ЕВРЕИ
ЕВРЕИ - народ.
Организованные еврейские общины существуют в 110 странах мира, причём реальное число живущих там евреев может превышать их официальные данные в 1,5-4 раза. Общая численность 13,3 млн. человек (2006, оценка), в том числе в США 5,2-5,5 млн. чел. (из них выходцев из бывшего СССР около 400 тысяч человек), в Израиле около 5,4 млн. человек (из них выходцев из бывшего СССР около 1 млн. человек), Франции свыше 600 тысяч человек, Канаде 370 тысяч человек, Великобритании свыше 300 тысяч человек, Аргентине 185 тысяч человек, Австралии 110 тысяч человек, Германии 200 тысяч человек (в том числе членов местной общины - 115 тысяч человек, из них выходцев из бывшего СССР около 80 тысяч человек), Украине 100 тысяч человек, Бразилии 100 тысяч человек. В России 230 тысяч человек (2002, перепись, в том числе в Москве 79,4 тысяч человек, Санкт-Петербурге 36,6 тысяч человек).
Древнейший язык евреев - древнееврейский язык, на котором написан Танах. В первые века нашей эры его в качестве разговорного сменил один из арамейских языков, позднее в диаспоре на основе языков окружающих народов возникли еврейские языки и этнолекты (смотри Еврейские языки). Древнееврейский язык перестал быть средством вербальной коммуникации, но в форме «языка святости» (лашон-акодеш) сохранялся до Нового времени в качестве основного письменного языка, обслуживавшего религиозную, литературную, образовательную, культурную и деловую сферы. В XIX веке древнееврейский язык был возрождён в форме иврита, с середины XX века стал официальным и основным разговорным языком евреев Израиля. В странах диаспоры древнееврейский язык сохраняется как основной язык иудаизма. Около половины евреев говорят по-английски (в США, Канаде, Великобритании, Израиле, Австралии, ЮАР и др.), около 40% - на иврите (в Израиле), около 20% - по-русски, около 10% - по-арабски, около 5% - по-испански, около 6% - по-французски, около 4% - на идише, распространены также сефардский язык, татский язык, еврейско-арамейские, еврейско-иранские и древние еврейские языки, а также немецкий, румынский, польский, амхарский, португальский, венгерский, нидерландский, турецкий и другие языки.
Большинство верующих евреев - иудеи. В иудаизме этническое и конфессиональное самосознание, как правило, совпадают. Согласно традиционному взгляду, переход еврея в другую религию равносилен переходу в другой народ.
Древние евреи сложились как общность во II тысячелетии до н. э. в древней Палестине в результате интеграции семитоязычных скотоводов-кочевников и земледельцев среднего течения реки Евфрат и оазисов Ханаана. Согласно еврейской традиции, записанной в Торе, еврейский народ сформировался после Исхода из египетского рабства и принятия Закона Торы у горы Синай. Пришедшие в Ханаан евреи делились на 12 племён («колен»), возводившихся к сыновьям Иакова (Израиля). На рубеже II-I тысячелетий до н. э. возникает объединённое царство Давида, в X веке до н. э. был построен 1-й храм в Иерусалиме, на протяжении I тысячелетия до н. э. складывается еврейская Библия (Танах). В 722 году до н. э. потомки 10 из 12 еврейских «колен» были переселены ассирийцами в Мидию, где растворились среди окружающего населения. Предания о «десяти пропавших коленах» были популярны в еврейском, христианском и мусульманском фольклоре, до сих пор распространены среди восточных еврейских общин и иудействующих. В 586 году до н. э. вавилоняне завоевали Иудею, разрушили Иерусалимский храм и увели значительную часть евреев в Месопотамию (Вавилонское пленение). С падением Нововавилонского царства (539 год до н. э.) часть евреев возвратилась в Иудею, был построен 2-й Иерусалимский храм, вокруг которого возобновилась государственная и этническая консолидация евреев. С этого времени начинает складываться доминирующая модель этнического развития евреев, включающая символический и культурный центр в Израиле и обширную диаспору. Возникнув первоначально в Месопотамии и Египте, с конца I тысячелетия до н. э. диаспора охватывает Северную Африку, Малую Азию, Сирию, Аравийский полуостров, Иран, Кавказ, Крым, Восточное и Западное Средиземноморье. В период подчинения Палестины Птолемеям и Селевкидам (IV-II века до н. э.) евреи подвергаются культурной эллинизации, наряду с древнееврейским и арамейским проникает также древнегреческий язык (койне). В результате восстания Маккавеев возникло второе древнееврейское государственное образование - Хасмонейское царство (164-37 годы до н. э.). В то время эллинизированные группы и нееврейские семитские народы Негева и Заиорданья влились в состав евреев. Римское завоевание Иудеи (63-37 годы до н. э.) и разгром освободительных движений I-II века н. э. привели к разрушению 2-го храма (70 н. э.) и выселению большей части евреев, пополнивших еврейские общины диаспоры. Этнический центр в Палестине практически прекратил существование после арабского завоевания (638), хотя присутствие евреев на исторической родине не прекращалось вплоть до создания государства Израиль (1948). В диаспоре последовательно сменились несколько доминирующих центров, где сложились этнические группы евреев (эдот), различавшиеся по языку и бытовой культуре, но сохраняющие общееврейское самосознание: Бавель (Месопотамия, Закавказье, Курдистанское нагорье) – V-XI века; Сефарад (Пиренейский полуостров) - начало нашей эры - 1492; Ашкеназ (Центральная Германия, Восточная Европа) - X - середина XX веков. Одна из древнейших эдот, сложившаяся в середине I тысячелетия до н. э., - бавли, или иракские евреи, говорившие вначале на еврейско-арамейском языке, который около VIII-IX веков сменился арабскими диалектами кылту, впоследствии сохранившимися в основном лишь у евреев и христиан. Последние представители бавли покинули Ирак в начале американо-иракской войны (2003). Евреи, сохранившие арамейский язык после арабского завоевания, были оттеснены на Курдистанское нагорье, где сформировались в этническую группу таргум, или лахлухов. В современном Израиле они известны как курдистанские евреи, сохраняют в быту еврейско-арамейские языки. Иранские евреи (парас-у-мадай) обитали в Иране и Средней Азии с ахеменидского периода; с VI-VII веков н. э. сохранились памятники еврейско-персидского этнолекта. Впоследствии они разбиваются на собственно иранских евреев (джиди - 25 тысяч человек в Иране, 75 тысяч человек в Израиле, в XX веке большинство перешло с еврейско-иранских языков на фарси); татоязычных горских евреев; афгано-среднеазиатскую группу, которая к XVIII веку подразделяется на среднеазиатских евреев и говоривших на одном из еврейско-персидских этнолектов афганских евреев, покинувших окончательно Афганистан в конце XX века. С иранскими евреями была связана и группа китаеязычных кайфынских евреев в Китае, сформировавшаяся в VI-VIII веках н. э. и ныне почти ассимилированная китайцами; её немногочисленные потомки в городе Кайфын сохраняют отдельные признаки культурной обособленности. В раннем Средневековье вдоль путей международной торговли пряностями формировались говорящие на языке маратхи бене-исраэль в штате Махараштра в Индии и говорящие на языке малаялам кочинские евреи, ранее обитавшие на юге Малабарского побережья (ныне в Израиле). Еврейские поселения на Аравийском полуострове возникали с середины - 2-й половины I тысячелетия до н. э. Мухаммед создавал новую религию в противостоянии с еврейским населением Медины, однако отдельные еврейские кланы вошли в первоначальную исламскую общину. Арабоязычные потомки еврейского населения Южной Аравии (тейманим) живут в основном в Израиле (около 140 тысяч человек), около 500 человек - в Йемене. В раннем Средневековье складываются арабоязычные группы в Северной Сирии и Южной Турции (халяби), Южной Сирии и Ливане (сами); с XVI века в их состав интегрировались беженцы-сефарды из Испании. В XVIII веке несколько кланов халяби и иракских евреев переселились в Индию на службу британской короне, откуда они расселились по Юго-Восточной Азии (Индонезия, Мьянма, Сингапур, Гонконг и др.), где известны под названием багдади. С середины - 2-й половины I тысячелетия до н. э. складывалась этническая группа евреев Магриба (мустаарабим), разбивавшаяся на многочисленные географические и субэтнические подгруппы, в том числе бербероязычных евреев Атласа. В изоляции от всех этих эдот развивались эфиопские евреи (бета-исраэль, или фалаша), до XX века говорившие на агавских языках, затем - на амхарском и тиграй. Еврейское население Византии (романиоты) с XVI века подвергалось интенсивной ассимиляции со стороны сефардов. Их потомки, в XX веке сменившие этнолект греческого языка (еваника) на стандартный греческий язык, живут в Греции (около I тысячи человек). В Закавказье сформировалась группа грузинских евреев. Потомки грекоязычных евреев, живших с начала нашей эры в Крыму и на Таманском полуострове, и более поздних еврейских мигрантов (в том числе сефардов из Испании и Италии) образуют группу крымчаков, говоривших до недавнего времени на этнолекте крымско-татарского языке. Этногенетически с романиотами, а также с хазарами и хазарскими евреями, вероятно, связаны славяноязычные евреи Киевской Руси и западно-славянских земель X-XVII веков (кенааним), говорившие на еврейских этнолектах древнерусского и древнечешского языка и впоследствии ассимилированные расселившимися здесь из Германии ашкеназами. В IX-XIV веках в Северной Франции, Англии и Нидерландах существовала еврейская группа царфатим, говорившая на этнолекте старофранцузского языка (зап. лоэз, царфатский). После изгнания евреев из Англии и Франции в XIII-XIV веках они слились с ашкеназами, отчасти с сефардами. На юго-западе Европы с поздней античности существовала еврейская группа сефардов, говорившая на этнолектах иберо-романских языков. После изгнания в 1492 году из Испании они расселились в пределах Османской империи на Балканах и в Восточном Средиземноморье, Италии и Северной Африке, где в их среде формируется сефардский язык. С XVI века они стали восстанавливать еврейские поселения в Палестине - Иерусалиме, Хевроне, создали каббалистические центры в Цфате и Тиверии. К ним были близки евреи Прованса (еврейско-провансальский язык шуадит сохранялся до середины XIX века) и евреи Рима (ромаим), говорившие соответственно на этнолектах старопровансальского и итальянского языков (юж. лоэз). В результате серии изгнаний и депортаций из Англии (1290), Франции (1394), Литвы (1495), Португалии (1496), Саксонии (1540), Бранденбурга (1573) и др. евреи Европы сосредоточиваются в основном в Речи Посполитой. Массовое истребление евреев в ходе Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов вызвало обратные миграции беженцев в Западную Европу (преимущественно в Германию и Голландию), Крымское ханство и Османскую империю. С этого времени возрастает поток евреев из Восточной Европы, поселяющихся в городах Палестины рядом с беженцами-сефардами.
По признаку вероисповедания к евреям относят себя так называемые криптоиудеи и иудействующие. Криптоиудеи - потомки евреев, насильственно обращённых в христианство или ислам, продолжавших тайно исповедовать элементы иудаизма и сохранять элементы трансформированной еврейской бытовой культуры: мараны (потомки «новых христиан» на Пиренейском полуострове, юге США, в Латинской Америке и на Филиппинах; ныне частично присоединяются к еврейским общинам своих стран или переселяются в Израиль - наиболее компактная группа маранов сохранилась в городе Бельмонти в Португалии); шуэтос (потомки крещёных евреев Балеарских островов); джадиды и чала в Иране и Средней Азии, формально считающиеся мусульманами, но сохраняющие в быту элементы еврейской культуры; дёнме в Турции. По религии к евреям примыкают иудействующие - группы разного этнического происхождения, исповедующие или стремящиеся к исповедованию иудаизма (часто его своеобразной формы) и считающие себя частью евреев: геры и субботники Центральной России, Сибири и Закавказья; бней-менаше на инд. союзной территории Мизорам, в штате Манипур и в мьянманской национальной области Чин; телугуязычные бней-эфраим в инд. штате Андхра-Прадеш, обратившиеся в иудаизм в 1981 году; абаюдайя в Уганде; бантуязычные лемба в ЮАР и Зимбабве и др. Наконец, на периферии еврейского этноса находятся этноконфессиональные группы самаритян и караимов.
Неполноправный социально-экономический статус евреев в диаспоре (смотри Антисемитизм) способствовал сложению у них специализированной культуры. Участие евреев в сельском хозяйстве повсеместно ограничивалось, основными занятиями были ремесло и торговля, часть евреев занималась предпринимательством и ростовщичеством, свободными профессиями. Большинство евреев жило замкнутыми общинами (кегила) в городских кварталах (гетто в Италии и Германии, жудерия в Испании и Португалии, меллах в Северной Африке, махалла в Иране и Центральной Азии) или в небольших городках Восточной Европы («местечках»). Сегодня традиционные еврейские поселения сохранились только на острове Джерба (Тунис) и в Красной Слободе в городе Куба (Сев. Азербайджан). Самоуправление (кагал) возглавлялось экономической элитой - гвир («сильный»), парнас («кормилец») и раввинатом. Сохранялись пережитки большой семьи, на Ближнем и Среднем Востоке до середины XX века - полигиния (нормативная моногамия введена у ашкеназов в X веке). В ультраортодоксальной среде практикуются левират и сорорат, ортокузенные патрилатеральные браки. Системы родства линейного и бифуркативно-коллатерального типов. Счёт родства патрилинейный, но по иудаистским нормам евреем считается только рождённый от матери-еврейки. Неортодоксальный (реформистский) иудаизм признаёт евреев также и рождённых от еврея отца и получивших еврейское воспитание. Общееврейские черты материальной культуры определялись письменным или обычным правом иудаизма: кошер в пище, обязательное покрытие головы для мужчин и замужних женщин и др. Еврейская кухня делится на восточную, или сефардскую (широкое использование специй, оливкового масла, бобов, баранины), и западную, или ашкеназскую (говядина, курятина, овощи, приправленные сахаром и луком), модели. Во всех традициях в субботу подают плетёные булки, посыпанные маком или кунжутом (хала); рыбу (фаршированную у ашкеназов, жаренную с пряными приправами - на Востоке); приготовляемое на долгом огне жаркое из мяса и бобов (чолнт, хамин); на Новый год (Рош Ашана - осеннее равноденствие) - сладости и яблоки с мёдом; на Хануку - мучные и картофельные блюда, приготовленные в кипящем масле; исключение квасного хлеба в пасхальную неделю (хамец) в западной традиции включает запрет на все виды пищи из злаков или бобовых, приготовленных с водой или другой жидкостью; в восточной традиции на Пасху, наоборот, распространены блюда из бобовых, риса, кукурузы и др.
На протяжении XIX века большинство евреев Западной Европы были политически уравнены в правах с гражданами своих стран. Это сопровождалось реформированием иудаизма, разрушением традиционной кегилы, распадом старых эдот и еврейских языков (гаскала - просвещение). В XIX-XX веках в Европе и затем в Америке евреи осознаются как конфессиональная общность, в то время как секуляризованные евреи интегрируются в этнические общности своих стран. В России гаскала выражается в стремлении еврейской молодёжи 2-й половины XIX века к образованию и просвещению, к отказу от традиционных форм местечковой культуры и религии. Евреи Российской империи, Галиции и Румынии вырабатывают иную модель идентичности, при которой они осознают себя в первую очередь как этническую общность со своей этнической религией. Возникают такие формы еврейского этнополитического движения, как сионизм (призыв к возвращению евреев на историческую родину) и автономизм (борьба за национально-культурные автономии внутри государств проживания). В середине XIX века начинается миграция евреев из Германии, Австрии, Италии, в 1881-1914 годах - из Российской империи в США, Канаду, Латинскую Америку (преимущественно Аргентину), Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию, с распространением идеологии сионизма - в Палестину. Новую волну эмиграции евреев вызвал приход нацистов к власти в Германии, 2-я мировая война и холокост. В 1930-е годы до 300 тысяч евреев бегут из Германии и Австрии в США и страны Европы. После 2-й мировой войны 350 тысяч европейский евреев, в 1950-1970-е гооды - евреи из мусульманских стран, с 1971 года - около 2 млн. евреев из СССР переселяются в основном в США и Израиль. Израильтяне образуют центр новой еврейской этничности. Диаспорные евреи в странах Америки, Западной и Центральной Европы, в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке развиваются в рамках конфессиональной идентификации, опирающейся на сеть синагогальных общин. Близится к завершению распад последних традиционных еврейских эдот - горских, бухарских, грузинских евреев и др.
С конца XIX века возникает сеть международных еврейских организаций: Общество ремесленного труда (ОРТ), возникшее в России в 1870 году; Всемирная сионистская организация (1897) и её исполнительный орган - Еврейское агентство (Сохнут; 1921); Всемирный еврейский конгресс (ВЕК; 1936), объединяющий все организованные еврейские общины стран мира, за исключением Ирана (еврейская община СССР присоединилась к ВЕК в 1991 году; после распада СССР общины стран СНГ образовали ядро Евроазиатского еврейского конгресса, ассоциированного с ВЕК, в который входят также евреи других стран Азии, Австралии и Океании); Объединённый американский еврейский комитет по распределению (Джойнт; 1989) и др. В СССР все еврейские общинные и общественные организации, включая возникший в 1941году Еврейский антифашистский комитет (ЕАК), были ликвидированы. В 1970-1980-е годы в СССР возникает независимое еврейское движение, ставившее своей целью осуществление эмиграции советских евреев в Израиль и изучение культуры евреев (кружки по изучению иврита, истории евреев, иудаизма, еврейских традиций и др.). В 1989 году 1-й съезд евреев СССР провозглашает создание Конфедерации еврейских организаций и общин СССР (после 1991 года - СНГ) - Ваад. В 1996 году возникает Российский еврейский конгресс (РЕК). С 1997 года складывается система Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА), включающая региональные еврейские национально-культурные автономии в 40 субъектах Федерации.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
В.В. Верещагин. «Два еврея». Эскиз. 1883-1884. Палестина. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ;
Евреи. Семья на прогулке. Иерусалим. Архив БРЭ.