­на, И.Г. Эрен­бур­га, Ф. Каф­ки, А. Руд­ниц­ко­го, Ю. Стрый­ков­ско­го, П. Ле­ви, Л. Фейхт­ван­ге­ра, П. Це­ла­на, Н. Закс ( Но­бе­лев­ская пемия , 1966), Ф. Ро­та, С. Бел­лоу (Но­бе­лев­ская премия, 1976), Б. Ма­ла­му­да, И. Кер­те­са (Но­бе­лев­ская премия, 2002) и мн. др.

Издания:

Ев­рей­ская сред­не­ве­ко­вая по­эзия в Ис­па­нии / Пер. и ком­мент. В. Ла­за­ри­са, под ред. Х. Шир­ма­на. Ие­ру­са­лим, 1991;

Хо­да­се­вич В. Из ев­рей­ских по­этов / Сост. и ком­мент. З. Ко­пель­ман. М.; Ие­ру­са­лим, 1998;

Ан­то­ло­гия ив­рит­ской ли­те­ра­ту­ры: Ев­рей­ская ли­те­ра­ту­ра XIX–XX вв. в рус­ских пе­ре­во­дах / Сост. Х. Бар-Йо­сеф, З. Ко­пель­ман. М., 1999;

Из ев­рей­ской по­эзии XX в. / Пер. В. Слуц­ко­го. Ие­ру­са­лим, 2001;

Род­ной го­лос: стра­ни­цы рус­ско-ев­рей­ской ли­те­ра­ту­ры кон­ца XIX – на­ча­ла XX в. / Сост. Ш. Мар­киш. К., 2001;

Ив­рит­ская но­вел­ла на­ча­ла ХХ в. / Сост. З. Ко­пель­ман. Тель-Авив, 2003;

Пол­ве­ка ев­рей­ско­го те­ат­ра: 1876–1926 / Сост. Б. Ен­тин. М., 2003;

Опе­ча­тан­ный ва­гон: рас­ска­зы и сти­хи о ка­та­ст­ро­фе / Сост. З. Ко­пель­ман. М.; Ие­ру­са­лим, 2005;

Sing, stranger: a centu­ry of American Yiddish poetry: a historical anthology / Ed. by B. Harshav. Stanford, 2006.

Дополнительная литература:

Кар­пе­лес Г. Ис­то­рия ев­рей­ской ли­те­ра­ту­ры / Пер. П. Вейн­бер­га и др. СПб., 1896. Т. 1–2;

Waxman M. A history of Jewish literature. N. Y.; L., 1960. Vol. 1–5;

Zinberg I. Histo­ry of Jewish literature. N. Y., 1972–1978. Vol. 1–12;

Miron D. A traveler disguised: A study in the rise of modern Yiddish fiction in the nineteenth century. N. Y., 1973;

Liptzin S. A history of Yiddish literature. N. Y., 1985;

Pro­kop-­Janiec E. Międzywojenna literatura pols­ko-­zydowska jako zjawisko kulturowe i ar­tis­tyczne. Kraków, 1992;

Мар­киш Ш. Ба­бель и дру­гие. 2-е изд. К., 1997;

Yale companion to Jewish writing and thought in German culture, 1096–1996 / Ed. by S. Gilman, J. Zipes. New Haven, 1997.

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