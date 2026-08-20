ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ - cубъект Российской Федерации.
Расположена на юго-западе российского Дальнего Востока. Входит в Дальневосточный федеральный округ. Площадь 36 тысяч км2. Население 186,5 тысяч человек (2006; 163 тысячи человек в 1959, 216 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - г. Биробиджан. Административно-территориальное деление: 5 районов, 2 города (Биробиджан - 75,2 тысяч человек, Облучье - 10,9 тысяч человек), 11 посёлков городского типа (2006).
Органы государственной власти. Система органов гос. власти определяется Конституцией РФ и Уставом Еврейской автономной области (1997). Государственная власть осуществляется Законодательным собранием, губернатором, правительством области, другими органами, образуемыми в соответствии с Уставом области.
Законодательное собрание - постоянно действующий представительный и законодательный орган государственной власти области, состоящий из 16 депутатов, избираемых на 5 лет. Половина депутатов Законодательного собрания избрана по одномандатным избирательным округам, половина - по пропорциональной избирательной системе. Губернатор области - высшее должностное лицо и одновременно глава исполнительной власти. Наделяется полномочиями Законодательным собранием по представлению Президента РФ. В отсутствие губернатора его обязанности исполняет вице-губернатор области. Правительство области - высший исполнительный орган государственной власти области. Формирует и возглавляет правительство губернатор области.
Природа. Рельеф. Территория Еврейской автономной области расположена в Приамурье. На севере и северо-западе протягиваются низкогорные хребты Хингано-Буреинской горной системы: Малый Хинган, Сутарский, Щуки-Поктой, Помпеевский, отроги Буреинского хребта высотой до 1421 м (высшая точка Еврейской автономной области). В горах развит карст: воронки, пещеры, карстовые источники. На юге и юго-востоке - озёрно-аллювиальная, сильно заболоченная Среднеамурская (Амуро-Сунгарийская) низменность, спускающаяся от горных подножий с высоты 150-200 м до 40-50 м в пойме реки Амур. Рельеф низменности осложнён останцовыми низкогорьями высотой до 831 м (гора Чалдонка и др.).
Геологическое строение и полезные ископаемые. В тектоническом отношении территория Еврейской автономной области принадлежит Байкало-Монголо-Охотской складчатой области Урало-Охотского подвижного пояса. Месторождения руд золота (бассейн реки Сутара), редких металлов (Преображеновское, Дитурское), железных (Кимканское, Сутарское) и марганцевых (Южно-Хинганское) руд Малохинганского железорудного района, оловянных руд (Хинганское и Карадубское) Хингано-Олонойского оловорудного района, а также графита (Союзное), брусита (Кульдурское, Савкинское), магнетита, талька, природных строительных материалов (глины, пески, облицовочные камни - мрамор, дацит и др.). Ушумунский разрез бурых углей в северо-западной части Среднеамурского буроугольного бассейна; значительные запасы торфа. На базе Кульдурского месторождения термальных вод организован бальнеологический курорт.
Климат. Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат умеренный муссонный. Зима холодная, сухая и малоснежная, средние температуры января от –21 до –25 °С на равнинах до –30 °С в горах. Лето тёплое и влажное, средние температуры июля от 20-22 °С на равнинах до 18 °С - в горах. Осадков в год от 500 мм на равнинах до 800 мм в горах. Максимальное количество осадков выпадает летом.
Внутренние воды. Густота речной сети общей протяжённостью свыше 8200 км составляет в горах 0,7-0,8 км/км2, в пределах Среднеамурской низменности - 0,1–0,3 км/км2. Основная река Еврейской автономной области - Амур с левыми притоками Биджан, Бира, Тунгуска и др. Реки имеют дождевое питание, с летне-осенними паводками и низкой зимней меженью. Много небольших (площадь до 1 км2) озёр, преимущественно пойменных и надпойменно-террасовых. Болота занимают до 28% территории.
Почвы, растительный и животный мир. Территория Еврейской автономной области расположена в пределах зон подтайги и широколиственных лесов. Для почвенного покрова характерно преобладание бурозёмов (типичных и оподзоленных) на горных склонах и подбелов на равнинах; в пределах Среднеамурской низменности широко развиты луговые и торфяно-глеевые почвы. Леса занимают свыше 45% территории Еврейской автономной области. Преобладают лиственные леса, в том числе вторичные березняки и осинники на месте вырубок и гарей, коренные и производные дубняки (из дуба монгольского, липы маньчжурской и амурской, с участием берёзы даурской). В нижних частях склонов Сутарского и Помпеевского хребтов сохранились участки кедрово-широколиственных лесов (сосна кедровая корейская, липа амурская, клён мелколистный, ясень маньчжурский и др.) с разнообразными кустарниками и лианами (орех маньчжурский, лимонник китайский, элеутерококк колючий). Для верхних частей горных склонов характерны хвойные леса из ели аянской и пихты белокорой, местами - лиственничники. Значительные площади к востоку от реки Бира (на Среднеамурской низменности) занимают мари (заболоченные лиственничные редколесья), травяные и осоковые болота. К западу от реки Бира в долине реки Амур распространены вейниковые, осоково-вейниковые и разнотравно-вейниковые луга. Флора Еврейской автономной области представлена свыше 1100 видами растений, из которых в Красную книгу РФ внесён 21 вид (адлумия азиатская, дейция гладкая, пиррозия язычная, трёхбородник китайский и др.). В Еврейской автономной области 60 видов млекопитающих, в том числе промысловые (бурый медведь, соболь, енотовидная собака, лось, кабарга, изюбр, кабан и др.) и редкие виды (амурский тигр, амурский ёж, восточный кожан); гнездится свыше 170 видов птиц (например, бородатая куропатка). В реках обитает свыше 70 видов пресноводных рыб, в том числе находящиеся под угрозой исчезновения чёрный амурский лещ и чёрный амур; в верховьях Биры и Биджана - нерестилища осенней кеты.
Состояние и охрана окружающей среды. На большей части территории сложилась умеренно острая экологическая ситуация, острая - в долине реки Амур, к западу от устья реки Бира, что связано главным образом с загрязнением почв и вод, деградацией лесных массивов, нарушением ландшафтов при строительстве и добыче полезных ископаемых. Около 25% почв сельскохозяйственных угодий подвержены эрозии и дефляции. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 30 тысяч т, водозабор 20 млн. м3 (2003), сброс загрязнённых сточных вод 12,5 млн. м3 (2002).
Система охраняемых природных территорий, занимающих около 12% территории Еврейской автономной области, представлена государственным природным заповедником Бастак, 6 заказниками регионального значения (Дичун, Журавлиный и др.), 25 памятниками природы, в том числе гидрологическими (минеральные источники Стариковский, Верхнетуловчихинский), геологическими (карстовые пещеры Ледяная, Пасечная, Кабанья Ловушка и др.), ботаническими (Заросли Лотоса и др.).
Население. Большая часть населения Еврейской автономной области составляют русские (89,9% - 2002, перепись). Из остальных - украинцы (4,4%), евреи (1,2%), татары, белорусы и др.
Характерна естественная убыль населения: смертность (17,9 на 1000 жителей, 2005) превышает рождаемость (11,6 на 1000 жителей). Младенческая смертность одна из самых высоких в РФ (15,6 на 1000 живорождённых). Доля женщин 51,7%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 18,7%, старше трудоспособного возраста 16,2%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 59,3 года (одна из самых низких в РФ; мужчины - 53,9, женщины - 65,9). Характерен миграционный отток населения (54 человека на 10 тысяч жителей), в основном за пределы Дальневосточного региона (около 60,5% эмигрантов). Средняя плотность населения низкая - 5,4 чел./км2; большая часть населённых пунктов сосредоточена вдоль Транссибирской магистрали. Городское население 66,3% (2006; 66,2% в 1989 году).
Автор статьи: Д. А. Пуляева.
Религия. На территории области действуют 26 приходов Биробиджанской и Кульдурской епархии (учреждена в окт. 2002) Русской православной церкви Московского патриархата, 10 протестантских общин, 2 иудаистские общины (офиц. данные на янв. 2007).
Осн. православные храмы области – Никольская ц. (Биробиджан; действующая с 1999), часовня в память о воинах, павших за Отечество (Биробиджан, 2001), кафедральный Благовещенский собор с пребывающими в нём мощами свт. Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (Биробиджан; 2005, первый каменный храм области).
В 1998 зарегистрирована евр. религ. община «Фрейд», на её территории с 2000 открыты общинный иудаистский религ. центр, Биробиджанский евр. нар. ун-т, молодёжный клуб «Хаверим», культурно-просветительное об-во «Эйникайт», с 2004 – первая в области синагога, расположенная в специально построенном здании.
Крупнейшие протестантские общины: централизованная религиозная организация Объединение церквей евангельских христиан-баптистов Биробиджана, Церковь евангельских христиан-баптистов (с. Найфельд), Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Славная ветвь» (Биробиджан), Церковь христиан адвентистов седьмого дня (Биробиджан).
Исторический очерк. Древнейшие археологические памятники на территории Е. а. о. относятся к 3-му тыс. до н. э. и представлены кондонской культурой. Её сменяет урильская культура, соотносимая с племенами илоу, затем – генетически связанная с ней польцевская культура, оставленная предками нивхов. В первые века нашей эры здесь появляются пришлые племена мохэ культуры, перерастающей в культуру чжурчжэней. В 8–10 вв. н. э. территория совр. Е. а. о. являлась сев. окраиной гос-ва Бохай. После его распада образовались союзы племён (дауров, дючеров, киданей, маньчжуров, нанайцев, эвенков). В 13–14 вв. эта часть Приамурья входила в состав Монг. империи, в 1640-х гг. в результате походов В. Д. Пояркова, Е. П. Хабарова и др. закреплена за Рус. гос-вом, что привело к столкновению с Китаем. По Нерчинскому договору 1689 территорию от впадения р. Сунгари в Амур и далее до Охотского м. не разрешалось заселять никому, рус. поселенцы были вынуждены оставить освоенные земли Приамурья. Повторное освоение этой территории русскими началось в сер. 19 в. и связано с деятельностью ген.-губернатора Вост. Сибири Н. Н. Муравьёва (впоследствии Муравьёва-Амурского). В 1856 для организации и охраны воен. складов были выставлены казачьи посты – Хинганский (в устье р. Хинган) и Усть-Сунгарийский (в устье р. Сунгари). С весны 1857 левый берег Амура активно заселялся казаками Забайкальского казачьего войска, из которых в 1858 образовано Амурское казачье войско. В 1858–60 возникли первые 18 станиц – Пашковская, Радде, Михайло-Семёновская, Венцелево, Головино, Пузино, Воскресеновка, Екатерино-Никольское, Сторожевая и др. Ср. левобережье Амура было официально закреплено за Россией по Айгунскому договору 1858 и Пекинскому трактату 1860, вошло в образованную Амурскую область (1858) и Приморскую область (1860).
Существенное влияние на заселение и экономич. развитие региона оказало строительство Амурской ж. д. (1908–16), конечного участка Транссибирской магистрали; на ней были открыты станции Бира, Биракан, Облучье, Тихонькая и др. Новый этап экономич. освоения совр. территории Е. а. о. связан с переселением крестьян из центр. и зап. губерний Рос. империи (1901–14), для которых выделялись земли между реками Тунгуска, Амур, Бира и Малая Бира. Были образованы крестьянские волости – Тунгусская (1910), Ульдуринская (1914), а также Благословенская (где преобладало жившее здесь издавна кор. население). В 1920 Ср. Приамурье вошло в состав Дальневосточной республики, 15. 11.1922 – 4.1.1928 находилось в составе Амурской губернии, затем – Дальневосточного края СССР. В 1920-х гг. К-том по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ; образован в 1924 постановлением Президиума ЦИК СССР) регион рассматривался в качестве возможного места для переселения евреев из зап. и центр. районов СССР. В 1927 комитет направил в район рек Бира и Биджан для обследования территории одну из своих экспедиций под рук. проф. Б. Л. Брука. 28.3.1928 Президиум ЦИК СССР принял постановление «О закреплении за КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в Приамурской полосе Дальневосточного края». В мае 1928 на ст. Тихонькая, где был образован переселенч. пункт, прибыли первые переселенцы из УССР, БССР, центр. районов РСФСР и из-за рубежа, наибольшее количество переселенцев приехало в 1932 (14 тыс. чел., из них 6,2 тыс. евреев, в т. ч. 293 чел. из-за рубежа). Большую помощь им оказывали амер. организации «ИКОР», «Амбиджан», «Агро-Джойнт» (предоставляли денежные средства, медикаменты, поставляли оборудование для фабрик, трактора и пр.), а также обществ. комитеты по земельному устройству трудящихся евреев Минска, Москвы, Ленинграда, Казани и др. В тот же период происходил и обратный отток переселенцев.
Постановлением ЦИК СССР от 20.8.1930 в составе Дальневосточного края образован Биробиджанский нац. р-н (центр – посёлок близ ст. Тихонькая, позднее – г. Биробиджан). Постановлением ЦИК СССР от 7.5.1934 он преобразован в Е. а. о. Население области насчитывало 52,7 тыс. чел. (1934), в т. ч. 7,5 тыс. евреев, проживавших в 248 населённых пунктах (в девяти преобладало евр. население), в т. ч. в четырёх рабочих посёлках (Бира, Биракан, Облучье, Смидович). Офиц. языком наравне с русским был идиш, документация в гос. учреждениях велась на двух языках. Действовали: известковые заводы (Лондоковский и на разъезде Известковый), Тунгусский, Бирский и Бираканский лесозаводы, Бирский леспромхоз, Бираканский скипидарный завод, неск. кирпичных заводов, Сутарские золотые прииски; Биробиджанская с.-х. станция проводила работы по акклиматизации и селекции с.-х. культур. С 1934 функционировали возд. линии Биробиджан – с. Амурзет, Биробиджан – Хабаровск. Во время Вел. Отеч. войны предприятия Е. а. о. выпускали продукцию для фронта.
В 1948, в связи с началом кампании «по борьбе с космополитизмом», в Е. а. о. начались репрессии по нац. признаку: в 1949 закрыты альм. «Биробиджан», Евр. гос. театр, из фондов областной б-ки изъяты книги на идише, б. ч. евр. интеллигенции покинула область. В 1950-х гг., с началом «оттепели», внимание к проблемам развития евр. культуры в области возобновилось.
Авторы статьи: Г. А. Кузьменко; О. В. Дьякова (археология).
Хозяйство. Е. а. о. входит в Дальневосточный экономич. р-н. Объёмы пром. и с.-х. продукции по стоимости приблизительно равны. В структуре ВРП (2004, %) доля транспорта и связи 28,9, нерыночных услуг 15,9, с. х-ва 13,3, строительства 13,1, торговли и коммерч. деятельности по реализации товаров и услуг 11,1, пром-сти 7,3, др. отраслей 10,4. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2005, %): частная 58,9, гос. и муниципальная 20,5, обществ. и религ. организаций (объединений) 11,0, прочие формы собственности 9,6.
Экономически активное нас. 91 тыс. чел., из них ок. 90% занято в экономике. Отраслевая структура занятости (%, 2004): торговля и обществ. питание 14,5, пром-сть 14,4, с. х-во 12,4, жилищно-коммунальное хозяйство 10,0, образование 9,6, транспорт 8,5, здравоохранение 7,0, строительство 6,3, культура и искусство 3,2 и др. Уровень безработицы ок. 8%. Денежные доходы на душу населения 8,1 тыс. руб. в месяц (март, 2007; 74,5% от среднего дохода по РФ); ок. 30% нас. имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность. Объём пром. продукции 3,4 млрд. руб. (2005). В отраслевой структуре пром. производства (%, 2004) ведущая роль принадлежит пром-сти строит. материалов (22,4), а также лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной пром-сти (20,4); доля машиностроения и металлообработки 16,3, электроэнергетики 15,8, лёгкой 8,2, пищевой 6,1, др. отраслей – 10,8.
Добывают бурый уголь (табл. 1; Ушумунское месторождение разрабатывает предприятие «Ушумунский угольный разрез»; осн. потребитель – Биробиджанская ТЭЦ в составе «Хабаровскэнерго»), магниевые руды (Кульдурский бруситовый рудник).
Машиностроительные предприятия производят электротехнич. оборудование («Биробиджанский завод силовых трансформаторов»), зерно-, кормо- и рисоуборочные комбайны (комбайновый завод «Дальсельмаш», Биробиджан), машины и оборудование для животноводства и др. Заготовка и переработка древесины («Дальсоюзпром»), произ-во пиломатериалов, мебели («Дальмебель» и др.; все – в Биробиджане). Произ-во цемента (цементный завод, пос. гор. типа Теплоозёрск), извести (известковые заводы в Биробиджане и пос. гор. типа Лондоко), кирпича (завод силикатного кирпича, Биробиджан), жел.-бетон. изделий и др.
Биробиджан – один из центров лёгкой пром-сти Дальнего Востока: промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория» (чулочно-носочные, трикотажные изделия), «Диамант» (трикотажные изделия), «Восток – Холдинг» (обувная продукция), фабрика валяной обуви «Зима». Ведущие предприятия пищевой отрасли расположены в Биробиджане: мясокомбинат, кондитерская и макаронная фабрики, «Биробиджан-молоко», «Биробиджан-АЛКО», «Тайга-Восток» и др.
Одним из важных факторов хозяйств. развития области является внешнеэкономич. деятельность (гл. обр. сотрудничество с КНР). В товарной структуре экспорта преобладают сырьевые товары (древесина и др.), в импорте – продовольствие, машины, оборудование и транспортные средства. Предприятия, созданные с участием кит. капитала, занимаются заготовкой и переработкой древесины, строительством, с.-х. произ-вом, торговлей и др. (в т. ч. завод «Дальневосточные медицинские системы» в Биробиджане – системы для переливания крови, кровезаменители и др.).
Сельское хозяйство. Стоимость валовой продукции с. х-ва 3,1 млрд. руб. (2005), в т. ч. ок. 75% приходится на продукцию растениеводства. С.-х. освоенность территории низкая – площадь с.-х. угодий 178,7 тыс. га (ок. 5% площади области, в т. ч. пашня – св. половины). В структуре посевных площадей преобладают технич. культуры (61,8%). Выращивают зерновые культуры (22,4% посевных площадей; в т. ч. ячмень, пшеницу, овёс, гл. обр. в долине р. Амур; табл. 2), овощи и картофель (12,4%; на востоке области, в долине р. Бира), а также сою.
Животноводство экстенсивное, сочетает пастбищное и стойловое содержание скота. Осн. направления – мясо-молочное скотоводство, свиноводство (табл. 3, 4). Пчеловодство.
Около 68% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 23,1%, в личном пользовании граждан – 6,3%. В крестьянских хозяйствах производится ок. 61% зерна; в хозяйствах населения – б. ч. картофеля (88,5%), скота и птицы на убой, молока (ок. 84%), 66,6% овощей; в с.-х. организациях – 34,6% зерна.
Транспорт. Длина железных дорог 513 км (2005). Территорию области пересекает Транссибирская магистраль. Длина автодорог с твёрдым покрытием 1533 км. По территории Е. а. о. проходит автомагистраль федерального значения «Амур» (Чита – Хабаровск). Протяжённость речных путей – 685 км. Речное судоходство по рекам Амур и Тунгуска (речные порты в с. Ленинское, с. Амурзет, с. Пашково и др.). Для междунар. грузовых и пассажирских перевозок на р. Амур действуют контрольно-пропускные пункты: «Нижнеленинское» (Ленинский р-н), «Амурзет» (Октябрьский р-н), «Пашково» (Облученский р-н), где функционирует речное, паромное (в зимнее время – автомобильное) сообщение. Аэропорт в с. Жёлтый Яр (близ Биробиджана).
Автор статьи: Д. А. Пуляева.
Образование. Учреждения науки и культуры. В области функционируют (2006): 77 дошкольных учреждений (5,7 тыс. воспитанников), 207 общеобразовательных учреждений (св. 43 тыс. уч-ся), 9 учреждений начального и 5 – среднего проф. образования, 4 вуза (в Биробиджане), в т. ч. Дальневосточная гос. социально-гуманитарная академия (основана в 1989 как Биробиджанский гос. педагогич. ин-т, совр. назв. и статус с 2005), филиалы Совр. гуманитарного ин-та (Москва), Хабаровской гос. академии экономики и права, Дальневосточного гос. аграрного ин-та. Среди науч. учреждений – Ин-т комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (1990), Евр. филиал Ин-та нац. проблем образования Мин-ва образования и науки РФ. Крупнейшая б-ка – Биробиджанская областная универсальная науч. б-ка им. Шолом-Алейхема (1941). Волочаевский мемориальный музей-памятник (1928, ст. Волочаевка Смидовичского р-на), Обл. краеведч. музей (1944; здание 1945), Музей совр. искусства (основан в 1989 как филиал Дальневосточного худож. музея, с 1996 самостоят. организация), Музей иудаики (2005).
Средства массовой информации. Информац. система Е. а. о. учитывает специфику населения региона. С 1930 издаются старейшие общественно-политич. газеты: «Биробиджанер Штерн» (более 60 лет на идише, а с 1990 на рус. яз. и идише; тираж ок. 10 тыс. экз.) и «Биробиджанская звезда» (на рус. яз., 9 тыс. экз.). Все другие общественно-политич. и информац. издания издаются с 1990-х гг.: «Ди Вох» (в переводе с идиша «Неделя», первое частное еженедельное информац. издание, 8–12 тыс. экз.), «Газета на дом» (10 тыс. экз.), «Биробиджанская неделя» (еженедельник, 4 тыс. экз.), офиц. иллюстрированный еженедельный печатный орган муниципального образования «Город Биробиджан», «Муниципальная информационная газета» («МИГ», 4 тыс. экз.).
Вещание областного радио ведётся с 1935. Ныне оно осуществляется Гос. радиовещательной и телевизионной компанией ЕАО «Бира» и Радио «Ретро-FM Биробиджан».
Решение об открытии в областном центре Е. а. о. студии телевидения было принято в 1989. Регулярное телевещание началось в 1990, а ежедневное – с 1992.
Региональная гос. телерадиовещательная компания Е. а. о. «Бира» с 2005 является филиалом ВГТРК, включает 2 мощные станции и 20 ретрансляторов. В 1990-е гг. создана сеть кабельного телевидения, способная осуществлять трансляцию 23 ТВ-программ. В 2004 установлена передающая станция спутниковой связи «Ямал-37». В 2004–05 осуществлён переход на приём всех программ в цифровом формате.
В 1991 при администрации г. Биробиджан создано малое предприятие «Телекомпания "Бествидео"», которое в 1994 реорганизовано в муниципальное унитарное предприятие «Студия вещания "Бествидео"». Функционируют электронные СМИ и сеть кабельного телевидения. Ведущие СМИ (2006): 6 печатных органов, 2 студии радиовещания, 3 телекомпании; существуют как за счёт гос., так и областного, районных и г. Биробиджан бюджетов, а также на частные средства.
Здравоохранение. В Е. а. о. на 10 тыс. жит. приходится 36,1 врача, лиц ср. мед. персонала – 114,7, 147 больничных коек (2005); насчитывается 3 больницы, воен. госпиталь и Центр новых мед. технологий (Биробиджан). Заболеваемость на 100 тыс. нас. туберкулёзом составила 154,1, дизентерией – 68,4, др. кишечной инфекцией – 372,8 случая (2005). Курорт Кульдур.
Автор статьи: В. С. Нечаев.
Изобразительное искусство и архитектура. В 1930–40-х гг. возводились здания преим. в стиле сов. неоклассицизма: вокзал в Облучье (1930-е гг.); в Биробиджане – вокзал (1935; реконструкция нач. 2000-х гг.), областная универсальная науч. б-ка им. Шолом-Алейхема (1944, арх. В. Г. Гельфрейх), здание Филармонии (1980-е гг.; реконструкция 2006). В кон. 1990-х – 2000-е гг. в столице Е. а. о. активно ведётся новое строительство (дерев. Никольская ц., Благовещенский собор, синагога и центр евр. общины «Фрейд»), осуществляются программы по реконструкции гл. площадей (ансамбли с гор. скульптурой). Среди совр. художников – В. А. Мизгальский, Г. С. Штанько, Д. Г. Алексейцев.
Музыка. Театр. В Биробиджане функционируют: Областная филармония; кукольный театр «Кудесник» (1990). В 1970-х гг. работал Камерный евр. муз. театр. С 1989 проводится (1 раз в 2 года) Фестиваль евр. песни и музыки (с 1999 Междунар. фестиваль евр. культуры).
Дополнительная литература:
Куренцова Г. Э. Очерк растительности Еврейской автономной области. Владивосток, 1967;
Вопросы географии Приамурья. Еврейская автономная область. Хабаровск, 1968;
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Алексеев А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки. М., 1982;
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Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Добыча бурого угля. Архив БРЭ;
Известковый завод в посёлке городского типа Лондоко. Архив БРЭ;
Отроги Буреинского хребта. Архив БРЭ;
Продукция комбайнового завода «Дальсельмаш» в Биробиджане. Архив БРЭ.