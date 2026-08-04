ЕВНУХ
Кастраты на службе восточных и античных правителей и сановников.
Осуществляли надзор за гаремами, а также нередко являлись управляющими и советниками при дворах властителей, несли воен. службу (командовали дворцовой гвардией и тайной полицией), временами им поручалось ведение гос. дел, руководство дипломатич. миссиями, финансовыми и торговыми операциями. Е. часто становились наставниками наследников престола, доверенными лицами султанов и императоров, гос. деятелями и военачальниками.
В Китае институт придворных Е. существовал на протяжении тысячелетий – с эпохи Чжоу (11–3 вв. до н. э.) до упразднения монархич. строя в 1911. По кит. традиции Е., занимавшие должности гл. камердинеров, ведали интимными встречами монархов с их жёнами и наложницами. В последние столетия истории императорского Китая – при династиях Мин и Цин – численность Е. на гос. службе превышала 10 тыс. чел. В эту эпоху кит. Е. часто добивались значит. политич. влияния и брали в свои руки бразды правления государством.
На Ближнем Востоке практику использования Е. при дворе ввели ассирийцы (предположительно в 15–11 вв. до н. э.). В Ахеменидов государстве Е. часто становились советниками и служителями двора; в описании Ксенофонтом дворцового быта перс. царя Кира II упоминаются Е. – стражи гарема. Эта практика была унаследована Сасанидами.
Под влиянием духовно-культурных традиций Востока Е. широко использовались античными властителями, особенно в эпоху Рим. империи. Рим.-визант. законодательство последовательно запрещало кастрацию как сознательное уродование людей (наиболее строго при императорах Домициане и Юстиниане I), однако ввоз кастратов с Востока не возбранялся. Е. приобрели значит. политич. влияние в Риме, особенно при императорах Диоклетиане и Констанции II. В Византии Е. широко привлекались на службу при имп. дворе.
Распространение ислама на территориях Ближнего и Ср. Востока, где использование Е. вошло в обычай, предопределило их важное место в полигамном мусульм. обществе Халифата начиная с эпохи Аббасидов. С сер. 13 в. до 1920-х гг. на спец. корпус Е. возлагалась поч. миссия поддержания правопорядка у гробницы пророка Мухаммеда в Медине. В Османской империи дворцовые Е. использовались уже в правление султана Мурада II. При султане Сулеймане I Кануни прославились неск. Е.-полководцев, в их числе завоеватель Йемена – адм. Сулейман-паша. В османский период одним из наиболее влиятельных сановников был глава Е. султанского двора – кызлар агасы (тур. – господин девушек), под началом которого находились гаремные Е. Их численность достигла максимума (по разл. данным, 600–800 чел.) при султане Мураде III (1574–95). Одним из наиболее известных Е. в османской истории был абиссинский раб Бешир-ага (ок. 1655–1746) – выдающийся гос. и религ. деятель, литератор и библиофил. Влияние Е. при османском дворе начало постепенно угасать после запрета в 1857 работорговли на территории Османской империи. В Юж. Азии Е. занимали важные позиции при дворе Великих Моголов и служили махараджам инд. княжеств. Институт Е. пополнялся за счёт лиц, оскопление которых производилось на добровольных началах (как условие приёма на службу) или осуществлялось принудительно. Так, «чёрными Е.» при османском дворе становились афр. рабы, которые насильственно подвергались кастрации (обычно в возрасте 8–11 лет), гл. обр. в Верхнем Египте.
Византийцы впервые ввели кастратов в состав церковных хоров, что послужило прообразом для крупного муз. и культурного явления – певцов-кастратов, выступавших на оперных сценах Европы в 17–18 вв. (среди них наиболее известен итал. певец Фаринелли). Офиц. запрет на «производство» кастратов в муз. целях был наложен папой Римским Львом XIII в 1878.
В восточной, а позднее в европ. лит. традиции сложился в целом отрицательный образ Е. – невежественных интриганов, шпионов и сводников, отличавшихся алчностью, скупостью, жестокостью и т. д. На деле физич. неполноценность Е. не умаляла их умственных способностей и в малой степени влияла на их нравственные качества.
Автор статьи: С. А. Кириллина.