ЕВПРАКСИЯ ВСЕВОЛОДОВНА

ЕВПРАКСИЯ ВСЕВОЛОДОВНА (АДЕЛЬГЕЙДА) - дочь киевского князя Всеволода (Андрея) Ярославича от 2-го брака.

С княгиней Анной (распространенное мнение о половецком происхождении матери Евпраксии Всеволодовны не подтверждается источниками, хотя вероятно с точки зрения политической ситуации конца 60-х годов XI века). После 1082 года (скорее всего в 1085/1086 годах) Евпраксия Всеволодовна была выдана замуж за маркграфа саксонской Северной марки Генриха III Штадена. Штадены состояли в родстве с германскими королями из Франконской (Салической) династии; есть основания полагать, что брак Евпраксии Всеволодовны скреплял русско-немецкий политический союз против польского князя Владислава I, имевший и церковный аспект: креатура германского императора Генриха IV антипапа Климент III направил Киевскому митрополиту Иоанну II послание о воссоединении Церквей. Можно полагать, что именно в связи с этим предложением в течение всего 1086 года в Константинополе пребывал не названный по имени «русский митрополит», вероятно Переяславский митрополит Ефрем.

Брак Евпраксии Всеволодовны был недолгим: летом 1087 года Генрих III Штаден умер. Однако Евпраксия Всеволодовна не покинула Германию и не позднее осени 1088 года была обручена с императором Генрихом IV, также недавно овдовевшим. Это свидетельствует о взаимной заинтересованности Руси и Германии в сохранении политического союза. Скорее всего в июне-июле 1089 года в Кёльне состоялись коронация и бракосочетание Евпраксии Всеволодовны. Она приняла тронное имя Адельгейда (Адельхайда), типичное для Саксонской и Салической династий. О деятельности Евпраксии Всеволодовны как германской императрицы сведений нет, известно лишь, что в 1092 году умер ее недавно родившийся сын.

В апреле 1093 года умер Всеволод Ярославич. Тогда же последовало резкое ухудшение отношений между Генрихом IV и Евпраксией Всеволодовной, которое привело к ее заключению в Вероне (с 1090 года император находился в военном походе в Италии). Не исключено, что напряженность нарастала постепенно и может объясняться политикой отца Евпраксии Всеволодовны, имевшего после 1089 года какие-то контакты с папой Римским Урбаном II, противником Генриха IV. Это, как и сближение между Урбаном II и византийским императором Алексеем I Комнином, означало крушение планов германского императора на изоляцию папства. В начале 1094 года при помощи североитальянских противников императора, тосканской герцогини Матильды и ее мужа герцога Вельфа (впоследствии баварского герцога Вельфа V) Евпраксии Всеволодовне удалось бежать. На Соборах в Констанце (апрель 1094 года) и Пьяченце (март 1095 года) она выступила с разоблачениями безнравственности и развратности своего мужа. Поступок Евпраксии Всеволодовны дал Урбану II удобный повод для нового отлучения Генриха IV от Церкви. Евпраксия Всеволодовна после публичного покаяния была прощена папой и Собором и освобождена от епитимии. Вскоре через Венгрию, где она провела некоторое время при королевском дворе и откуда Генрих IV безуспешно пытался вернуть ее, посылая в Венгрию своих послов, возвратилась на Русь. Некоторые данные позволяют предположить, что следствием этих событий стало политическое сближение Владимира (Василия) Всеволодовича Мономаха, брата Евпраксии Всеволодовны, тогда князя переяславского, с главным противником императора в Германии - баварским герцогом Вельфом IV.

После смерти Генриха IV (7 августа 1106 года) Евпраксия Всеволодовна, согласно ПВЛ, приняла монашеский постриг (6 декабря 1106 года); ее брак с германским императором, вероятно, так и не был расторгнут. В каком именно монастыре окончила свои дни Евпраксия Всеволодовна, неизвестно. Составитель анналов кёльнского монастыря святой Дисибода, донесший в целом довольно подробную информацию о судьбе императрицы, сообщает, что на родине она стала настоятельницей монастыря. Эти данные, если они верны, противоречат предположению, что Евпраксия Всеволодовна вступила в фамильный киевский Андреевский монастырь, где подвизалась ее овдовевшая мать, а настоятельницей была старшая сестра преподобная Анна (Янка). Так или иначе Евпраксия Всеволодовна была похоронена в соборе Печерского монастыря «у дверии яже к югу, и зделаша над нею божонку, идеже лежит тело ея, в то же лето месяца декабря в 2 день» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 284). Эта исключительная по своей подробности запись, равно как и сам факт погребения в Печерском монастыре, свидетельствует об особых связях Евпраксии Всеволодовны с обителью, может быть о богатом вкладе.