ЭВР (др.-греч. Εὖρος)

В древнегреческой мифологии божество восточного или юго-восточного ветра .

Если античная традиция вслед за Гесиодом неизменно представляет Нота, Борея и Зефира – сыновьями бога звездного неба Астрея и богини зари Эос (Theog., 378-380), то происхождение Эвра неясно, хотя он и считается им братом. Эвр представляется опасным для мореплавателей, он наносит вред кораблям, вызывая бурю, часто вместе с братьями Зефиром и Нотом (Il., II, 145 sqq.; Verg. Aen., I, 131-135).

Иллюстрация :

Нот. Скульптура в Варшаве. Площадь четырех ветров.

Автор статьи: О.В. Кулишова