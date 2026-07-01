ЕВРЕИНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЕВРЕИНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский режиссёр, драматург, теоретик и историк театра.
В 1901 году окончил Санкт-Петербургское училище правоведения. Служил в 1901 году в Министерстве юстиции, в 1901-1914 годах в Министерстве путей сообщения. В 1901-1905 годах учился теории композиции в Санкт-Петербургской консерватории по классу Н.А. Римского-Корсакова, изучал философию в Санкт-Петербургском университете под руководством профессора А.И. Введенского. Дебют Евреинова-драматурга состоялся в петербургском Александринском театре (одноактная драма «Стёпик и Манюрочка», 1905); почти одновременно его пьесы ставились в Новом театре Л.Б. Яворской (где Евреинов выступил и как актёр), в петербургском Малом театре А.С. Суворина. Как организатор (совместно с Н.В. Дризеном, 1907-1908) и главный режиссёр (1911-1912) Старинного театра он поставил перед собой задачу реконструкции театральных систем прошлого [первый сезон был посвящён различным жанрам средневекового репертуара: моралите «Нынешние братья», пастораль «Игра о Робене и Марион», миракль «Действо о Теофиле», «Очень весёлый и смешной фарс о шапке-рогаче» и др.; второй - испанскому «золотому веку»: «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник») Лопе Ф. де Веги Карпьо, «Два болтуна» М. де Сервантеса, «Чистилище святого Патрика» П. Кальдерона де ла Барки, «Благочестивая Марта» Тирсо де Молины, и др.]. Представления вызвали большой общественный резонанс, будучи результатом органичного соединения научного и художественного подхода к сценическому искусству. Среди сотрудников театра - М.М. Фокин, И.А. Сац, М.В. Добужинский. В 1908 году Евреинов был приглашён В.Ф. Комиссаржевской в её петербургский театр, где в спектакле «Франческа да Римини» Г. Д’Аннунцио впервые применил сценический «принцип монодрамы», показав события глазами главной героини. Теория монодрамы была им окончательно оформлена в реферате «Введение в монодраму». Совместно с Ф.Ф. Комиссаржевским Евреинов организовал «Весёлый театр для пожилых детей» (1909), где были поставлены произведения Козьмы Пруткова и арлекинада Евреинова «Весёлая смерть».
Литературная и театральная известность Евреинова в 1910-х годах усиливалась экстравагантностью его поведения, чередой эпатирующих выступлений, парадоксальностью оценок и суждений, театрализацией собственной жизни. Был популярен как пародист; один из активных участников представлений петербургского артистического подвала «Бродячая собака» и его преемника - «Привала комедиантов». Успех Евреинова в жанре театральной миниатюры и пародии привёл к приглашению его в качестве главного режиссёра в театр «Кривое зеркало» (1910-1914), сотрудничество с которым он продолжал до 1916 года; поставил около 100 миниатюр и пьес (14 - собственных, в том числе «Школа этуалей», 1911; «Кулисы души», 1912; «Кухня смеха», 1913; «Четвёртая стена», 1915). В это же время Евреинов издал работы по философии театра, в которых сформулировал концепцию «театрократии» и тотальной «театрализации жизни»: «Театр как таковой» (1912), трилогия «Театр для себя» (1915-1917), сборник «Pro scena sua. Режиссура. Лицедеи. Последние проблемы театра» (1915). Метод Евреинова состоял в распространении законов театра на любые жизненные процессы; в открытии мирового единства, строящегося по законам театра. В 1910-1914 годах много путешествовал по Европе и Азии, предпринял фольклористическую экспедицию по России с целью изучения обрядового театра; в результате появился цикл исследований, опубликованный в 1920-х годах: «Происхождение драмы. Фольклористический очерк» (1921), «Первобытная драма германцев» (1922), «Азазел и Дионис. О происхождении сцены в связи с зачатками драмы у семитов» (1924) и др.
В годы Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны 1917-1922 годов гастролировал по России с лекциями и спектаклями. В 1920 году возглавил постановку и организацию массового зрелища «Взятие Зимнего дворца», которое стало клишированным образом революции, позднее воспроизведённым С.М. Эйзенштейном при съёмках фильма «Октябрь» (1927). В театре «Вольная комедия» впервые была поставлена философской арлекинада Евреинова «Самое главное» (режиссер Н.В. Петров, 1921). В 1925 году эмигрировал, жил во Франции. В Париже ставил оперные спектакли в Русской частной опере М.Н. Кузнецовой (1929-1930), создал (совместно с Е.Н. Рощиной-Инсаровой) Театр русской драмы (1943-1944), поставил ряд спектаклей в театре Ж. Копо «Вьё-Коломбье», организовал «Объединение русских артистов» (1935). Режиссировал оперные и драматические спектакли также в Пражском национальном театре (1935), участвовал в подготовке программ эмигрантских театров миниатюр - «Летучая мышь» (1928, 1937) и «Бродячие комедианты» (1934), работал в Сорбонне со студентами над реконструкцией спектаклей средневекового театра (1934-1935). В 1945 году выступал на французском радио с циклом передач о выдающихся деятелях русской культуры - К.С. Станиславском, Римском-Корсакове, А.Я. Таирове, М.М. Зощенко, В.В. Маяковском и др. Последнее публичное выступление состоялось на вечере, посвящённом МХАТу (1948). В 1953 году опубликовал в Нью-Йорке фундаментальный труд - «История русского театра». Автор пьес: «Чему нет имени» (1937, опубликована в 1963 году), «Шаги Немезиды» (1939, опубликована в 1956 году), «Граждане второго сорта» (1950) и др. Театральные идеи Евреинова предвосхитили многие теории и практики XX века - «театр жестокости» А. Арто, «бедный театр» Е. Гротовского, концепцию «чистой формы» С.И. Виткевича и др.
Сочинения:
Введение в монодраму. СПб., 1909;
История телесных наказаний в России. СПб., 1913;
Драматические соч. СПб.; П., 1908–1923. Т. 1–3;
Театр и эшафот. К вопросу о происхождении театра как публичного института // Мнемозина. Документы и материалы по истории русского театра ХХ в. М., 1996;
В школе остроумия: Воспоминания о театре «Кривое зеркало». М., 1998;
Демон театральности. М.; СПб., 2002;
Тайные пружины искусства. Статьи по философии искусства, этике и культурологии. М., 2004;
Оригинал о портретистах. М., 2005;
Двойной театр: Сб. пьес. М., 2007.