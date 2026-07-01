ЕВПРАКСИЯ

ЕВПРАКСИЯ (в миру Евфросиния) - псковская княгиня, супруга (вероятно, 2-я) псковского князя Ярослава Владимировича.

Наиболее раннее сообщение о супруге князя Ярослава Владимировича содержится в НПЛ старшего и младшего изводов в статье, посвященной мартовскому 6751 (1243) году: 18 мая «явися знаменье в Пльскове у святого Иоана в манастыри от иконы святого Спаса над гробомь княгыниномь Ярославлее Володимирича, юже уби свои пасынок в Медвежи Голове: иде мюро от иконы по 12 днии, наиде 4 вощаници яко в стькляницю; и привезоша в Новъгород две на благословение, а в Пльскове оставиша две собе» (НПЛ. С. 79, 297). В летописном сообщении супруга князя Ярослава не названа по имени, не говорится, что она была инокиней. Между тем Евпраксия впоследствии почиталась как основательница и настоятельница монастыря в честь Рождества святого Иоанна Предтечи в Завеличье, где произошло чудо мироточения от иконы над ее гробницей. Однако, как показало исследование сохранившегося монастырского собора, он был построен в начале 40-х годов XII века (смотри: Комеч А.И. Каменная летопись Пскова XII - начала XVI веков. М., 1993. С. 56-64). В агиографической литературе XIX - начала XX веков Евпраксию называли теткой благоверного князя Довмонта (Тимофея) и дочерью полоцкого князя Рогволода Борисовича, что неверно. В «Повести о Довмонте» рассказывается, что псковский князь «отечьство свое повоева, и княгиню Ерденевую полони, тетку свою Евпраксию, и дети ея» (Псковские летописи. 1955. Вып. 2. С. 16; Охотникова В.Л. Псковская агиография XIV-XVII веков: Исследования и тексты. СПб., 2007. С. 421). Однако вокняжение Довмонта в Пскове имело место в 1266 году, гораздо позже кончины Евпраксии. Вероятно, местному преданию, связывавшему Евпраксию родственными узами с князем Довмонтом, святая обязана своим «именем» - Евпраксия, которое встречается с XVII века, но древнерусским источникам неизвестно. Мнение о полоцком княжеском происхождении «инокини Евпраксии» восходит, по-видимому, к «Хронике» М. Стрыйковского, генеалогические изыскания которого оспорил Н.М. Карамзин (смотри: Карамзин. ИГР. Т. 4. С. 213. Примеч. 103). Оно является также неверным, поскольку последнее сообщение о князе Рогволоде Борисовиче относится к 1171 году, и даже если Евпраксия родилась несколько позже этой даты, вряд ли она могла стать женой князя Ярослава, родившегося в начале XIII века.

В псковских синодиках содержится поминание «великой княгини Ефросинии иноки» (Помянник великих князей, княгинь, митрополитов и архиепископов новгородских (Стефановский синодик) / Публикация: Л.В. Столярова // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 2001. С. 212), но в ней следует видеть жену владимирского и новгородского князя Ярослава Всеволодовича, которая в 1244 году приняла монашеский постриг с именем Евфросиния и вскоре скончалась в новгородском Юрьевом монастыре (НПЛ. С. 79; в Степенной книге жена Ярослава Всеволодовича княгиня Феодосия, в иночестве Евфросиния, названа святой (ПСРЛ. Т. 21. С. 279; ср. С. 287)). По-видимому, в Пскове 2 княгини были отождествлены. Этим может объясняться появление 2-го имени у Евпраксии, также неизвестного древнерусским источникам, - Евфросиния, впоследствии оно стало считаться ее мирским именем.

Летопись сообщает о том, что супруга князя Ярослава Владимировича была убита пасынком в Медвежьей Голове. В агиографической литературе о Евпраксии писали как о пострадавшей от «немецкого папизма », мстившего за неудачи в Северо-Западной Руси в 1240-1242 годах ( архиепископ Филарет (Гумилевский), архиепископ Димитрий (Самбикин)). Вероятно, к митрополиту Евгению (Болховитинову) восходит произвольно реконструированная картина событий, приведших к гибели княгини: Евпраксия, будучи схимонахиней, была приглашена Ярославом в Оденпе и там умерщвлена его сыном от жены-немки (Евгений (Болховитинов). История княжества Псковского. К., 1831. Ч. 3. С. 75; смотри также: Толстой М.В. Святыни и древности Пскова. М., 1861. С. 70-71 и др.).

По предположению В.И. Матузовой и Е.Л. Назаровой, упомянутая в летописи гробница, у которой совершилось истечение святого мира, принадлежала 2-й жене Ярослава Владимировича, происходившей «скорее всего, из знатного боярского рода», а 1-й женой князя «была немка из Ливонии». Ярослав Владимирович с конца 20-х годов XIII века пытался, опираясь на враждебную Новгороду партию псковских бояр и военную помощь ливонских рыцарей, утвердиться в Пскове, где прежде княжил его отец Владимир Мстиславич, умерший в 1227 году. В 1233 году князь Ярослав вместе с «немци» напал на Изборск. Вероятно, где-то ранее этой даты был заключен 1-й брак, сын от которого жил в Ливонии. Во время нападения князь попал в плен и оказался в тюрьме в Переяславле. Возможно, его освобождение из плена было связано с заключением 2-го брака. Сын Ярослава от 1-го брака (вероятно, известный по ливонской «Рифмованной хронике» Герпольт-Ярополк) мог убить свою мачеху потому, что она ожидала ребенка, и «княжич (не без влияния ливонских родственников) решил таким образом избавиться от возможного наследника на псковский стол». Убийство скорее всего произошло во время осады Пскова в 1240 году, когда «обретение Ярославом Владимировичем псковского княжения (а, следовательно, и передача его по наследству) казалось делом решенным». В походе с князем Ярославом участвовали «медвежане», так что княгиня вполне могла находиться в Медвежьей Голове, а ее останки могли быть перенесены в монастырь во время, когда «немцы» владели Псковом. Известие об убийстве жены «могло явиться столь сильным потрясением для князя Ярослава Владимировича, что повлияло на его намерение княжить в Пскове, опираясь на союз с Ливонией» (Матузова, Назарова. С. 321),- в 1245 году князь Ярослав Владимирович стал уже соратником новгородского князя святого Александра Ярославича Невского в борьбе с Литовским великим княжеством (по всей видимости, был служилым князем, получившим Торжок).

Почитание.

Летописная запись о чуде у гробницы Евпраксии позволяет гипотетически отнести начало почитания святой княгини в Новгородской епархии к 1243 году (характерно, что о чуде сообщают не псковские, а новгородские летописи, в XIII веке составлявшиеся при архиепископской кафедре; показательно также, что чудо приурочено летописью к дню памяти святого мученика Александра Воина, небесного покровителя князя Александра Невского). «Святая и благоверная княгиня Евпраксия Псковская» названа в «Описании о российских святых» в списке 1734 года (С. 264-265), в более ранних списках ее имени нет. Мощи Евпраксии почивали в монастырском соборе в честь Рождества святого Иоанна Предтечи под спудом (как и останки других псковских княгинь). В XIX веке при гробнице Евпраксии хранился настоятельский посох из черного дерева, по преданию принадлежавший святой. В соборе находилась и икона Спасителя, мироточившая в 1243 году, на приделанных к ней досках были изображены предстоящие Христу Евпраксия и благоверная княгиня Мария Димитриевна († 1316/1317 годы), супруга святого князя Довмонта. На другой иконе, также находившейся в соборе, Евпраксия была изображена предстоящей святому Иоанну Предтече и апостолу Андрею Первозванному. Пересказ летописного сообщения о мироточении имелся на медном подсвечнике и на камне, вделанном в стену придела (снесен при реставрации собора). В XIX веке после молебна и панихиды Евпраксии исцелился крестьянин пригородной деревни Шабаны. Память святой местно чтилась 16 октября. Императрица Мария Александровна в 1859 году пожертвовала к гробнице Евпраксии ковер.

Иоанновский монастырь был закрыт в 20-х годы XХ века, храм возобновлен в 1993 году как приходский. Гробницы в советские годы были уничтожены, погребения разграблены. Ныне на восстановленной гробнице Евпраксии находится парчовая вышитая икона современной работы с изображением святой и вышитым текстом тропаря, кондака и молитвы. Канонизация Евпраксии подтверждена включением ее имени в Собор Псковских святых, празднование которому установлено в 1987 году по инициативе Псковского и Порховского митрополита Иоанна (Разумова), и Собор Белорусских святых, установленный в 1984 году по инициативе митрополита Минского и Белорусского Филарета (Вахромеева).

Иконография.

Несмотря на существование данных о почитании Евпраксии в Пскове сразу после ее кончины в 1243 году, изображения княгини-инокини и даже упоминания о них отсутствуют до XVIII века. Иконописные подлинники, древние и новые, о ней умалчивают. В настоящее время все сведения об образах Евпраксии связаны в основном с местом ее иноческого подвига и погребения - собором Рождества святого Иоанна Предтечи в Пскове, что нашло отражение в опубликованных описаниях Иоанновского монастыря конца XIX - начала XX веков, которые носят поверхностный характер и не дают представления об облике святой. К этому времени в соборе над гробницей Евпраксии еще находилась древняя чудотворная святыня монастыря - образ Иисуса Христа на престоле в окружении святых (вариант «Седмицы»), прославленный мироточением. На 2 приделанных к иконе Спасителя досках были представлены Евпраксия и благоверная княгиня Мария, супруга благоверного князя Довмонта Псковского, в молении в рост, а в нижнем регистре - святой Нифонт, мученицы Анисия и Иулиания (Там же. С. 24; Дмитриев. 1913. С. 28, 40 (фотография)). Под иконой была надпись о «починке» образа в 1723 года. Тогда же по указу вдовствующей царицы Прасковьи Феодоровны и по благословению архиепископа Псковского Феофана (Прокоповича) был устроен новый иконостас. Когда точно были приписаны к чудотворному образу Спасителя избранные святые, неизвестно, возможно в период работ над убранством храма в 1723 году. М.В. Толстой заметил, что «молящиеся княгини изображены также древним письмом», но на «двух приделанных досках» (Толстой. 1861. С. 71).

На северной стене храма в 1874 году находилась небольшая икона (81/2×63/4 вершков) - «пядница» с изображением Евпраксии в молении между святым Иоанном Предтечей и апостолом Андреем Первозванным (Панов. 1874. С. 21). Необычная иконография иконы - над Евпраксией «отроча Иисус на дискосе, а выше - Господь Саваоф и Святой Дух» - не нашла подтверждения у других авторов. В 1913 году образ указан «на гробнице преподобной» и без каких-либо подробностей в описании (Дмитриев. 1913. С. 28); дважды кратко упомянута икона у Толстого (Толстой. 1861. С. 71; 1887. С. 265).

В настоящее время эта икона находится в собрании ПИАМ (инв. № 1724, размер 37×30 см; изображение скрыто под записью); в музейных документах образ датируется XVII веком. Евпраксия показана вполоборота вправо, коленопреклоненной, смотрящей вверх, между святым Иоанном Предтечей и апостолом Андреем Первозванным, держащими над нею дискос с Младенцем Христом и свиток, вверху в облаках Господь Саваоф и Святой Дух в виде голубя. Евпраксия облачена в монашеское одеяние (розовая ряса, коричневая мантия, синий параман), на голове куколь, руки раскрыты ладонями перед грудью, в левой - светлые четки. Икона могла быть написана не ранее XVIII века, когда в соборе был устроен придел апостола Андрея Первозванного и его образ начал вводиться в иконографические программы.

Изображение Евпраксии встречается в середине XIX века в стенописи масляными красками над монастырскими святыми воротами в составе святых (апостола Андрея, евангелиста Матфея и преподобной Марфы), предстоящих композиции Рождества святого Иоанна Предтечи (Панов. 1874. С. 6); в начале XX века в ряду святых на изображении (не уточняется - иконописном или стенном) под Смоленской иконой Божией Матери «по левую сторону царских врат» (наряду с благоверными князьями Довмонтом и Всеволодом, Александром Невским, преподобной Параскевой, благоверной княгиней Марией и равноапостольной княгиней Ольгой) (Дмитриев. 1913. С. 24). Образ Евпраксии вводился в сюжеты с изображением русских благоверных князей, например, на иконе «Все святые Российские великие князья, княгини и княжны рода царского» 60-х годов XIX века (собор во имя равноапостольного князя Владимира в Санкт-Петербурге) - под 4 мая, в княжеском одеянии, вместе с преподобной Евфросинией Полоцкой.

В составе Соборов русских святых образ Евпраксии в княжеских одеждах включен в группу подвижников XIII века в росписи галереи, ведущей в пещерную церковь преподобного Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре (живопись в академической манере конца 60-х - 70-х годов XIX века работы иеродиаконов Паисия и Анатолия, поновлена в 70-х годах XX века), а также в аналогичную по составу стенопись «Шествие Русских святых к небесам» 1898 года работы П. Тергина на лестнице Преображенского собора Валаамского монастыря. В академической монументальной живописи образ Евпраксии присутствовал среди новгородских и псковских благоверных князей и княгинь в росписи 70-х годов XIX века художожника Л.П. Пигулевского на западной стене в приделе благоверного князя Александра Невского храма Христа Спасителя (Мостовский М.С. Храм Христа Спасителя / [Сост. заключ. ч.: Б. Споров]. М., 1996п. С. 80).

На тонолитографии 1873 года, выполненной в мастерской А. Ильина (Панов. 1874. Вкл.), Евпраксия представлена в рост, в куколе и схиме с крупными Голгофскими крестами, со сложенными в молении перед грудью руками, держащими 4-конечный крест; изображение заключено в орнаментальную рамку. Предположительно иллюстрация восходит к рисунку 1863 гjlf псковского иконописца И.Д. Новикова. По свидетельству А. Панова (Там же. С. 31-32. Примеч.), художнику приснилось, что он находится в соборе и к нему из алтаря через южные и северные врата вышли 2 схимонахини в мантиях и крещатых епитрахилях. На следующий день он «нарисовал несколько экземпляров явившихся ему благоверных княгинь» и один из рисунков подарил автору книги. Согласно преданию, известному среди сестер обители, святая в подобном образе - «как схимница, в священнической епитрахили» - являлась неоднократно монастырскому служителю Алексею Васильеву в 1838-1863 годах (Панов. С. 32-33. Примеч.). Вероятно, эти предания нашли отражение в сложении определенного иконографического извода в конце XIX века.

В современном церковном искусстве разработаны новые варианты иконографии Евпраксии - в произведениях иконописи и стенописи псковского собора в честь Рождества святого Иоанна Предтечи, выполненных в 1993-2001 годах иконописцами мастерской под руководством бывшего настоятеля собора священика Андрея Давыдова. Прямоличная ростовая икона Евпраксии находится слева от царских врат храма, святая представлена в монашеских одеждах - темно-вишневой мантии, светлой рясе и синем куколе и парамане, в поднятой деснице - 8-конечный крест, в покровенной киноварным платом левой руке - Иоанно-Предтеченский собор. Над гробницей Евпраксии написана фреска с изображением святой в княжеских одеждах, подносящей храм восседающему на престоле Иисусу Христу. В храме имеется хоругвь с иконописным образом Евпраксии в круге - фронтальное поясное изображение в монашеских одеждах, с крестом в правой руке и храмом в левой. На современной иконе «Собор Псковских святых», например, в кафедральном Троицком соборе Пскова фигура Евпраксии помещена в левой части композиции, с четками или с крестом и макетом собора в руках.