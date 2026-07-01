ЕВРЕИ

ЕВРЕИ - на­род.

Ор­га­ни­зо­ван­ные еврейские об­щи­ны су­ще­ст­ву­ют в 110 стра­нах ми­ра, при­чём ре­аль­ное чис­ло жи­ву­щих там евреев мо­жет пре­вы­шать их официальные дан­ные в 1,5-4 ра­за. Об­щая чис­лен­ность 13,3 млн. человек (2006, оцен­ка), в том числе в США 5,2-5,5 млн. чел. (из них вы­ход­цев из бывшего СССР около 400 тысяч человек), в Из­раи­ле около 5,4 млн. человек (из них вы­ход­цев из бывшего СССР около 1 млн. человек), Фран­ции свыше 600 тысяч человек, Ка­на­де 370 тысяч человек, Ве­ли­ко­бри­та­нии свыше 300 тысяч человек, Ар­ген­ти­не 185 тысяч человек, Ав­ст­ра­лии 110 тысяч человек, Гер­ма­нии 200 тысяч человек (в том числе чле­нов ме­ст­ной об­щи­ны - 115 тысяч человек, из них вы­ход­цев из бывшего СССР около 80 тысяч человек), Ук­раи­не 100 тысяч человек, Бра­зи­лии 100 тысяч человек. В Рос­сии 230 тысяч человек (2002, пе­ре­пись, в том числе в Мо­ск­ве 79,4 тысяч человек, Санкт-Пе­тер­бур­ге 36,6 тысяч человек).

Древ­ней­ший язык евреев - древ­не­ев­рей­ский язык, на ко­то­ром на­пи­сан Та­нах. В пер­вые ве­ка на­шей эры его в ка­че­ст­ве раз­го­вор­но­го сме­нил один из ара­мей­ских язы­ков, позд­нее в ди­ас­по­ре на ос­но­ве язы­ков ок­ру­жаю­щих на­ро­дов воз­ник­ли еврейские язы­ки и эт­но­лек­ты (смотри Ев­рей­ские язы­ки ). Древнееврейский язык пе­ре­стал быть сред­ст­вом вер­баль­ной ком­му­ни­ка­ции, но в фор­ме «язы­ка свя­то­сти» (ла­шон-ако­деш) со­хра­нял­ся до Но­во­го вре­ме­ни в ка­че­ст­ве основного письменного язы­ка, об­слу­жи­вав­ше­го ре­лигиозную, литературную, об­ра­зо­вательную, куль­тур­ную и де­ло­вую сфе­ры. В XIX веке древнееврейский язык был воз­ро­ж­дён в фор­ме ив­ри­та, с середины XX века стал официальным и основным раз­го­вор­ным язы­ком евреев Из­раи­ля. В стра­нах ди­ас­по­ры древнееврейский язык со­хра­ня­ет­ся как основной язык иу­да­из­ма. Око­ло полови­ны евреев го­во­рят по-анг­лий­ски (в США, Ка­на­де, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Из­раи­ле, Ав­ст­ра­лии, ЮАР и др.), около 40% - на ив­ри­те (в Из­раи­ле), около 20% - по-рус­ски, около 10% - по-­араб­ски, около 5% - по-ис­пан­ски, около 6% - по-фран­цуз­ски, около 4% - на иди­ше, рас­про­стра­не­ны так­же се­фард­ский язык, тат­ский язык, ев­рей­ско-ара­мей­ские, ев­рей­ско-иран­ские и древние еврейские язы­ки, а так­же немецкий, румынский, поль­ский, ам­хар­ский, пор­тугальский, венгерский, ни­дерландский, турецкий и другие язы­ки.

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих евреев - иу­деи. В иуда­из­ме эт­ни­ческое и кон­фес­сио­наль­ное са­мо­соз­на­ние, как пра­ви­ло, совпадают. Со­глас­но тра­диционному взгля­ду, пе­ре­ход ев­рея в другую ре­ли­гию рав­но­си­лен пе­ре­хо­ду в дру­гой на­род.

Древ­ние евреи сло­жи­лись как общ­ность во II тысячелетии до н. э. в древ­ней Па­ле­сти­не в ре­зуль­та­те ин­те­гра­ции се­ми­тоя­зыч­ных ско­то­во­дов-ко­чев­ни­ков и зем­ле­дель­цев среднего те­че­ния реки Ев­фрат и оа­зи­сов Ха­наа­на. Со­глас­но еврейской тра­ди­ции, за­пи­сан­ной в То­ре, еврейский на­род сфор­ми­ро­вал­ся по­сле Ис­хо­да из еги­пет­ско­го раб­ст­ва и при­ня­тия За­ко­на То­ры у го­ры Си­най. При­шед­шие в Ха­на­ан евреи де­ли­лись на 12 пле­мён («ко­лен»), воз­во­див­ших­ся к сы­новь­ям Иако­ва (Из­раи­ля). На ру­бе­же II-I тысячелетий до н. э. воз­ни­ка­ет объ­еди­нён­ное цар­ст­во Да­ви­да, в X веке до н. э. был по­стро­ен 1-й храм в Ие­ру­са­ли­ме, на про­тя­же­нии I тысячелетия до н. э. скла­ды­ва­ет­ся еврейская Биб­лия (Та­нах). В 722 году до н. э. по­том­ки 10 из 12 еврейских «ко­лен» бы­ли пе­ре­се­ле­ны ас­си­рий­ца­ми в Ми­дию, где рас­тво­ри­лись сре­ди ок­ру­жаю­ще­го на­се­ле­ния. Пре­да­ния о «де­ся­ти про­пав­ших ко­ле­нах» бы­ли по­пу­ляр­ны в еврейском, хри­сти­ан­ском и му­сульманском фольк­ло­ре, до сих пор рас­про­стра­не­ны сре­ди восточных еврейских об­щин и иу­дей­ст­вую­щих. В 586 году до н. э. ва­ви­ло­ня­не за­вое­ва­ли Иу­дею, раз­ру­ши­ли Ие­ру­са­лим­ский храм и уве­ли зна­чительную часть евреев в Ме­со­по­та­мию (Ва­ви­лон­ское пле­не­ние). С па­де­ни­ем Но­во­ва­ви­лон­ско­го цар­ст­ва (539 год до н. э.) часть евреев воз­вра­ти­лась в Иу­дею, был по­стро­ен 2-й Ие­ру­са­лим­ский храм, во­круг ко­то­ро­го во­зоб­но­ви­лась государственная и этническая кон­со­ли­да­ция евреев. С это­го вре­ме­ни на­чи­на­ет скла­ды­вать­ся до­ми­ни­рую­щая мо­дель эт­нического раз­ви­тия евреев, вклю­чаю­щая сим­во­ли­че­ский и куль­тур­ный центр в Из­раи­ле и об­шир­ную ди­а­спо­ру. Воз­ник­нув пер­во­на­чаль­но в Ме­со­по­та­мии и Егип­те, с конца I тысячелетия до н. э. ди­ас­по­ра ох­ва­ты­ва­ет Северную Аф­ри­ку, Ма­лую Азию, Си­рию, Ара­вий­ский полуостров, Иран, Кав­каз, Крым, Восточное и Западное Сре­ди­зем­но­мо­рье. В пе­ри­од под­чи­не­ния Па­ле­сти­ны Пто­ле­ме­ям и Се­лев­ки­дам (IV-II века до н. э.) евреи под­вер­га­ют­ся куль­тур­ной эл­ли­ни­за­ции, на­ря­ду с древнееврейским и ара­мей­ским про­ни­ка­ет так­же древнегреческий язык (кой­не). В ре­зуль­та­те вос­ста­ния Мак­ка­ве­ев воз­ник­ло вто­рое древнееврейское государственное об­ра­зо­ва­ние - Хас­мо­ней­ское цар­ст­во (164-37 годы до н. э.). В то вре­мя эл­ли­ни­зи­ро­ван­ные груп­пы и не­ев­рей­ские се­мит­ские на­ро­ды Не­ге­ва и Заи­ор­да­нья вли­лись в со­став евреев. Римское за­вое­ва­ние Иу­деи (63-37 годы до н. э.) и раз­гром ос­во­бо­дительных дви­же­ний I-II века н. э. при­ве­ли к раз­ру­ше­нию 2-го хра­ма (70 н. э.) и вы­се­ле­нию большей части евреев, по­пол­нив­ших еврейские об­щи­ны ди­ас­по­ры. Эт­нический центр в Па­ле­сти­не прак­ти­че­ски пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние по­сле арабского за­вое­ва­ния (638), хо­тя при­сут­ст­вие евреев на ис­то­рической ро­ди­не не пре­кра­ща­лось вплоть до соз­да­ния государства Из­раиль (1948). В ди­ас­по­ре по­сле­до­ва­тель­но сме­ни­лись несколько до­ми­ни­рую­щих цен­тров, где сло­жи­лись эт­нические груп­пы евреев (эдот), раз­ли­чав­шие­ся по язы­ку и бы­то­вой куль­ту­ре, но со­хра­няю­щие об­ще­ев­рей­ское са­мо­со­зна­ние: Ба­вель (Ме­со­по­та­мия, За­кав­ка­зье, Кур­ди­стан­ское на­го­рье) – V-XI века; Се­фа­рад (Пи­ре­ней­ский полуостров) - начало на­шей эры - 1492; Аш­ке­наз (Центральная Гер­ма­ния, Восточная Ев­ро­па) - X - середина XX веков. Од­на из древ­ней­ших эдот, сло­жив­шая­ся в середине I тысячелетия до н. э., - бав­ли, или ирак­ские евреи, го­во­рив­шие вна­ча­ле на ев­рей­ско-ара­мей­ском языке, ко­то­рый около VIII-IX веков сме­нил­ся арабскими диа­лек­та­ми кыл­ту, впо­след­ст­вии со­хра­нив­ши­ми­ся в основном лишь у евреев и хри­сти­ан. По­след­ние пред­ста­ви­те­ли бав­ли по­ки­ну­ли Ирак в на­ча­ле американо-иракской вой­ны (2003). Евреи, со­хра­нив­шие ара­мей­ский язык по­сле арабского за­вое­ва­ния, бы­ли от­тес­не­ны на Кур­ди­стан­ское на­го­рье, где сфор­ми­ро­ва­лись в эт­ническую груп­пу тар­гум, или лах­лу­хов. В современном Из­раи­ле они из­вест­ны как кур­ди­стан­ские ев­реи, со­хра­ня­ют в бы­ту ев­рей­ско-ара­мей­ские язы­ки. Иран­ские евреи (па­рас-у-ма­дай) оби­та­ли в Ира­не и Средней Азии с ахе­ме­нид­ско­го пе­рио­да; с VI-VII веков н. э. со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки еврейско-персидского эт­но­лек­та. Впо­след­ст­вии они раз­би­ва­ют­ся на соб­ст­вен­но иранских евреев (джи­ди - 25 тысяч человек в Ира­не, 75 тысяч человек в Из­раи­ле, в XX веке боль­шин­ст­во пе­ре­шло с еврейско-иранских язы­ков на фар­си); та­то­языч­ных гор­ских ев­ре­ев; аф­га­но-сред­не­ази­атскую груп­пу, ко­то­рая к XVIII веку под­раз­де­ля­ет­ся на сред­не­ази­ат­ских ев­ре­ев и го­во­рив­ших на од­ном из еврейско-­персидских эт­но­лек­тов аф­ган­ских евреев, по­ки­нув­ших окон­ча­тель­но Аф­га­ни­стан в конце XX века. С иранскими евреями бы­ла свя­за­на и груп­па ки­тае­языч­ных кай­фын­ских евреев в Ки­тае, сфор­ми­ро­вав­шая­ся в VI-VIII веках н. э. и ны­не поч­ти ас­си­ми­ли­ро­ван­ная ки­тай­ца­ми; её не­мно­го­численные по­том­ки в городе Кай­фын со­хра­ня­ют отдельные при­зна­ки куль­тур­ной обо­соб­лен­но­сти. В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье вдоль пу­тей ме­ж­ду­народной тор­гов­ли пря­но­стя­ми фор­ми­ро­ва­лись го­во­ря­щие на языке ма­рат­хи бе­не-ис­ра­эль в шта­те Ма­ха­раш­тра в Ин­дии и го­во­ря­щие на язы­ке ма­лая­лам ко­чин­ские евреи, ра­нее оби­тав­шие на юге Ма­ла­бар­ско­го по­бе­ре­жья (ны­не в Из­раи­ле). Еврейские по­се­ле­ния на Ара­вий­ском полуострове воз­ни­ка­ли с середины - 2-й половины I тысячелетия до н. э. Му­хам­мед соз­да­вал но­вую ре­ли­гию в про­ти­во­стоя­нии с еврейским на­се­ле­ни­ем Ме­ди­ны, од­на­ко отдельные еврейские кла­ны во­шли в пер­во­на­чаль­ную ис­лам­скую об­щи­ну. Ара­бо­языч­ные по­том­ки еврейского на­се­ле­ния Южной Ара­вии (тей­ма­ним) жи­вут в основном в Из­раи­ле (около 140 тысяч человек), около 500 человек - в Йе­ме­не. В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье скла­ды­ва­ют­ся ара­боя­зыч­ные груп­пы в Северной Си­рии и Южной Тур­ции (ха­ля­би), Южной Си­рии и Ли­ва­не (са­ми); с XVI века в их со­став ин­тег­ри­ро­ва­лись бе­жен­цы-се­фар­ды из Ис­па­нии. В XVIII веке несколько кла­нов ха­ля­би и ирак­ских евреев пе­ре­се­ли­лись в Ин­дию на служ­бу британской ко­ро­не, от­ку­да они рас­се­ли­лись по Юго-Восточной Азии (Ин­доне­зия, Мьян­ма, Син­га­пур, Гон­конг и др.), где из­вест­ны под названием ба­гда­ди. С середины - 2-й половины I тысячелетия до н. э. скла­ды­ва­лась эт­ническая груп­па евреев Маг­ри­ба (мус­таа­ра­бим), раз­би­вав­шая­ся на мно­го­численные гео­гра­фические и су­бэт­нические под­груп­пы, в том числе бер­бе­роя­зыч­ных евреев Ат­ла­са. В изо­ля­ции от всех этих эдот раз­ви­ва­лись эфи­оп­ские евреи (бе­та-ис­ра­эль, или фа­ла­ша), до XX века го­во­рив­шие на агав­ских язы­ках, за­тем - на ам­хар­ском и тиг­рай. Еврейское на­се­ле­ние Ви­зан­тии (ро­ма­нио­ты) с XVI века под­вер­га­лось ин­тен­сив­ной ас­си­ми­ля­ции со сто­ро­ны се­фар­дов. Их по­том­ки, в XX веке сме­нив­шие эт­но­лект греческого языка (ева­ни­ка) на стан­дарт­ный греческий язык, жи­вут в Гре­ции (около I тысячи человек). В За­кав­ка­зье сфор­ми­ро­ва­лась груп­па гру­зин­ских ев­ре­ев. По­том­ки гре­коя­зыч­ных евреев, жив­ших с на­ча­ла на­шей эры в Кры­му и на Та­ман­ском полуострове, и бо­лее позд­них еврейских ми­гран­тов (в том числе се­фар­дов из Ис­па­нии и Ита­лии) об­ра­зу­ют груп­пу крым­ча­ков, го­во­рив­ших до не­дав­не­го вре­ме­ни на эт­но­лек­те крым­ско-татарского языке. Эт­но­ге­не­ти­че­ски с ро­ма­нио­та­ми, а так­же с ха­за­ра­ми и ха­зар­ски­ми евреями, ве­ро­ят­но, свя­за­ны сла­вя­ноя­зыч­ные евреи Ки­ев­ской Ру­си и западно-славянских зе­мель X-XVII веков (ке­наа­ним), го­во­рив­шие на еврейских эт­но­лек­тах древнерусского и древнечешского язы­ка и впо­след­ст­вии ас­си­ми­ли­ро­ван­ные рас­се­лив­ши­ми­ся здесь из Гер­ма­нии аш­ке­на­за­ми . В IX-XIV веках в Северной Фран­ции, Анг­лии и Ни­дер­лан­дах су­ще­ст­во­ва­ла еврейская груп­па цар­фа­тим, го­во­рив­шая на эт­но­лек­те ста­ро­фран­цуз­ско­го языка (зап. ло­эз, цар­фат­ский). По­сле из­гна­ния евреев из Анг­лии и Фран­ции в XIII-XIV веках они сли­лись с аш­ке­на­за­ми, от­час­ти с се­фар­да­ми. На юго-за­па­де Ев­ро­пы с позд­ней ан­тич­но­сти су­ще­ст­во­ва­ла еврейская груп­па се­фар­дов, го­во­рив­шая на эт­но­лек­тах ибе­ро-ро­ман­ских язы­ков. По­сле из­гна­ния в 1492 году из Ис­па­нии они рас­се­ли­лись в пре­де­лах Ос­ман­ской им­пе­рии на Бал­ка­нах и в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье, Ита­лии и Северной Аф­ри­ке, где в их сре­де фор­ми­ру­ет­ся се­фард­ский язык. С XVI века они ста­ли вос­ста­нав­ли­вать еврейские по­се­ле­ния в Па­ле­сти­не - Иеру­са­ли­ме, Хев­ро­не, соз­да­ли каб­ба­ли­стические цент­ры в Цфа­те и Ти­ве­рии. К ним бы­ли близ­ки евреи Про­ван­са (ев­рей­ско-про­ван­саль­ский язык шуа­дит со­хра­нял­ся до середины XIX века) и евреи Ри­ма (ро­ма­им), го­во­рив­шие со­от­вет­ст­вен­но на эт­но­лек­тах ста­ро­про­ван­саль­ско­го и итальянского языков (юж. ло­эз). В ре­зуль­та­те се­рии из­гна­ний и де­пор­та­ций из Англии (1290), Фран­ции (1394), Лит­вы (1495), Пор­ту­га­лии (1496), Сак­со­нии (1540), Бран­ден­бур­га (1573) и др. евреи Ев­ро­пы со­сре­до­то­чи­ва­ют­ся в основном в Ре­чи По­спо­ли­той. Мас­со­вое ис­треб­ле­ние евреев в хо­де Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов выз­ва­ло об­рат­ные миг­ра­ции бе­жен­цев в Западную Ев­ро­пу (пре­имущественно в Гер­ма­нию и Гол­лан­дию), Крым­ское хан­ст­во и Ос­ман­скую им­пе­рию. С это­го вре­ме­ни воз­ра­ста­ет по­ток евреев из Восточной Ев­ро­пы, по­се­ляю­щих­ся в го­ро­дах Па­ле­сти­ны ря­дом с бе­жен­ца­ми-се­фар­да­ми.

По при­зна­ку ве­ро­ис­по­ве­да­ния к евреям от­но­сят се­бя так называемые крип­тои­у­деи и иу­дей­ствую­щие. Крип­тои­у­деи - по­том­ки евреев, на­силь­ст­вен­но об­ра­щён­ных в хри­сти­ан­ст­во или ис­лам, про­дол­жав­ших тай­но ис­по­ве­до­вать эле­мен­ты иу­да­из­ма и со­хра­нять эле­мен­ты транс­фор­ми­ро­ван­ной еврейской бы­то­вой куль­ту­ры: ма­ра­ны (потомки «но­вых хри­сти­ан» на Пи­ре­ней­ском полуострове, юге США, в Латинской Аме­ри­ке и на Фи­лип­пи­нах; ны­не час­тич­но при­сое­ди­ня­ют­ся к еврейским об­щи­нам сво­их стран или пе­ре­се­ля­ют­ся в Из­ра­иль - наи­бо­лее ком­пакт­ная груп­па ма­ра­нов со­хра­ни­лась в городе Бель­мон­ти в Пор­ту­га­лии); шу­этос (по­том­ки кре­щёных евреев Ба­ле­ар­ских островов); джа­ди­ды и ча­ла в Ира­не и Средней Азии, фор­маль­но счи­таю­щие­ся му­суль­ма­на­ми, но со­хра­няю­щие в бы­ту эле­мен­ты еврейской куль­ту­ры; дён­ме в Тур­ции. По ре­ли­гии к евреям при­мы­ка­ют иу­дей­ст­вую­щие - груп­пы раз­но­го эт­нического про­ис­хо­ж­де­ния, ис­по­ве­дую­щие или стре­мя­щие­ся к ис­по­ве­до­ва­нию иу­да­из­ма (час­то его свое­об­раз­ной фор­мы) и счи­таю­щие се­бя ча­стью евреев: ге­ры и суб­бот­ни­ки Центральной Рос­сии, Си­би­ри и За­кав­ка­зья; бней-­ме­на­ше на инд. со­юз­ной тер­ри­то­рии Ми­зо­рам, в шта­те Ма­ни­пур и в мьян­ман­ской национальной области Чин; те­лу­гу­языч­ные бней-эф­ра­им в инд. шта­те Анд­хра-Пра­деш, об­ра­тив­шие­ся в иу­да­изм в 1981 году; абаю­дайя в Уган­де; бан­туя­зыч­ные лем­ба в ЮАР и Зим­баб­ве и др. На­ко­нец, на пе­ри­фе­рии еврейского эт­но­са на­хо­дят­ся эт­но­кон­фес­сио­наль­ные груп­пы са­ма­ри­тян и ка­раи­мов.

Не­пол­но­прав­ный со­ци­аль­но-эко­но­мический ста­тус евреев в ди­ас­по­ре (смотри Ан­ти­се­ми­тизм) спо­соб­ст­во­вал сло­же­нию у них спе­циа­ли­зированной куль­ту­ры. Уча­стие евреев в сельском хозяйстве по­все­ме­ст­но ог­ра­ни­чи­ва­лось, основными за­ня­тия­ми бы­ли ре­мес­ло и тор­гов­ля, часть евреев за­ни­ма­лась пред­при­ни­ма­тель­ст­вом и рос­тов­щи­че­ст­вом, сво­бод­ны­ми про­фес­сия­ми. Боль­шин­ст­во евреев жи­ло замк­ну­ты­ми об­щи­на­ми (ке­ги­ла) в городских квар­та­лах (гет­то в Ита­лии и Гер­ма­нии, жу­де­рия в Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии, мел­лах в Северной Аф­ри­ке, ма­хал­ла в Ира­не и Центральной Азии) или в не­боль­ших го­род­ках Восточной Ев­ро­пы («ме­стеч­ках»). Се­год­ня тра­диционные еврейские по­се­ле­ния со­хра­ни­лись толь­ко на острове Джер­ба (Ту­нис) и в Крас­ной Сло­бо­де в городе Ку­ба (Сев. Азер­байд­жан). Са­мо­управ­ле­ние (ка­гал) воз­глав­ля­лось эко­но­мической эли­той - гвир («силь­ный»), пар­нас («кор­ми­лец») и рав­ви­на­том. Со­хра­ня­лись пе­ре­жит­ки боль­шой се­мьи, на Ближ­нем и Среднем Вос­то­ке до середины XX века - по­ли­ги­ния (нор­ма­тив­ная мо­но­га­мия вве­де­на у аш­ке­на­зов в X веке). В уль­тра­ор­то­док­саль­ной сре­де прак­ти­ку­ют­ся ле­ви­рат и со­ро­рат, ор­то­ку­зен­ные пат­ри­ла­те­раль­ные бра­ки. Си­сте­мы род­ст­ва ли­ней­но­го и би­фур­ка­тив­но-кол­ла­те­раль­но­го ти­пов. Счёт род­ст­ва пат­ри­ли­ней­ный, но по иу­даи­ст­ским нор­мам евреем счи­та­ет­ся толь­ко ро­ж­дён­ный от ма­те­ри-ев­рей­ки. Не­ор­то­док­саль­ный (ре­фор­ми­ст­ский) иу­даизм при­зна­ёт евреев так­же и рож­дён­ных от еврея от­ца и по­лу­чив­ших еврейское во­спи­та­ние. Об­ще­ев­рей­ские чер­ты ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры оп­ре­де­ля­лись пись­мен­ным или обыч­ным пра­вом иу­да­из­ма: ко­шер в пи­ще, обя­за­тель­ное по­кры­тие го­ло­вы для муж­чин и за­муж­них жен­щин и др. Еврейская кух­ня де­лит­ся на во­сточ­ную, или се­фард­скую (ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние спе­ций, олив­ко­во­го мас­ла, бо­бов, ба­ра­ни­ны), и за­пад­ную, или аш­ке­наз­скую (го­вя­ди­на, ку­ря­ти­на, ово­щи, при­прав­лен­ные са­ха­ром и лу­ком), мо­де­ли. Во всех тра­ди­ци­ях в суб­бо­ту по­да­ют пле­тё­ные бул­ки, по­сы­пан­ные ма­ком или кун­жу­том (ха­ла); ры­бу (фар­ши­ро­ван­ную у аш­ке­на­зов, жа­рен­ную с пря­ны­ми при­пра­ва­ми - на Вос­то­ке); при­го­тов­ляе­мое на дол­гом ог­не жар­кое из мя­са и бо­бов (чолнт, ха­мин); на Но­вый год (Рош Аша­на - осен­нее рав­но­ден­ст­вие) - сла­до­сти и яб­ло­ки с мёдом; на Ха­ну­ку - муч­ные и кар­то­фель­ные блю­да, при­го­тов­лен­ные в ки­пя­щем мас­ле; ис­клю­че­ние квас­но­го хле­ба в пас­халь­ную не­де­лю (ха­мец) в западной тра­ди­ции вклю­ча­ет за­прет на все ви­ды пи­щи из зла­ков или бо­бо­вых, при­го­тов­лен­ных с во­дой или другой жид­ко­стью; в восточной тра­ди­ции на Пас­ху, на­обо­рот, рас­про­стра­не­ны блю­да из бо­бо­вых, ри­са, ку­ку­ру­зы и др.

На про­тя­же­нии XIX века боль­шин­ст­во евреев Западной Ев­ро­пы бы­ли по­ли­ти­че­ски урав­не­ны в пра­вах с гра­ж­да­на­ми сво­их стран. Это со­про­во­ж­да­лось ре­фор­ми­ро­ва­ни­ем иу­да­из­ма, раз­ру­ше­ни­ем тра­диционной ке­ги­лы, рас­па­дом ста­рых эдот и еврейских язы­ков (гас­ка­ла - про­све­ще­ние). В XIX-XX веках в Ев­ро­пе и за­тем в Аме­ри­ке евреи осоз­на­ют­ся как кон­фес­сио­наль­ная общ­ность, в то вре­мя как се­ку­ля­ри­зо­ван­ные евреи ин­тег­ри­ру­ют­ся в эт­нические общ­но­сти сво­их стран. В Рос­сии гас­ка­ла вы­ра­жа­ет­ся в стрем­ле­нии еврейской мо­ло­дёжи 2-й половины XIX века к об­ра­зо­ва­нию и про­све­ще­нию, к от­ка­зу от тра­диционных форм мес­теч­ко­вой куль­ту­ры и ре­ли­гии. Евреи Российской им­пе­рии, Га­ли­ции и Ру­мы­нии вы­ра­ба­ты­ва­ют иную мо­дель иден­тич­но­сти, при ко­то­рой они осоз­на­ют се­бя в пер­вую оче­редь как эт­ническую общ­ность со сво­ей эт­нической ре­ли­ги­ей. Воз­ни­ка­ют та­кие фор­мы еврейского эт­но­по­ли­тического дви­же­ния, как сио­низм (при­зыв к воз­вра­ще­нию евреев на ис­то­рическую ро­ди­ну) и ав­то­но­мизм (борь­ба за национально-куль­тур­ные ав­то­но­мии внут­ри го­су­дарств про­жи­ва­ния). В середине XIX века на­чи­на­ет­ся ми­гра­ция евреев из Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Ита­лии, в 1881-1914 годах - из Российской им­пе­рии в США, Ка­на­ду, Латинскую Аме­ри­ку (пре­имущественно Ар­ген­ти­ну), Южную Аф­ри­ку, Ав­ст­ра­лию, Новую Зе­лан­дию, с рас­про­стра­не­ни­ем идео­ло­гии сио­низ­ма - в Па­ле­сти­ну. Но­вую вол­ну эмиг­ра­ции евреев вы­звал при­ход на­цис­тов к вла­сти в Гер­ма­нии, 2-я ми­ро­вая вой­на и хо­ло­кост. В 1930-е годы до 300 тысяч евреев бе­гут из Гер­ма­нии и Ав­ст­рии в США и стра­ны Ев­ро­пы. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны 350 тысяч европейский евреев, в 1950-1970-е гооды - евреи из му­сульманских стран, с 1971 года - около 2 млн. евреев из СССР пе­ре­се­ля­ют­ся в основном в США и Из­ра­иль. Из­ра­иль­тя­не об­ра­зу­ют центр но­вой еврейской эт­нич­но­сти. Ди­ас­пор­ные евреи в стра­нах Аме­ри­ки, Западной и Центральной Ев­ро­пы, в Ав­ст­ра­лии, Но­вой Зе­лан­дии, Южной Аф­ри­ке раз­ви­ва­ют­ся в рам­ках кон­фес­сио­наль­ной иден­ти­фи­ка­ции, опи­раю­щей­ся на сеть си­на­го­галь­ных об­щин. Бли­зит­ся к за­вер­ше­нию рас­пад по­след­них тра­диционных еврейских эдот - гор­ских, бу­хар­ских, гру­зин­ских евреев и др.

С конца XIX века воз­ни­ка­ет сеть ме­ж­ду­народных еврейских организаций: Общество ре­мес­лен­но­го тру­да (ОРТ), воз­ник­шее в Рос­сии в 1870 году; Все­мир­ная сио­ни­ст­ская организация (1897) и её ис­пол­нительный ор­ган - Еврейское агент­ст­во (Со­хнут; 1921); Все­мир­ный еврейский кон­гресс (ВЕК; 1936), объ­е­ди­няю­щий все ор­га­ни­зо­ван­ные еврейские об­щи­ны стран ми­ра, за ис­клю­че­ни­ем Ира­на (еврейская об­щи­на СССР при­сое­ди­ни­лась к ВЕК в 1991 году; по­сле рас­па­да СССР об­щи­ны стран СНГ об­ра­зо­ва­ли яд­ро Ев­роа­зи­ат­ско­го еврейского кон­грес­са, ас­со­ции­ро­ван­но­го с ВЕК, в ко­то­рый вхо­дят так­же евреи других стран Азии, Ав­ст­ра­лии и Океа­нии); Объ­е­ди­нён­ный американский еврейский комитет по рас­пре­де­ле­нию (Джойнт; 1989) и др. В СССР все еврейские об­щин­ные и об­щественные ор­га­ни­за­ции, вклю­чая воз­ник­ший в 1941году Еврейский ан­ти­фа­ши­ст­ский комитет (ЕАК), бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны. В 1970-1980-е годы в СССР воз­ни­ка­ет не­за­ви­си­мое еврейское дви­же­ние, ста­вив­шее сво­ей це­лью осу­ще­ст­в­ле­ние эмиг­ра­ции советских ев­ре­ев в Из­ра­иль и из­уче­ние куль­ту­ры евреев (круж­ки по изу­че­нию ив­ри­та, ис­то­рии евреев, иу­да­из­ма, еврейских тра­ди­ций и др.). В 1989 году 1-й съезд евреев СССР про­воз­гла­ша­ет соз­да­ние Кон­фе­де­ра­ции еврейских ор­га­ни­за­ций и об­щин СССР (по­сле 1991 года - СНГ) - Ва­ад. В 1996 году воз­ни­ка­ет Российский еврейский кон­гресс (РЕК). С 1997 года скла­ды­ва­ет­ся сис­те­ма Фе­де­раль­ной ев­рей­ской национально-куль­тур­ной ав­то­но­мии (ФЕНКА), вклю­чаю­щая ре­гио­наль­ные еврейские национально-куль­тур­ные ав­то­но­мии в 40 субъ­ек­тах Фе­де­ра­ции.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

В.В. Верещагин. «Два еврея». Эскиз. 1883-1884. Палестина. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ;

Евреи. Семья на прогулке. Иерусалим. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)