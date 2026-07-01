ЕВРАЗИЙСТВО
ЕВРАЗИЙСТВО - идейное и общественно-политическое движение в среде русской эмиграции в 1920-1930-х годах.
Возникло после выхода в 1921 году в Софии сборника «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», авторами которого были П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Флоровский, П.П. Сувчинский. В разработке идеологии евразийства активно участвовали Н.Н. Алексеев, Г.В. Вернадский, Л.П. Карсавин и др. Идеи евразийства получили отражение во многих изданиях, вышедших в Софии, Праге, Белграде, Берлине, Брюсселе, Париже, где работали евразийские кружки, семинары. Издавались сборники «Евразийский временник» (книги 1-7, 1921-1931), «Евразийская хроника» (выпуски 1-12, 1925-1937), еженедельная газета «Евразия» (1928-1929). В 1927 году оформилась политическая организация евразийства.
Стремясь к воссозданию единого Российского государства, евразийцы выдвинули историософскую и культурологическую концепцию России-Евразии как самобытной цивилизации, соединившей в себе элементы Востока и Запада (под Евразией они понимали срединную часть Европы и Азии, объединяющую три равнины: Восточно-Европейскую, Западно-Сибирскую и Туркестанскую). Опираясь на идеи С.М. Соловьёва, А.П. Щапова, В.О. Ключевского о роли природно-географического фактора в русской истории и теорию культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, сторонники евразийства обосновывали единство России-Евразии её уникальным ландшафтно-климатическим пространством (П.Н. Савицкий), особым этнокультурным ареалом (Н.С. Трубецкой), доминирующей ролью православия. Так доказывалась общность исторической судьбы населяющих её славянских и «туранских» (финно-угры, тюрки) народов, близость их культур, этнопсихологического типа, религиозных воззрений и чувств, языков (согласно Трубецкому, в рамках праиндоевропейского языка праславянский диалект был ближе к праиранскому, чем к западным диалектам). Истоки евразийского политического культурного единства идеологи евразийства усматривали не в Киевской Руси, а в империи Чингисхана - «степной цивилизации», где евразийский культурный тип якобы впервые предстал как единое целое. Делая акцент на восточном, «туранском», элементе в русской культуре, евразийцы подчёркивали положительное значение татаро-монгольского периода для государственного строительства и сохранения православных устоев перед лицом идеологической и военно-политической экспансии Запада и отрицательно относились к преобразованиям Петра I как положившим начало европеизации России. В этом контексте Революция 1917 года оценивалась как событие, ознаменовавшее начало новой эпохи, связанной с выходом России из чуждого ей европейского («романо-германского») культурного мира и вступлением на путь самобытного исторического развития. Модель социально-политического устройства России евразийцы надеялись осуществить путём мирного преобразования коммунистического государства в автаркическое и авторитарное, руководимое элитой («правящим отбором»), опирающейся в своей политике на доминирующую идею евразийского культурного единства («идеократия»). В экономике предполагалось обеспечить гармоничное сочетание частной и государственной форм собственности. В духовной жизни интегрирующая роль отводилась православию. Народ рассматривался как «симфоническая личность» (Л.П. Карсавин), «многородная нация» (Трубецкой), а «низовые» локальные культуры должны гармонично сочетаться с объемлющей их «высокой» культурой. Крайняя элитарность евразийской доктрины, утверждение в ней примата коллектива над личностью, концепция идеократии подверглись резкой критике в эмигрантских кругах (Н.А. Бердяев, Ф.А. Степун, П.Н. Милюков и др.). В конце 1920-х годов произошёл раскол движения. Под руководством С.Я. Эфрона и Д.П. Святополк-Мирского вокруг газеты «Евразия» образовалось левое крыло, открыто симпатизировавшее сталинскому режиму. Ряд видных идеологов евразийства, в том числе Н.С. Трубецкой, Н.Н. Алексеев, Савицкий и другие, порвали с ним связи. С середины 1930-х годов евразийство как организованное движение прекратило существование. Последователем идей евразийства считал себя Л.Н. Гумилёв.
(смотри Русская эмиграция во в годы Великой Отечественной войны)