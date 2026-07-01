ЕВРЕИНОВЫ

ЕВРЕИНОВЫ - российские дворянские роды.

1) Наи­бо­лее из­вес­тен род, ве­ду­щий про­ис­хо­ж­де­ние от брать­ев иу­дей­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния Мат­вея Гри­горь­е­ви­ча (не позд­нее 1648 года - не позд­нее 1724 года) и Фё­до­ра Гри­горь­е­ви­ча (? - не ра­нее 1695 года), ко­то­рые бы­ли взя­ты в плен в Мсти­слав­ле в 1655 году в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, а за­тем в Мо­ск­ве от­да­ны куп­цу гос­ти­ной сот­ни К.П. Во­ло­са­то­ву (Жда­но­ву). Они бы­ли кре­ще­ны в пра­во­сла­вие, в 1668 году по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча по­лу­чи­ли сво­бо­ду (позд­нее бы­ла со­чи­не­на ле­ген­да о польском про­ис­хо­ж­де­нии и шля­хет­ском дос­то­ин­ст­ве их ми­фи­че­ско­го де­да - П.Ф. Ев­реи­но­ва). В 1671 году бра­тья бы­ли за­пи­са­ны в московскую Ме­щан­скую сло­бо­ду, ве­ли са­мо­сто­ятельную тор­гов­лю в овощ­ном ря­ду. М.Г. Ев­реи­нов стал ме­щан­ским ста­рос­той, в 1678 году за­чис­лен в гос­ти­ную сот­ню, член Со­ве­та о ку­пе­че­ст­ве и Ко­мис­сии для уст­рой­ст­ва Ком­мерц-­кол­ле­гии (1713), в 1713-1717 годах в чис­ле шес­ти бо­га­тей­ших московских куп­цов пла­тил са­мые вы­со­кие на­ло­ги, в 1721 году во­шёл в уч­ре­ж­дён­ную в 1717 году П.П. Ша­фи­ро­вым и П.А. Тол­стым ком­па­нию Московской шёл­ко­вой ма­ну­фак­ту­ры. От М.Г. и Ф.Г. Ев­реи­но­вых про­ис­хо­дят две вет­ви ро­да.

К 1-й вет­ви при­над­ле­жа­ли сы­но­вья М.Г. Ев­реи­но­ва: Ва­си­лий Мат­ве­евич (1698 год - около 1747 года), в 1737 году ос­но­вал по­лот­ня­ную фаб­ри­ку; Ан­д­рей Мат­ве­е­вич (1699-1755), ко­то­рый стал соб­ст­вен­ни­ком час­ти Московской шёл­ко­вой ма­ну­фак­ту­ры вме­сте с млад­шим бра­том Ива­ном Мат­вее­ви­чем (1704 год - по­сле 1759 года), дво­ря­ни­ном с 1744 года; Яков Мат­вее­вич [23.10(03.11).1700-27.10(07.11).1772], действительный статский советник (1760), в 1716 году от­прав­лен ца­рём Пет­ром I в Ис­па­нию, Фран­цию и Ни­дер­лан­ды для изу­че­ния язы­ков и ком­мер­ции, российский ге­не­раль­ный кон­сул в Ис­па­нии (1723-1725). Со­вет­ник Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии (с 1742 года), агент в Ни­дер­лан­дах для ор­га­ни­за­ции тор­го­вых свя­зей (с 1744 года), ви­це-пре­зи­дент (1745-1753), пре­зи­дент (1753-1765) Ком­мерц-кол­ле­гии. Ав­тор ус­та­ва и ру­ко­во­ди­тель Ком­мерческого бан­ка. К 1763 году вла­дел 2 тысячами душ кре­сть­ян, пер­вым из Евреиновых по­лу­чил дво­рян­ст­во. Сын В.М. Ев­реи­но­ва - Ми­ха­ил Ва­силь­е­вич (1733 год - по­сле 1772 года), дво­ря­нин с 1759 года, про­дол­жил пред­при­ни­ма­тель­скую дея­тель­ность, дер­жал от­куп на вы­воз за ру­беж льня­но­го се­ме­ни. По ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II от 10 (21) января 1763 года по­лу­чил бес­про­цент­ную ссу­ду в 50 тысяч рублей для спа­се­ния «тор­го­во­го до­ма Ев­рей­но­ва». Вну­ки Я.М. Ев­реи­но­ва: Па­вел Ми­хай­ло­вич [18(29).12.1764-18(30).12.1845], статский советник (1825), ка­мер­гер (1825), по­мощ­ник ди­рек­то­ра Московской ору­жей­ной па­ла­ты (1831-1845), ав­тор «Крат­ко­го опи­са­ния Мо­с­ков­ской ору­жей­ной па­ла­ты» (1834); Ми­ха­ил Ми­хай­ло­вич [09(20).09.1788-23.12.1878(04.01.1879)], кол­лежский советник (1813). В Отечественную вой­ну 1812 года всту­пил в Московское опол­че­ние по­ру­чи­ком (уча­ст­во­вал в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии в бо­ях под Та­ру­ти­ном, Вязь­мой, Крас­ным). В 1814-1818 годах слу­жил в шта­бе глав­но­ко­мандующего в Мо­ск­ве (с 1816 года московского военного генерал-гу­бер­на­то­ра), со­сто­ял при Экс­пе­ди­ции крем­лёв­ских строе­ний по осо­бым по­ру­че­ни­ям московского во­енного генерал-гу­бер­на­то­ра (1818-1830), по­мощ­ник ди­рек­то­ра Сбе­ре­гательной кас­сы при Московской со­хран­ной каз­не (с 1858 года). До­бил­ся при­зна­ния ро­да Евреиновых в древ­нем дво­рян­ст­ве, вла­дел зна­чительным ар­хи­вом ис­то­рических до­ку­мен­тов, пе­ре­дан­ным по его за­ве­ща­нию в Московский ар­хив Министерства юс­ти­ции.

Ко 2-й вет­ви ро­да при­над­ле­жал сын Ф.Г. Ев­реи­но­ва - Аб­рам Фё­до­ро­вич (1691, по другим дан­ным, 1695-1763), московский ку­пец 1-й гиль­дии. Его сы­но­вья - московские куп­цы 1-й гиль­дии Иван Аб­ра­мо­вич (1721-1793), Яков Аб­ра­мо­вич (1723-1775), Ни­ко­лай Аб­ра­мо­вич (1733-1779), Ми­ха­ил Аб­ра­мо­вич (1735 год - не ра­нее 1767 года) и Ва­си­лий Аб­ра­мо­вич (1735 год - не ра­нее 1795 года). От 4 сы­но­вей М.А. Ев­реи­но­ва про­ис­хо­дят 4 ли­нии 2-й вет­ви ро­да. Из пер­вой ли­нии наи­бо­лее из­вест­ны его вну­ки: Ми­ха­ил Гри­горь­е­вич [10(22).08.1805-23.10(04.11).1871], генерал-лейтенант (1865), ди­рек­тор Пе­тер­гоф­ско­го двор­цо­во­го прав­ле­ния; Алек­сандр Гри­горь­е­вич [04(16).08.1809-08(20).10.1885], действительный тайный советник (1881), обер-про­ку­рор 4-го департамента Се­на­та (1854-1855), се­на­тор (с 1864 года), пер­во­при­сут­ст­вую­щий в Департаменте ге­роль­дии Се­на­та (1879-1881). Сы­но­вья по­след­не­го: Гри­го­рий Алек­сан­д­ро­вич [10(22).03.1839-1914], действительный тайный советник (1910), про­ку­рор Одес­ской су­деб­ной па­ла­ты, обер-про­ку­рор 1-го депар­тамента Се­на­та, то­ва­рищ министр пу­тей со­об­ще­ния (1889-1892), се­на­тор (с 1892 года). Член со­ве­та Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества, один из уч­ре­ди­те­лей и председатель Сла­вян­ского бла­го­тво­ри­тель­но­го об­ще­ст­ва в Одес­се, председатель Санкт-Пе­тербургского юри­дического общества (1904-1906), пуб­ли­цист. Ав­тор книг «Вос­точ­ный во­прос и ус­ло­вия ми­ра с Тур­ци­ей» (1878), «За­мет­ки о ме­ст­ной ре­фор­ме» (1888), «Про­шлое и на­стоя­щее зна­че­ние рус­ско­го дво­рян­ст­ва» (1898), «Кре­сть­ян­ский во­прос в его со­вре­мен­ной по­ста­нов­ке» (1903), «Са­мо­быт­ность или от­ста­лость?» (1905), «Ре­фор­ма выс­ших го­су­дар­ст­вен­ных уч­ре­ж­де­ний Рос­сии и на­род­ное пред­ста­ви­тель­ст­во» (1905), «Ав­то­но­мия Цар­ст­ва Поль­ско­го» (1906), «На­цио­наль­ные во­про­сы на ино­род­че­ских ок­раи­нах Рос­сии» (1908), «Фин­лянд­ский во­прос по­сле ма­ни­фе­ста 14 мар­та 1910» (1910), «Пре­де­лы здра­во­го рус­ско­го на­цио­на­лиз­ма» (1912), «Рос­сий­ские нем­цы» (1915); Алек­сандр Алек­сан­д­ро­вич [24.01(05.02).1843-27.07(09.08).1905], генерал-лейтенант (1898), командир лейб-гвардии 4-го стрел­ко­во­го Императорской фа­ми­лии ба­таль­о­на (1887-1893), командир лейб-гвардии Из­май­лов­ско­го пол­ка (1893-1898), начальник гвардейской стрелковой бри­га­ды (с 1898 года), командир 18-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (1904-1905); Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич [27.10 (08.11).1844-10(23).01.1912], тайный советник, то­ва­рищ председатель Ки­ев­ско­го ок­руж­но­го су­да (1880-1896), председатель Сим­бир­ско­го ок­руж­но­го су­да (1896-1902) и Ка­зан­ской су­деб­ной па­ла­ты (1902-1908), се­на­тор (с 1908 года). Сын А.А. Ев­реи­но­ва - Алек­сандр Алек­сан­д­ро­вич [07(19).01.1873-27.05.1928], действительный статский советник (1916), ка­мер­гер (1916), ко­вен­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1903-1907), вице-гу­бер­на­тор Эст­лянд­ской губернии (1910-1914), гу­бер­на­тор (до 1916 года - и. д.) Пен­зен­ской губернии (1914-1917); в эмиг­ра­ции во Фран­ции.

Ро­до­на­чаль­ник 2-й ли­нии 2-й вет­ви ро­да - Иван Ми­хай­ло­вич [24.02(07.03).1781-28.04(10.05).1838], действительный статский советник (1831), ди­рек­тор Тех­но­ло­гического института в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1830-1838) и Государственной ко­мис­сии по­га­ше­ния дол­гов (1838), над­зи­ра­тель (1814-1815), стар­ши­на (с 1818 года) Английского со­б­ра­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге, вид­ный дея­тель русского ма­сон­ст­ва. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Ми­ха­ил Ива­но­вич [24.01(05.02).1804-12(24).06.1866], действительный статский советник (1856), член со­ве­та при глав­но­на­чаль­ст­вую­щем над Поч­то­вым департаментом (с 1860 года); Яков Ива­но­вич [27.12.1821(08.01.1822)-26.01(08.02).1905], статский советник (1881), сен­нен­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва в Мо­ги­лёв­ской губернии (1867-1888); Ни­ко­лай Ива­но­вич [25.03(06.04).1816-03(15).09.1897], действительный статский советник (1880), стар­ший смот­ри­тель учи­лищ Псков­ской (1833-1844) и Ви­теб­ской (1847-1849) гу­бер­ний. Из сы­но­вей по­след­не­го наи­бо­лее из­вест­ны: Сер­гей Ни­ко­лае­вич [14(26).09.1849-1917], генерал-лейтенант (1906), штал­мей­стер (1906). В русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов слу­жил ор­ди­нар­цем глав­но­ко­мандующего российскими вой­ска­ми великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Стар­ше­го, его адъ­ю­тант по долж­но­сти командира Гвардейского кор­пу­са и войск Санкт-Пе­терб. ВО, с 1891 года со­сто­ял при генерал-фельд­цейх­мей­сте­ре великого князя Ми­хаи­ле Ни­ко­лае­ви­че, управ­ляю­щий дво­ром великого князя Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча (1903-1917); Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [01(13).03.1853-1932], действительный статский советник (1896), ка­мер­гер (1899), чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний Министерства фи­нан­сов, не­вель­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1887-1899), член Государственной ду­мы 3-го и 4-го со­зы­вов от Ви­теб­ской губернии; по­сле 1917 года в эмиг­ра­ции в Бель­гии. Их двою­род­ные бра­тья: Алек­сей Вла­ди­ми­ро­вич [17(29).05.1852-15(28).12.1903], статский советник (1894), ос­но­ва­тель (1887) и вла­де­лец Лю­би­мов­ско­го са­хар­но­го за­во­да в Кур­ской губернии (в 1903 году за­вод пе­ре­шёл в управ­ле­ние к брать­ям его же­ны - Са­баш­ни­ко­вым); Сер­гей Вла­ди­ми­ро­вич [14(26).07.1858-08(21).09.1914], генерал-майор Сви­ты Е.И.В. (1912), командир лейб-гвардии Ата­ман­ско­го пол­ка (1907-1914), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов, по­гиб в бою; Вла­ди­мир Алек­сее­вич [07(19).08.1887-03.12.1967], учёный-аг­ро­ном, по­мо­лог, пе­да­гог, суд­жан­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1914-1917). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ко­мис­сар Временного пра­ви­тель­ст­ва, член Государственного со­ве­ща­ния в Мо­ск­ве в августе 1917 года. С 1920 года в эмиг­ра­ции, пре­по­да­вал в Русской гим­на­зии в Бел­гра­де (1920-1922), за­тем начальник организации «Рус­ский ска­ут» в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, профессор Русского коо­пе­ра­тив­но­го института в Пра­ге (1923-1928). В 1926 году из­дал учеб­ное по­со­бие по пло­до­вод­ст­ву, яго­до­вод­ст­ву и ого­род­ни­че­ст­ву. С 1928 года - во Фран­ции, ди­рек­тор име­ния «Со­ма­шез», где соз­дал об­раз­цо­вое хо­зяй­ст­во, заведующий ка­фед­рой в Выс­шей национальной аг­ро­но­мической шко­ле в Ту­лу­зе (с 1946 года), почетный профессор там же. В 1965 году Французской сельскохозяйственной ака­де­ми­ей на­гра­ж­дён имен­ной ме­да­лью и пре­ми­ей «Кса­вье Бер­нар»; Бо­рис Алек­сее­вич [21.11(03.12).1888-29.10.1933], ис­то­рик, по­эт, про­за­ик, ме­муа­рист, пе­да­гог, жур­на­лист; кор­нет лейб-гвардии Ки­ра­сир­ско­го пол­ка. В 1917 году су­д­жан­ский уезд­ный ко­мис­сар Времен­ного пра­ви­тель­ст­ва, в июне 1918 года - феврале 1919 года слу­жа­щий Министерства ис­по­ве­да­ний Ук­ра­ин­ской дер­жа­вы. С 1919 года в Доб­ро­воль­ческой ар­мии, в 1920 году по­сле тя­жё­ло­го ра­не­ния был эва­куи­ро­ван в Гре­цию, за­тем в Поль­шу. Уча­ст­ник «Та­вер­ны по­этов» в Вар­ша­ве, с 1923 года - в Пра­ге, член сек­ции ис­то­рии и фи­ло­со­фии Сою­за русских академических ор­га­ни­за­ций за гра­ни­цей, один из ос­но­ва­те­лей Русского исторического общества в Пра­ге (1925), председатель Праж­ской груп­пы Пар­тии народной сво­бо­ды, член ру­ко­во­дя­ще­го комитета организации «Опи­ус» в Пра­ге (с 1927 года). При­ват-­до­цент (1928) русского факультета Кар­ло­ва унивреситета, член Славянского института в Пра­ге (1929), ос­но­ва­тель Русского музейного общества в Пра­ге (1932).

Ро­до­на­чаль­ник 4-й ли­нии 2-й вет­ви ро­да - Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич (1787 год - не ра­нее 1843 года), статский советник, уча­ст­ник русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов и Отечественной вой­ны 1812 года, ра­нен в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии; то­ва­рищ председатель Московской па­ла­ты гражданского су­да (1819-1843). Его вну­ки: Сер­гей Дмит­рие­вич [10(22).09.1869-1930], статский советник (1915), ка­мер-­юн­кер (1914), с 1893 года слу­жил в Департаменте гражданских и ду­хов­ных дел Государственной кан­це­ля­рии, в 1897-1904 годах - при кан­це­ля­рии вар­шав­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра, юрь­ев­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1908-1914), ви­це-гу­бер­на­тор Бес­са­раб­ской губерении (1914-1915), и. д. гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской губернии (1915), гу­бер­на­тор (до 1916 года и. д.) Яро­слав­ской губернии (1915-1916); Вла­ди­мир Дмит­рие­вич [04(16).12.1872-22.06.1927], действительный статский советник (1911), в долж­но­сти егер­мей­сте­ра (1913), управ­ляю­щий де­ла­ми Комитета по­пе­чи­тель­ст­ва о тру­до­вой по­мо­щи (1913), то­ва­рищ председатель Общества борь­бы с жи­лищ­ной ну­ж­дой и Общества по­мо­щи руч­но­му тру­ду, осо­бо­упол­но­мо­чен­ный Российского общества Крас­но­го Кре­ста (1914-1917), в эмиг­ра­ции про­дол­жал за­ни­мать­ся его де­ла­ми.

Пра­внук А.Ф. Ев­реи­но­ва - Вя­че­слав Дмит­рие­вич [04(16).10.1809-09(21).12.1868], генерал-майор (1860), профессор гражданской ар­хи­тек­ту­ры (1842). Пре­по­да­вал курс чер­че­ния в Институте Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния, с 1832 года - в Училище гражданских ин­же­не­ров, в 1836-1838 годах - ме­ха­ни­ку во 2-м ка­дет­ском кор­пу­се, профессор ме­ха­ни­ки в Артиллерийском училище, в 1840-1847 годах пре­по­да­вал гражданскую ар­хи­тек­ту­ру в Гор­ном институте, в 1842-1843 годах - на ре­аль­ном от­де­ле­нии юри­дического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1847-1860 годах начальник 1-го от­де­ле­ния 4-го ок­ру­га пу­тей со­об­ще­ния, ви­це-­ди­рек­тор Департамента рас­смот­ре­ния про­ек­тов и смет Главного управ­ле­ния пу­тей со­об­ще­ния и пуб­лич­ных зда­ний, в 1865-1869 годах начальник Департамента су­хо­пут­ных со­об­ще­ний Министерства пу­тей со­об­ще­ния. Его де­ти и вну­ки на ру­бе­же XIX-XX веков ор­га­ни­зо­ва­ли и со­дер­жа­ли (до конца 1930-х годов) русский са­на­то­рий в Мен­то­не (Фран­ция).

Пред­ста­ви­те­ли ро­да Евреиновых (ка­ж­дая се­мья в от­дель­но­сти) бы­ли за­пи­са­ны во 2, 3, 4 и 6-ю час­ти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ви­теб­ской, Ка­луж­ской, Ко­ст­ром­ской, Кур­ской, Московской, Нов­го­род­ской, Орен­бург­ской, Ор­лов­ской, Псков­ской, Ря­зан­ской, Санкт-Пе­тербургской, Там­бов­ской, Твер­ской, Харь­ков­ской и Яро­слав­ской гу­бер­ний.

2) Род, про­ис­хо­дя­щий от Пет­ра Ге­ра­си­мо­ви­ча (около 1712 года -?), бри­га­ди­ра (1762), ла­кея при императорском двор­це (1739), ка­мер-ла­кея (1750), по­лу­чив­ше­го в 1754 году от великого князя Пет­ра Фё­до­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пет­ра III) чин ка­мер­ди­не­ра гер­цог­ст­ва Гол­штин­ско­го, а в 1762 году - по­томственное дво­рян­ст­во и чин бри­га­ди­ра с на­зна­че­ни­ем гар­де­роб­мей­сте­ром.

3) Род, про­ис­хо­дя­щий от по­ме­щи­ка Клин­ско­го уезда Московской губернии А.В. Ев­реи­но­ва. Его внук - Ни­ко­лай Ва­силь­е­вич [06(18).12.1844 - по­сле 1904 года], тайный советник, ин­же­нер пу­тей со­об­ще­ния, член Комитета уп­рав­ле­ния ка­зён­ных же­лез­ных до­рог. Его сы­но­вья: Н.Н. Ев­реи­нов; Вла­ди­мир Ни­ко­лае­вич [10(22).11.1880-04.03.1962], профессор Института ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния и Ле­нинградского института ин­же­не­ров вод­но­го транс­пор­та. Их двою­род­ный брат - Ми­ха­ил Гри­горь­е­вич [25.10(06.11).1883-28.08.1969], академик ВАСХНИЛ (1948), окон­чил Выс­шее тех­ническое училище в Кар­лс­руэ (Гер­ма­ния). Со­труд­ник АО «Элек­тро­си­ла» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Пет­ро­гра­де) (1910-1919), уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке ГОЭЛРО пла­на, член прав­ле­ния Элек­тро­тех­нического тре­ста Центрального района (1922), Элек­тро­сель­строя (1924-1926), ра­бо­тал во Все­со­юз­ном элек­тро­тех­ническом институте (1926-1930) и Все­со­юз­ном НИИ элек­три­фи­ка­ции сельского хозяйства (1930-1936 годы и с 1944 года). Од­но­вре­мен­но в 1919-1930 годах пре­по­да­вал в Московской сельскохозяйственной ака­де­мии имени К.А. Ти­ми­ря­зе­ва и Институте народного хо­зяй­ст­ва имени Г.В. Пле­ха­но­ва. Профессор (1930-1957), заведующий ка­фед­рой элек­три­фи­ка­ции сельского хозяйства (1930-1951) Московского института ме­ха­ни­за­ции и элек­три­фи­ка­ции сельского хозяйства. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков зем­ле­дельческой ме­ха­ни­ки и при­ме­не­ния элек­тро­энер­гии в сельском хозяйстве, ав­тор тру­дов «При­ме­не­ние элек­три­че­ст­ва в сель­ском хо­зяй­ст­ве» (1938), «Элек­три­фи­ка­ция сель­ско­го хо­зяй­ст­ва» (1933, в со­ав­тор­ст­ве) и др.

4) Род Московской губернии, к ко­то­ро­му при­над­ле­жал Ни­ко­лай Да­ни­ло­вич [27.05 (08.06).1830-01(14).05.1904], генерал-лейтенант (1881), генерал-майор Сви­ты Е.И.В. (1872), командир лейб-гвардии 2-й артилле­рийской бри­га­ды (1874-1876). В рус­ско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов ко­ман­до­вал ар­тил­ле­ри­ей 10-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (в 1877 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), по­сле её оконча­ния - ар­тил­ле­ри­ей 2-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (1881-1887). Его сын - Алек­сандр Ни­ко­лае­вич [31.12.1877(12.01.1878), по другим дан­ным, 08(20).03.1877-20.08.1959], сек­ре­тарь российского по­соль­ст­ва в Стам­бу­ле (1900-1906) и Ри­ме (1906-1909). В 1905 году в Стам­бу­ле при­нял ка­то­ли­че­ст­во, вы­шел в от­став­ку (1909), в 1913 году в Греческом кол­ле­гиу­ме в Ри­ме ру­ко­по­ло­жен в ка­толические свя­щен­ни­ки ла­тин­ско­го об­ря­да, слу­жил в Государственном сек­ре­та­риа­те Ва­ти­ка­на и в сек­ре­та­риа­те Кон­гре­га­ции чрез­вы­чай­ных цер­ков­ных дел (1916-1921). С 1921 года слу­жил в Па­ри­же, ос­но­вал русский католический при­ход Святой Трои­цы. В 1924 году по ве­ле­нию Ва­ти­ка­на при­нял ви­зантийский об­ряд, с 1928 года про­то­но­та­рий (ар­хи­ман­д­рит), ти­ту­ляр­ный епи­скоп Пио­ний­ский (1936), гла­ва русских гре­кока­то­ли­ков - ру­ко­по­ла­гаю­щий епи­скоп для рус­ских (1936-1958). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны воз­глав­лял ин­фор­мационное бю­ро Государственного сек­ре­та­риа­та Ва­ти­ка­на по ока­за­нию по­мо­щи во­ен­но­плен­ным. С 1947 года ар­хи­епископ при кол­лед­же Рус­си­кум при Пап­ском Восточном институте, воз­глав­лял От­дел иностранной прес­сы при Государственном сек­ре­та­риа­те Ва­ти­ка­на (1947-1959).

25 дво­рян­ских ро­дов Евреиновых различного про­ис­хо­ж­де­ния бы­ли за­пи­са­ны в 1, 2 и 3-ю час­ти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Вла­ди­мир­ской, Во­ро­неж­ской, Кур­ской, Мо­ги­лёв­ской, Московской, Ор­лов­ской, Пен­зен­ской, Псков­ской, Санкт-Пе­тербургской, Туль­ской, Хер­сон­ской, Чер­ни­гов­ской и Яро­слав­ской гу­бер­ний. Ещё 3 ро­да Евреиновых при­зна­ны в дво­рян­ском дос­то­ин­ст­ве по гражданским чи­нам Се­на­том в 1813, 1855 и 1895 годах.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Архив БРЭ;

Архив БРЭ;

Архив БРЭ;

Архив БРЭ;

Архив БРЭ;

Я.М. Ев­реи­нов. Порт­рет ра­бо­ты не­из­ве­ст­но­го ху­дож­ни­ка. 1723. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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