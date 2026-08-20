ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ - cубъект Российской Федерации.

Рас­по­ло­же­на на юго-за­па­де российского Даль­не­го Вос­то­ка. Вхо­дит в Даль­не­во­сточ­ный фе­де­раль­ный ок­руг. Площадь 36 тысяч км2. Население 186,5 тысяч человек (2006; 163 тысячи человек в 1959, 216 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - г. Би­ро­би­джан. Административно-территориальное де­ле­ние: 5 рай­онов, 2 го­ро­да (Би­ро­бид­жан - 75,2 тысяч человек, Об­лу­чье - 10,9 тысяч человек), 11 по­сёл­ков городского ти­па (2006).

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти. Сис­те­ма ор­га­нов гос. вла­сти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Ев­рей­ской ав­то­ном­ной об­лас­ти (1997). Государственная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем, гу­бер­на­то­ром , пра­ви­тель­ст­вом об­лас­ти, другими ор­га­на­ми, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом об­лас­ти.

За­ко­но­дательное со­б­ра­ние - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий пред­ста­вительный и за­ко­но­дательный ор­ган государственной вла­сти об­лас­ти, со­стоя­щий из 16 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на 5 лет. По­ло­ви­на де­пу­та­тов За­ко­но­дательного со­б­ра­ния из­бра­на по од­но­ман­дат­ным из­би­рательным ок­ру­гам, по­ло­ви­на - по про­пор­цио­наль­ной из­би­рательной си­сте­ме. Гу­бер­на­тор об­лас­ти - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо и од­но­вре­мен­но гла­ва ис­пол­нительной вла­сти. На­де­ля­ет­ся пол­но­мо­чия­ми За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ. В от­сут­ст­вие гу­бер­на­то­ра его обя­зан­но­сти ис­пол­ня­ет ви­це-гу­бер­на­тор об­ла­сти. Пра­ви­тель­ст­во об­лас­ти - выс­ший ис­пол­нительный орган государственной вла­сти об­лас­ти. Фор­ми­ру­ет и воз­глав­ля­ет пра­ви­тель­ст­во гу­бер­на­тор об­лас­ти.

При­ро­да. Рель­еф. Тер­ри­то­рия Еврейской автономной области рас­по­ло­же­на в При­аму­рье. На се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де про­тя­ги­ва­ют­ся низ­ко­гор­ные хреб­ты Хин­га­но-Бу­ре­ин­ской гор­ной сис­те­мы: Ма­лый Хин­ган, Су­тар­ский, Щу­ки-Пок­той, Пом­пе­ев­ский, от­ро­ги Бу­ре­ин­ско­го хреб­та высотой до 1421 м (выс­шая точ­ка Еврейской автономной области). В го­рах раз­вит карст: во­рон­ки, пе­ще­ры, кар­сто­вые ис­точ­ни­ки. На юге и юго-вос­то­ке - озёр­но-ал­лю­ви­аль­ная, силь­но за­бо­ло­чен­ная Сред­не­амур­ская (Аму­ро-Сун­га­рий­ская) низ­мен­ность, спус­каю­щая­ся от гор­ных под­но­жий с высоты 150-200 м до 40-50 м в пой­ме реки Амур. Рель­еф низ­мен­но­сти ос­лож­нён ос­тан­цо­вы­ми низ­ко­горь­я­ми высотой до 831 м (го­ра Чал­дон­ка и др.).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. В тек­то­ническом от­но­ше­нии тер­ри­то­рия Еврейской автономной области при­над­ле­жит Бай­ка­ло-Мон­го­ло-Охот­ской склад­ча­той об­лас­ти Ура­ло-Охот­ско­го под­виж­но­го поя­са. Ме­сто­ро­ж­де­ния руд зо­ло­та (бас­сейн реки Су­та­ра), ред­ких ме­тал­лов (Пре­об­ра­же­нов­ское, Ди­тур­ское), же­лез­ных (Ким­кан­ское, Су­тар­ское) и мар­ган­це­вых (Юж­но-Хин­ган­ское) руд Ма­ло­хин­ган­ско­го же­ле­зо­руд­но­го рай­она, оло­вян­ных руд (Хин­ган­ское и Ка­ра­дуб­ское) Хин­га­но-­Оло­ной­ско­го оло­во­руд­но­го рай­она, а так­же гра­фи­та (Со­юз­ное), бру­си­та (Куль­дур­ское, Сав­кин­ское), маг­не­ти­та, таль­ка, при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов (гли­ны, пес­ки, об­ли­цо­воч­ные кам­ни - мра­мор, да­цит и др.). Ушу­мун­ский раз­рез бу­рых уг­лей в северо-западной час­ти Сред­не­амур­ско­го бу­ро­уголь­но­го бас­сей­на; зна­чительные за­па­сы тор­фа. На ба­зе Куль­дур­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния тер­маль­ных вод ор­га­ни­зо­ван баль­нео­ло­гический ку­рорт.

Кли­мат. При­род­ные ус­ло­вия бла­го­при­ят­ны для жиз­ни на­се­ле­ния. Кли­мат уме­рен­ный мус­сон­ный. Зи­ма хо­лод­ная, су­хая и ма­ло­снеж­ная, средние температуры ян­ва­ря от –21 до –25 °С на рав­ни­нах до –30 °С в го­рах. Ле­то тё­п­лое и влаж­ное, средние температуры ию­ля от 20-22 °С на рав­ни­нах до 18 °С - в го­рах. Осад­ков в год от 500 мм на рав­ни­нах до 800 мм в го­рах. Максимальное ко­ли­че­ст­во осад­ков вы­па­да­ет ле­том.

Внут­рен­ние во­ды. Гус­то­та реч­ной се­ти об­щей про­тя­жён­но­стью свыше 8200 км со­став­ля­ет в го­рах 0,7-0,8 км/км2, в пре­де­лах Сред­не­амур­ской низ­мен­но­сти - 0,1–0,3 км/км2. Основная ре­ка Еврейской автономной области - Амур с ле­вы­ми при­то­ка­ми Бид­жан, Би­ра, Тун­гу­ска и др. Ре­ки име­ют до­ж­де­вое пи­та­ние, с лет­не-осен­ни­ми па­вод­ка­ми и низ­кой зим­ней ме­же­нью. Мно­го не­боль­ших (площадь до 1 км2) озёр, пре­имущественно пой­мен­ных и над­пой­мен­но-тер­ра­со­вых. Бо­ло­та за­ни­ма­ют до 28% тер­ри­то­рии.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Тер­ри­то­рия Еврейской автономной области рас­по­ло­же­на в пре­де­лах зон под­тай­ги и ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов. Для поч­вен­но­го по­кро­ва ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние бу­ро­зё­мов (ти­пич­ных и опод­зо­лен­ных) на гор­ных скло­нах и под­бе­лов на рав­ни­нах; в пре­де­лах Сред­не­амур­ской низ­мен­но­сти ши­ро­ко раз­ви­ты лу­го­вые и тор­фя­но-глее­вые поч­вы. Ле­са за­ни­ма­ют свыше 45% тер­ри­то­рии Еврейской автономной области. Пре­об­ла­да­ют ли­ст­вен­ные ле­са, в том числе вто­рич­ные бе­рез­ня­ки и осин­ни­ки на мес­те вы­ру­бок и га­рей, ко­рен­ные и про­из­вод­ные дуб­ня­ки (из ду­ба мон­голь­ско­го, ли­пы мань­чжур­ской и амур­ской, с уча­сти­ем бе­рё­зы да­ур­ской). В ниж­них час­тях скло­нов Су­тар­ско­го и Пом­пе­ев­ско­го хреб­тов со­хра­ни­лись уча­ст­ки кед­ро­во-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов (со­сна кед­ро­вая ко­рей­ская, ли­па амур­ская, клён мел­ко­ли­ст­ный, ясень мань­чжур­ский и др.) с раз­но­об­раз­ны­ми кус­тар­ни­ка­ми и лиа­на­ми (орех мань­чжур­ский, ли­мон­ник ки­тай­ский, эле­уте­ро­кокк ко­лю­чий). Для верх­них час­тей гор­ных скло­нов ха­рак­тер­ны хвой­ные ле­са из ели аян­ской и пих­ты бе­ло­ко­рой, мес­та­ми - ли­ст­вен­нич­ни­ки. Зна­чительные пло­ща­ди к вос­то­ку от реки Би­ра (на Сред­не­амур­ской низ­мен­но­сти) за­ни­ма­ют ма­ри (за­бо­ло­чен­ные ли­ст­вен­нич­ные ред­ко­ле­сья), тра­вя­ные и осо­ко­вые бо­ло­та. К за­па­ду от реки Би­ра в до­ли­не реки Амур рас­про­стра­не­ны вей­ни­ко­вые, осо­ко­во-вей­ни­ко­вые и раз­но­трав­но-вей­ни­ко­вые лу­га. Фло­ра Еврейской автономной области пред­став­ле­на свыше 1100 ви­да­ми рас­те­ний, из ко­то­рых в Крас­ную кни­гу РФ вне­сён 21 вид (ад­лу­мия ази­ат­ская, дей­ция глад­кая, пир­ро­зия языч­ная, трёх­бо­род­ник ки­тай­ский и др.). В Еврейской автономной области 60 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, в том числе про­мы­сло­вые (бу­рый мед­ведь, со­боль, ено­то­вид­ная со­ба­ка, лось, ка­бар­га, изюбр, ка­бан и др.) и ред­кие ви­ды (амур­ский тигр, амур­ский ёж, вос­точ­ный ко­жан); гнез­дит­ся свыше 170 ви­дов птиц (например, бо­ро­да­тая ку­ро­пат­ка). В ре­ках оби­та­ет свыше 70 ви­дов пре­сно­вод­ных рыб, в том числе на­хо­дя­щие­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния чёр­ный амур­ский лещ и чёр­ный амур; в вер­ховь­ях Би­ры и Бид­жа­на - не­рес­ти­ли­ща осен­ней ке­ты.

Со­сто­яние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. На большей части тер­ри­то­рии сло­жи­лась уме­рен­но ост­рая эко­ло­ги­че­ская си­туа­ция, ост­рая - в до­ли­не реки Амур, к за­па­ду от устья реки Би­ра, что свя­за­но главным образом с за­гряз­не­ни­ем почв и вод, де­гра­да­ци­ей лес­ных мас­си­вов, на­ру­ше­ни­ем ланд­шаф­тов при строи­тель­ст­ве и до­бы­че по­лез­ных ис­ко­пае­мых. Около 25% почв сельскохозяйственных уго­дий под­вер­же­ны эро­зии и де­фля­ции. Вы­бро­сы за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ют 30 тысяч т, во­до­за­бор 20 млн. м3 (2003), сброс за­гряз­нён­ных сточ­ных вод 12,5 млн. м3 (2002).

Сис­те­ма ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих около 12% тер­ри­то­рии Еврейской автономной области, пред­став­ле­на государственным при­род­ным за­по­вед­ни­ком Бас­так, 6 за­каз­ни­ка­ми ре­гио­наль­но­го зна­че­ния (Ди­чун, Жу­рав­ли­ный и др.), 25 па­мят­ни­ка­ми при­ро­ды, в том числе гид­ро­ло­ги­че­ски­ми (ми­неральные ис­точ­ни­ки Ста­ри­ков­ский, Верх­не­ту­лов­чи­хин­ский), гео­ло­ги­че­ски­ми (кар­сто­вые пе­ще­ры Ле­дя­ная, Па­сеч­ная, Ка­ба­нья Ло­вуш­ка и др.), бо­та­ни­че­ски­ми (За­рос­ли Ло­то­са и др.).

На­се­ле­ние. Большая часть на­се­ле­ния Еврейской автономной области со­став­ля­ют рус­ские (89,9% - 2002, пе­репись). Из ос­таль­ных - ук­ра­ин­цы (4,4%), ев­реи (1,2%), та­та­ры, бе­ло­ру­сы и др.

Ха­рак­тер­на ес­тественная убыль на­се­ле­ния: смерт­ность (17,9 на 1000 жителей, 2005) пре­вы­ша­ет ро­ж­дае­мость (11,6 на 1000 жителей). Мла­ден­че­ская смерт­ность од­на из са­мых вы­со­ких в РФ (15,6 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных). До­ля жен­щин 51,7%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 18,7%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 16,2%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 59,3 го­да (од­на из са­мых низ­ких в РФ; муж­чи­ны - 53,9, жен­щи­ны - 65,9). Ха­рак­те­рен ми­гра­ци­он­ный от­ток на­се­ле­ния (54 человека на 10 тысяч жителей), в основном за пре­де­лы Даль­не­во­сточ­но­го ре­гио­на (около 60,5% эмиг­ран­тов). Средняя плот­ность на­се­ле­ния низ­кая - 5,4 чел./км2; большая часть на­се­лён­ных пунк­тов со­сре­до­то­че­на вдоль Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. Городское население 66,3% (2006; 66,2% в 1989 году).

Автор статьи: Д. А. Пу­ляе­ва.

Ре­ли­гия. На тер­ри­то­рии об­лас­ти дей­ст­ву­ют 26 при­хо­дов Би­ро­бид­жан­ской и Куль­дур­ской епар­хии (уч­ре­ж­де­на в окт. 2002) Рус­ской пра­во­слав­ной церк­ви Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та, 10 про­тес­тант­ских об­щин, 2 иу­даи­ст­ские об­щи­ны (офиц. дан­ные на янв. 2007).

Осн. пра­во­слав­ные хра­мы об­лас­ти – Ни­коль­ская ц. (Би­ро­бид­жан; дей­ст­вую­щая с 1999), ча­сов­ня в па­мять о вои­нах, пав­ших за Оте­че­ст­во (Би­ро­бид­жан, 2001), ка­фед­раль­ный Бла­го­ве­щен­ский со­бор с пре­бы­ваю­щи­ми в нём мо­ща­ми свт. Ин­но­кен­тия, ми­тро­по­ли­та Мо­с­ковско­го и Ко­ло­мен­ско­го (Би­ро­би­джан; 2005, пер­вый ка­мен­ный храм об­лас­ти).

В 1998 за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на евр. ре­лиг. об­щи­на «Фрейд», на её тер­ри­то­рии с 2000 от­крыты об­щин­ный иу­даи­ст­ский ре­лиг. центр, Би­ро­бид­жан­ский евр. нар. ун-т, мо­ло­дёж­ный клуб «Ха­ве­рим», куль­тур­но-про­све­ти­тель­ное об-во «Эй­ни­кайт», с 2004 – пер­вая в об­лас­ти си­на­го­га, рас­по­ло­жен­ная в спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном зда­нии.

Круп­ней­шие про­тес­тант­ские об­щи­ны: цен­тра­ли­зо­ван­ная ре­лигиозная ор­га­ни­за­ция Объ­е­ди­не­ние церк­вей еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов Би­ро­бид­жа­на, Цер­ковь еван­гель­ских хри­сти­ан-­бап­ти­стов (с. Най­фельд), Цер­ковь хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской пя­ти­де­сят­ни­ков «Слав­ная ветвь» (Би­ро­бид­жан), Цер­ковь хри­сти­ан ад­вен­ти­стов седь­мо­го дня (Би­робид­жан).

Ис­то­ри­че­ский очерк. Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Е. а. о. от­но­сят­ся к 3-му тыс. до н. э. и пред­став­ле­ны кон­дон­ской куль­ту­рой. Её сме­ня­ет уриль­ская куль­ту­ра, со­от­но­си­мая с пле­ме­на­ми илоу, за­тем – ге­не­ти­че­ски свя­зан­ная с ней поль­цев­ская куль­ту­ра, ос­тав­лен­ная пред­ка­ми нив­хов. В пер­вые ве­ка на­шей эры здесь по­яв­ля­ют­ся при­шлые пле­ме­на мо­хэ куль­ту­ры, пе­ре­рас­таю­щей в куль­ту­ру чжур­чжэ­ней. В 8–10 вв. н. э. тер­ри­то­рия совр. Е. а. о. яв­ля­лась сев. ок­раи­ной гос-ва Бо­хай. По­сле его рас­па­да об­ра­зо­ва­лись сою­зы пле­мён (дау­ров, дю­че­ров, ки­да­ней, мань­чжу­ров, на­най­цев, эвен­ков). В 13–14 вв. эта часть При­аму­рья вхо­ди­ла в со­став Монг. им­пе­рии, в 1640-х гг. в ре­зуль­та­те по­хо­дов В. Д. По­яр­ко­ва, Е. П. Ха­ба­ро­ва и др. за­кре­п­ле­на за Рус. гос-вом, что при­ве­ло к столк­но­ве­нию с Ки­та­ем. По Нер­чин­ско­му до­го­во­ру 1689 тер­ри­то­рию от впа­де­ния р. Сун­га­ри в Амур и да­лее до Охот­ско­го м. не раз­ре­ша­лось за­се­лять ни­ко­му, рус. по­се­лен­цы бы­ли вы­ну­ж­де­ны ос­та­вить ос­во­ен­ные зем­ли При­аму­рья. По­втор­ное ос­вое­ние этой тер­ри­то­рии рус­ски­ми на­ча­лось в сер. 19 в. и свя­за­но с дея­тель­но­стью ген.-гу­бер­на­то­ра Вост. Си­би­ри Н. Н. Му­равь­ё­ва (впо­след­ст­вии Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го). В 1856 для ор­га­ни­за­ции и ох­ра­ны во­ен. скла­дов бы­ли вы­став­ле­ны ка­за­чьи по­сты – Хин­ган­ский (в устье р. Хин­ган) и Усть-Сун­га­рий­ский (в устье р. Сун­га­ри). С вес­ны 1857 ле­вый бе­рег Аму­ра ак­тив­но за­се­лял­ся ка­за­ка­ми За­бай­каль­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, из ко­то­рых в 1858 об­ра­зо­ва­но Амур­ское ка­за­чье вой­ско. В 1858–60 воз­ник­ли пер­вые 18 ста­ниц – Паш­ков­ская, Рад­де, Ми­хай­ло-Се­мё­нов­ская, Вен­це­ле­во, Го­ло­ви­но, Пу­зи­но, Вос­кре­се­нов­ка, Ека­те­ри­но-­Ни­коль­ское, Сто­ро­же­вая и др. Ср. ле­во­бе­ре­жье Аму­ра бы­ло офи­ци­аль­но за­кре­п­ле­но за Рос­си­ей по Ай­гун­ско­му до­го­во­ру 1858 и Пе­кин­ско­му трак­та­ту 1860, во­шло в об­ра­зо­ван­ную Амур­скую об­ласть (1858) и При­мор­скую об­ласть (1860).

Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на за­се­ле­ние и эко­но­мич. раз­ви­тие ре­гио­на ока­за­ло строи­тель­ст­во Амур­ской ж. д. (1908–16), ко­неч­но­го уча­ст­ка Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли; на ней бы­ли от­кры­ты стан­ции Би­ра, Би­ра­кан, Об­лу­чье, Ти­хонь­кая и др. Но­вый этап эко­но­мич. ос­вое­ния совр. тер­ри­то­рии Е. а. о. свя­зан с пе­ре­се­ле­ни­ем кре­сть­ян из центр. и зап. гу­бер­ний Рос. им­пе­рии (1901–14), для ко­то­рых вы­де­ля­лись зем­ли ме­ж­ду ре­ка­ми Тун­гу­ска, Амур, Би­ра и Ма­лая Би­ра. Бы­ли об­ра­зо­ва­ны кре­сть­ян­ские во­лос­ти – Тун­гус­ская (1910), Уль­ду­рин­ская (1914), а так­же Бла­го­сло­вен­ская (где пре­об­ла­да­ло жив­шее здесь из­дав­на кор. на­се­ле­ние). В 1920 Ср. При­аму­рье во­шло в со­став Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки, 15. 11.1922 – 4.1.1928 на­хо­ди­лось в со­ста­ве Амур­ской гу­бер­нии, за­тем – Даль­не­во­сточ­но­го края СССР. В 1920-х гг. К-том по зе­мель­но­му уст­рой­ст­ву тру­дя­щих­ся ев­ре­ев (КОМЗЕТ; об­ра­зо­ван в 1924 по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР) ре­ги­он рас­смат­ри­вал­ся в ка­че­ст­ве воз­мож­но­го мес­та для пе­ре­се­ле­ния ев­ре­ев из зап. и центр. рай­онов СССР. В 1927 ко­ми­тет на­пра­вил в рай­он рек Би­ра и Бид­жан для об­сле­до­ва­ния тер­ри­то­рии од­ну из сво­их экс­пе­ди­ций под рук. проф. Б. Л. Бру­ка. 28.3.1928 Пре­зи­ди­ум ЦИК СССР при­нял по­ста­нов­ле­ние «О за­кре­п­ле­нии за КОМЗЕТом для нужд сплош­но­го за­се­ле­ния тру­дя­щи­ми­ся ев­рея­ми сво­бод­ных зе­мель в При­амур­ской по­ло­се Даль­не­во­сточ­но­го края». В мае 1928 на ст. Ти­хонь­кая, где был об­ра­зо­ван пе­ре­се­ленч. пункт, при­бы­ли пер­вые пе­ре­се­лен­цы из УССР, БССР, центр. рай­онов РСФСР и из-за ру­бе­жа, наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во пе­ре­се­лен­цев при­еха­ло в 1932 (14 тыс. чел., из них 6,2 тыс. ев­ре­ев, в т. ч. 293 чел. из-за ру­бе­жа). Боль­шую по­мощь им ока­зы­ва­ли амер. ор­га­ни­за­ции «ИКОР», «Ам­бид­жан», «Аг­ро-Джойнт» (пре­дос­тав­ля­ли де­неж­ные сред­ст­ва, ме­ди­ка­мен­ты, по­став­ля­ли обо­ру­до­ва­ние для фаб­рик, трак­то­ра и пр.), а так­же об­ществ. ко­ми­те­ты по зе­мель­но­му уст­рой­ст­ву тру­дя­щих­ся ев­ре­ев Мин­ска, Мо­ск­вы, Ле­нин­гра­да, Ка­за­ни и др. В тот же пе­ри­од про­ис­хо­дил и об­рат­ный от­ток пе­ре­се­лен­цев.

По­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК СССР от 20.8.1930 в со­ста­ве Даль­не­во­сточ­но­го края об­ра­зо­ван Би­ро­бид­жан­ский нац. р-н (центр – по­сё­лок близ ст. Ти­хонь­кая, позд­нее – г. Би­ро­бид­жан). По­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК СССР от 7.5.1934 он пре­об­ра­зо­ван в Е. а. о. На­се­ле­ние об­лас­ти на­счи­ты­ва­ло 52,7 тыс. чел. (1934), в т. ч. 7,5 тыс. ев­ре­ев, про­жи­вав­ших в 248 на­се­лён­ных пунк­тах (в де­вя­ти пре­об­ла­да­ло евр. на­се­ле­ние), в т. ч. в че­ты­рёх ра­бо­чих по­сёл­ках (Би­ра, Би­ра­кан, Об­лу­чье, Сми­до­вич). Офиц. язы­ком на­рав­не с рус­ским был идиш, до­ку­мен­та­ция в гос. уч­ре­ж­де­ни­ях ве­лась на двух язы­ках. Дей­ст­во­ва­ли: из­вест­ко­вые за­во­ды (Лон­до­ков­ский и на разъ­ез­де Из­вест­ко­вый), Тун­гус­ский, Бир­ский и Би­ра­кан­ский ле­со­за­во­ды, Бир­ский лес­пром­хоз, Би­ра­кан­ский ски­пи­дар­ный за­вод, неск. кир­пич­ных за­во­дов, Су­тар­ские зо­ло­тые при­ис­ки ; Биробиджанская с.-х. станция проводи­ла ра­бо­ты по ак­кли­ма­ти­за­ции и се­лек­ции с.-х. куль­тур. С 1934 функ­цио­ни­ро­ва­ли возд. ли­нии Би­ро­бид­жан – с. Амур­зет, Би­ро­бид­жан – Ха­ба­ровск. Во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны пред­прия­тия Е. а. о. вы­пу­ска­ли про­дук­цию для фрон­та.

В 1948, в свя­зи с на­ча­лом кам­па­нии «по борь­бе с кос­мо­по­ли­тиз­мом», в Е. а. о. на­ча­лись ре­прес­сии по нац. при­зна­ку: в 1949 за­кры­ты альм. «Би­ро­бид­жан», Евр. гос. те­атр, из фон­дов об­ла­ст­ной б-ки изъ­я­ты кни­ги на иди­ше, б. ч. евр. ин­тел­ли­ген­ции по­ки­ну­ла об­ласть. В 1950-х гг., с на­ча­лом «от­те­пе­ли», вни­ма­ние к про­бле­мам раз­ви­тия евр. куль­ту­ры в об­лас­ти во­зоб­но­ви­лось.

Авторы статьи: Г. А. Кузь­мен­ко; О. В. Дья­ко­ва (ар­хео­ло­гия).

Хо­зяй­ст­во. Е. а. о. вхо­дит в Даль­не­во­сточ­ный эко­но­мич. р-н. Объ­ёмы пром. и с.-х. про­дук­ции по стои­мо­сти при­близи­тель­но рав­ны. В струк­ту­ре ВРП (2004, %) до­ля транс­пор­та и свя­зи 28,9, не­ры­ноч­ных ус­луг 15,9, с. х-ва 13,3, строи­тель­ст­ва 13,1, тор­гов­ли и ком­мерч. дея­тель­но­сти по реа­ли­за­ции то­ва­ров и ус­луг 11,1, пром-сти 7,3, др. от­рас­лей 10,4. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, 2005, %): ча­ст­ная 58,9, гос. и му­ни­ци­паль­ная 20,5, об­ществ. и ре­лиг. ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 11,0, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 9,6.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. 91 тыс. чел., из них ок. 90% за­ня­то в эко­но­ми­ке. От­рас­ле­вая струк­ту­ра за­ня­то­сти (%, 2004): тор­гов­ля и об­ществ. пи­та­ние 14,5, пром-сть 14,4, с. х-во 12,4, жи­лищ­но-­ком­му­наль­ное хо­зяй­ст­во 10,0, об­ра­зо­ва­ние 9,6, транс­порт 8,5, здра­во­охра­не­ние 7,0, строи­тель­ст­во 6,3, куль­ту­ра и ис­кус­ст­во 3,2 и др. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы ок. 8%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 8,1 тыс. руб. в ме­сяц (март, 2007; 74,5% от сред­не­го до­хо­да по РФ); ок. 30% нас. име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём пром. про­дук­ции 3,4 млрд. руб. (2005). В от­рас­ле­вой струк­ту­ре пром. про­изводства (%, 2004) ве­ду­щая роль при­над­ле­жит пром-сти стро­ит. ма­те­риа­лов (22,4), а так­же лес­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-­бу­маж­ной пром-сти (20,4); до­ля ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки 16,3, элек­тро­энер­ге­ти­ки 15,8, лёг­кой 8,2, пи­ще­вой 6,1, др. от­рас­лей – 10,8.

До­бы­ва­ют бу­рый уголь (табл. 1; Ушу­мун­ское ме­сто­ро­ж­де­ние раз­ра­ба­ты­ва­ет пред­при­ятие «Ушу­мун­ский уголь­ный раз­рез»; осн. по­тре­би­тель – Би­ро­би­джан­ская ТЭЦ в со­ста­ве «Ха­ба­ров­ск­энер­го»), маг­ние­вые ру­ды (Куль­дур­ский бру­си­то­вый руд­ник).

Ма­ши­но­строи­тель­ные пред­при­ятия про­из­во­дят элек­тро­тех­нич. обо­ру­до­ва­ние («Би­ро­бид­жан­ский за­вод си­ло­вых транс­фор­ма­то­ров»), зер­но-, кор­мо- и ри­со­убо­роч­ные ком­бай­ны (ком­бай­но­вый за­вод «Даль­сель­маш», Би­ро­бид­жан), ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние для жи­вот­но­вод­ст­ва и др. За­го­тов­ка и пе­ре­ра­бот­ка дре­ве­си­ны («Даль­со­юз­пром»), про­из-­во пи­ло­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли («Даль­ме­бель» и др.; все – в Би­ро­бид­жа­не). Про­из-во це­мен­та (це­мент­ный за­вод, пос. гор. ти­па Те­п­ло­озёрск), из­вес­ти (из­вест­ко­вые за­во­ды в Би­ро­бид­жа­не и пос. гор. ти­па Лон­до­ко), кир­пи­ча (за­вод си­ли­кат­но­го кир­пи­ча, Би­ро­бид­жан), жел.-бе­тон. из­де­лий и др.

Би­ро­бид­жан – один из цен­тров лёг­кой пром-сти Даль­не­го Вос­то­ка: про­мыш­лен­но-тор­го­вая три­ко­таж­ная фир­ма «Вик­то­рия» (чу­лоч­но-но­соч­ные, три­ко­таж­ные из­де­лия), «Диа­мант» (три­ко­таж­ные из­де­лия), «Вос­ток – Хол­динг» (обув­ная про­дук­ция), фаб­ри­ка ва­ля­ной обу­ви «Зи­ма». Ве­ду­щие пред­при­ятия пи­ще­вой от­рас­ли рас­по­ло­же­ны в Би­ро­бид­жа­не: мя­со­ком­би­нат, кон­ди­тер­ская и ма­ка­рон­ная фаб­ри­ки, «Би­ро­бид­жан-мо­ло­ко», «Би­ро­бид­жан-АЛКО», «Тай­га-Вос­ток» и др.

Од­ним из важ­ных фак­то­ров хо­зяйств. раз­ви­тия об­лас­ти яв­ля­ет­ся внеш­не­эко­но­мич. дея­тель­ность (гл. обр. со­труд­ни­че­ст­во с КНР). В то­вар­ной струк­ту­ре экс­пор­та пре­об­ла­да­ют сырь­е­вые то­ва­ры (дре­ве­си­на и др.), в им­пор­те – про­до­воль­ст­вие, ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва. Пред­при­ятия, соз­дан­ные с уча­сти­ем кит. ка­пи­та­ла, за­ни­ма­ют­ся за­го­тов­кой и пе­ре­ра­бот­кой дре­ве­си­ны, строи­тель­ст­вом, с.-х. про­из-вом, тор­гов­лей и др. (в т. ч. за­вод «Даль­не­во­сточ­ные ме­ди­цин­ские сис­те­мы» в Би­ро­бид­жа­не – сис­те­мы для пе­ре­ли­ва­ния кро­ви, кро­ве­за­ме­ни­те­ли и др.).

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость ва­ло­вой про­дук­ции с. х-ва 3,1 млрд. руб. (2005), в т. ч. ок. 75% при­хо­дит­ся на про­дук­цию рас­те­ние­вод­ст­ва. С.-х. ос­во­ен­ность тер­ри­то­рии низ­кая – пло­щадь с.-х. уго­дий 178,7 тыс. га (ок. 5% пло­ща­ди об­лас­ти, в т. ч. паш­ня – св. по­ло­ви­ны). В струк­ту­ре по­сев­ных пло­ща­дей пре­об­ла­да­ют тех­нич. куль­ту­ры (61,8%). Вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые куль­ту­ры (22,4% по­сев­ных пло­ща­дей; в т. ч. яч­мень, пше­ни­цу, овёс, гл. обр. в до­ли­не р. Амур; табл. 2), ово­щи и кар­то­фель (12,4%; на вос­то­ке об­лас­ти, в до­ли­не р. Би­ра), а так­же сою.

Жи­вот­но­вод­ст­во экс­тен­сив­ное, со­че­та­ет па­ст­бищ­ное и стой­ло­вое со­дер­жа­ние ско­та. Осн. на­прав­ле­ния – мя­со-мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во, сви­но­вод­ст­во (табл. 3, 4). Пче­ло­вод­ст­во.

Около 68% с.-х. уго­дий от­но­сит­ся к зем­лям с.-х. ор­га­ни­за­ций, кре­сть­ян­ские (фер­мер­ские) хо­зяй­ст­ва за­ни­ма­ют 23,1%, в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан – 6,3%. В кре­сть­ян­ских хо­зяй­ст­вах про­из­во­дит­ся ок. 61% зер­на; в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния – б. ч. кар­то­фе­ля (88,5%), ско­та и пти­цы на убой, мо­ло­ка (ок. 84%), 66,6% ово­щей; в с.-х. ор­га­ни­за­ци­ях – 34,6% зер­на.

Транс­порт. Дли­на же­лез­ных до­рог 513 км (2005). Тер­ри­то­рию об­лас­ти пе­ре­се­ка­ет Транс­си­бир­ская ма­ги­ст­раль. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 1533 км. По тер­ри­то­рии Е. а. о. про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль фе­де­раль­но­го зна­че­ния «Амур» (Чи­та – Ха­ба­ровск). Про­тя­жён­ность реч­ных пу­тей – 685 км. Реч­ное су­до­ход­ст­во по ре­кам Амур и Тун­гу­ска (реч­ные пор­ты в с. Ле­нин­ское, с. Амур­зет, с. Паш­ко­во и др.). Для ме­ж­ду­нар. гру­зо­вых и пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок на р. Амур дей­ст­ву­ют кон­троль­но-про­пу­ск­ные пунк­ты: «Ниж­не­ле­нин­ское» (Ле­нин­ский р-н), «Амур­зет» (Ок­тябрь­ский р-н), «Паш­ко­во» (Об­лу­чен­ский р-н), где функ­цио­ни­ру­ет реч­ное, па­ром­ное (в зим­нее вре­мя – ав­то­мо­биль­ное) со­об­ще­ние. Аэро­порт в с. Жёл­тый Яр (близ Би­ро­бид­жа­на).

Автор статьи: Д. А. Пу­ляе­ва.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В об­лас­ти функ­цио­ни­ру­ют (2006): 77 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ний (5,7 тыс. вос­пи­тан­ни­ков), 207 об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных уч­ре­ж­де­ний (св. 43 тыс. уч-ся), 9 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го и 5 – сред­не­го проф. об­ра­зо­ва­ния, 4 ву­за (в Би­ро­бид­жа­не), в т. ч. Даль­не­во­сточ­ная гос. со­ци­аль­но-гу­ма­ни­тар­ная ака­де­мия (ос­но­ва­на в 1989 как Би­ро­бид­жан­ский гос. пе­да­го­гич. ин-т, совр. назв. и ста­тус с 2005), фи­лиа­лы Совр. гу­ма­ни­тар­но­го ин-та (Мо­ск­ва), Ха­ба­ров­ской гос. ака­де­мии эко­но­ми­ки и пра­ва, Даль­не­во­сточ­но­го гос. аг­рар­но­го ин-та. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Ин-т ком­плекс­но­го ана­ли­за ре­гио­наль­ных про­блем ДВО РАН (1990), Евр. фи­ли­ал Ин-та нац. про­блем об­ра­зо­ва­ния Мин-ва об­ра­зо­ва­ния и нау­ки РФ. Круп­ней­шая б-ка – Би­ро­бид­жан­ская об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­уч. б-ка им. Шо­лом-Алей­хе­ма (1941). Во­ло­ча­ев­ский ме­мо­ри­аль­ный му­зей-па­мят­ник (1928, ст. Во­ло­ча­ев­ка Сми­до­вич­ско­го р-на), Обл. краеведч. му­зей (1944; зда­ние 1945), Му­зей совр. ис­кус­ст­ва (ос­но­ван в 1989 как фи­ли­ал Даль­не­во­сточ­но­го ху­дож. му­зея, с 1996 са­мо­сто­ят. ор­га­ни­за­ция), Му­зей иу­даи­ки (2005).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Ин­фор­мац. сис­те­ма Е. а. о. учи­ты­ва­ет спе­ци­фи­ку на­се­ле­ния ре­гио­на. С 1930 из­да­ют­ся ста­рей­шие об­ще­ст­вен­но-по­ли­тич. га­зе­ты: «Би­ро­бид­жа­нер Штерн» (бо­лее 60 лет на иди­ше, а с 1990 на рус. яз. и иди­ше ; ти­раж ок. 10 тыс. экз.) и «Би­ро­бид­жан­ская звез­да» (на рус. яз., 9 тыс. экз.). Все дру­гие об­ще­ст­вен­но-по­ли­тич. и ин­фор­мац. из­да­ния из­да­ют­ся с 1990-х гг.: «Ди Вох» (в пе­ре­во­де с иди­ша «Не­де­ля», пер­вое ча­ст­ное еже­не­дель­ное ин­фор­мац. из­да­ние, 8–12 тыс. экз.), «Га­зе­та на дом» (10 тыс. экз.), «Би­ро­би­джан­ская не­де­ля» (еже­не­дель­ник, 4 тыс. экз.), офиц. ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный еже­не­дель­ный пе­чат­ный ор­ган му­ни­ци­паль­но­го об­ра­зо­ва­ния «Го­род Би­ро­бид­жан», «Му­ни­ци­паль­ная ин­фор­ма­ци­он­ная га­зе­та» («МИГ», 4 тыс. экз.).

Ве­ща­ние об­ла­ст­но­го ра­дио ве­дёт­ся с 1935. Ны­не оно осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Гос. ра­дио­ве­ща­тель­ной и те­ле­ви­зи­он­ной ком­па­ни­ей ЕАО «Би­ра» и Ра­дио «Рет­ро-FM Би­ро­бид­жан».

Ре­ше­ние об от­кры­тии в об­ла­ст­ном цен­тре Е. а. о. сту­дии те­ле­ви­де­ния бы­ло при­ня­то в 1989. Ре­гу­ляр­ное те­ле­ве­ща­ние на­ча­лось в 1990, а еже­днев­ное – с 1992.

Ре­гио­наль­ная гос. те­ле­ра­дио­ве­ща­тель­ная ком­па­ния Е. а. о. «Бира» с 2005 яв­ля­ет­ся фи­лиа­лом ВГТРК, вклю­ча­ет 2 мощ­ные стан­ции и 20 ретранс­ля­то­ров. В 1990-е гг. соз­да­на сеть ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния, спо­соб­ная осу­ще­ст­в­лять транс­ля­цию 23 ТВ-про­грамм. В 2004 ус­та­нов­ле­на пе­ре­даю­щая стан­ция спут­ни­ко­вой свя­зи «Ямал-37». В 2004–05 осу­ще­ст­в­лён пе­ре­ход на при­ём всех про­грамм в циф­ро­вом фор­ма­те.

В 1991 при ад­ми­ни­ст­ра­ции г. Би­ро­би­д­жан соз­да­но ма­лое пред­при­ятие «Те­ле­ком­па­ния "Бес­тви­део"», ко­то­рое в 1994 ре­ор­га­ни­зо­ва­но в му­ни­ци­паль­ное уни­тар­ное пред­при­ятие «Сту­дия ве­ща­ния "Бест­ви­део"». Функ­цио­ни­ру­ют элек­трон­ные СМИ и сеть ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния. Ве­ду­щие СМИ (2006): 6 пе­чат­ных ор­га­нов, 2 сту­дии ра­дио­ве­ща­ния, 3 те­ле­ком­па­нии; су­ще­ст­ву­ют как за счёт гос., так и об­ла­ст­но­го, рай­он­ных и г. Би­ро­бид­жан бюд­же­тов, а так­же на ча­ст­ные сред­ст­ва.

Здра­во­охра­не­ние. В Е. а. о. на 10 тыс. жит. при­хо­дит­ся 36,1 вра­ча, лиц ср. мед. пер­со­на­ла – 114,7, 147 боль­нич­ных ко­ек (2005); на­счи­ты­ва­ет­ся 3 боль­ни­цы, во­ен. гос­пи­таль и Центр но­вых мед. тех­но­ло­гий (Би­ро­бид­жан). За­бо­ле­вае­мость на 100 тыс. нас. ту­бер­ку­лё­зом со­ста­ви­ла 154,1, ди­зен­те­ри­ей – 68,4, др. ки­шеч­ной ин­фек­ци­ей – 372,8 слу­чая (2005). Ку­рорт Куль­дур.

Автор статьи: В. С. Не­ча­ев.

Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во и ар­хи­тек­ту­ра. В 1930–40-х гг. воз­во­ди­лись зда­ния пре­им. в сти­ле сов. не­оклас­си­циз­ма: во­кзал в Об­лу­чье (1930-е гг.); в Би­ро­бид­жа­не – во­кзал (1935; ре­кон­ст­рук­ция нач. 2000-х гг.), об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­уч. б-ка им. Шо­лом-Алей­хе­ма (1944, арх. В. Г. Гельф­рейх), зда­ние Фи­лар­мо­нии (1980-е гг.; ре­кон­ст­рук­ция 2006). В кон. 1990-х – 2000-е гг. в сто­ли­це Е. а. о. ак­тив­но ве­дёт­ся но­вое строи­тель­ст­во (де­рев. Ни­коль­ская ц., Бла­го­ве­щен­ский со­бор, си­на­го­га и центр евр. об­щи­ны «Фрейд»), осу­ще­ст­в­ля­ют­ся про­грам­мы по ре­кон­ст­рук­ции гл. пло­ща­дей (ан­самб­ли с гор. скульп­ту­рой). Сре­ди совр. ху­дож­ни­ков – В. А. Миз­галь­ский, Г. С. Штань­ко, Д. Г. Алек­сей­цев.

Му­зы­ка. Те­атр. В Би­ро­бид­жа­не функ­цио­ни­ру­ют: Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния; ку­коль­ный те­атр «Ку­дес­ник» (1990). В 1970-х гг. ра­бо­тал Ка­мер­ный евр. муз. те­атр. С 1989 про­во­дит­ся (1 раз в 2 го­да) Фес­ти­валь евр. пес­ни и му­зы­ки (с 1999 Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь евр. куль­ту­ры).

Дополнительная литература:

Ку­рен­цо­ва Г. Э. Очерк рас­ти­тель­но­сти Ев­рей­ской ав­то­ном­ной об­лас­ти. Вла­ди­во­сток, 1967;

Во­про­сы гео­гра­фии При­аму­рья. Ев­рей­ская ав­то­ном­ная об­ласть. Ха­ба­ровск, 1968;

Ка­бу­зан В. М. Как за­се­лял­ся Даль­ний Вос­ток (вто­рая по­ло­ви­на XVII – на­ча­ло XX вв.). 2-е изд. Ха­ба­ровск, 1976;

Алек­се­ев А. И. Ос­вое­ние рус­ски­ми людь­ми Даль­не­го Вос­то­ка и Рус­ской Аме­ри­ки. М., 1982;

Ев­рей­ская ав­то­ном­ная об­ласть / Под ред. Ф. Н. Рян­ско­го. Би­ро­бид­жан, 1992;

Вай­сер­ман Д. И. Как это бы­ло. Би­ро­бид­жан, 1993;

Гу­ре­вич В. С. Все о Ев­рей­ской ав­то­ном­ной об­лас­ти: Спра­воч­но-­эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сбор­ник. Ха­ба­ровск, 1997.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

До­бы­ча бу­ро­го уг­ля. Архив БРЭ;

Из­ве­ст­ко­вый за­вод в по­сёл­ке го­род­ско­го ти­па Лон­до­ко. Архив БРЭ;

От­ро­ги Бу­ре­ин­ско­го хреб­та. Архив БРЭ;

Про­дук­ция ком­бай­но­во­го за­во­да «Даль­сель­маш» в Би­ро­бид­жа­не. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)