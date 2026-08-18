ЕВПАТРИДЫ
ЕВПАТРИ́ДЫ. Термин, применявшийся по отношению к аристократии в Древних Афинах.
Согласно традиции, афинский царь Тесей разделил население Аттики на три сословия: евпатриды (родовая знать), геоморы (земледельцы), демиурги (ремесленники).
Известно о существовании в Афинах около 60 знатных родов. Евпатридами являлись как потомки собственно аттической знати микенского времени (Керики, Этеобутады, Евмолпиды, Бузиги и другие), так и представители ахейской знати, изгнанные дорийцами из Пелопоннеса (Медонтиды или Кодриды, Писистратиды, Филаиды, Саламинии, вероятно, Алкмеониды и другие).
В архаическую эпоху евпатриды обладали богатством (заключавшемся прежде всего в крупном землевладении), занимали ведущее положение в сфере политического руководства, судопроизводстве, религиозной жизни. В VI веке до нашей эры политическая роль евпатридов была значительно ограничена в результате реформ Солона и Клисфена и тирании Писистрата.