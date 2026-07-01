ЕВПАТОРИЯ
ЕВПАТОРИЯ - город в Крыму.
Расположен в западной части Крымского полуострова, в 64 км к северо-западу от Симферополя, на автомагистрали Черноморское - Симферополь. Вытянут полосой (длина около 12 км) вдоль побережья мелководного Каламитского залива Чёрного моря; окружён озёрами-лиманами Мойнаки и Сасык. Морской порт. Железнодорожная станция.
В районе города Евпатория изучено около 30 древних погребений, самым старым из которых до 5 тысяч лет. На рубеже VI-V веков до н. э. на месте современного города Евпатория греческими колонистами основана фактория, затем полис Керкинитида. В первые века нашей эры она пришла в упадок и превратилась в небольшое торгово-земледельческое поселение. С 1427 года в составе Крымского ханства, признавшего в конце XV века вассальную зависимость от Турции. В этот период здесь был заложен город-крепость Гезлёв. С XVI века также важный порт и торговый центр, в том числе работорговли. В конце XVI-XVII веков Гезлёв неоднократно становился одной из целей походов запорожских казаков. В 1736 и 1771 годах в ходе русско-турецких войн 1735-1739 и 1768-1774 годов захватывался русскими войсками. В 1783 году вместе с Крымским ханством вошёл в состав России, в 1784 году переименован в Евпаторию (от греч. εὔπατρις - рождённая славным отцом, благородная). В 1784-1796 годах уездный город Таврической области, в 1796-1802 годах заштатный город Новороссийской губернии, в 1802-1921 годах уездный город Таврической губернии. В годы Крымской войны 1853-1856 годов город оккупировали англо-франко-турецкие войска. 15 (28) января 1918 года установлена советская власть. В апреле 1918 года Евпатория занята австро-германскими войсками, в январе 1919 года - англо-французскими войсками. 10 апреля 1919 года взята частями РККА; с июня 1919 года - под контролем Вооружённых сил Юга России, с июля 1920 года - войск П.Н. Врангеля. Освобождена РККА в ноябре 1920 года. С 1921 года в составе Крымской АССР (с 1945 года - Крымской области) РСФСР. В годы Великой Отечественной войны оккупирована германскими войсками (31.10.1941-13.04.1944). От рук оккупантов погибло около 12 тысяч жителей города. С 1954 года в УССР.
Приморский климатический и бальнеогрязевой курорт. Климат субтропический средиземноморского типа, с мягкой зимой (средняя температура февраля около 1 °C) и очень тёплым солнечным летом (средняя температура июля 23 °C); осадков около 350 мм, число часов солнечного сияния - около 2400 в год. Знаменитые пляжи Евпатории (шириной до 100 м) из мелкого жёлтого («золотого») песка тянутся на несколько километров. Наряду с климатом основными природными лечебными факторами являются озёрные и лиманные сульфидные иловые грязи и рапа, а также хлоридная натриевая минеральная вода (из буровых скважин). Проводят аэро-, гелио-, талассотерапию, бальнеотерапию, грязелечение при заболеваниях органов дыхания, движения и опоры, пищеварения, почек и др. Как курорт Евпатория начала развиваться в конце XIX века с открытием целебных свойств мойнакских грязей (в 1886 году построена грязелечебница). В 1915 году Евпатория признана курортом общегосударственного значения. К 1941 году в Евпатории работали 36 санаториев, пансионатов и домов отдыха, в том числе 16 детских санаториев. С 1936 года Евпатория развивалась преимущественно как детский курорт; с 1997 года имеет статус всеукраинской детской здравницы. Многочисленные санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря. Аквапарк, дельфинарий.
Сохранились: остатки стен Керкинитиды; мечеть Джума-Джами (1552, архитектор К.М. Синан), текке (обитель дервишей) Шукурла-Эфенди (XV-XVI века; с 2006 года этнографический центр), турецкая баня (XVI век), малая и большая кенассы - караимские молитвенные дома (XVIII век, орнаментальные плиты с надписями, резьба; историко-археологический филиал краеведческого музея) и двор с аркадами (XVIII век); старинные караимские дома XVII_XIX века. Собор Святого Николая Чудотворца (заложен в 1893 году, архитектор А.И. Бернардацци), Армянская церковь (1885). Санатории: «Юбилейный» (1969, архитекторы М.И. Голод, М.Б. Гаецкий, инженер А.Т. Звягельский), «Солнечный» (1970, архитекторы А.В. Чернышёв, В.М. Бурцев, В.А. Иванова, инженеры И.П. Свиридова и Н.М. Кулиниченко), «Таврия» (1973, архитекторы М.Г. Басалов, М.Ю. Петухов, инженер Б.В. Мисюрин) и др., многочисленные частные пансионаты и санаторно-курортные здания по индивидуальным проектам середины 1990-х - начала 2000-х годов. Памятная колонна русским воинам, павшим под Евпаторией во время Крымской войны 1853-1856 годов (1858). Памятники: Герою Советского Союза лётчику Н.А. Токареву (1957, скульптор В.Е. Цигаль, архитектор В.В. Калинин), морякам-десантникам (1970, скульптор Н.И. Брацун, архитекторы В.Н. Ениосов, С.И. Кулев).
Музеи: краеведческий (1921), морской. Этнографический центр «Обитель дервишей» (2006). Городской театр имени А.С. Пушкина (1910), Театр-студия кукол-марионеток «Потешки».
Предприятия пищевой промышленности (заводы: молочный, рыбный, ликёро-водочный «Интавр»; производство пива, соков и др.).