ЕВПАТОРИЯ

ЕВПАТОРИЯ - город в Крыму.

Рас­по­ло­жен в западной час­ти Крым­ско­го полуострова, в 64 км к се­ве­ро-за­па­ду от Сим­фе­ро­по­ля, на ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Чер­но­мор­ское - Сим­фе­ро­поль. Вы­тя­нут по­ло­сой (дли­на около 12 км) вдоль по­бе­ре­жья мел­ко­вод­но­го Ка­ла­мит­ско­го залива Чёр­но­го моря; ок­ру­жён озё­ра­ми-ли­ма­на­ми Мой­на­ки и Са­сык. Морской порт. Железнодорожная стан­ция.

В рай­оне города Евпатория изу­че­но около 30 древ­них по­гре­бе­ний , са­мым ста­рым из ко­то­рых до 5 тысяч лет. На ру­бе­же VI-V веков до н. э. на мес­те современного города Евпатория греческими ко­ло­ни­ста­ми ос­но­ва­на фак­то­рия, за­тем по­лис Кер­ки­ни­ти­да. В пер­вые ве­ка нашей эры она при­шла в упа­док и пре­вра­ти­лась в не­боль­шое тор­го­во-зем­ле­дельческое по­се­ле­ние. С 1427 года в со­ста­ве Крым­ско­го хан­ст­ва, при­знав­ше­го в конце XV века вас­саль­ную за­ви­си­мость от Тур­ции. В этот пе­ри­од здесь был за­ло­жен го­род-кре­пость Гез­лёв. С XVI века так­же важ­ный порт и тор­го­вый центр, в том числе ра­бо­тор­гов­ли. В конце XVI-XVII веков Гез­лёв не­од­но­крат­но ста­но­вил­ся од­ной из це­лей по­хо­дов за­по­рож­ских ка­за­ков. В 1736 и 1771 годах в хо­де русско-турецких войн 1735-1739 и 1768-1774 годов за­хва­ты­вал­ся русскими вой­ска­ми. В 1783 году вме­сте с Крым­ским хан­ст­вом во­шёл в со­став Рос­сии, в 1784 году пе­ре­име­но­ван в Евпаторию (от греч. εὔπατρις - ро­ж­дён­ная слав­ным от­цом, бла­го­род­ная). В 1784-1796 годах уезд­ный го­род Тав­рической области, в 1796-1802 годах за­штат­ный го­род Но­во­рос­сий­ской губернии, в 1802-1921 годах уезд­ный го­род Тав­рической губернии. В го­ды Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов го­род ок­ку­пи­ро­ва­ли анг­ло-фран­ко-турецкие вой­ска. 15 (28) января 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В апреле 1918 года Евпатория за­ня­та ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми, в январе 1919 года - анг­ло-французскими вой­ска­ми. 10 апреля 1919 года взя­та час­тя­ми РККА; с ию­ня 1919 года - под кон­тро­лем Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии, с ию­ля 1920 года - войск П.Н. Вран­ге­ля. Ос­во­бо­ж­де­на РККА в но­ябре 1920 года. С 1921 года в со­ста­ве Крым­ской АССР (с 1945 года - Крым­ской области) РСФСР. В го­ды Великой Отечественной войны ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми (31.10.1941-13.04.1944). От рук ок­ку­пан­тов по­гиб­ло около 12 тысяч жи­те­лей го­ро­да. С 1954 года в УССР.

При­мор­ский кли­ма­тический и баль­не­ог­ря­зе­вой ку­рорт. Кли­мат суб­тро­пи­че­ский сре­ди­зем­но­мор­ско­го ти­па, с мяг­кой зи­мой (средняя температура фев­ра­ля около 1 °C) и очень тё­п­лым сол­неч­ным ле­том (средняя температура ию­ля 23 °C); осад­ков около 350 мм, чис­ло ча­сов сол­неч­но­го сия­ния - около 2400 в год. Зна­ме­ни­тые пля­жи Евпатории (ши­ри­ной до 100 м) из мел­ко­го жёл­то­го («зо­ло­то­го») пес­ка тя­нут­ся на несколько ки­ло­мет­ров. На­ря­ду с кли­ма­том основными при­род­ны­ми ле­чеб­ны­ми фак­то­ра­ми яв­ля­ют­ся озёр­ные и ли­ман­ные суль­фид­ные ило­вые гря­зи и ра­па, а так­же хло­рид­ная на­трие­вая ми­неральная во­да (из бу­ро­вых сква­жин). Про­во­дят аэ­ро-, ге­лио-, та­лас­со­те­ра­пию, баль­нео­те­ра­пию, гря­зе­ле­че­ние при за­бо­ле­ва­ни­ях ор­га­нов ды­ха­ния, дви­же­ния и опо­ры, пи­ще­ва­ре­ния, по­чек и др. Как ку­рорт Евпатория на­ча­ла раз­ви­вать­ся в конце XIX века с от­кры­ти­ем це­леб­ных свойств мой­нак­ских гря­зей (в 1886 году по­строе­на гря­зе­ле­чеб­ни­ца). В 1915 году Евпатория при­зна­на ку­рор­том об­ще­го­су­дарственного зна­че­ния. К 1941 году в Евпатории ра­бо­та­ли 36 са­на­то­ри­ев, пан­сио­на­тов и до­мов от­ды­ха, в том числе 16 дет­ских са­на­то­ри­ев. С 1936 года Евпатория раз­ви­ва­лась пре­имущественно как дет­ский ку­рорт; с 1997 года име­ет ста­тус все­ук­ра­ин­ской дет­ской здрав­ни­цы. Мно­го­численные са­на­то­рии, пан­сио­на­ты, до­ма от­ды­ха, дет­ские ла­ге­ря. Ак­ва­парк, дель­фи­на­рий.

Со­хра­ни­лись: ос­тат­ки стен Кер­ки­ни­ти­ды; ме­четь Джу­ма-Джа­ми (1552, архитектор К.М. Си­нан), тек­ке (оби­тель дер­ви­шей) Шу­кур­ла-Эфен­ди (XV-XVI века; с 2006 года эт­но­гра­фический центр), ту­рец­кая ба­ня (XVI век), ма­лая и боль­шая ке­нас­сы - ка­ра­им­ские мо­лит­вен­ные до­ма (XVIII век, ор­на­мен­таль­ные пли­ты с над­пи­ся­ми, резь­ба; ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический фи­ли­ал крае­ведческого му­зея) и двор с ар­ка­да­ми (XVIII век); ста­рин­ные ка­ра­им­ские до­ма XVII_XIX века. Со­бор Святого Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (за­ло­жен в 1893 году, архитектор А.И. Бер­нар­дац­ци), Ар­мян­ская церковь (1885). Са­на­то­рии: «Юби­лей­ный» (1969, ар­хи­тек­то­ры М.И. Го­лод, М.Б. Га­ец­кий, инженер А.Т. Звя­гель­ский), «Сол­неч­ный» (1970, ар­хи­тек­то­ры А.В. Чер­ны­шёв, В.М. Бур­цев, В.А. Ива­но­ва, ин­же­не­ры И.П. Сви­ри­до­ва и Н.М. Ку­ли­ни­чен­ко), «Тав­рия» (1973, ар­хи­тек­то­ры М.Г. Ба­са­лов, М.Ю. Пе­ту­хов, инженер Б.В. Ми­сю­рин) и др., мно­го­численные ча­ст­ные пан­сио­на­ты и са­на­тор­но-ку­рорт­ные зда­ния по ин­ди­ви­ду­аль­ным про­ек­там середины 1990-х - начала 2000-х годов. Па­мят­ная ко­лон­на русским вои­нам, пав­шим под Евпаторией во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов (1858). Па­мят­ни­ки: Ге­рою Советского Сою­за лёт­чи­ку Н.А. То­ка­ре­ву (1957, скульп­тор В.Е. Ци­галь, архитектор В.В. Ка­ли­нин), мо­ря­кам-де­сант­ни­кам (1970, скульп­тор Н.И. Бра­цун, ар­хи­тек­то­ры В.Н. Енио­сов, С.И. Ку­лев).

Му­зеи: крае­вед­че­ский (1921), мор­ской. Эт­но­гра­фический центр «Оби­тель дер­ви­шей» (2006). Городской те­атр имени А.С. Пуш­ки­на (1910), Те­атр-сту­дия ку­кол-ма­рио­не­ток «По­теш­ки».

Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (за­во­ды: мо­лоч­ный, рыб­ный, ли­кё­ро-во­доч­ный «Ин­тавр»; про­изводство пи­ва, со­ков и др.).

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