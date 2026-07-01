ЕВПОР

ЕВПОР (Еупор(ос)) - сириец-монофизит, основатель «династии» византийских переводчиков и дипломатов в странах Востока.

Отец священика Авраама и дед Нонна. Единственное упоминание о дипломатической миссии Евпора сохранилось в выписке из «Истории» Нонна в сочинении «Библиотека» святителя Фотия, патриарха Константинопольского (IX век). Из нее явствует, что при императрице Анастасии I (491-518 годы) дед Нонна, не названный по имени, был направлен к филарху Арефе для заключения мира. Его имя удалось установить благодаря тому, что патронимия Авраама, отца Нонна, приведена в 1-м послании епископа Симеона Бет-Аршамского (VI век; издатель послания И. Гвиди прочитал сирийскую запись имени Евпора как Eufrasius).

Надежно аргументировано отождествление филарха Арефы с «Арефой, сыном Талабаны» (᾿Αρέθας ὁ τῆς Θαλαβάνης), упомянутым в «Хронографии» прп. Феофана Исповедника и в свою очередь отождествляемым с аль-Харисом ибн Амром ибн Худжром ( ), 3-м правителем нового Киндитского царства (смотри в статье Киндиты), которого с учетом генеалогии его матери именовали также аль-Харис ибн ас-Саалабия ( ). Принимая во внимание сведения преподобного Феофана, который относит заключение союза с Арефой к 502 году, посольство Евпора следует датировать 501/502 годами. Благодаря договору, подписанному в ходе этой миссии с аль-Харисом, киндиты в 502-503 годах активно сражались на стороне Византии против Лахмидов и даже угрожали их столице Хире.