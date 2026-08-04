ЕВНУХ

Кастраты на службе восточных и античных правителей и сановников.

Осу­ще­ст­в­ля­ли над­зор за га­ре­ма­ми, а так­же не­ред­ко яв­ля­лись управ­ляю­щи­ми и со­вет­ни­ка­ми при дво­рах вла­сти­те­лей, не­сли во­ен. служ­бу (ко­ман­до­ва­ли двор­цо­вой гвар­ди­ей и тай­ной по­ли­ци­ей), вре­ме­на­ми им по­ру­ча­лось ве­де­ние гос. дел, ру­ко­во­дство ди­пло­ма­тич. мис­сия­ми, фи­нан­со­вы­ми и тор­го­вы­ми опе­ра­ция­ми. Е. час­то ста­но­ви­лись на­став­ни­ка­ми на­след­ни­ков пре­сто­ла, до­ве­рен­ны­ми ли­ца­ми сул­та­нов и им­пе­ра­то­ров , гос. дея­те­ля­ми и вое­на­чаль­ни­ка­ми.

В Ки­тае ин­сти­тут при­двор­ных Е. су­ще­ст­во­вал на про­тя­же­нии ты­ся­че­ле­тий – с эпо­хи Чжоу (11–3 вв. до н. э.) до уп­разд­не­ния мо­нар­хич. строя в 1911. По кит. тра­ди­ции Е., за­ни­мав­шие долж­но­сти гл. ка­мер­ди­не­ров, ве­да­ли ин­тим­ны­ми встре­ча­ми мо­нар­хов с их жё­на­ми и на­лож­ни­ца­ми. В по­след­ние сто­ле­тия ис­то­рии им­пе­ра­тор­ско­го Ки­тая – при ди­на­сти­ях Мин и Цин – чис­лен­ность Е. на гос. служ­бе пре­вы­ша­ла 10 тыс. чел. В эту эпо­ху кит. Е. час­то до­би­ва­лись зна­чит. по­ли­тич. влия­ния и бра­ли в свои ру­ки браз­ды прав­ле­ния го­су­дар­ст­вом.

На Ближ­нем Вос­то­ке прак­ти­ку ис­поль­зо­ва­ния Е. при дво­ре вве­ли ас­си­рий­цы (пред­по­ло­жи­тель­но в 15–11 вв. до н. э.). В Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ве Е. час­то ста­но­ви­лись со­вет­ни­ка­ми и слу­жи­те­ля­ми дво­ра; в опи­са­нии Ксе­но­фон­том двор­цо­во­го бы­та перс. ца­ря Ки­ра II упо­ми­на­ют­ся Е. – стра­жи га­ре­ма. Эта прак­ти­ка бы­ла унас­ле­до­ва­на Са­са­ни­да­ми.

Под влия­ни­ем ду­хов­но-куль­тур­ных тра­ди­ций Вос­то­ка Е. ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись ан­тич­ны­ми вла­сти­те­ля­ми, осо­бен­но в эпо­ху Рим. им­пе­рии. Рим.-ви­зант. за­ко­но­да­тель­ст­во по­сле­до­ва­тель­но за­пре­ща­ло ка­ст­ра­цию как соз­на­тель­ное уро­до­ва­ние лю­дей (наи­бо­лее стро­го при им­пе­ра­то­рах До­ми­циа­не и Юс­ти­ниа­не I), од­на­ко ввоз ка­ст­ра­тов с Вос­то­ка не воз­бра­нял­ся. Е. при­об­ре­ли зна­чит. по­ли­тич. влия­ние в Ри­ме, осо­бен­но при им­пе­ра­то­рах Ди­ок­ле­тиа­не и Кон­стан­ции II. В Ви­зан­тии Е. ши­ро­ко при­вле­ка­лись на служ­бу при имп. дво­ре.

Рас­про­стра­не­ние ис­ла­ма на тер­ри­то­ри­ях Ближ­не­го и Ср. Вос­то­ка, где ис­поль­зо­ва­ние Е. во­шло в обы­чай, пре­до­пре­де­ли­ло их важ­ное ме­сто в по­ли­гам­ном му­сульм. об­ще­ст­ве Ха­ли­фа­та на­чи­ная с эпо­хи Аб­ба­си­дов . С сер. 13 в. до 1920-х гг. на спец. кор­пус Е. воз­ла­га­лась поч. мис­сия под­дер­жа­ния пра­во­по­ряд­ка у гроб­ни­цы про­ро­ка Му­хам­ме­да в Ме­ди­не. В Ос­ман­ской им­пе­рии двор­цо­вые Е. ис­поль­зо­ва­лись уже в прав­ле­ние сул­та­на Му­ра­да II. При сул­та­не Су­лей­ма­не I Ка­ну­ни про­сла­ви­лись неск. Е.-пол­ко­вод­цев, в их чис­ле за­вое­ва­тель Йе­ме­на – адм. Су­лей­ман-па­ша. В ос­ман­ский пе­ри­од од­ним из наи­бо­лее вли­ятель­ных са­нов­ни­ков был гла­ва Е. сул­тан­ско­го дво­ра – кыз­лар ага­сы (тур. – гос­по­дин де­ву­шек), под на­ча­лом ко­то­ро­го на­хо­ди­лись га­рем­ные Е. Их чис­лен­ность дос­тиг­ла мак­си­му­ма (по разл. дан­ным, 600–800 чел.) при сул­та­не Му­ра­де III (1574–95). Од­ним из наи­бо­лее из­вест­ных Е. в ос­ман­ской ис­то­рии был абис­син­ский раб Бе­шир-ага (ок. 1655–1746) – вы­даю­щий­ся гос. и ре­лиг. дея­тель, ли­те­ра­тор и биб­лио­фил. Влия­ние Е. при ос­ман­ском дво­ре на­ча­ло по­сте­пен­но уга­сать по­сле за­пре­та в 1857 ра­бо­тор­гов­ли на тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии. В Юж. Азии Е. за­ни­ма­ли важ­ные по­зи­ции при дво­ре Ве­ли­ких Мо­го­лов и слу­жи­ли ма­ха­рад­жам инд. кня­жеств. Ин­сти­тут Е. по­пол­нял­ся за счёт лиц, ос­ко­п­ле­ние ко­то­рых про­из­во­ди­лось на доб­ро­воль­ных на­ча­лах (как ус­ло­вие приё­ма на служ­бу) или осу­ще­ст­в­ля­лось при­ну­ди­тель­но. Так, «чёр­ны­ми Е.» при ос­ман­ском дво­ре ста­но­ви­лись афр. ра­бы, ко­то­рые на­силь­ст­вен­но под­вер­га­лись ка­ст­ра­ции (обыч­но в воз­рас­те 8–11 лет), гл. обр. в Верх­нем Егип­те.

Ви­зан­тий­цы впер­вые вве­ли ка­ст­ра­тов в со­став цер­ков­ных хо­ров, что по­слу­жи­ло про­об­ра­зом для круп­но­го муз. и куль­тур­но­го яв­ле­ния – пев­цов-ка­ст­ра­тов, выступавших на опер­ных сце­нах Ев­ро­пы в 17–18 вв. (сре­ди них наи­бо­лее из­вес­тен итал. пе­вец Фа­ри­нел­ли). Офиц. за­прет на «про­из­вод­ст­во» ка­ст­ра­тов в муз. це­лях был на­ло­жен па­пой Римским Львом XIII в 1878.

В вос­точ­ной, а позд­нее в ев­роп. лит. тра­ди­ции сло­жил­ся в це­лом от­ри­ца­тель­ный об­раз Е. – не­ве­же­ст­вен­ных ин­три­га­нов, шпио­нов и свод­ни­ков, от­ли­чав­ших­ся алч­но­стью, ску­по­стью, жес­то­ко­стью и т. д. На де­ле фи­зич. не­пол­но­цен­ность Е. не ума­ля­ла их ум­ст­вен­ных спо­соб­но­стей и в ма­лой сте­пе­ни влия­ла на их нрав­ст­вен­ные ка­че­ст­ва.

Автор статьи: С. А. Ки­рил­ли­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)