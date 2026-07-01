ЕВРАЗИЙСТВО

ЕВРАЗИЙСТВО - идейное и общественно-политическое движение в среде русской эмиграции в 1920-1930-х годах.

Воз­ник­ло по­сле вы­хо­да в 1921 году в Со­фии сборника «Ис­ход к Вос­то­ку. Пред­чув­ст­вия и свер­ше­ния. Ут­вер­жде­ние ев­ра­зий­цев», ав­то­ра­ми ко­то­ро­го бы­ли П.Н. Са­виц­кий, Н.С. Тру­бец­кой, Г.В. Фло­ров­ский, П.П. Сув­чин­ский. В раз­ра­бот­ке идео­ло­гии евразийства ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли Н.Н. Алек­се­ев, Г.В. Вер­над­ский, Л.П. Кар­са­вин и др. Идеи евразийства по­лу­чи­ли от­ра­же­ние во мно­гих из­да­ни­ях, вы­шед­ших в Со­фии, Пра­ге, Бел­гра­де, Бер­ли­не, Брюс­се­ле, Па­ри­же, где ра­бо­та­ли ев­ра­зий­ские круж­ки, се­ми­на­ры. Из­да­ва­лись сборники «Ев­ра­зий­ский вре­мен­ник» (книги 1-7, 1921-1931), «Ев­ра­зий­ская хро­ни­ка» (выпуски 1-12, 1925-1937), еже­не­дель­ная газета «Ев­ра­зия» (1928-1929). В 1927 году офор­ми­лась по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция ев­ра­зий­ст­ва.

Стре­мясь к вос­соз­да­нию еди­но­го Российского государства, ев­ра­зий­цы вы­дви­ну­ли ис­то­рио­соф­скую и куль­ту­ро­ло­гическую кон­цеп­цию Рос­сии-Ев­ра­зии как са­мо­быт­ной ци­ви­ли­за­ции, со­еди­нив­шей в се­бе эле­мен­ты Вос­то­ка и За­па­да (под Ев­ра­зи­ей они по­ни­ма­ли сре­дин­ную часть Ев­ро­пы и Азии, объ­е­ди­няю­щую три рав­ни­ны: Вос­точ­но-­Ев­ро­пей­скую, За­пад­но-Си­бир­скую и Тур­ке­стан­скую). Опи­ра­ясь на идеи С.М. Со­ловь­ё­ва, А.П. Ща­по­ва, В.О. Клю­чев­ско­го о ро­ли при­род­но-гео­гра­фического фак­то­ра в русской ис­то­рии и тео­рию куль­тур­но-ис­то­рических ти­пов Н.Я. Да­ни­лев­ско­го, сто­рон­ни­ки евразийства обос­но­вы­ва­ли един­ст­во Рос­сии-­Ев­ра­зии её уни­каль­ным ланд­шафт­но-­кли­ма­тическим про­стран­ст­вом (П.Н. Са­виц­кий), осо­бым эт­но­куль­тур­ным ареа­лом (Н.С. Тру­бец­кой), до­ми­ни­рую­щей ро­лью пра­во­сла­вия. Так до­ка­зы­ва­лась общ­ность ис­то­рической судь­бы на­се­ляю­щих её сла­вян­ских и «ту­ран­ских» (фин­но-уг­ры, тюр­ки) на­ро­дов, бли­зость их куль­тур, эт­ноп­си­хо­ло­гического ти­па, ре­лигиозных воз­зре­ний и чувств, язы­ков (со­глас­но Тру­бец­ко­му, в рам­ках пра­индо­ев­ро­пей­ско­го язы­ка пра­сла­вян­ский диа­лект был бли­же к праи­ран­ско­му, чем к западным диа­лек­там). Ис­то­ки ев­ра­зий­ско­го по­ли­тического куль­тур­но­го един­ст­ва идео­ло­ги евразийства ус­мат­ри­ва­ли не в Ки­ев­ской Ру­си, а в им­пе­рии Чин­гис­ха­на - «степ­ной ци­ви­ли­за­ции», где ев­ра­зий­ский куль­тур­ный тип яко­бы впер­вые пред­стал как еди­ное це­лое. Де­лая ак­цент на вос­точ­ном, «ту­ран­ском», эле­мен­те в русской куль­ту­ре, ев­ра­зий­цы под­чёр­ки­ва­ли по­ло­жи­тель­ное зна­че­ние та­та­ро-монгольского пе­рио­да для государственного строи­тель­ст­ва и со­хра­не­ния пра­во­слав­ных ус­то­ев пе­ред ли­цом идео­ло­гической и во­енно-по­ли­тической экс­пан­сии За­па­да и от­ри­ца­тель­но от­но­си­лись к пре­об­ра­зо­ва­ни­ям Пет­ра I как по­ло­жив­шим на­ча­ло ев­ро­пеи­за­ции Рос­сии. В этом кон­тек­сте Ре­во­лю­ция 1917 года оце­ни­ва­лась как со­бы­тие, оз­на­ме­но­вав­шее на­ча­ло но­вой эпо­хи, свя­зан­ной с вы­хо­дом Рос­сии из чу­ж­до­го ей ев­ро­пей­ско­го («ро­ма­но-гер­ман­ско­го») куль­тур­но­го ми­ра и всту­п­ле­ни­ем на путь са­мо­быт­но­го ис­то­рического раз­ви­тия. Мо­дель со­ци­аль­но-по­ли­тического уст­рой­ст­ва Рос­сии ев­ра­зий­цы на­дея­лись осу­ще­ст­вить пу­тём мир­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния ком­му­ни­стического го­су­дар­ст­ва в ав­тар­ки­че­ское и ав­то­ри­тар­ное, ру­ко­во­ди­мое эли­той («пра­вя­щим от­бо­ром»), опи­раю­щей­ся в сво­ей по­ли­ти­ке на до­ми­ни­рую­щую идею ев­ра­зий­ско­го куль­тур­но­го един­ст­ва («идео­кра­тия»). В эко­но­ми­ке пред­по­ла­га­лось обес­пе­чить гар­мо­ничное со­че­та­ние ча­ст­ной и государственной форм соб­ст­вен­но­сти. В ду­хов­ной жиз­ни ин­тег­ри­рую­щая роль от­во­ди­лась пра­во­сла­вию. На­род рас­смат­ри­вал­ся как «сим­фо­ни­че­ская лич­ность» (Л.П. Кар­са­вин), «мно­го­род­ная на­ция» (Тру­бец­кой), а «ни­зо­вые» ло­каль­ные куль­ту­ры долж­ны гар­мо­нич­но со­че­тать­ся с объ­ем­лю­щей их «вы­со­кой» куль­ту­рой. Край­няя эли­тар­ность ев­ра­зий­ской док­три­ны, ут­вер­жде­ние в ней при­ма­та кол­лек­ти­ва над лич­но­стью, кон­цеп­ция идео­кра­тии под­верг­лись рез­кой кри­ти­ке в эмиг­рант­ских кру­гах (Н.А. Бер­дя­ев, Ф.А. Сте­пун, П.Н. Ми­лю­ков и др.). В конце 1920-х годов про­изо­шёл рас­кол дви­же­ния. Под руководством С.Я. Эф­ро­на и Д.П. Свя­то­полк-Мир­ско­го во­круг газеты «Ев­ра­зия» об­ра­зо­ва­лось ле­вое кры­ло, от­кры­то сим­па­ти­зи­ро­вав­шее ста­лин­ско­му ре­жи­му. Ряд вид­ных идео­ло­гов евразийства, в том числе Н.С. Тру­бец­кой, Н.Н. Алек­се­ев, Са­виц­кий и другие, по­рва­ли с ним свя­зи. С середины 1930-х годов евразийство как ор­га­ни­зо­ван­ное дви­же­ние пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние. По­сле­до­ва­те­лем идей евразийства счи­тал се­бя Л.Н. Гу­ми­лёв.

(смотри Русская эмиграция во в годы Великой Отечественной войны )

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)