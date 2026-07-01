ЕВРЕИНОВЫ
ЕВРЕИНОВЫ - российские дворянские роды.
1) Наиболее известен род, ведущий происхождение от братьев иудейского вероисповедания Матвея Григорьевича (не позднее 1648 года - не позднее 1724 года) и Фёдора Григорьевича (? - не ранее 1695 года), которые были взяты в плен в Мстиславле в 1655 году в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов, а затем в Москве отданы купцу гостиной сотни К.П. Волосатову (Жданову). Они были крещены в православие, в 1668 году по указу царя Алексея Михайловича получили свободу (позднее была сочинена легенда о польском происхождении и шляхетском достоинстве их мифического деда - П.Ф. Евреинова). В 1671 году братья были записаны в московскую Мещанскую слободу, вели самостоятельную торговлю в овощном ряду. М.Г. Евреинов стал мещанским старостой, в 1678 году зачислен в гостиную сотню, член Совета о купечестве и Комиссии для устройства Коммерц-коллегии (1713), в 1713-1717 годах в числе шести богатейших московских купцов платил самые высокие налоги, в 1721 году вошёл в учреждённую в 1717 году П.П. Шафировым и П.А. Толстым компанию Московской шёлковой мануфактуры. От М.Г. и Ф.Г. Евреиновых происходят две ветви рода.
К 1-й ветви принадлежали сыновья М.Г. Евреинова: Василий Матвеевич (1698 год - около 1747 года), в 1737 году основал полотняную фабрику; Андрей Матвеевич (1699-1755), который стал собственником части Московской шёлковой мануфактуры вместе с младшим братом Иваном Матвеевичем (1704 год - после 1759 года), дворянином с 1744 года; Яков Матвеевич [23.10(03.11).1700-27.10(07.11).1772], действительный статский советник (1760), в 1716 году отправлен царём Петром I в Испанию, Францию и Нидерланды для изучения языков и коммерции, российский генеральный консул в Испании (1723-1725). Советник Мануфактур-коллегии (с 1742 года), агент в Нидерландах для организации торговых связей (с 1744 года), вице-президент (1745-1753), президент (1753-1765) Коммерц-коллегии. Автор устава и руководитель Коммерческого банка. К 1763 году владел 2 тысячами душ крестьян, первым из Евреиновых получил дворянство. Сын В.М. Евреинова - Михаил Васильевич (1733 год - после 1772 года), дворянин с 1759 года, продолжил предпринимательскую деятельность, держал откуп на вывоз за рубеж льняного семени. По указу императрицы Екатерины II от 10 (21) января 1763 года получил беспроцентную ссуду в 50 тысяч рублей для спасения «торгового дома Еврейнова». Внуки Я.М. Евреинова: Павел Михайлович [18(29).12.1764-18(30).12.1845], статский советник (1825), камергер (1825), помощник директора Московской оружейной палаты (1831-1845), автор «Краткого описания Московской оружейной палаты» (1834); Михаил Михайлович [09(20).09.1788-23.12.1878(04.01.1879)], коллежский советник (1813). В Отечественную войну 1812 года вступил в Московское ополчение поручиком (участвовал в Бородинском сражении в боях под Тарутином, Вязьмой, Красным). В 1814-1818 годах служил в штабе главнокомандующего в Москве (с 1816 года московского военного генерал-губернатора), состоял при Экспедиции кремлёвских строений по особым поручениям московского военного генерал-губернатора (1818-1830), помощник директора Сберегательной кассы при Московской сохранной казне (с 1858 года). Добился признания рода Евреиновых в древнем дворянстве, владел значительным архивом исторических документов, переданным по его завещанию в Московский архив Министерства юстиции.
Ко 2-й ветви рода принадлежал сын Ф.Г. Евреинова - Абрам Фёдорович (1691, по другим данным, 1695-1763), московский купец 1-й гильдии. Его сыновья - московские купцы 1-й гильдии Иван Абрамович (1721-1793), Яков Абрамович (1723-1775), Николай Абрамович (1733-1779), Михаил Абрамович (1735 год - не ранее 1767 года) и Василий Абрамович (1735 год - не ранее 1795 года). От 4 сыновей М.А. Евреинова происходят 4 линии 2-й ветви рода. Из первой линии наиболее известны его внуки: Михаил Григорьевич [10(22).08.1805-23.10(04.11).1871], генерал-лейтенант (1865), директор Петергофского дворцового правления; Александр Григорьевич [04(16).08.1809-08(20).10.1885], действительный тайный советник (1881), обер-прокурор 4-го департамента Сената (1854-1855), сенатор (с 1864 года), первоприсутствующий в Департаменте герольдии Сената (1879-1881). Сыновья последнего: Григорий Александрович [10(22).03.1839-1914], действительный тайный советник (1910), прокурор Одесской судебной палаты, обер-прокурор 1-го департамента Сената, товарищ министр путей сообщения (1889-1892), сенатор (с 1892 года). Член совета Человеколюбивого общества, один из учредителей и председатель Славянского благотворительного общества в Одессе, председатель Санкт-Петербургского юридического общества (1904-1906), публицист. Автор книг «Восточный вопрос и условия мира с Турцией» (1878), «Заметки о местной реформе» (1888), «Прошлое и настоящее значение русского дворянства» (1898), «Крестьянский вопрос в его современной постановке» (1903), «Самобытность или отсталость?» (1905), «Реформа высших государственных учреждений России и народное представительство» (1905), «Автономия Царства Польского» (1906), «Национальные вопросы на инородческих окраинах России» (1908), «Финляндский вопрос после манифеста 14 марта 1910» (1910), «Пределы здравого русского национализма» (1912), «Российские немцы» (1915); Александр Александрович [24.01(05.02).1843-27.07(09.08).1905], генерал-лейтенант (1898), командир лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской фамилии батальона (1887-1893), командир лейб-гвардии Измайловского полка (1893-1898), начальник гвардейской стрелковой бригады (с 1898 года), командир 18-го армейского корпуса (1904-1905); Михаил Александрович [27.10 (08.11).1844-10(23).01.1912], тайный советник, товарищ председатель Киевского окружного суда (1880-1896), председатель Симбирского окружного суда (1896-1902) и Казанской судебной палаты (1902-1908), сенатор (с 1908 года). Сын А.А. Евреинова - Александр Александрович [07(19).01.1873-27.05.1928], действительный статский советник (1916), камергер (1916), ковенский уездный предводитель дворянства (1903-1907), вице-губернатор Эстляндской губернии (1910-1914), губернатор (до 1916 года - и. д.) Пензенской губернии (1914-1917); в эмиграции во Франции.
Родоначальник 2-й линии 2-й ветви рода - Иван Михайлович [24.02(07.03).1781-28.04(10.05).1838], действительный статский советник (1831), директор Технологического института в Санкт-Петербурге (1830-1838) и Государственной комиссии погашения долгов (1838), надзиратель (1814-1815), старшина (с 1818 года) Английского собрания в Санкт-Петербурге, видный деятель русского масонства. Из его сыновей наиболее известны: Михаил Иванович [24.01(05.02).1804-12(24).06.1866], действительный статский советник (1856), член совета при главноначальствующем над Почтовым департаментом (с 1860 года); Яков Иванович [27.12.1821(08.01.1822)-26.01(08.02).1905], статский советник (1881), сенненский уездный предводитель дворянства в Могилёвской губернии (1867-1888); Николай Иванович [25.03(06.04).1816-03(15).09.1897], действительный статский советник (1880), старший смотритель училищ Псковской (1833-1844) и Витебской (1847-1849) губерний. Из сыновей последнего наиболее известны: Сергей Николаевич [14(26).09.1849-1917], генерал-лейтенант (1906), шталмейстер (1906). В русско-турецкую войну 1877-1878 годов служил ординарцем главнокомандующего российскими войсками великого князя Николая Николаевича Старшего, его адъютант по должности командира Гвардейского корпуса и войск Санкт-Петерб. ВО, с 1891 года состоял при генерал-фельдцейхмейстере великого князя Михаиле Николаевиче, управляющий двором великого князя Александра Михайловича (1903-1917); Николай Николаевич [01(13).03.1853-1932], действительный статский советник (1896), камергер (1899), чиновник особых поручений Министерства финансов, невельский уездный предводитель дворянства (1887-1899), член Государственной думы 3-го и 4-го созывов от Витебской губернии; после 1917 года в эмиграции в Бельгии. Их двоюродные братья: Алексей Владимирович [17(29).05.1852-15(28).12.1903], статский советник (1894), основатель (1887) и владелец Любимовского сахарного завода в Курской губернии (в 1903 году завод перешёл в управление к братьям его жены - Сабашниковым); Сергей Владимирович [14(26).07.1858-08(21).09.1914], генерал-майор Свиты Е.И.В. (1912), командир лейб-гвардии Атаманского полка (1907-1914), участник 1-й мировой войны 1914-1918 годов, погиб в бою; Владимир Алексеевич [07(19).08.1887-03.12.1967], учёный-агроном, помолог, педагог, суджанский уездный предводитель дворянства (1914-1917). После Февральской революции 1917 года комиссар Временного правительства, член Государственного совещания в Москве в августе 1917 года. С 1920 года в эмиграции, преподавал в Русской гимназии в Белграде (1920-1922), затем начальник организации «Русский скаут» в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, профессор Русского кооперативного института в Праге (1923-1928). В 1926 году издал учебное пособие по плодоводству, ягодоводству и огородничеству. С 1928 года - во Франции, директор имения «Сомашез», где создал образцовое хозяйство, заведующий кафедрой в Высшей национальной агрономической школе в Тулузе (с 1946 года), почетный профессор там же. В 1965 году Французской сельскохозяйственной академией награждён именной медалью и премией «Ксавье Бернар»; Борис Алексеевич [21.11(03.12).1888-29.10.1933], историк, поэт, прозаик, мемуарист, педагог, журналист; корнет лейб-гвардии Кирасирского полка. В 1917 году суджанский уездный комиссар Временного правительства, в июне 1918 года - феврале 1919 года служащий Министерства исповеданий Украинской державы. С 1919 года в Добровольческой армии, в 1920 году после тяжёлого ранения был эвакуирован в Грецию, затем в Польшу. Участник «Таверны поэтов» в Варшаве, с 1923 года - в Праге, член секции истории и философии Союза русских академических организаций за границей, один из основателей Русского исторического общества в Праге (1925), председатель Пражской группы Партии народной свободы, член руководящего комитета организации «Опиус» в Праге (с 1927 года). Приват-доцент (1928) русского факультета Карлова унивреситета, член Славянского института в Праге (1929), основатель Русского музейного общества в Праге (1932).
Родоначальник 4-й линии 2-й ветви рода - Николай Михайлович (1787 год - не ранее 1843 года), статский советник, участник русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов и Отечественной войны 1812 года, ранен в Бородинском сражении; товарищ председатель Московской палаты гражданского суда (1819-1843). Его внуки: Сергей Дмитриевич [10(22).09.1869-1930], статский советник (1915), камер-юнкер (1914), с 1893 года служил в Департаменте гражданских и духовных дел Государственной канцелярии, в 1897-1904 годах - при канцелярии варшавского генерал-губернатора, юрьевский уездный предводитель дворянства (1908-1914), вице-губернатор Бессарабской губерении (1914-1915), и. д. губернатора Самарской губернии (1915), губернатор (до 1916 года и. д.) Ярославской губернии (1915-1916); Владимир Дмитриевич [04(16).12.1872-22.06.1927], действительный статский советник (1911), в должности егермейстера (1913), управляющий делами Комитета попечительства о трудовой помощи (1913), товарищ председатель Общества борьбы с жилищной нуждой и Общества помощи ручному труду, особоуполномоченный Российского общества Красного Креста (1914-1917), в эмиграции продолжал заниматься его делами.
Правнук А.Ф. Евреинова - Вячеслав Дмитриевич [04(16).10.1809-09(21).12.1868], генерал-майор (1860), профессор гражданской архитектуры (1842). Преподавал курс черчения в Институте Корпуса инженеров путей сообщения, с 1832 года - в Училище гражданских инженеров, в 1836-1838 годах - механику во 2-м кадетском корпусе, профессор механики в Артиллерийском училище, в 1840-1847 годах преподавал гражданскую архитектуру в Горном институте, в 1842-1843 годах - на реальном отделении юридического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1847-1860 годах начальник 1-го отделения 4-го округа путей сообщения, вице-директор Департамента рассмотрения проектов и смет Главного управления путей сообщения и публичных зданий, в 1865-1869 годах начальник Департамента сухопутных сообщений Министерства путей сообщения. Его дети и внуки на рубеже XIX-XX веков организовали и содержали (до конца 1930-х годов) русский санаторий в Ментоне (Франция).
Представители рода Евреиновых (каждая семья в отдельности) были записаны во 2, 3, 4 и 6-ю части дворянских родословных книг Витебской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Рязанской, Санкт-Петербургской, Тамбовской, Тверской, Харьковской и Ярославской губерний.
2) Род, происходящий от Петра Герасимовича (около 1712 года -?), бригадира (1762), лакея при императорском дворце (1739), камер-лакея (1750), получившего в 1754 году от великого князя Петра Фёдоровича (будущего императора Петра III) чин камердинера герцогства Голштинского, а в 1762 году - потомственное дворянство и чин бригадира с назначением гардеробмейстером.
3) Род, происходящий от помещика Клинского уезда Московской губернии А.В. Евреинова. Его внук - Николай Васильевич [06(18).12.1844 - после 1904 года], тайный советник, инженер путей сообщения, член Комитета управления казённых железных дорог. Его сыновья: Н.Н. Евреинов; Владимир Николаевич [10(22).11.1880-04.03.1962], профессор Института инженеров путей сообщения и Ленинградского института инженеров водного транспорта. Их двоюродный брат - Михаил Григорьевич [25.10(06.11).1883-28.08.1969], академик ВАСХНИЛ (1948), окончил Высшее техническое училище в Карлсруэ (Германия). Сотрудник АО «Электросила» в Санкт-Петербурге (Петрограде) (1910-1919), участвовал в разработке ГОЭЛРО плана, член правления Электротехнического треста Центрального района (1922), Электросельстроя (1924-1926), работал во Всесоюзном электротехническом институте (1926-1930) и Всесоюзном НИИ электрификации сельского хозяйства (1930-1936 годы и с 1944 года). Одновременно в 1919-1930 годах преподавал в Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева и Институте народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. Профессор (1930-1957), заведующий кафедрой электрификации сельского хозяйства (1930-1951) Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства. Один из основоположников земледельческой механики и применения электроэнергии в сельском хозяйстве, автор трудов «Применение электричества в сельском хозяйстве» (1938), «Электрификация сельского хозяйства» (1933, в соавторстве) и др.
4) Род Московской губернии, к которому принадлежал Николай Данилович [27.05 (08.06).1830-01(14).05.1904], генерал-лейтенант (1881), генерал-майор Свиты Е.И.В. (1872), командир лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады (1874-1876). В русско-турецкую войну 1877-1878 годов командовал артиллерией 10-го армейского корпуса (в 1877 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), после её окончания - артиллерией 2-го армейского корпуса (1881-1887). Его сын - Александр Николаевич [31.12.1877(12.01.1878), по другим данным, 08(20).03.1877-20.08.1959], секретарь российского посольства в Стамбуле (1900-1906) и Риме (1906-1909). В 1905 году в Стамбуле принял католичество, вышел в отставку (1909), в 1913 году в Греческом коллегиуме в Риме рукоположен в католические священники латинского обряда, служил в Государственном секретариате Ватикана и в секретариате Конгрегации чрезвычайных церковных дел (1916-1921). С 1921 года служил в Париже, основал русский католический приход Святой Троицы. В 1924 году по велению Ватикана принял византийский обряд, с 1928 года протонотарий (архимандрит), титулярный епископ Пионийский (1936), глава русских грекокатоликов - рукополагающий епископ для русских (1936-1958). Во время 2-й мировой войны возглавлял информационное бюро Государственного секретариата Ватикана по оказанию помощи военнопленным. С 1947 года архиепископ при колледже Руссикум при Папском Восточном институте, возглавлял Отдел иностранной прессы при Государственном секретариате Ватикана (1947-1959).
25 дворянских родов Евреиновых различного происхождения были записаны в 1, 2 и 3-ю части дворянских родословных книг Владимирской, Воронежской, Курской, Могилёвской, Московской, Орловской, Пензенской, Псковской, Санкт-Петербургской, Тульской, Херсонской, Черниговской и Ярославской губерний. Ещё 3 рода Евреиновых признаны в дворянском достоинстве по гражданским чинам Сенатом в 1813, 1855 и 1895 годах.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Архив БРЭ;
Архив БРЭ;
Архив БРЭ;
Архив БРЭ;
Архив БРЭ;
Я.М. Евреинов. Портрет работы неизвестного художника. 1723. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.