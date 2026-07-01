ЕВРЕИНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЕВРЕИНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский ре­жис­сёр, дра­ма­тург, тео­ре­тик и ис­то­рик те­ат­ра.

В 1901 году окон­чил Санкт-Пе­тербургское училище пра­во­ве­де­ния. Слу­жил в 1901 году в Министерстве юс­ти­ции, в 1901-1914 годах в Министерстве пу­тей со­об­ще­ния. В 1901-1905 годах учил­ся тео­рии ком­по­зи­ции в Санкт-Пе­тербургской консерватории по клас­су Н.А. Рим­ско­го-­Кор­са­ко­ва , изу­чал фи­ло­со­фию в Санкт-Пе­тербургском университете под руководством профессора А.И. Вве­ден­ско­го. Де­бют Евреинова-дра­ма­тур­га со­сто­ял­ся в пе­тербургском Алек­сан­д­рин­ском те­ат­ре (од­но­акт­ная дра­ма «Стё­пик и Ма­ню­роч­ка», 1905); поч­ти од­но­вре­мен­но его пье­сы ста­ви­лись в Но­вом театре Л.Б. Явор­ской (где Евреинов вы­сту­пил и как ак­тёр), в пе­тербургском Ма­лом те­ат­ре А.С. Су­во­ри­на. Как ор­га­ни­за­тор (совместно с Н.В. Дри­зе­ном, 1907-1908) и главный ре­жис­сёр (1911-1912) Ста­рин­но­го те­ат­ра он по­ста­вил пе­ред со­бой за­да­чу ре­кон­ст­рук­ции те­ат­раль­ных сис­тем про­шло­го [пер­вый се­зон был по­свя­щён различным жан­рам средневекового ре­пер­туа­ра: мо­ра­ли­те «Ны­неш­ние бра­тья», пас­то­раль «Иг­ра о Ро­бе­не и Ма­ри­он», ми­ракль «Дей­ст­во о Тео­фи­ле», «Очень ве­сё­лый и смеш­ной фарс о шап­ке-ро­га­че» и др.; вто­рой - испанскому «зо­ло­то­му ве­ку»: «Фу­эн­те Ове­ху­на» («Ове­чий ис­точ­ник») Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, «Два бол­ту­на» М. де Сер­ван­те­са, «Чис­ти­ли­ще свя­то­го Пат­ри­ка» П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки, «Бла­го­чес­ти­вая Мар­та» Тир­со де Мо­ли­ны, и др.]. Пред­став­ле­ния вы­зва­ли боль­шой об­щественный ре­зо­нанс, бу­ду­чи ре­зуль­та­том ор­га­ничного со­еди­не­ния на­учного и ху­дожественного под­хо­да к сце­ническому ис­кус­ст­ву. Сре­ди со­труд­ни­ков те­ат­ра - М.М. Фо­кин, И.А. Сац, М.В. До­бу­жин­ский. В 1908 году Евреинов был при­гла­шён В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ской в её пе­тербургский те­атр, где в спек­так­ле «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» Г. Д’Аннунцио впер­вые при­ме­нил сце­нический «прин­цип мо­но­дра­мы», по­ка­зав со­бы­тия гла­за­ми главной ге­рои­ни. Тео­рия мо­но­дра­мы бы­ла им окон­ча­тель­но оформ­ле­на в ре­фе­ра­те «Вве­де­ние в мо­но­дра­му». Совместно с Ф.Ф. Ко­мис­сар­жев­ским Евреинов ор­га­ни­зо­вал «Ве­сё­лый те­атр для по­жи­лых де­тей» (1909), где бы­ли по­став­ле­ны про­из­ве­де­ния Козь­мы Прут­ко­ва и ар­ле­ки­на­да Евреинова «Ве­сё­лая смерть».

Литературная и те­ат­раль­ная из­вест­ность Евреинова в 1910-х годах уси­ли­ва­лась экс­т­ра­ва­гант­но­стью его по­ве­де­ния, че­ре­дой эпа­ти­рую­щих вы­сту­п­ле­ний, па­ра­док­саль­но­стью оце­нок и су­ж­де­ний, те­ат­ра­ли­за­ци­ей собственной жиз­ни. Был по­пу­ля­рен как па­ро­дист; один из ак­тив­ных уча­ст­ни­ков пред­став­ле­ний пе­тербургского ар­ти­стического под­ва­ла «Бро­дя­чая со­ба­ка» и его пре­ем­ни­ка - «При­ва­ла ко­ме­ди­ан­тов». Ус­пех Евреинова в жан­ре те­ат­раль­ной ми­ниа­тю­ры и па­ро­дии при­вёл к при­гла­ше­нию его в ка­че­ст­ве главного ре­жис­сё­ра в те­атр «Кри­вое зер­ка­ло» (1910-1914), со­труд­ни­че­ст­во с ко­то­рым он про­дол­жал до 1916 года; по­ста­вил около 100 ми­ниа­тюр и пьес (14 - соб­ст­вен­ных, в том числе «Шко­ла этуа­лей», 1911; «Ку­ли­сы ду­ши», 1912; «Кух­ня сме­ха», 1913; «Чет­вёр­тая сте­на», 1915). В это же вре­мя Евреинов из­дал ра­бо­ты по фи­ло­со­фии те­ат­ра, в ко­то­рых сфор­му­ли­ро­вал кон­цеп­цию «те­ат­ро­кра­тии» и то­таль­ной «те­ат­ра­ли­за­ции жиз­ни»: «Те­атр как та­ко­вой» (1912), три­ло­гия «Те­атр для се­бя» (1915-1917), сборник «Pro scena sua. Ре­жис­су­ра. Ли­це­деи. По­след­ние про­бле­мы те­атра» (1915). Ме­тод Евреинова со­сто­ял в рас­про­ст­ра­не­нии за­ко­нов те­ат­ра на лю­бые жиз­нен­ные про­цес­сы; в от­кры­тии ми­ро­во­го един­ст­ва, строя­ще­го­ся по за­ко­нам те­ат­ра. В 1910-1914 годах мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе и Азии, пред­при­нял фольк­ло­ри­стическую экс­пе­ди­цию по Рос­сии с це­лью изу­че­ния об­ря­до­во­го те­ат­ра; в ре­зуль­та­те поя­вил­ся цикл ис­сле­до­ва­ний, опуб­ли­ко­ван­ный в 1920-х годах: «Про­ис­хо­ж­де­ние дра­мы. Фольк­ло­ри­сти­че­ский очерк» (1921), «Пер­во­быт­ная дра­ма гер­ман­цев» (1922), «Аза­зел и Дио­нис. О про­ис­хо­ж­де­нии сце­ны в свя­зи с за­чат­ка­ми дра­мы у се­ми­тов» (1924) и др.

В го­ды Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года и Гражданской вой­ны 1917-1922 годов га­ст­ро­ли­ро­вал по Рос­сии с лек­ция­ми и спек­так­ля­ми. В 1920 году воз­гла­вил по­ста­нов­ку и ор­га­ни­за­цию мас­со­во­го зре­ли­ща «Взя­тие Зим­не­го двор­ца», ко­то­рое ста­ло кли­ши­ро­ван­ным об­ра­зом ре­во­лю­ции, позд­нее вос­про­из­ве­дён­ным С.М. Эй­зен­штей­ном при съём­ках фильма «Ок­тябрь» (1927). В те­ат­ре «Воль­ная ко­ме­дия» впер­вые бы­ла по­став­ле­на фи­лософской ар­ле­ки­на­да Евреинова «Са­мое глав­ное» (режиссер Н.В. Пет­ров, 1921). В 1925 году эмиг­ри­ро­вал, жил во Фран­ции. В Па­ри­же ста­вил опер­ные спек­так­ли в Русской ча­ст­ной опе­ре М.Н. Куз­не­цо­вой (1929-1930), со­з­дал (совместно с Е.Н. Ро­щи­ной-­Ин­са­ро­вой) Те­атр русской дра­мы (1943-1944), по­ста­вил ряд спек­так­лей в те­ат­ре Ж. Ко­по «Вьё-Ко­лом­бье», ор­га­ни­зо­вал «Объ­еди­не­ние русских ар­ти­стов» (1935). Ре­жис­си­ро­вал опер­ные и дра­ма­тические спек­так­ли так­же в Праж­ском национальном те­ат­ре (1935), уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке про­грамм эмиг­рант­ских те­ат­ров ми­ниа­тюр - «Ле­ту­чая мышь» (1928, 1937) и «Бро­дя­чие ко­ме­ди­ан­ты» (1934), ра­бо­тал в Сор­бон­не со сту­ден­та­ми над ре­кон­ст­рук­ци­ей спек­так­лей средневекового те­ат­ра (1934-1935). В 1945 году вы­сту­пал на французском ра­дио с цик­лом пе­ре­дач о вы­даю­щих­ся дея­те­лях русской куль­ту­ры - К.С. Ста­ни­слав­ском, Рим­ском-Кор­са­ко­ве, А.Я. Таи­ро­ве, М.М. Зо­щен­ко, В.В. Мая­ков­ском и др. По­след­нее пуб­лич­ное вы­сту­п­ле­ние со­стоя­лось на ве­че­ре, по­свя­щён­ном МХАТу (1948). В 1953 году опуб­ли­ко­вал в Нью-Йор­ке фун­даментальный труд - «Ис­то­рия рус­ско­го те­ат­ра». Ав­тор пьес: «Че­му нет име­ни» (1937, опубликована в 1963 году), «Ша­ги Не­ме­зи­ды» (1939, опубликована в 1956 году), «Гра­ж­да­не вто­ро­го сор­та» (1950) и др. Те­ат­раль­ные идеи Евреинова пред­вос­хи­ти­ли многие тео­рии и прак­ти­ки XX века - «театр жес­то­кос­ти» А. Ар­то, «бед­ный театр» Е. Гро­тов­ско­го, кон­цеп­цию «чис­той фор­мы» С.И. Вит­ке­ви­ча и др.

Сочинения:

Вве­де­ние в мо­но­дра­му. СПб., 1909;

Ис­то­рия те­лес­ных на­ка­за­ний в Рос­сии. СПб., 1913;

Дра­ма­ти­че­ские соч. СПб.; П., 1908–1923. Т. 1–3;

Те­атр и эша­фот. К во­про­су о про­ис­хо­ж­де­нии те­ат­ра как пуб­лич­но­го ин­сти­ту­та // Мне­мо­зи­на. До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы по ис­то­рии рус­ско­го те­ат­ра ХХ в. М., 1996;

В шко­ле ост­ро­умия: Вос­по­ми­на­ния о те­ат­ре «Кри­вое зер­ка­ло». М., 1998;

Де­мон те­ат­раль­но­сти. М.; СПб., 2002;

Тай­ные пру­жи­ны ис­кус­ст­ва. Ста­тьи по фи­ло­со­фии ис­кус­ст­ва, эти­ке и куль­ту­ро­ло­гии. М., 2004;

Ори­ги­нал о порт­ре­ти­стах. М., 2005;

Двой­ной те­атр: Сб. пьес. М., 2007.