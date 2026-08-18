ЕВПОЛИД
ЕВПОЛИД - древнегреческий драматург.
Представитель древней аттической комедии. В 429 году до нашей эры дебютировал в состязаниях поэтов, 7 раз получал первую награду. В 421 году одержал победу над Аристофаном, положившую конец их дружбе. Погиб в кораблекрушении в Геллеспонте. Написал предположительно около 20 пьес (доказано авторство 15); сохранились фрагменты 12 произведений. Как и Аристофан, Евполид был консервативным критиком современного ему общества: откликаясь на актуальные события, он изображал его в сатирически-карикатурном виде, противопоставляя «золотому прошлому» времён Солона и Перикла [«Марикант» («Μαριϰᾶς », 421 год, сатира на Алкивиада), «Демы» («Δῆμοι», 412 год) и другие]. Высмеял софистов в бытовой комедии «Льстецы» («Κόλαϰες», 421 год). Современники отмечали изобретательность Евполида в построении сюжета, богатство фантазии, тонкую насмешку, изящество речи. Комедии Евполида входили в круг чтения до IV-V веков.
Издания:
Fragmenta comicorum Graecorum. B., 1970. Vol. 2. Pt. 1;
Comicorum Graecorum fragmenta in papyris reperta. B.; N. Y., 1973. P. 93–119.