ЕВПАТОРИЙСКИИ ДЕСАНТ

Морской десант, осуществленный в ходе советского контрнаступления (1941-1942).

По замыслу советского командования, высадка в Евпатории должна была стать одним из серии тактических десантов на западе и юго-востоке Крымского полуострова, призванных отвлечь силы противника от Севастополя и плацдарма на Керченском полуострове и тем самым содействовать продвижению советских войск и деблокаде города. Дополнительную надежду на успех вселял благоприятный исход разведывательной операции в городе 5 декабря 1941 г., в ходе которой группа из 56 человек не только собрала необходимую информацию, но и нанесла противнику серьезный урон, а также освободила из плена гестапо ок. 120 советских граждан. Кроме того, командование рассчитывало, что после высадки десанта в Евпатории вспыхнет восстание местных жителей, поэтому, помимо двух батальонов морской пехоты из Севастополя, в состав десанта были включены работники госбезопасности, милиционеры и партийные работники, которым предстояло обеспечить полноценное функционирование государственной власти в освобожденном городе. Разработчики предполагали, что десант сможет удерживать город до прибытия основных сил. Поначалу операции сопутствовал успех. Первый эшелон десанта под командованием капитан-лейтенанта К. Г. Бузинова (740 человек), высадившись в Евпатории в ночь на 5 января 1942 г., в ходе ожесточенных боев сумел занять почти всю старую часть города. Были захвачены электростанция, хлебные склады, полицейский участок и другие важные объекты. Румынские военные, несшие основную ответственность за оборону, были деморализованы. Как и предполагалось, местные жители оказали существенную поддержку десантникам, к которым присоединились и многие из освобожденных ими военнопленных (таковых было несколько сот человек, однако из-за истощения участвовать в боях смогли далеко не все). Вместе с тем из-за ухудшившихся погодных условий высадить второй эшелон так и не удалось. Связь с первым эшелоном была потеряна. Немецкое командование перебросило в Евпаторию саперный и разведывательный батальоны и стрелковый полк, изначально следовавшие из-под Севастополя в район Керчи. Действуя при поддержке авиации, немцы перешли в контрнаступление и сумели оттеснить советский десант к набережной. Сторожевые катера и тральщик, доставившие десант и прикрывавшие его огнем, сами подверглись интенсивным налетам и не смогли оказать силам на берегу необходимой помощи (в итоге тральщик «Взрыватель» погиб). Осознав, что в условиях нехватки боеприпасов, отсутствия тяжелой артиллерии и невозможности получить подкрепление удержать плацдарм на берегу не удастся, десантники оставили район Евпатории. Некоторым группам удалось прорваться к партизанам, однако большинство бойцов погибли или попали в плен, где были расстреляны гитлеровцами. 6 января 1942 г. немцами была взорвана гостиница «Крым», где отчаянно оборонялась последняя оставшаяся в городе группа десантников.

Исторические источники:

Огненные дни Севастополя. Симферополь, 1978.

Автор статьи: Асташин Н. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015